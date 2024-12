El procesador del Huawei Mate 70 es el más importante en la historia de la marca. Han logrado el 100% de producción nacional

Hace unas semanas, Huawei presentaba el Mate 70 Pro+, su nuevo gama alta para seguir arrasando en ventas en China. Una de las mayores incógnitas estaba en su procesador, el Kirin 9020. A Huawei no suele gustarle dar datos sobre sus chips, ya que se encuentra en plena guerra comercial con Estados Unidos y el proceso de fabricación de sus procesadores es un dardo contra el país.

Dos semanas después del lanzamiento de este teléfono y sus hermanos menores hay dos importantes noticias a su respecto: ya se ha logrado analizar el rendimiento bruto del procesador, y la propia Huawei ha anunciado que han logrado el 100% de producción nacional.

El que avisa no es traidor. En abril de este año, tras el lanzamiento del Huawei Pura 70, contábamos que Huawei estaba cerca del 100% de producción nacional. El gama alta suponía un importante paso para la compañía, que rozaba con los dedos la completa independencia de empresas estadounidenses.

Llega el Kirin 9020. Este es el procesador del Huawei Mate 70 Pro+, acompañado del Kirin 9010 que montan los Huawei Mate 70. Según Richard Yu, este procesador supone un hito para la compañía: por fin han logrado el 100% de producción nacional de chips.

El procesador ha sido fabricado por SMIC, un gigante de los semiconductores chinos, y principal baza para Huawei a la hora de no depender de TSMC.

La filosofía es distinta a la que estamos viendo con Qualcomm y MediaTek. SMIC sigue apostando por un Big Core, tres núcleos de rendimiento y cuatro de bajo consumo. Un total de ocho núcleos para esta solución que, a nivel técnico, está algo por debajo del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, pero por encima del Tensor G4.

Huawei se ha centrado en la eficiencia energética más que en el rendimiento bruto. En Xataka pudimos probar el Kirin 9010 del Huawei Pura 70 Ultra y podemos garantizar que, pese a lo que digan los benchmarks, el procesador es una bala que puede con todo.

Una victoria para China. Tras el veto de componentes estadounidenses, parecía que Huawei lo tendría imposible para fabricar sus propios procesadores. Ahora cuentan con un 100% de producción nacional, sin dependencia alguna de empresas fuera del país.

Por el momento, el Mate 70 no saldrá de China, y los planes de migrar a un ecosistema propio, sin dependencia de Google y basado en HarmonyOS Next, quedan restringidos al país natal de Huawei. Los planes para remontar en Europa todavía no han salido a la luz, si los hay.

Imagen | Huawei

