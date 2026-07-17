España sigue siendo un país de salarios bajos: el 63% de los trabajadores no llega al salario medio

Si bien es cierto que los salarios en España no han dejado de subir en los últimos años, los datos apuntan a que esa subida ha sido insuficiente.

Los datos recogidos en un informe de CCOO confirman una de las paradojas que registra el mercado laboral español: mientras el empleo bate récords mes tras mes, con más de 22 millones de personas trabajando, la mayoría no consigue alcanzar el salario medio del país.

Un salario medio que casi nadie cobra. Según el informe elaborado por el Gabinete Económico de CCOO, el salario medio en España se sitúa en 2.386 euros brutos al mes en doce pagas, según los datos de la EPA de 2024. Sin embargo, el 63% de los asalariados, unos 11,64 millones de personas, no alcanza esa cifra en su nómina.

El truco está en cómo se calcula el salario medio y cómo los salarios altos de una minoría tiran hacia arriba la media dejando al resto por debajo, aunque sean mayoría. Por eso, el dato del salario mediano consolidado en 2024 resulta más revelador: la mitad de los trabajadores no llegaba a los 2.041 euros brutos mensuales en 2024, 345 euros menos que el salario medio. Ese es el punto que divide a España en dos mitades.

Un mercado laboral con dos velocidades. Según la Encuesta de Estructura Salarial 2024, el sueldo bruto anual más frecuente en España fue de 16.520 euros, muy alejado de los 29.540 euros de la media anual. Casi tres de cada diez asalariados cobran entre 16.000 y 23.000 euros al año, la franja donde realmente vive la mayoría del país.

Los jóvenes que empiezan a trabajar cobran de media 1.372 euros brutos al mes, muy por debajo de los 2.680 euros de quienes cierran su carrera. Los contratos temporales y el pluriempleo explican buena parte de esa distancia. También hay brecha entre autonomías: Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha siguen a la cola en salarios, aunque son las que más crecen empujadas por las subidas del SMI.

Las subidas llegan, por fin, a quien menos cobra. Lo interesante del informe elaborado por el sindicato no es solo el diagnóstico, también el cambio de tendencia que se dibuja. Entre 2018 y 2024 el salario medio ganó un 2,8% de poder adquisitivo real, frente al 1,6% registrado entre 2007 y 2018. La diferencia importante está en el rango salarial más bajo: el 10% de trabajadores con menores ingresos ha mejorado un 24% real desde 2018, tras haber perdido un 17,8% durante la crisis anterior.

Este cambio viene definido por políticas salariales como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas para 2026, que ha elevado el suelo de las nóminas más bajas. El propio decreto que fijó el SMI recuerda que uno de sus objetivos es que llegue al 60% del salario medio, tal y como exige la Carta Social Europea.

La vivienda se come la mejora salarial. Ganar más ya no garantiza vivir mejor si bienes básicos como el alquiler sube más rápido que la nómina. Y en España lo está haciendo. El precio del alquiler subió un 2,5% interanual en junio, según los datos del IPC del INE, y acumula un alza del 1,4% solo en lo que va de 2026.

Según los autores del informe, el encarecimiento de la vivienda "reduce el impacto de las subidas salariales", sobre todo entre las rentas más bajas y los jóvenes. Un piso que sube más que el sueldo se traduce en menos ahorro y más retraso en emanciparse.

En Xataka | Un estudio ha comparado la brecha de salarios públicos vs. privados en Europa y ha encontrado un problema: España

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