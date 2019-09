Los Huawei Mate 30 llegan con Android sin apps ni servicios de Google: en qué se diferencian del Android "normal" de otros teléfonos

El Huawei Mate 30 llega sin las aplicaciones de Google preinstaladas, según nos ha confirmado la propia Huawei. Se ratifica así el importante cambio en sus teléfonos, una situación forzada a raíz del conflicto entre los EE.UU y China. Huawei ya tiene preparado su sistema Harmony OS, pero todavía es pronto para instalarlo en smartphones. En su lugar, los Mate 30 llegan con una versión 'open source' de Android, con los servicios propios de Huawei y su capa de personalización EMUI, pero sin Google Play, ni Google Maps ni Gmail instalados por defecto como sí teníamos en todos sus dispositivos anteriores.

¿Es posible tener un Android sin los servicios de Google? Sí. Es lo que se conoce como AOSP (Android Open Source Project), la base abierta de Android disponible para todo el mundo. Se trata del mismo sistema operativo que todos conocemos, con la salvedad que los servicios de Google no están añadidos. Aquí vamos a tratar de explicar en qué se diferencia este Android que nos ofrece el Huawei Mate 30 respecto al Android tradicional que hemos tenido hasta la fecha y qué novedades introduce Huawei para compensarlo.

El primer cambio: adiós a las apps de Google, hola Huawei Mobile Services

No estamos ante el primer fabricante que pone a la venta un móvil sin los servicios de Google. De hecho, en China es habitual encontrar móviles Android sin acceso a Google Play, desde la propia Huawei a otros fabricantes como Xiaomi, Oppo o Honor. No ocurre lo mismo en Europa o el resto de países, donde los servicios de Google son muy utilizados y la mayoría de usuarios están acostumbrados a su uso.

El Huawei Mate 30 Pro previsiblemente habría llegado con las aplicaciones de Google como hasta ahora, pero se trata del primer smartphone de Huawei en ser afectado por el bloqueo de los EE.UU. Y esto ha impedido que el Mate 30 pase el Google Test Suite (GTS) para ser compatible con los Google Mobiles Services. Es decir, al no poder colaborar Google con Huawei, este último no ha podido recibir la licencia para preinstalar sus aplicaciones en el móvil. Si bien nada les ha impedido utilizar AOSP 10 para el Mate 30.

Estas son las aplicaciones de Google que antes teníamos preinstaladas y ya no aparecen: Google App, Google Chrome, Gmail, Google Maps, Youtube, Google Play Store, Google Drive, Google Play Music, Google Play Movies, Google Duo y Google Fotos.

Ni Google Maps, ni la Play Store, ni Youtube. Los Mate 30 llegan con los Huawei Mobile Services y AppGallery, su tienda de aplicaciones Android con acceso a más de 11.000 apps, pero con importantes ausencias.

Como alternativa, Huawei dispone de una larga serie de herramientas con EMUI 10 para solventar la falta de las apps de Google. Tenemos los Huawei Mobile Services (HMS), junto a aplicaciones de Música y Vídeo, galería propia, aplicación de salud, navegador, app de correo, calendario y también una tienda de aplicaciones propia: App Gallery. Es a través de esta tienda de aplicaciones donde podremos instalar las apps Android. Hay disponibles más de 11.000 aplicaciones, aunque por el momento no están disponibles ni las de Google como Youtube o Gmail, ni otras como WhatsApp, Facebook o Instagram.

Según Huawei, están "trabajando en maneras para facilitar su instalación", pero por el momento no están disponibles para ser instaladas a través de sus servicios. Sin embargo, nada impide instalar manualmente las aplicaciones de Google o las que falten. Y aquí es donde tenemos el punto clave del Mate 30: inicialmente no estarán disponibles muchas aplicaciones, pero si el usuario tiene los conocimientos técnicos para instalarlas a partir del APK no hay ninguna restricción. Esta instalación manual también incluye los Google Mobile Services, que pese a no venir instalados sí son compatibles como en cualquier otro móvil con AOSP.

Huawei ha explicado que facilitará la instalación de nuevas aplicaciones de la manera más "transparente y user-friendly posible", pero están todavía trabajando en la solución final para que sea lo más sencillo posible. No se prevé que Huawei vaya a recomendar la instalación de Google Play ni optar por tiendas de terceros, ya que los esfuerzos se centrarán en promover su propia AppGallery.

Huawei facilitará la instalación de nuevas aplicaciones de la manera más "transparente y user-friendly posible". Pero por el momento aquellas que no estén disponibles deberán ser instaladas a través del APK.

Huawei Assistant, la alternativa a Google en información y noticias

Entre las novedades del Huawei Mate 30 está la incorporación de Huawei Assistant. Se trata del sustituto de la aplicación de Google, Discover y Google Assistant. De la misma forma que lo habitual en Android era encontrarse esta pantalla al deslizar desde la izquierda, ahora tendremos la plataforma de Huawei con sus propias recomendaciones y noticias.

El primer uso que le podremos dar a Huawei Assistant es el de búsqueda. Esta herramienta permitirá buscar entre las aplicaciones instaladas, así como en los correos y las entradas de calendario. También será el buscador a través del navegador por defecto. En segundo lugar está Instant Access, una herramienta de accesos directos para ir a las fotos favoritas o a las listas de reproducción. Por el momento están limitado a ciertas acciones, pero Huawei promete que la experiencia mejorará en el futuro.

Basándose en la inteligencia artificial de Huawei, su asistente ofrecerá notificaciones y recordatorios inteligentes basadas en el uso que hagamos del terminal. Inicialmente tenemos información del tiempo y llamadas perdidas, pero se actualizará con recomendaciones de restaurantes, vuelos, reservas de hotel y otra información.

Notificaciones inteligentes, recomendaciones de contenido y Huawei Assistant son algunas de las novedades del Mate 30 para compensar la falta de los servicios de Google.

Adicionalmente, Huawei ha llegado a acuerdos con TeleTrader y Enetpulse para ofrecer información de deporte y resultados financieros. Porque aquí está otra de las claves para sus servicios; si quieres ofrecer buena información necesitas aliados que puedan proporcionarla. Finalmente tenemos el Newsfeed, la equivalencia al discover de Google donde tendremos una selección de noticias y artículos interesantes del momento.

Huawei explica que Assistant vendrá preinstalado en los nuevos Mate 30 y estará disponible para el resto de dispositivos Huawei a través de AppGallery en un futuro. Este nuevo servicio está basado en la nube y los datos se gestionarán desde Europa, cumpliendo así la Ley de Protección de Datos europea.

Con el Android "open source" perdemos más de lo que parece

Los Huawei Mate 30 no pierden solo las apps más conocidas de Google, también toda una serie de servicios "invisibles" asociados a Android.

Para entender mejor las diferencias hay que conocer de qué partes está formado Android. La plataforma que todos conocemos es una base AOSP, más un añadido de los servicios y aplicaciones de Google. Esto último no lo tenemos en el Mate 30, pero sí el kernel linux de Android y las distintas librerías. Es decir, la base del sistema se mantiene pero lo que cambian son todos los servicios extra. Unos servicios que con el paso del tiempo cada vez son más importantes.

El Huawei Mate 30 no solo pierde las aplicaciones de Google, también la sincronización automática de las fotos, las APIs de localización, los servicios de desbloqueo inteligente, Google Play Games, la compatibilidad con Android Auto, Android Webview, Google Pay, Widevine DRM e incluso la capa de seguridad Google Play Protect, una capa de seguridad para impedir que el malware se instale en el móvil.

Google añadía a Android mucho más que sus aplicaciones más conocidas. Pese a la presencia de EMUI y los Huawei Mobile Services, con AOSP perdemos compatibilidad con una gran cantidad de accesorios, aplicaciones y servicios.

Google está muy arraigado y perder acceso a sus servicios significa perder la compatibilidad con una gran cantidad de accesorios y aplicaciones. Desde aparatos como el Chromecast hasta aplicaciones de terceros que se basan en los mapas de Google como Uber, Glovo, Deliveroo e incluso Tinder.

Respecto a las aplicaciones que hagan uso de los servicios de geolocalización, los Huawei Mobile Services añaden su propio sistema que incluye posicionamiento GPS, cloud y Maps. Aunque no se especifica hasta qué punto funcionará junto a las aplicaciones actuales. En el caso de la compatibilidad con Android Auto, Huawei lo sustituye por su propio servicio HiCar.

Durante la presentación Huawei ha ofrecido algunos datos, explicando que más de 45.000 aplicaciones son compatibles con los Huawei Mobile Services y que disponen de un kit de desarrollo para la mayoría de herramientas que hasta la fecha recaían en manos de Google, como pueden ser los mapas, mensajes, servicios de juegos, analytics o compras dentro de aplicaciones.

Es un primer paso pero saben que todavía hace falta la ayuda del resto del ecosistema de aplicaciones y por ello han anunciado un fondo de hasta 1.000 millones de dólares para promover sus servicios y ayudar a crear un ecosistema potente alrededor de los Huawei Mobile Services.

Incógnitas que quedan por conocer

El Huawei Mate 30 se actualizará en el futuro con las distintas versiones de EMUI y podrá acceder a los parches de seguridad, pero no garantizan que se actualice a las últimas versiones de Android. Sí han confirmado que el Huawei Mate 30 estará disponible en Europa durante el cuarto trimestre de 2019, aproximadamente entre los meses de octubre y noviembre.

Para esa fecha es posible que algunas de las dudas que todavía quedan por resolver se hayan aclarado. Es el caso de qué mecanismo utilizará Huawei para ofrecer a sus usuarios acceso a las aplicaciones más populares o hasta qué punto los Huawei Mobile Services serán capaces de sustituir a los Google Services y su arraigada presencia en Android.

Harmony OS todavía no está preparado para su aparición en los buques insignia de Huawei y su apuesta por AOSP y EMUI sin la presencia de Google es un movimiento arriesgado. Habrá que esperar para conocer la reacción de los usuarios y qué métodos se acaban utilizando para poder sacar todo el partido a un smartphone que a nivel de hardware se encuentra entre los más completos del año.