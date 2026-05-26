Sin hacer ruido, Tenerife se está convirtiendo en una de las mayores potencias de España en supercomputadores

Tenerife tendrá nuevo supercomputador. Ya tenía dos con los nombres de Teide y de Anaga, y a ellos se les sumará ahora un nuevo y prometedor proyecto llamado Centro de Supercomputación del Atlántico. Con él se espera convertir a las Islas Canarias en un nuevo punto neurálgico para retener y atraer talento en el ámbito tecnológico.

Hasta 10 millones de euros de inversión. Este nuevo proyecto es una colaboración del Cabildo de Tenerife y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) con el gigante tecnológico alemán Bechtle. Contará con una inversión inicial de 5,5 millones de euros, que podrían subir hasta los 10 millones a medida que se desplieguen sus cuatro fases (dos de almacenamiento, dos de cómputo) orientadas por la demanda que tenga el centro y sus recursos. La ampliación es flexible y Bechtle suministrará la última tecnología disponible en el momento de ejecución del proyecto para evitar el uso de componentes obsoletos.

El quinto supercomputador por potencia en España. Al integrarse con los nodos ya existentes, el Centro de Supercomputación del Atlántico alcanzará una potencia combinada que lo situará como el quinto supercomputador más potente de todo el territorio nacional. También se prevé que entre en la prestigiosa lista TOP500 que agrupa a los supercomputadores más potentes de todo el mundo.

Arquitectura híbrida. El auge de la IA ha hecho que para el proyecto se cuente con una arquitectura que permitirá trabajar tanto con cargas de trabajo más convencionales como aquellas destinadas a proyectos en el ámbito de la inteligencia artificial. Así, su arquitectura será híbrida:

CPU: aunque no se ha especificado qué procesadores utilizará, sí se ha indicado que el supercomputador contará con 13 nodos con 288 núcleos cada uno, lo que permitirá contar con más de 3.000 núcleos de proceso para ejecutar por ejemplo tareas científicas.

GPU: habrá además cuatro nodos especializados con un total de 32 tarjetas Nvidia H200 NVL, lo que permitirá entrenamiento de grandes modelos de lenguaje y el desarrollo de proyectos de IA.

Rendimiento: se espera que esta ampliación aporte entre 1,3 y 1,4 PFLOPS de potencia de cálculo global (cerca de 300 TFLOPS en CPU y casi un PFLOP en GPU), indicaron los responsables del Cabildo de Tenerife y el ITER.

Horas en lugar de meses. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que los laboratorios locales, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de la Laguna entre otros podrán acceder a estos recursos para lograr computar en horas lo que antes podía llegar a tardar meses. Juan José Martínez, de ITER, recordó cómo durante la pandemia el supercomputador Teide-HPC fue uno de los cinco centros de toda España que secuenciaron y monitorizaron las variantes biológicas del COVID-19.

Del sector audiovisual al aeroespacial. Entre los sectores que se verán beneficiados por esta capacidad de cómputo estarán los asociados a la industria audiovisual. La infraestructura Teide-HPC fue por ejemplo utilizada para renderizar escenas de la película 'Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas'. También será el núcleo de la gestión del proyecto de constelación canaria de satélites.

Atrayendo talento. Esta instalación quiere convertirse también en un elemento que refuerce el papel de las Islas Canarias como hub tecnológico. Contar con una infraestructura de supercomputación como esta quiere ayudar a atraer empresas tecnológicas que fomenten el empleo joven altamente cualificado y que por tanto retengan y atraigan nuevo talento en este sector.

Eficiencia. Aunque la potencia de Teide HPC se verá muy beneficiada por estos nuevos recursos, los avances en fotolitografía harán que el nuevo supercomputador ocupe apenas una cuarta parte del espacio físico anterior. Su impacto ambiental será además nulo: la infraestructura estará ubicada en las propias instalaciones del ITER, y se alimentará en su totalidad con energía limpia procedente de sus parques eólicos y plantas fotovoltaicas.

Imagen | NASA | ITER

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