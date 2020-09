En busca de los mejores móviles Huawei (2020): guía de compra en función de presupuesto, gustos y calidad precio

HUAWEI P30 Pro New Edition 16,4 cm (6.47") 8 GB 256 GB SIM Doble 4G USB Tipo C Plata 4200 mAh P30 Pro New Edition, 16,4 cm (6.47"), 2340 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, 12 MP, Plata