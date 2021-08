Smartwatch con NFC: los mejores relojes inteligentes para pagar que hemos analizado (2021)

Olvidarse la tarjeta en casa y pagar a golpe de móvil es muy práctico pero, si no te apetece sacarlo o directamente vas sin él, pagar con el smartwatch es todavía más cómodo: acercas la muñeca un segundito al lector y listo. Si quieres comprar un reloj inteligente y para ti es imprescindible que cumpla con esta función, en este artículo encontrarás los mejores smartwatch con NFC para pagar que hemos analizado en los últimos meses.

Pagar con el reloj: servicios disponibles en España

Aunque para pagar smartwatch y móviles se valen de la tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance NFC – que aparte de para pagos, tiene otras funcionalidades tan útiles como lee los DNIes –, es necesario que empleen un servicio compatible con diferentes bancos.

Para pagar con el smartwatch en España existen cinco servicios: Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Google Pay y Fitbit Pay. No son los únicos, ya que algunos Amazfit tienen NFC pero no puedes pagar aquí o por ejemplo los Huawei Watch 3, también con NFC pero con Huawei Pay no disponible en nuestras fronteras.

A continuación listamos los principales servicios con enlace a tutoriales para saber cómo configurarlos y usar los principales. Además en nuestra megaguía de pagos móviles encontrarás una tabla resumen de bancos compatibles.

Apple Watch Series 6. Nota: 8,8

La última entrega del reloj de Apple llegó por partida doble, pero este Apple Watch Series 6 (373 euros) es la opción más avanzada y completa para la muñeca.

Entre las novedades, la medición de oxígeno en sangre y un altímetro siempre activo especialmente interesante para los usuarios más deportivas. Por supuesto, podrás pagar con Apple Pay, pero también implementa funciones como la pantalla siempre encendida o el sensor ECG para realizar electrocardiogramas.

Pagos con Apple Pay

TicWatch Pro 3 GPS. Nota: 8,7

El TicWatch Pro 3 (255 euros con cupón) es un smartwatch de gama alta de los más premium y de lo mejor que podemos comprar con Wear OS. Con un diseño ligero y atractivo, su pantalla rinde muy bien a plena luz del día y se nota el poderío de su procesador en la experiencia. En cuanto a autonomía, este reloj roza los dos días de uso gracias a su doble pantalla.

Pagos con Google Pay

Suunto 7. Nota: 8,5

Más que un smartwatch al uso, el Suunto 7 (329 euros) es un completo reloj deportivo con GPS con conectividad y Wear OS, la experiencia de Google para los relojes inteligentes. Su estética es la típica en este tipo de relojes, con una gran pantalla de calidad y acabados muy deportivos y robustos.

Aunque vas a poder visualizar las notificaciones de tu teléfono, el punto fuerte de este dispositivo es su exhaustiva propuesta para monitorizar tus entrenos, con mapas, geolocalización y altímetro barométrico. En este sentido encontrarás más de 80 deportes diferentes con varios perfiles. Con un uso intensivo su autonomía es de poco más de un día.

Pagos con Google Pay

Apple Watch SE. Nota 8,5

El Apple Watch SE (279 euros) es el acercamiento de Cupertino a los smartwatch "low cost". Y es que esta versión recorta en prestaciones para ganar en calidad precio. En este sentido, no encontrarás las funciones de pantalla siempre encendida, el sensor ECG para realizar electrocardiogramas o la medición de oxígeno en sangre que implementa el Series 6.

Pero sigue siendo un smartwatch redondo muy recomendable para usuarios del ecosistema de Apple. Con él no solo podrás pagar o descargar aplicaciones como con su hermano mayor, sino que también cuenta con GPS, detección de caídas, monitorización de sueño o el altímetro y la brújula. Además sigue manteniendo una estética urbana con muy buenos acabados. De hecho, tanto el factor de forma como el procesador son los del Apple Watch Series 5.

Pagos con Apple Pay

Samsung Galaxy Watch 3. Nota: 8,4

La última entrega para la muñeca de la compañía coreana es este Samsung Galaxy Watch 3 (279 euros), que esencialmente mantiene su diseño clásico y elegante sin renunciar a la resistencia ante roces y arañazos propios del día a día.

Con una gran pantalla Super AMOLED que se ve muy bien en todas las situaciones y un manejo con bisel muy cómodo, cuando lo probamos destacamos lo detallada de la información tras los entrenamientos. Con autonomía aproximada de dos días de uso y opción de LTE para llamadas.

Pagos con Samsung Pay.

Fitbit Sense. Nota: 8,35

El Fitbit Sense (269,95 euros) es el smartwatch para la salud más avanzado de la marca.

Destaca por su diseño urbano, la calidad de su pantalla y su manejo intuitivo, su completa sensórica que incluye altímetro y termómetro, o un micrófono con altavoz para responder llamadas o invocar al asistente Alexa. Cuenta además con GPS + GLONASS para monitorizar con más precisión tu actividad en exteriores y por supuesto, NFC para pagos. De hecho también es posible pagar con su hermano mayor el Fitbit Versa 3 (169 euros)

Pagos con Fitbit Pay.

OPPO Watch. Nota: 7,3

Es el primer smartwatch de la firma china con Wear OS. El OPPO Watch (194 euros) ha aterrizado de pie en nuestro mercados gracias a lo bien diseñado que está y la calidad de construcción, un sistema operativo completo, las opciones de personalización y sonbretodo, ese conjunto aderezado con su competitivo precio.

Con una autonomía ajustada y un procesador veterano, este reloj inteligente brilla en diseño y ofrece una buena experiencia para usuarios básicos. Además la versión más grande de 46 mm cuenta con conectividad LTE para llamadas

Pagos con Google Pay

