Las mejores ofertas de El Corte Inglés en tecnología durante el Ahórrate el IVA, hoy 23 de mayo

El Corte Inglés está celebrando su Ahórrate el IVA, una campaña cargada de ofertas en diferentes secciones de productos con descuentos muy llamativos. ¿Quieres cambiar de móvil o de reloj? ¿Buscas una buena barra de sonido para mejorar el audio de la tele? Quédate que vamos a repasar los cinco mejores chollos que tiene ahora mismo la tienda.

Sony WH-1000XM5 por 198,99 euros, unos auriculares muy completos con un precio mucho más ajustado.

por 198,99 euros, unos auriculares muy completos con un precio mucho más ajustado. Google Pixel 10 Pro XL por 928 euros, el mejor móvil de Google con un gran descuento.

por 928 euros, el mejor móvil de Google con un gran descuento. Xiaomi Smart Band 9 Pro por 41,31 euros, una pulsera deportiva ligera y con muchísima autonomía.

por 41,31 euros, una pulsera deportiva ligera y con muchísima autonomía. Google Pixel 9a por 348 euros, un móvil de Google económico y con buen apartado fotográfico.

por 348 euros, un móvil de Google económico y con buen apartado fotográfico. Panasonic SC-HTB250EGK por 82,63 euros, una barra de sonido que es ideal para darle un toque de potencia y de audio envolvente al televisor.

Sony WH-1000XM5

Si hay unos auriculares que suelen bajar de precio con relativa frecuencia, sobre todo en campañas, son los Sony WH-1000XM5. El Corte Inglés ahora mismo los tiene por 198,99 euros y destacan principalmente por su cancelación activa de ruido, aunque también lo hacen porque son unos auriculares muy cómodos y porque cuentan con una buena batería.

Google Pixel 10 Pro XL

El Google Pixel 10 Pro XL es el mejor móvil de Google y no es precisamente el que más ofertas suele recibir. No obstante, El Corte Inglés lo tiene ahora mismo por 928 euros con el que es uno de los mejores precios que hemos visto hasta el momento. Se trata de un smartphone grandote con pantalla de 6,8 pulgadas que cuenta con 16 GB de RAM y con un excelente apartado fotográfico.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Si lo que estás buscando es una buena pulsera deportiva, pero que cuente con una excelente pantalla y que además sea bastante económica, mucho ojo porque la Xiaomi Smart Band 9 Pro ha bajado hasta los 41,31 euros. Se trata de un dispositivo con una buena pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, es bastante ligera con un peso de 24,5 gramos, dispone de GPS y la autonomía es de aproximadamente un par de semanas.

Google Pixel 9a

Si el anterior móvil de Google te parece caro, El Corte Inglés también tiene propuestas de la marca mucho más económicas. El mejor ejemplo lo tenemos en el Google Pixel 9a, cuyo precio ha caído hasta los 348 euros. Se trata de un smartphone más compacto con pantalla de 6,3 pulgadas, su panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y su apartado fotográfico no se queda demasiado atrás, ofreciendo también buenos resultados.

Panasonic SC-HTB250EGK

Los televisores no suelen destacar precisamente en su apartado de audio, por lo que contar con una barra de sonido puede suponer un cambio bastante notorio. Si buscas algo económico, la Panasonic SC-HTB250EGK ahora mismo cuesta en El Corte Inglés tan solo 82,63 euros. Incluye su propio subwoofer inalámbrico, ofrece una alta potencia de 120W y permite conectar dispositivos a través de Bluetooth y HDMI.

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Imagen | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Sony, Samsung, LG

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