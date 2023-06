Huawei Mate X3, análisis: la llegada del formato que llevo años pidiendo para un plegable

Huawei sigue dando batalla en el territorio móvil, pese a las importantes limitaciones a nivel de software que le plantea su actual situación. Tras analizar un Huawei P60 Pro que claramente aspiraba al trono fotográfico, es turno de su mejor plegable hasta la fecha: el Huawei Mate X3.

No solo es el mejor plegable de Huawei hasta la fecha: es el mejor plegable tipo libro que he podido probar. De no ser por las limitaciones en software, este sería uno de los claros candidatos a plegable que usaría en el día a día. Te cuento el porqué.

Ficha técnica del Huawei Mate X3



Huawei Mate X3 dimensiones y peso Desplegado: 156,9 x 141,5 x 5,33 mm Plegado: 156,9 x 72,4 x 11,08 mm Entre 239 y 242,5 g Pantalla Interna OLED flexible de 7,85 pulgadas Resolución de 2.496 x 2.224p 60 - 90 - 120 Hz de refresco Pantalla Externa LTPO OLED flexible de 6,4 pulgadas Resolución de 2.504 x 1.080p 120 Hz de refresco Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 4G Memoria 12 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras traseras Principal: 50 MP f/1,8 Gran angular: 13 MP f/2,2 Teleobjetivo: 12 MP f/3,4 Cámara Frontal 8 MP f/2,4 Batería 4.800 mAh Carga rápida de 66 W por cable Carga rápida inalámbrica de 50 W Sistema operativo HarmonyOS 3.1 Conectividad 4G WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax a 2,4 y 5 GHz Bluetooth 5.2 GPS NFC USB-C (USB 3.1) Otros Sensor de huellas en el lateral Certificación IPX8 Sonido estéreo Precio 2.199 euros

La experiencia con el Huawei Mate X3

Para entender las sensaciones que transmite este teléfono es especialmente importante hablar, de forma simultánea, tanto de su diseño como de su pantalla. El concepto de este teléfono es radicalmente distinto al Mate Xs 2. Este modelo no quiere ser el más rompedor: quiere ser el plegable más funcional.

El principal punto fuerte del Huawei Mate X3 es que, cuando está plegado, parece un teléfono normal y corriente

Nos encontramos así ante un teléfono que ofrece lo mejor de los dos mundos. Cuando está cerrado parece un teléfono convencional y, cuando lo abrimos, pasa a ser prácticamente una tablet. El primer punto es crucial en este Mate X3. Al contrario que en su rival directo, el Galaxy Z Fold 4, estamos ante un ancho muy similar al de un teléfono convencional. Nada de formatos estrechos, nada de relaciones de aspecto demasiado alargadas. El Mate X3 es un teléfono que se disfruta cuando lo usamos cerrado.

La pantalla exterior es una OLED de tipo LTPO con resolución Full HD+ (como debe ser), de 6,4 pulgadas y con tasa de refresco adaptativa desde 1 hasta 120 Hz. Es una pantalla con un nivel de brillo aceptable cuando la sacamos al sol y con la única carencia destacable de no contar con Dolby Vision. Pese a presumir de la certificación TÜV Rheinland (precisión de color), hemos notado cierta sobresaturación en los verdes.

Nada grave, pero sí que es un panel con un punch de color orientado a agradar al usuario medio. Del panel externo me quedo con que el móvil es espectacularmente cómodo cuando lo usamos a una mano, y que demuestra que es posible tener teléfonos "normales" que se acaban convirtiendo en una tablet.

Siguiendo con el móvil plegado, toca hablar de su diseño. Este plegable es muy, muy delgado. Plegado tiene un grosor de 11mm, por lo que es ligeramente más grueso que un flagship al uso. El peso es de 239 gramos, prácticamente el mismo de un iPhone 14 Pro Max. Esto, junto a su altura de "tan solo" 156,9cm, hace que se un móvil especialmente agradable a la hora de transportarlo en el bolsillo.

La calidad de construcción es excelente, aunque aquí sí que he tenido la sensación subjetiva de que no es el más premium que he probado. La bisagra se siente sólida y robusta, con algo menos de resistencia respecto a su rival directo. En nuestro caso, hemos probado la versión en cuero vegano. Cuestión de gustos, aunque en estas franjas de precio tan descomunales servidor tiene preferencia por el cristal mate y las sensaciones que transmite.

Los dos puntos negativos del diseño tienen que ver, en primer lugar, con la botonera. Hay un fallo, en mi opinión, imperdonable. El lector de huellas lateral está muy mal situado. Tanto que yo, con una mano de tamaño considerable, no alcanzo a tocarlo en una posición natural. Tengo que bajar el teléfono bastante para poder acceder. Aún con el teléfono bajado y por fin llegando al lector, los botones de volumen están ubicados prácticamente en la esquina superior del teléfono.

Si bien es un plegable relativamente compacto, no deja de ser un teléfono grande. Ubicar la botonera tan alta es un problema constante. Tanto, que he acabado usando el reconocimiento facial como método principal de desbloqueo para olvidarme de esta problemática.

En segundo lugar está el módulo de cámaras. Que te guste o no dependerá de tus preferencias personales, pero a mí me choca un poco su estética. Tenemos un módulo circular, pero la fórmula de la matriz de sensores es más rectangular. un choque de formas que no me termina de convencer.

Pese a estos dos inconvenientes (el de la botonera tiene bastante peso), me ha gustado bastante el diseño de este teléfono. El motivo principal es que, por fin, pruebo un plegable tipo libro con un formato amistoso cuando está cerrado. Esto me ha llevado a usarlo más estando cerrado que abierto, maximizando la vida útil del panel interior. Un móvil "normal y corriente" que se convierte en tablet cuando quiero. Eso debería ser un plegable.

Hablemos de arrugas y despliegues

El principal reto al que se enfrenta una pantalla que se dobla es el pliegue central. Huawei ha resuelto esta problemática de forma sobresaliente. Mirando el teléfono con cierto ángulo inclinado, el pliegue se aprecia a simple vista. No obstante, lo más relevante aquí es que este apenas se siente al tacto. Podemos pasar el dedo por la arruga sin que la sensación sea molesta. Se nota ligeramente que está ahí, pero es algo mínimo.

El panel interior es OLED de tipo LTPS, con frecuencia adaptativa en este caso tan solo desde los 60 hasta los 90 y 120 Hz. Su diagonal es de 7,85 pulgadas y, a nivel de resolución, está por encima de sus principales rivales. El brillo del panel interno es suficiente, similar al interno, por lo que se disfruta el multimedia incluso bajo incidencia de luz solar. Un punto importante en los móviles plegables es que sus paneles quedan lejos de los actuales gama alta con picos cercanos (o superiores) a 2.000 nits, un pequeño tributo temporal hasta que este tipo de paneles avancen a nivel tecnológico.

Respecto a la reproducción de contenido multimedia, la cosa cambia bastante según giremos o no el teléfono. Es más que recomendable hacerlo para aprovechar mejor el panel, aunque las enormes franjas negras que restan tras reproducir vídeos en 16:9 en un formato como este son inevitables. ¿Hay más contenido que en un teléfono normal? Sí. ¿Suficiente como para justificar la compra de un plegable? A gusto del lector queda.

Cuando está desplegado, este teléfono tiene un grosor de 5,3mm. Un absoluto disparate que lo convierte en uno de los teléfonos más delgados del mercado. Impresiona bastante, a la par que da cierta sensación de fragilidad. El día que hice las fotografías a este teléfono hacía un día terrible con bastante viento. Al estar desplegado, el peso se distribuye por toda la superficie: tuvimos que sujetarlo con fuerza para que el viento no lo tirase al suelo.

En definitiva, un terminal diferente que brilla por sus dimensiones, peso y formato. Este último punto es clave a la hora de utilizarlo, hasta el punto de que puede llegar a ser uno de los principales motivos para decantarse por este y no por otro plegable.

Rendimiento: ser el más delgado tiene su contrapartida

Este Huawei Mate X3, al igual que el P60 Pro, llega desactualizado. Utiliza una versión 4G del Snapdragon 8+ Gen 1, un procesador que mejora ligeramente al desastroso (a nivel térmico) 8 Gen 1, pero que queda muy por debajo en eficiencia respecto al 8 Gen 2. A un procesador no del todo eficiente tenemos que sumarle que es un terminal especialmente delgado, por lo que el ejercicio de disipación térmica tiene mucho por mejorar.

Las pruebas de rendimiento sostenido muestran una importante caída.

Las pruebas técnicas muestran una caída del rendimiento bastante notable. En concreto, hablamos de una pérdida del 51% en el test de CPU y de un 60% en las pruebas de estrés de GPU de 3Dmark. Son datos, sin andarnos por las ramas, malos. El procesador pierde la mitad de sus capacidades en unos pocos minutos debido a la imposibilidad de disipar correctamente el calor. Por suerte, los benchmarks no dejan de ser números, y la percepción real que ofrece el teléfono es distinta.



Huawei mate x3 Honor magic5 pro ONEPLUS 11 IPHONE 14 PRO SAMSUNG GALAXY S23+ PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) RAM 12 GB 12 GB 16 GB 6 GB 8 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 1.367/ 3.874 (6) 1.914 / 5.049 (6) 1.176 / 4.960 (5) 2.508 / 6.306 (6) 2.019 / 5.308 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 10.654 13.741 14.018 12.344 14.250 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 10.569 / 3.609 13.765 / 9.226 14.250 / 11.186 12.344 / 7.931 14.018 / 13.968 PCMARK WORK 12.178 14.897 11.406 - 15.823

El Huawei Mate X3 es un teléfono fluido, rápido y sin rastro de lag o ralentizaciones de ningún tipo. Acusa cierto sobrecalentamiento cuando empezamos a jugar, aunque suele mantenerse relativamente estable. Este es un móvil orientado al multimedia y la navegación multiventana más que al gaming pero, en caso de que queramos exprimirlo con juegos, no hay mayor problema.

Biometría

A nivel biométrico tenemos un lector de huellas que, si bien funciona correctamente, da más problemas que alegrías. Su posición, como adelantamos en el apartado del diseño, es demasiado elevada. Esto se traduce en que cada vez que cojo el teléfono tengo que recolocarlo en la mano un poco más abajo para llegar al lector.

¿Solución? Utilizar el sistema de reconocimiento facial 2D. No es lo más seguro ni lo más eficaz, pero es una vía alternativa para desbloquear el disposito de forma rápida.

Sonido: un espectáculo auditivo

El sonido del Huawei Mate X3 es de los mejores que hemos probado en la gama alta, toda una delicia de cara a escuchar música y contenido multimedia. El volumen máximo es alto y, aunque se acusa cierta distorsión en los rangos más altos, el trabajo de ecualización es muy equilibrado. Hay presencia de graves (pocos teléfonos logran esto), los altos están bien contenidos y el trabajo final con el sonido es brillante.

Software: los deberes hechos con las carencias de siempre

Hace poco analizamos el Huawei P60 Pro, así que no vamos a ahondar en la herida. Este móvil no tiene servicios de Google, y eso es un problema de calado. En el mundo más techie basta con utilizar apps alternativas y escapar de la garra de Google. En el mundo real los usuarios quieren poder instalar WhatsApp, YouTube y Gmail sin el menor quebradero de cabeza.ç

Algunas apps no se pueden instalar, ya que no funcionan sin el marco de servicios de Google.

La ausencia de servicios de Google, además, no solo afecta a las apps de Google. Muchas apps no pueden instalarse al depender de este marcos de servicios (por ejemplo, la app Backdrops, mi repositorio de fondos de pantalla). Tampoco he podido abrir HBO (me he quedado sin ver Succession en esta sobresaliente pantalla) amén de que no podremos sincronizar los datos de nuestras partidas si hemos iniciado sesión con Google. App Gallery sigue sin ser una buena solución: hay una alta carga de publicidad, algunos de los repositorios a los que nos llevan son poco amigables para el usuario medio y siguen faltando buena cantidad de apps que usamos en el día a día.

Plegado / Desplegado.

En el lado positivo, Huawei ha hecho bastante los deberes optimizando su UI para el formato plegable. En el Mate XS nos encontramos un software que no aportaba demasiado, pero no es el caso de este nuevo modelo. En primer lugar, el launcher está dividido en dos columnas. Es, literalmente, como tener dos escritorios en uno con cuatro filas en cada uno de ellos. Esto abre la posibilidad a tener decenas de aplicaciones a mano, aprovechando bastante el formato plegable.

De cara a la multitarea, podemos bien utilizar apps en distintas ventanas (al tener un panel tan grande es bastante cómodo), un punto clave para potenciar la productividad en este tipo de dispositivo, o bien dividir la pantalla para tener las apps divididas perfectamente en cada rectángulo del panel.

Las carencias están presentes, pero valoramos positivamente el esfuerzo que ha hecho Huawei por adaptar el software al formato de este teléfono para que podamos sacarle partido .

Autonomía: dos pantallas, dos mundos

La batería de este Mate X3 es de 4.800mAh, una capacidad más que lógica para el tipo de dispositivo ante el que nos encontramos. Hay una importante diferencia entre usar la pantalla principal y usar tan solo la pantalla "secundaria", la exterior. Usándolo como móvil tradicional, podemos irnos por encima de las 5:30h de pantalla sin el menor de los problemas. No es un panel muy grande, es LTPO y el consumo es comedido. No obstante, es un consumo simplemente aceptable.

La gráfica de batería es bastante mejorable, ya que solo marca el consumo cada 24h. Pasado este tiempo, se resetea. Mis consumos, por el tipo de uso, suelen ir a lo largo de dos jornadas de uso, por lo que he tenido que sumar manualmente el tiempo de pantalla de cada día para obtener el ciclo final.

Con la pantalla desplegada perdemos algo más de media hora de pantalla. No es un consumo desmedido, pero se nota el extra

En el momento que lo desplegamos y accedemos a la pantalla de casi 8 pulgadas, el consumo se dispara algo más. Hablamos de unas cinco horas de pantalla en uso mixto de juegos, fotografía y grabación, navegación, etc. Es un consumo correcto, pero no sobresaliente. El sistema de carga rápida es de 66W. Hemos medido, con el cargador original, un 70% de carga en 30 minutos, con 48 minutos para cargarlo por completo. Son cifras superiores a las de su rival directo, y más que suficientes para tener un pequeño boost energético en caso de necesitarlo.

Cámara: un plegable no tiene por qué ser mediocre

Función de selfie con cámara principal

El Huawei Mate X3 es la prueba de que un plegable no tiene por qué tener un sistema de cámaras mediocre. Cierto es que no apuesta por una configuración tan ambiciosa como la del Huawei P60 Pro, pero tenemos un buen sistema de cámaras.

50 MP , f/1.8, 23mm, OIS.

, f/1.8, 23mm, OIS. 12 MP , f/3.4, 125mm, zoom periscópico 5X.

, f/3.4, 125mm, zoom periscópico 5X. 13 MP, f/2.2, 13mm.

La aplicación de cámara es la clásica de Huawei, con el carrusel abajo y la peculiaridad de que podemos tomar fotografías con la cámara trasera a la hora de hacer selfies. También podemos apoyar el teléfono en horizontal y que la pantalla se divida. Funciones de plegable para sacar más partido a la cámara.

Fotografía diurna

Las condiciones climáticas de esta semana nos han impedido disfrutar de esta cámara a pleno sol. No obstante, los días nublados son nuestros favoritos para comprobar elementos como el rango dinámico y el balance de blancos de las fotografías. La cámara del Huawei Mate X3 es buena, aunque no debemos esperar el desempeño de un Mate 50 Pro o un P60 Pro.

Nos ha gustado el equilibrio general de las escenas, el trabajo en rango dinámico es más que aceptable (aunque no sobresaliente) y, en general, obtenemos fotografías a la altura en prácticamente cualquier escenario.

La colorimetría, sin necesidad de que activemos ninguna opción en los ajustes, está un poco pasada de freno. Cuando este teléfono detecta flores, comida o algún objeto especialmente colorido, el procesado se encarga de hacer que dichos colores estén aún más saturados. Es una decisión que suelen tomar bastantes fabricantes y que choca directamente con la supuesta intención de ofrecer imágenes realistas. Cosas de las fotografía computacional.

Cuando cae la noche, la cámara de este Huawei Mate X3 lo hace especialmente bien controlando las altas luces. Aunque pueda parecer que la imagen está más oscura de la cuenta, es así como deberían verse las imágenes de un teléfono en modo automático.

El ultra gran angular trae buenas noticias consigo: es de bastante calidad. No encontramos excesiva distorsión en las esquinas, e incluso yéndonos a las zonas más complicadas de la fotografía, no hay una pérdida apreciable de nitidez. No es un sensor tan juguetón como el teleobjetivo del que te hablaremos a continuación, pero felicitamos a Huawei por el buen trabajo.

1x | 5x | 10x

El teleobjetivo es uno de los sensores que más brilla en este teléfono. Es un 5x, pero permite llegar de forma híbrida hasta el 10x de forma más que digna. Necesita algo de luminosidad para funcionar correctamente, pero los resultados son bastante espectaculares. Contar con tanto zoom en un plegable no es la norma.

Modo retrato

El retrato me deja con sensaciones encontradas. La segmentación de imagen es bastante buena, separando figura y fondo de forma sobresaliente. No obstante, las imágenes que hemos tomado en este modo quedan bastante lavadas. Es más que probable que las malas condiciones lumínicas que sufrimos a la hora de hacer este análisis hayan influido en el exceso de empeño por acabar con el ruido.

Pese a ello, el ejemplo que ves arriba está tomado a primera hora de la tarde y, aunque fuese un día nublado, había bastante luminosidad. Contamos con la versatilidad de poder disparar el retrato en distintas distancias focales, aunque nos gustaría un procesado más natural.

Selfie

Cámara selfie / Cámara trasera en modo retrato

De cara al selfie tenemos dos opciones. La primera es utilizar la cámara destinada a ello. Los resultados que ofrece son bastante buenos, con un trabajo más que aceptable en rango dinámico y una interpretación de la piel relativamente natural.

La segunda opción es abrir el plegable para que la cámara trasera (la principal) actúe como cámara selfie. Esta es una sugerencia automática que nos dará el teléfono, activando el modo retrato para nuestra autofoto. Obtendremos así una imagen de mayor calidad, aunque perderemos un poco de comodidad a la hora de hacerla.

Cuando cae la noche, la cámara de este Huawei Mate X3 lo hace especialmente bien controlando las altas luces. Aunque pueda parecer que la imagen está más oscura de la cuenta, es así como deberían verse las imágenes de un teléfono en modo automático.

Vídeo

A nivel de vídeo, podemos grabar 4K 6 FPS con una calidad aceptable. Aquí notamos que el Mate X3 no viene para convertirse en uno de los referentes a la hora de grabar: el resultado final es suficiente para el día a día, pero queda bastante lejos de los mejores exponentes del mercado.

Huawei Mate X3, la opinión de Xataka

El Huawei Mate X3 me ha fascinado. Creo en el plegable tipo libro como un pilar importante en el futuro de los smartphones, siempre y cuando acaben llegando a precios asequibles. No lo son, desde luego, los 2.199 euros de los que parte este X3. Un precio notablemente superior al de su rival directo y 800 euros más respecto a un Honor Magic Vs con el mismo procesador. Pese a contar Huawei con el importante hándicap de los servicios de Google, los precios no se ajustan a esta circunstancia.

El Huawei Mate X3, pese a sus limitaciones, demuestra que podemos tener un plegable tipo libro con un formato casi perfecto

Este teléfono ha hecho los deberes respecto al anterior plegable. Se nota que Huawei ha puesto mimo en el software para potenciar un sistema multiventana y un launcher adaptados al tipo de formato. El apartado fotográfico es el mejor que hemos probado en un plegable, y el equilibrio general del dispositivo es impresionante.

Pese a esto, bajo mi punto de vista, este terminal lo tiene difícil desde un punto de vista competitivo. Su ticket final es muy elevado teniendo en cuenta que no tiene 4G, servicios de Google ni el último procesador del mercado. El X3, en opinión de servidor, sirve como muestra de los aprendizajes que está tomando Huawei en el camino de los plegables: saben hacerlos, y saben hacerlos muy bien.

8,3 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 8,5 Cámara 8,75 Software 6 Autonomía 8,25 A favor La relación de aspecto lo cambia todo: cerrado es como usar un móvil normal.

La cámara es bastante aceptable.

Aunque no haya servicios de Google, valoramos la adaptación al formato. En contra No hay servicios de Google.

La autonomía es bastante mejorable.

Sin 4G, procesador del año pasado.



