Si la pregunta es en qué país del mundo cunde más el salario, este gráfico tiene la respuesta: en España nos podría ir peor

Si eres de los que al final del salario todavía les sobra mes, probablemente en alguna ocasión te habrás preguntado en qué rincón del mundo tu salario mensual te alcanzaría para cubrir tus necesidades básicas.

Para que eso suceda, los salarios deben ser proporcionales al coste de la vida en ese país. Esa proporción es la que define si los empleados de esos países tienen mejor o peor poder adquisitivo. Es decir, si pueden comprar más o menos cosas con sus salarios.

Para facilitar la visualización de esos datos salariales, el portal VisualCapitalist ha creado un ilustrativo gráfico en el que se representan los datos salariales de distintos países del mundo recogidos por la Organización Internacional del Trabajo. De ese modo, de un solo vistazo podemos hacernos una idea de en qué países del mundo rinden más salarios y en cuáles de ellos el poder adquisitivo de sus empleados es menor.

Datos ajustados por paridad de poder adquisitivo

Antes de comenzar a explicar estos datos, conviene recalcar que los datos que aporta en su informe la OIT son datos ajustados por poder adquisitivo (PPA). Eso significa que no reflejan directamente el salario medio real en la moneda local de cada país que reciben los trabajadores, sino una cifra corregida para poder comparar cuánto cunde realmente ese dinero en distintas economías.

Este ajuste es necesario porque el coste de vida varía mucho entre países. Un salario de 2.000 euros no ofrece el mismo nivel de vida en España que en Suiza, Luxemburgo o Estados Unidos, donde vivienda, alimentación o transporte suelen ser bastante más caros. La paridad de poder adquisitivo intenta corregir esa diferencia. En lugar de comparar solo cuánto cobra una persona, compara qué cantidad de bienes y servicios puede permitirse con ese salario en cada país.

Un ejemplo sencillo: si una persona gana 2.000 euros en España y otra el equivalente a 3.500 euros en Suiza, sobre el papel el salario suizo parece mucho mayor. Sin embargo, como en Suiza los precios también son mucho más altos, la diferencia real de capacidad de compra puede ser bastante menor. El ajuste PPA sirve precisamente para poner ambos salarios en una escala comparable.

Por eso, cuando el informe muestra salarios ajustados por PPA, lo que está comparando no es tanto el importe del salario que cobra, sino el poder adquisitivo real entre países. Es decir, que de nada sirve tener un salario aparentemente muy elevado, si luego el coste de la vida en ese país es terriblemente caro. En ese caso, el salario ajustado por poder adquisitivo se representará con un importe más bajo.

En qué países cunde más el salario

El gráfico no deja lugar a dudas y Luxemburgo lidera el ranking donde el salario rinde más con 9.307 dólares mensuales ajustados por PPA. Además, se da el caso que el Gran Ducado también tiene el salario mínimo más alto de Europa. Luxemburgo supera a Bélgica en segundo lugar con 8.297 dólares mensuales, y a Países Bajos en tercera posición con 7.234 dólares como salario ajustado por paridad.

El cuarto lugar del listado corresponde a Austria con 6.832 dólares mensuales, seguido por Estados Unidos y Finlandia que se sitúan en la quinta y sexta posición respectivamente con salarios de algo menos de 6.300 dólares mensuales cada uno. Cuatro de los cinco primeros puestos son europeos, lo que demuestra que el viejo continente tiene economías en las que se ofrecen unos salarios mensuales proporcionales al coste de vida.

Los países donde el salario rinde menos

La sorpresa del ranking es Suiza con unos salarios ajustados de 4.683 dólares mensuales ajustados por PPA. Aunque el país alpino tiene algunos de los salarios reales más altos del mundo, se coloca por detrás de Canadá o de Italia después del ajuste por los costes locales.

Es decir, los salarios suizos son de los más altos del continente, pero también lo son los precios de los productos, por lo que se reduce la capacidad de compra de sus ciudadanos. El alto precio de vivienda, servicios y bienes de consumo reduce significativamente lo que realmente cunde el salario suizo.

Existe una gran brecha entre las primeras posiciones del listado y los países que se sitúan por debajo del Top 10. Por ejemplo, Francia se sitúa en vigesimoquinta posición con un salario ajustado de 3.064 dólares, lo cual supone un salario tres veces inferior a su vecino Luxemburgo.

El salario medio real de Francia se sitúa en torno a los 3.650 euros mensuales, lo cual deja al salario ajustado por PPA ligeramente por debajo. Eso indica que el coste de la vida es ligeramente superior a la capacidad de compra sus salarios por lo que, en conjunto, vivir en Francia es algo más caro que vivir en Luxemburgo.

Lo mismo sucede con Polonia y Grecia, que con salarios ajustados de 3.082 y 3.546 dólares respectivamente, cierran la lista de países en los que resulta más caro vivir para sus trabajadores.

El estancamiento salarial de España

Con 5.166 dólares mensuales ajustados por PPA, España se sitúa en la zona media-alta de la tabla con apenas el 56% del poder adquisitivo del líder mundial.

El caso de España es el opuesto al que se presenta en Francia y, en menor escala, sigue los pasos de Luxemburgo. El salario ajustado duplica el salario medio real que, según datos del Monitor Adecco de Salarios de 2025, se sitúa en torno a los 2.048 euros.

Esto indica que el salario en España permite asumir sin mayores problemas la cesta de la compra de referencia. Es decir, el poder adquisitivo de los empleados en España les permite llegar a final de mes y deja un cierto margen para el ahorro.

Sin embargo, el precio de la vivienda en España continúa siendo el principal lastre para el poder adquisitivo de los españoles. Por ese motivo, los salarios en España no han escalado posiciones, pese a los últimos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional que ha movido al alza la media salarial del país.

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Imagen | VisualCapitalist