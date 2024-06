Mejores pulseras de actividad: cuál comprar y modelos más recomendados desde 30 euros

Si los smartwatches te resultan grandes o simplemente buscas una monitorización más sencilla, las pulseras de actividad son el wearable que estás buscando (aunque también hay smartwatch baratos que podrían ser de tu agrado). ¿Pensando en comprar una pulsera monitorizadora? En esta guía de compra de pulsera de actividad encontrarás recomendaciones en tu elección y una completa selección de modelos.

Nuestra selección de pulseras de actividad, de un vistazo

Cómo elegir una pulsera de actividad

Las pulseras de actividad son dispositivos asequibles (en general, si los comparamos con los smartwatch) para monitorizar nuestro día a día y la oferta es menor que la de los relojes inteligentes, pero eso no significa que no podamos equivocarnos en nuestra elección con un modelo que no cumpla nuestras expectativas o que no nos apañemos con ella. A continuación recopilamos las principales recomendaciones para acertar eligiendo una pulsera de actividad en 2023:

¿Qué miden? Cuentan con una sensórica básica que es responsable de registrar las métricas de nuestra actividad. Lo mínimo es que cuenten con un acelerómetro para medir pasos, giroscopios para determinar lo que hacemos y fotodiodos para controlar nuestra pulsación. A partir de aquí y conociendo nuestras características estiman nuestro consumo de calorías. Esto es lo que ofrecen los modelos más sencillos. También es habitual que sean capaces de aproximar nuestras horas de sueño. Esta era COVID también ha popularizado la medición de oxígeno en sangre en pulseras y relojes mediante sensores SpO2. Los modelos más completos y ambiciosos además integran sistemas de geoposicionamiento GPS para registrar nuestra posición de forma independiente al móvil.

Su autonomía y forma de carga . Un espacio pequeño tiene capacidad para guardar una batería ídem, pero a su vez su propuesta sencilla también ayuda a alargar la autonomía. Lo normal es que se muevan en torno a la semana de duración. Si la pulsera va a usarla una persona poco tecnológica (es uno de los regalos estrella para mayores que tienen que moverse más), interesa que la carga sea fácil e intuitiva.

. Un espacio pequeño tiene capacidad para guardar una batería ídem, pero a su vez su propuesta sencilla también ayuda a alargar la autonomía. Lo normal es que se muevan en torno a la semana de duración. Si la pulsera va a usarla una persona poco tecnológica (es uno de los regalos estrella para mayores que tienen que moverse más), interesa que la carga sea fácil e intuitiva. Las pulseras de actividad han de ser resistentes y cómodas , ya que lo ideal es que te olvides de que las llevas puestas (si tienes la piel sensible, busca aquellas correas con materiales hipoalergénicos) y que soporten eventuales golpes y arañazos. Del mismo modo, el sudor, la lluvia o la ducha va a ponerlas a prueba tarde o temprano aunque no nades. En este sentido, todas* las pulseras ofrecen cierta resistencia al agua. Si además practicas la natación, busca pulseras que te garanticen no solo que soportan la exposición al agua, sino que monitorizan esta práctica deportiva

, ya que lo ideal es que te olvides de que las llevas puestas (si tienes la piel sensible, busca aquellas correas con materiales hipoalergénicos) y que soporten eventuales golpes y arañazos. Del mismo modo, el sudor, la lluvia o la ducha va a ponerlas a prueba tarde o temprano aunque no nades. En este sentido, todas* las pulseras ofrecen cierta resistencia al agua. Si además practicas la natación, busca pulseras que te garanticen no solo que soportan la exposición al agua, sino que monitorizan esta práctica deportiva Que vayan contigo en tu día a día implica que no deben desentonar con tu outfit o, al menos, que se adapten a él. Aquí o bien puedes apostar por modelos minimalistas y finos para minimizar su impacto estético o por aquellos que dispongan de una buena cantidad de correas compatibles.

Pantalla cómoda vs. pulsera cómoda . Eso sí, ten en cuenta que las pulseras más anchas tienen espacio para albergar paneles más grandes (aunque los bordes tienen mucho que decir), lo que hace que resulten más cómodas para visualizar datos. A cambio, irremediablemente serán más voluminosas. Una pulsera más fina se nota menos, pero tendremos que recurrir más al móvil.

. Eso sí, ten en cuenta que las pulseras más anchas tienen espacio para albergar paneles más grandes (aunque los bordes tienen mucho que decir), lo que hace que resulten más cómodas para visualizar datos. A cambio, irremediablemente serán más voluminosas. Una pulsera más fina se nota menos, pero tendremos que recurrir más al móvil. Las pantallas van a ser pequeñas, pero eso no significa que ofrezcan una mala experiencia. Asimismo, también vas a encontrar modelos monocolor o a color, lo que permite identificar más fácil los datos, aunque no es algo dramático. En todo caso, asegúrate que la interfaz sea intuitiva y que se vea bien incluso en los días más luminosos (pista: echa un vistazo al brillo que entregan y si este es ajustable). Si no ofrecen ese dato, nuestros análisis pueden ayudarte.

(pista: echa un vistazo al brillo que entregan y si este es ajustable). Si no ofrecen ese dato, nuestros análisis pueden ayudarte. En mayor o menor medida la visualización de datos recae en el móvil, por lo que no está de más asegurarnos de que es compatible y de cómo es su interfaz. Si el dispositivo es para una persona poco tecnológica, la sencillez adquiere todavía más importancia. Hay marcas como Fitbit, Xiaomi o Huawei que además cuentan con básculas conectadas que, además de ser completamente compatibles, aúnan todo en el mismo lugar.

Modelos destacados

Amazfit Band 7

Hablando rápido y fácil, la Amazfit Band 5 (49,99 euros) es algo así como una Xiaomi Mi Band vitaminada. No obstante, su pantalla es algo más grande, pero sus prestaciones son muy similares salvo porque mide el oxígeno en sangre.

Con una gran pantalla AMOLED a color con modo always-on, es capaz de registrar hasta 120 deportes diferentes y sobresale por sus 25 días de autonomía (teórica).

Amazfit Band 7 PVP en PcComponentes — 49,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi Band 8

La última generación del wearable para la muñeca más popular, la Xiaomi Band 8 (32,90 euros) es una gran candidata para quien busque gran autonomía y una propuesta completa para el formato pero sin perder la sencillez. Esta última entrega llega con una pantalla más grande, más batería y más funciones de monitorización y entrenamiento (120 actividades).

Huawei Band 9

Otro modelo con diseño alargado a caballo entre la pulsera y el reloj es la Huawei Band 9 (49 euros), una gran candidata en calidad precio.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,47" con resolución de 194 x 368 píxeles, diseño minimalista, sensores de aceleración, giroscopio y de frecuencia cardíaca. Entre sus bazas, la medición de saturación de oxígeno en sangre y su batería de 180 mAh para una autonomía aproximada de hasta dos semanas.

HUAWEI Band 9 PVP en Amazon — 49,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Garmin Vivosmart 5

Para quienes quieran registrar su actividad con un dispositivo lo más compacto y discreto posible, esta estrechísima Garmin Vivosmart (125,99 euros) con una cómoda correa de silicona. Cuenta con una compacta pantalla OLED monocolor para mostrar datos básicos, para lo demás mejor ir al móvil, donde la completa y cuidada app de Garmin mostrará el resto.

Además de los habituales pasos, calorías, pulsaciones y distancia, mide sueño, la saturación de oxígeno y estima nuestra energía y estrés. Pese a su tamaño, la autonomía es de aproximadamente una semana.

Fitbit Inspire 3

Modelo veterano este Fitbit Inspire 3 (99,95 euros) que sigue siendo una gran opción para quien busque comodidad en la muñeca, sencillez y una app muy completa.

Pese a contar con un par de años en el mercado, la Inspire 3 ofrece una propuesta de métricas actual si buscas algo básico: sueño, frecuencia cardiaca, pasos, distancia, calorías, salud, inactividad, además de una buena colección de deportes.

Su pantalla es AMOLED a color con de llamadas, mensajes y apps. En cuanto a la autonomía, ronda los 10 días.

Fitbit Inspire 3 Hoy en Amazon — 99,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Fitbit Charge 6

Si lo más disuasorio de los smartwatches es su tamaño, pero quieres algo un peldaño por encima de la pulsera de actividad al uso, la Fitbit Charge 6 (151,73 euros) es la candidata. Aunque eso sí, por lo que cuesta este wearable puedes comprar varios smartwatches baratos.

Estamos ante la que es probablemente la pulsera más completa del mercado, con un diseño minimalista muy ligero con pantalla AMOLED táctil con Always On Display y brillo automático.

Entre sus bazas para el deporte, el ecosistema de la salud de Fitbit, GPS con altímetro integrado para mejorar el registro de la posición en deportes en exteriores, medidor de oxígeno en sangre y resistencia al agua 50 metros.

Pero también ofrece características interesantes para el día a día como el NFC para pagos (muy poco común en pulseras), motor de vibración y una autonomía de una semana aproximada.

Pulsera de actividad Charge 6 de Fitbit by Google Hoy en Amazon — 151,73 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Xiaomi, Huawei, Honor, Fitbit, Garmin, Amazfit

En Xataka | Smartwatch con NFC: los mejores relojes inteligentes para pagar que hemos analizado (2024)

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio: cuál comprar y 14 relojes inteligentes recomendados