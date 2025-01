Xiaomi Smart Band 9 Pro, análisis: capaz de pelearse con cualquier smartwatch por una fracción de su precio

Con la experiencia que acumula Xiaomi en el segmento de las pulseras de actividad, no hay duda que la marca sabe cómo distribuir estos accesorios. Incluso cuando toca ampliar el rango del dispositivo: la Xiaomi Smart Band 9 Pro es más un smartwatch que una pulsera. Con lo mejor de ambos mundos, éste sería un buen resumen.

Siempre que me piden consejo en torno a un reloj inteligente suelo plantear la misma pregunta: ¿quieres realmente un reloj o te basta con una pulsera de actividad? Dependiendo de las necesidades decido entre un tipo de dispositivo u otro, aunque también hay modelos capaces de contentar a ambos tipos de personas. Si te encuentras ahí, Xiaomi tiene la Band perfecta.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Band 9 Pro



Xiaomi Smart Band 9 Pro Pantalla Panel AMOLED de 1,74 pulgadas 60 Hz de refresco Resolución de 336 x 480 píxeles 336 píxeles por pulgada Brillo pico de 1.200 nits DIMENSIONES 43,27 x 32,49 x 10,8 mm 24,5 g correa Extraíble Sensores Frecuencia cardíaca Acelerómetro Giroscopio Saturación de oxígeno en sangre Sensor de luz ambiental Brújula electrónica GEOPosicionamiento GPS, GLONASS, Galileo Resistencia al agua 5 ATM Conectividad Bluetooth NFC Compatibilidad Android 8.0 o posterior iOS 12 o posterior Batería 350 mAh Otros Motor lineal de vibración Medición de hasta 150 deportes Precio 69,99 euros

Diseño: corazón de pulsera, alma de reloj

El aspecto externo del dispositivo queda a medio camino de una pulsera y de un reloj, también aúna lo mejor de cada tipo de aparato. Tiene una pantalla mayor que la de una pulsera, está fabricada en aluminio, no resulta demasiado grande una vez puesta en la muñeca y se muestra bastante ligera. No me ha parecido incómoda a la hora de llevarla.

Como dije al inicio, la Xiaomi Smart Band 9 Pro me parece perfecta si buscas algo más que una pulsera de actividad y tampoco quieres meterte en las complicaciones de un smartwatch puro y duro. El acabado, los materiales y la apariencia se mantienen al máximo nivel, es un dispositivo de muy buena calidad.

El agarre a la muñeca es bueno, Xiaomi se reserva su propio sistema de anclaje para las correas (se liberan con un botón en el cuerpo del reloj) y no permite el uso de correas estándar. Sí admite las del modelo anterior, la Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Xiaomi mantiene un diseño que se asimila en buena medida a un Apple Watch, aunque las bandas prescinden de cualquier tipo de botón. La Band 9 Pro ofrece controles táctiles, gestos de deslizado para facilitar el movimiento por la interfaz, el área interna fabricada en plástico incluye el sensor óptico múltiple para medir los valores de salud y dispone de un puerto magnético al que anclar el cargador.

Pantalla: el brillo es la clave

Aparte de tener un brillo altísimo, también está protegida contra polvo y agua

Uno de los mayores inconvenientes de las pulseras de actividad es el brillo de su pantalla: suele resultar complicado ver la información en exteriores, sobre todo a la hora de hacer deporte. Pues bien: Xiaomi lo ha solucionado en la Smart Band 9 Pro, ya que su pantalla muestra un brillo pico localizado de 1.200 nits.

En ningún momento tuve problemas para seguir mi ejercicio, ver la hora o leer las notificaciones, incluso bajo la luz directa del sol. Incluye sensor de brillo automático, aunque no siempre responde al ambiente de manera rápida y precisa: a veces cuesta distinguir la pantalla al salir a la calle, por ejemplo. Aunque tampoco tarda mucho en ajustar el brillo.

Pantalla siempre activa con diseño de reloj clásico de manecillas

La pantalla de 1,74 pulgadas ofrece una diagonal amplia para ser una pulsera de actividad, esto es perfecto para maximizar la información de las notificaciones, por ejemplo. Posee cristal suavizado en los bordes (biseles 2,5D), la respuesta a los dedos es precisa y el gesto de encender la pantalla al girar la pulsera suele ser efectivo. El refresco es de 60 Hz, me parece correcto: la interfaz se mueve muy fluida.

La Xiaomi Smart Band 9 Pro admite la pantalla siempre encendida (AOD): las esferas suelen tener un modo apagado para consumir menos energía. Se puede programar su apagado para que no se active de noche y también dejar que el sistema elija de manera inteligente. Eso sí, con un consumo mucho más alto: según avisa la propia pulsera, el AOD consume hasta un 50 % más de batería.

Rendimiento y experiencia: apenas eché de menos un smartwatch

A la pregunta de si prefiero antes una pulsera a un smartwatch yo siempre voy a responder que no: me gustan las funciones avanzadas y la precisión deportiva que suelen arrojar los relojes inteligentes. Ahora bien, con la Xiaomi Smart Band 9 Pro tengo mis dudas, ya que este dispositivo se comporta suficientemente bien en todos los terrenos. Incluso en la medición deportiva.

Me costó un poco hacerme a los gestos, el bucle de desplazamiento vertical y horizontal hace que moverse entre funciones clave como los ajustes rápidos sea algo más complicado (las pantallas pueden personalizarse desde el móvil sincronizado con la app Mi Fitness).

No he apreciado los menús lentos, tampoco el salto entre apps o el arranque de las distintas funciones del reloj. Xiaomi HyperOS, el sistema adaptado a la pulsera de actividad, hace que la experiencia resulta tan positiva como extensa en el tiempo.

Ajustes de la Xiaomi Smart Band 9 Pro desde la aplicación Mi Fitness

No hay un consumo excesivo, es fácil estar casi tres semanas sin cargarlo y todo con unas dimensiones que no resultan exageradas a la vista: la Xiaomi Smart Band 9 Pro es apta para quienes no tengan una muñeca demasiado grande.

Toda la configuración y sincronización se realiza desde la aplicación Mi Fitness de Xiaomi, disponible para Android y también para iOS. Cambiar entre móviles no implica perder los datos de la pulsera: estuve moviendo la sincronización entre todos mis teléfonos, incluido el iPhone, sin encontrarme con errores. Y el trasvase no suele durar más de un minuto una vez ya está el Bluetooth enlazado, me parece una de sus grandes ventajas.

Xiaomi permite el cambio del watchface desde la propia pulsera, aunque no guarda demasiados modelos en memoria. Para eso está el móvil: Mi Fitness tiene disponible una ingente variedad de esferas de reloj. Multitud de diseños, de temáticas, estilos... Las mayores dimensiones de la pantalla, y la calidad del propio panel, hacen que las esferas luzcan con personalidad propia; aportando personalidad a la propia Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Es verdad que eché de menos mi reloj, aunque en situaciones puntuales; como tener la opción de pagar (esta pulsera no tiene NFC), responder a las llamadas (la Smart Band 9 Pro ni tiene micro ni altavoz) o guardar recordatorios, tres de las funciones más básicas para mí. El seguimiento deportivo no está mal cubierto, como detallaré a continuación.

Deporte: se nota su alma de pulsera

No es que la mayor parte de relojes inteligentes sea el adalid del seguimiento deportivo, ya que la precisión en las mediciones no siempre es su fuerte, pero sí acostumbran a ser mucho mejores midiendo que las pulseras de actividad. Aquí es donde radica la principal diferencia entre ambos tipos de dispositivo. Y nuestro protagonista sabe cómo romper los moldes.

Xiaomi mantiene la compatibilidad con un amplio espectro de deportes: más de 150. Son seleccionables desde el menú de «Entrenamiento» y quedan agrupados según la categoría. Aunque hay tantos que no siempre es fácil localizar alguno poco utilizado.

La Smart Band 9 Pro registra la frecuencia cardíaca durante las prácticas además del propio ejercicio. La precisión de dicha frecuencia me ha parecido suficiente en bajas y medias pulsaciones; con cierto retardo en los cambios repentinos de ritmo deportivo. A altas pulsaciones la encuentro mejorable: por encima de 140 suele tener problemas.

Una de las claves de este «híbrido» entre reloj y pulsera de actividad es la presencia del GPS entre la conectividad del aparato. He tenido mis más y mis menos con él: suele ser bastante lento al inicio de la práctica, la conexión satelital requiere tiempo; aprecié caídas en la señal incluso practicando deporte en abierto, y el lapso entre mediciones suele demorarse más de lo habitual. Esto hace que en el mapa la ruta muestre dientes de sierra en vez de una línea recta; lo que aumenta la distancia mostrada en cada práctica, a veces hasta 100 metros por cada kilómetro.

Aparte del registro de posicionamiento, la Xiaomi Smart Band 9 Pro mide la saturación de oxígeno en sangre (la lectura no es del todo fiable), registra el sueño de manera automática (necesita mayor precisión en el cálculo de las distintas fases de dicho sueño), mide el estrés y, como cualquier pulsera de actividad, también registra los pasos y la distancia. Aquí el margen de error se sitúa en torno al 15 %: suele contar pasos de más.

La aplicación Mi Fitness es la encargada de mostrar todas las gráficas y valores de salud. Además, también ofrece el estado diario en forma de arcoíris de tres colores; progresión de logros que también puede verse en la pantalla de la propia pulsera. Mi Fitness es algo básica a la hora de seguir el rendimiento deportivo, aunque suficiente para prácticas puntuales.

Batería: duradera mientras no se abuse de las mediciones

No tuve que acordarme de cargarla con frecuencia, ya que esta pulsera aguanta, de media, más de dos semanas de uso habitual. Es lo que solía durarme con la actividad limitada que tuve que mantener por una lesión que sufrí durante el análisis. Como pude constatar, la vida entre cargas se ve reducida si se utiliza el GPS.

Con las mediciones constantes de ritmo cardíaco y estrés, registrando una práctica diaria con GPS y con toda la medición de sueño, la Xiaomi Smart Band 9 Pro me aguantó una media de doce días, aproximadamente. Con la pantalla siempre encendida esa cifra se reduce en algún día más, todo depende de la esfera elegida.

Con la medición activa, el GPS funcionando y la pantalla encendida, la Xiaomi Smart Band 9 Pro consume más del 15 % de batería cada hora

Si la autonomía tiende a ser extensa, también lo es la carga del dispositivo: con la batería agotada, suele irse a las dos horas de carga utilizando su conector magnético. Este cable incluido es USB-A, Xiaomi debería ir pensando en sustituir ese conector por un USB-C.

Xiaomi Smart Band 9 Pro, la opinión de Xataka

No hay demasiadas sorpresas con la Xiaomi Smart Band 9 Pro, en sí no cambia demasiado con respecto a los anteriores modelos. Incluso con la propia Xiaomi Smart Band 9: si tienes una de éstas, el modelo Pro apenas difiere en más pantalla y registro de posicionamiento. Sí es verdad que la apariencia es muy diferente: la Pro es más elegante y llamativa.

La mayor visibilidad de la pantalla, y su tamaño, son el gancho para decidirse por la Pro en vez de por la Band 9 normal

Mejor visibilidad del contenido en pantalla, esferas a mayor tamaño y con muy buena calidad de serie, la batería se encuentra al nivel esperado, es muy personalizable, en el mercado existe infinidad de correas compatibles y éstas no son demasiado caras. La Xiaomi Smart Band 9 Pro es una buena elección si estabas buscando un smartwatch y no quieres gastarte demasiado dinero.

Su alma de pulsera de actividad lastra la fiabilidad del seguimiento deportivo, pero tampoco es un aspecto que se le deba exigir a un accesorio que cuesta 70 euros. Por este precio creo que Xiaomi ofrece un dispositivo más que solvente. Y todoterreno.

8,3 Diseño 8 Pantalla 9 Software 8 Autonomía 8,5 Interfaz 8,25 A favor La pantalla se ve muy bien en exteriores: el brillo pico se agradece

Autonomía suficiente para un par de semanas

Registro de salud mejorado en comparación con la Smart Band 9 En contra El gasto con el GPS activo es alto

Sin pagos NFC

No es posible responder desde el reloj



