Huawei P40 Lite, análisis: precio, autonomía y potencia para esquivar la ausencia de Google

Huawei ha cumplido con su promesa y el Huawei P40 Lite se ha puesto a la venta en exclusiva en España. Este smartphone es el primero de la nueva familia P40, sus terminales de referencia para 2020 y donde jugarán de nuevo la baza del precio, diseño y juego de cámaras que tanto éxito les ha dado en años anteriores.

Aunque en este 2020 hay un hándicap de imprevisibles resultados en el mercado: llega sin los servicios y aplicaciones de Google instalados. Nosotros ya lo hemos probado a fondo para contarte todos sus secretos y cómo ha sido la experiencia con el nuevo Huawei P40 Lite.

Ficha técnica del Huawei P40 Lite

HUAWEI P40 LITE DIMENSIONES Y PESO 159,2 x 76,3 x 8,7 mm

183 gramos PANTALLA 6,4 pulgadas

2.310 x 1.080 píxeles (398 ppp) PROCESADOR Kirin 810

GPU Mali G-52 MP6 MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB CÁMARA TRASERA 48 MP f/1.8

8 MP gran angular f/2.4

2 MP macro f/2.4

2 MP profundidad f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.0 SISTEMA OPERATIVO Android 10 con EMUI 10

Sin Google Mobile Services BATERÍA 4.200 mAh

Carga rápida 40W CONECTIVIDAD 4G LTE

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0 LE OTROS Lector de huella en el lateral

GPS

USB-C PRECIO 299 euros con FreeBuds 3 de regalo

Un Huawei P40 Lite irreconocible ... para bien

Tras un par de generaciones con unos terminales Lite de la serie P que podíamos identificar de manera bastante sencilla como tales, el nuevo Huawei P40 Lite renueva su diseño en bastantes elementos, consiguiendo con ello una imagen más actual y a primera vista mejor. La sensación de estar ante un terminal de más nivel de lo que marca su etiqueta de precio es continua.

El Huawei P40 Lite incorpora muchas novedades a nivel de diseño, todas ellas para acercarse a las gamas más altas del fabricante y resultar más llamativo (y brillante)

A nivel estético los cambios más relevantes están tanto en el frontal como en la parte trasera, donde de entrada desaparece el módulo alargado para la cámara. Con cuatro elementos ya protagonizando el apartado fotográfico de este smartphone, el paso a un diseño con módulo cuadrado era lo esperado.

El módulo fotográfico, del que se ha escapado el flash, sobresale ligeramente del cuerpo, pero su integración está bastante conseguida.

En el frontal nos encontramos con un diseño "todo pantalla" (FullView) con presencia de un agujero para los elementos de imagen frontales.

En mano, el Huawei P40 Lite es cómodo y agradable de manejar. Las esquinas redondeadas, la ligera curvatura de la pantalla y el peso de menos de 190 gramos (hablamos de casi 6.5 pulgadas) ayudan a esa tarea. No cansa nada sostenerlo tiempo en mano. Quizás el grosor de 8,7 mm sea la dimensión menos preparada pero no olvidemos el precio del terminal.

El material principal con el que está fabricado el Huawei P40 Lite es cristal, aunque el acabado de la trasera parezca al tacto más cercano al policarbonato de calidad que al cristal. Huawei afirma que ese elemento ha sido creado en base a capas de cristal curvo.

Esa suavidad de las formas y el propio material de fabricación (y la ausencia de textura en el acabado) hace del Huawei P40 Lite un smarpthone que por su tamaño puede resultar algo resbaladizo según tus manos. Precaución y un paño siempre listo porque ese toque desenfadado y brillante de la trasera recoge con bastante fidelidad y ahínco las huellas, algo que afea el conjunto.

Una "sorpresa" del Huawei P40 Lite es la elección de un lector de huellas físico en el lateral. Recordemos que venimos de una familia donde el lector físico en la parte trasera ha sido prácticamente una seña de identidad hasta hace pocos meses.

En este nuevo Huawei P40 Lite ese elemento desaparece de la vista y se coloca, no sobre la pantalla como cabría esperar, sino en un botón lateral que se aprovecha también para hacer las veces del de encendido. Sobre él queda situado el control de volumen.

Ese lector de huellas nos permite identificarnos de manera instantánea, es muy rápido y fiable, y si te acostumbras a gestionarlo de manera intuitiva al agarrar el terminal, no dará tiempo a que actué el reconocimiento facial, que es el segundo sistema de identificación biométrica de este Huawei P40 Lite.

Ya en la parte inferior hay lugar para el puerto de carga USB-C y el puerto de auriculares, que resiste en el diseño de este Huawei P40 Lite. También hay sitio para el altavoz no estéreo, el cual hay que tener cuidado de no tapar para no quedarnos sin sonido.

El altavoz principal ofrece un sonido bastante potente y nítido, suficiente para una reproducción ocasional de contenido multimedia sin grandes alardes pero con calidad. Mejor resultado da el sonido con auriculares, al menos por las opciones que nos proporciona la configuración el sistema Huawei Histen, que admite variar el modo de reproducción entre cuatro predefinidos, uno de ellos envolvente, así como modificar la ecualización.

Más pantalla, misma resolución

El Huawei P40 Lite no es ajeno al crecimiento imparable de la diagonal de pantalla en todas las gamas y adopta un panel con tamaño de 6,4 pulgadas. La resolución queda en FullHD+, es decir, 2.310 x 1.080 píxeles, lo que supone una densidad de píxeles que roza los 400 ppp. No tenemos la nitidez asombrosa de paneles QHD pero es más que suficiente para consumir contenidos de vídeo, texto o uso habitual del terminal a nivel no profesional.

La pantalla del Huawei P40 Lite no tiene apenas bordes, superando según Huawei el 90% de aprovechamiento, una cifra que ya deja poco lugar para tener marcos, algo que en la experiencia visual con ella se agradece. Basta con hacerse a la idea de que a cambio tenemos que acostumbrarnos a ese orificio extraño en la esquina superior izquierda, situación que prefiero estéticamente pese a no estar centrado en la pantalla.

El panel no es AMOLED, y en esta gama media Huawei se resiste todavía a dar el salto y mantiene la tecnología IPS. El resultado es correcto y equilibrado para la gama media, con brillo suficiente para una visualización sin mayores problemas tanto en interiores como en exteriores. También la reproducción de color es fiable y podemos personalizarla con dos modos (normal y vívido) así como gestionando la temperatura de color. El modo vívido con temperatura predeterminada ofrece una experiencia muy satisfactoria, con buen contraste.

Entre las opciones que nos ofrece el terminal para personalizar la experiencia con su pantalla está el modo de resolución inteligente de la pantalla, que ajusta automáticamente la misma entre Alta y Baja (1540x720) para optimizar la duración de la batería. También podemos dejarlo en manual y escoger nosotros la que queramos.

La pantalla del Huawei P40 Lite, IPS y con buena diagonal, ofrece una experiencia muy buena y acorde con el precio que pagamos por el teléfono

En la pantalla, justo en la esquina superior izquierda, encontramos el agujero para la cámara secundaria. No molesta apenas en la experiencia de visualización, pero podemos escoger qué aplicaciones queremos que aprovechen la pantalla completa cuando las usamos. O si así lo preferimos, también nos deja el sistema ocultar la muesca oscureciendo el área hasta completar una banda clásica, efecto que no nos convence a estas alturas.

Procesador, RAM y memoria interna de sobra para la gama media

Lo más incuestionable del Huawei P40 Lite lo encontramos en la parte más pura de su ficha técnica. Aquí tenemos un procesador marca de la casa, concretamente el Kirin 810, acompañado por 6 GB de memoria RAM y memoria interna de 128 GB (ampliable con tarjetas propietarias de Huawei). Buenos datos por el precio que pagamos por el terminal. Solo existe esa configuración, algo que para ciertos usuarios se agradece para no perderse entre precios y opciones demasiado similares a menudo.

Con esa base la experiencia prometía ser buena y así ha sido. El terminal no sufre de retrasos ni tirones evidentes y podemos hacer un uso completo del Huawei P40 Lite con una buena fluidez tanto cuando queremos tirar de multitarea como cuando jugamos o mantenemos varias pestañas abiertas.

Huawei P40 Lite Samsung Galaxy A71 Redmi Note 8 Pro Xiaomi Mi 9T Nokia 7.2 Procesador Kirin 810 Snapdragon 730 MediaTek G90T Snapdragon 730 Snapdragon 660 RAM 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB Antutu 303806 272988 227154 211901 179462 PCMark Work 7808 7613 -- 7795 6024

En las pruebas con software de benchmarks, el Huawei P40 Lite deja un claro recado sobre su buen rendimiento a los equipos que ya están en el mercado meses con su mismo precio. Aquí también entra en juego la buena optimización que Huawei parece haber conseguido con la última versión de Android y su capa de personalización.

Carga rápida para todos

La pantalla no es lo único que aumenta el Huawei P40 Lite. Su batería supera los 4000 mAh para colocarse como un ámbito destacado del terminal en el competitivo mercado de los gama media alrededor de los 300 euros.

Esa batería de 4200 mAh permite al Huawei P40 Lite otorgarnos la tranquilidad de sobrepasar con creces el día de uso de manera intensiva. En total, en nuestros días de prueba, el Huawei P40 Lite nos ha ofrecido una media de más de 27 horas de uso, con entre 8 y 9 horas de pantalla.

El nuevo Huawei P40 Lite presume de buena capacidad de su batería pero también de algo muy relevante y nada habitual en esta gama: carga rápida muy bien respaldada por un cargador de serie de 40 W, convirtiendo así esta faceta del nuevo terminal de Huawei es una de sus principales bazas en el mercado.

Ese cargador tan rápido de serie se agradece sobremanera, permitiéndonos que el 50% de la carga se alcance en poco más de 15 minutos. Y en media hora podemos obtener ya casi un 70% de la capacidad total de la batería. La carga completa, usando el cargador de 40W que viene de serie, se alcanza en una hora.

App Gallery frente a Google Play: si alguien puede hacerlo es Huawei ... pero le queda todo el camino

Aunque el Huawei P40 Lite no pueda contar con los servicios de Google instalados de serie, el sistema operativo base es Android 10 sobre el que encontramos la capa EMUI 10 de la propia Huawei. Hasta aquí no vamos a encontrar ninguna diferencia con un terminal Huawei del año pasado. Tanto interfaz como opciones y aplicaciones/servicios asociados a EMUI están presentes en este Huawei P40 Lite.

El Huawei P40 Lite llega al mercado sin los servicios ni tienda de aplicaciones de Google, lo que para muchos usuarios no es una opción hoy en día

Tenemos las novedades asociadas a Android 10 como el modo oscuro o los gestos, resultando como hemos adelantado en un sistema que presenta una gran fluidez de funcionamiento.

Como en terminales con otras capas propias sobre Android base, el Huawei P40 Pro incluye numerosas aplicaciones y servicios propias como el navegador, gestor de correo, de galería de imágenes, tienda de vídeos, gestor del uso del terminal, optimización o calendario.

La primera señal de que algo no es lo habitual en este Huawei P40 Lite ocurre nada más iniciar el dispositivo recién sacado de la caja: no se nos piden en ningún momento nuestras credenciales de Google. No lo hace porque no puede llevar los servicios ni aplicaciones de Google. Solo nos propone las de Huawei, cuenta que podemos crearnos gratuitamente si así lo deseamos.

Si preferimos no hacerlo, el terminal sigue siendo funcional 100% y con acceso a la tienda de aplicaciones propia de Huawei, llamada AppGallery y que por ahora nos ha dejado muy fríos. Hay un buen número de aplicaciones pero de un ecosistema por debajo del secundario en casi todas las categorías de aplicaciones que explorábamos.

De manera efectiva apenas hay alguna aplicación relevante dentro, por lo que para la instalación de un Instagram, Whatsapp, Spotify, Netflix, navegador Firefox o las apps de nuestro banco, por poner solo algunos ejemplos, hay que recurrir a los paquetes en descarga directa desde la web del desarrollador (si existe, que es en muy pocos casos) o desde sitios de terceros.

Este modo de proceder puede suponer un paso extra y no directo que actúe como barrera infranqueable para un usuario no habituado a estos menesteres. Suma riesgos de seguridad o la pesadez de las actualizaciones a mano y la conclusión es clara: para el consumidor que suele comprar este tipo de terminal, sin acceso a la tienda de Google, ahora mismo el Huawei P40 Lite es un terminal muy limitado a nivel de funcionalidad.

Cuatro cámaras para el Huawei P40 Lite, incluyendo la lente macro

El Huawei P40 Lite se estrena en el mercado con la que parece será una de las combinaciones de cámara más habituales en la gama media este 2020. En su módulo fotográfico encontramos un sensor de 48 MP (f1.8) que actúa como cámara principal acompañado por un segundo sensor de 8 MP (f2.4) para la cámara gran angular y dos sensores más de 2 MP (f2.4) correspondientes a las lentes para fotos macro y bokeh.

El Huawei P40 Lite nos proporciona en la interfaz un zoom disponible que abarca desde el gran angular hasta 2-6X, pero hay que advertir de que se trata de un modelo completamente digital. Aquí, como ya hemos visto en otros smartphones de esta gama este año, no hay lente tele como tal.

Sensor principal

Gran Angular

Sensor principal (zoom 2X)

Sensor principal (zoom 6x)

La interfaz de la cámara es una vieja conocida. No destaca por su rapidez especialmente y funciona en base a un carrusel de modos principales bien acompañados por bastantes secundarios colocados bajo el apartado Más. Hay modos para casi todo, desde los clásicos disparos de Modo Noche, Retrato o panorámica hasta Macro, pintura con luz, control de apertura, Pro, documentos o foto con movimiento. En este subapartado está el modo HDR, el cual no dispone de gestión directa en la pantalla principal de la app.

Sí que disponemos a un solo toque de la activación/desactivación del modo AI, cuyo efecto podemos dejar activado porque en general aplica un efecto leve en la mayoría de situaciones.

El modo principal de fotografía viene por defecto (y recomendado) con resolución de 12 MP. Es con la configuración que obtenemos mejores resultados. Hay gran acierto en la reproducción de color, nivel de detalle y rango dinámico. Si es necesario podemos recurrir al modo HDR, pero salvo situaciones muy comprometidas, los resultados directos son de mucho nivel para esta gama.

Si así lo deseamos podemos optar por tomar fotografías con resolución de 48 MP, así como con un modo extra denominado "Ultranitidez inteligente de 48 MP". En ambos casos, es cierto que podemos realizar un zoom más profundo pero con resultado que resulta lavado y artificial en el detalle.

De izquierda a derecha: detalle a 12 MP, a 48 MP y a 48 MP (modo Ultranítido)

Cuando pasamos a escenas con poca luz, la cámara principal sigue ofreciendo unos resultados bien argumentados bajo la gama en la que nos encontramos. No obtenemos ni más ni menos de lo que deberíamos exigirle.

Destaca el Huawei P40 Lite por el poco ruido que introduce en las fotos con poca luz, así como un relativo buen control de las luces altas, aunque hemos apreciado algo de pérdida de nitidez en los bordes de la imagen.

Si la escena lo admite y no hay movimiento, el modo Noche también nos proporciona mucho juego para mejorar la nitidez de las fotos nocturnas y controlar todavía más la exposición de escenas complejas. Este modo de disparo realiza una exposición de hasta 6 segundos, pero podemos detener ese tiempo en el momento que consideremos adecuado. Tras un poco de práctica es un gran aliado para las escenas de noche.

Modo normal

Modo noche

Modo normal

Modo noche

Sin lente para realizar un zoom óptico, el resto de cámaras del Huawei P40 Lite se centran en otros aspectos de la fotografía. Tenemos en primer lugar un socorrido gran angular que podemos usar incluso con vídeo, y al que se accede deslizando el "zoom" en la pantalla principal.

Gran angular de noche

Aunque la nitidez y rango dinámico de esta cámara es inferior a la de la principal, los resultados con buena luz son suficientes para usarla con asiduidad por las posibilidades que ofrece para tener fotografías diferentes. Por la noche la caída de calidad ya se aprecia pero sigue manteniendo el buen nivel global del conjunto fotográfico del Huawei P40 Lite.

Los otros dos modos que correspondes a las dos dos sensores restantes de 2 MP son los asociados al modo retrato, con diferentes efectos de resultado algo artificial pero bien resuelto, así como el nuevo modo macro, que parece que se impone como cuarta cámara en la gama media de nivel. Si eres de hacer mucho este tipo de fotografía, enhorabuena porque los resultados son bastante interesantes y sencillos de conseguir.

En cuanto a la cámara secundaria (selfie), su resolución es de 12 MP pero los resultados me han parecido discretos para lo ofrecido por el resto de apartado fotográfico de este terminal. Podemos aplicar efectos de belleza así como desenfoque de fondo, aunque esto último no está bien rematado.

Una pequeña decepción del Huawei P40 Lite ha sido su cámara de vídeo. De manera sorprendente solo admite grabación de vídeo a 1080p y 30 fps. Nada de 4K ni tampoco 60 fps. Los resultados son discretos, sobretodo por la ausencia de estabilización, algo que cada vez vemos mejor implementado en cámaras de vídeo incluso de gamas similares a las de este Huawei P40 Lite. Margen de mejora sin duda en este aspecto.

Huawei P40 Lite, la opinión y nota de Xataka

Huawei tiene un titánico reto este 2020: sobrevivir a la ausencia de servicios de Google en sus principales terminales. El Huawei P40 Lite es su primer terminal de masas que llega al mercado y es ausencia de servicios de Google es casi la única mancha del terminal. La App Gallery no tiene pilares suficientes por ahora y eso, especialmente para el tipo de usuario al que va destinado este terminal, es completamente crítico.

El Huawei P40 Lite estrena un diseño atractivo donde el lector de huellas pasa al botón de inicio en el lateral, de manera acertada, y pese al aumento de diagonal de pantalla, se mantiene como un smartphone cómodo de manejar y con las dimensiones muy bien controladas. El panel no da el salto a la tecnología OLED y, aunque es correcto, no es su rasgo más destacado.

Sí que podemos alabar el comportamiento global de la cuádruple cámara, donde entra la lente macro como novedad, así como el rendimiento del terminal, muy bien gestionado por los elementos hardware de su ficha técnica. Y todo ello con un precio muy interesante, especialmente con la oferta de lanzamiento.

8.1 Diseño8,75 Pantalla8,5 Rendimiento8,5 Cámaras8,5 Software5 Autonomía9,5 A favor Diseño renovado y cómodo de manejar

Ficha técnica solvente y con gran rendimiento y autonomía

Cámara cuádruple bien equilibrada En contra Sin servicios de Google es un terminal muy limitado y no para cualquiera

Pantalla solo equilibrada y sin panel OLED



