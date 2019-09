Richard Yu, CEO de Huawei: "Si nada cambia, Harmony OS quizá llegue con el Huawei P40"

Harmony OS podría llegar al mercado de la mano del Huawei P40, el próximo gran buque insignia que la empresa china lanzará en primavera del próximo año. Así lo ha asegurado Richard Yu, CEO de la división móvil de Huawei, en una entrevista ante los medios en la que ha estado presente Xataka. Ha tenido lugar en el marco del IFA 2019, después de la conferencia donde han presentado sus nuevos procesadores Kirin 990.

Había mucha expectación por saber si Huawei daría alguna pista sobre el futuro de Android en sus dispositivos móviles, o si mencionarían algo relacionado con la llegada de Harmony OS. Durante la Keynote, Richard Yu no mencionó nada al respecto, pero luego sí que se mojó después de la conferencia. En ella, ha mencionado deliberadamente al P40 como el móvil con el que podría llegar Harmony OS.

"Estamos asociados con Google", ha explicado Richard Yu ante las preguntas de la prensa sobre la llegada de HarmonyOS. "Pero ahora el gobierno estadounidense nos ha puesto en una posición en la que es imposible seguir utilizando los Google Mobile Services en los nuevos productos en Estados Unidos".

Yu ha dejado claro que HarmonyOS ya está listo para utilizarse en teléfonos móviles, pero que están esperando a ver si cambia su situación en Estados Unidos. Recordamos, que la empresa está atrapada en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde Trump le ha prohibido a sus empresas hacer negocios con Huawei.

Por eso, aunque hasta ahora todos los nuevos móviles están saliendo y seguirán actualizándose con Android, la duda está en los próximos lanzamientos en los que no podrá utilizar los productos de Google en Android, lo que les dejaría fuera de la tienda de aplicaciones oficial y muchos otros servicios básicos y esenciales para el funcionamiento del móvil.

"El primer producto con HarmonyOS quizá sea el P40 en la próxima primavera".

"Si se nos sigue impidiendo utilizar los Google Mobile Services en nuestros móviles, entonces creo que consideraremos utilizar nuestro Harmony OS", ha asegurado. "O sea que el primer producto con HarmonyOS quizá sea el P40 en la próxima primavera, quizá el próximo marzo".

Durante esta entrevista con los medios, el CEO de Huawei también ha mencionado que tienen lista su propia galería de aplicaciones, así como unos "Harmony movile services" que sustituirían a los de Google. Vamos, que su sistema operativo tiene ya listas aplicaciones adaptadas, tanto las básicas como otras de terceros.

Con estas declaraciones, no sólo se pone fecha a la llegada del sistema operativo creado por Huawei como alternativa a Android, sino que también se acaba con las especulaciones de qué pasaría con el Mate 30 que presentan en unos días. No está seguro de que llegue con las aplicaciones de Android, no han aclarado nada al respecto, pero todo parece indicar que llegará con Android.

HarmonyOS será compatible con Android

Tal y como os hemos contado, la idea es que HarmonyOS se adapte a cualquier pantalla pero también a diferentes métodos de desarrollo. El kernel de HarmonyOS está basado en Linux, por lo que es capaz de leer y ejecutar aplicaciones de Android por ejemplo. Pero además esperan desarrollar el sistema operativo para que en el futuro pueda funcionar con aplicaciones HTML5 por ejemplo. De momento mantienen por separado el Kernel de Android, Linux (LiteOS) y HarmonyOS en sí. Independientemente de eso, esperan reemplazar Linux en el futuro por HarmonyOS.

Está basado en una estructura de microkernel, esto hace que sea mucho más versátil ya que no se utiliza un kernel universal para todos los dispositivos, sino núcleos más pequeños centrados en diferentes áreas del sistema operativo. En principio, se consigue un núcleo más compacto y capaz de ejecutarse en plataformas variadas de forma óptima. Con ello también permite que por ejemplo no se le otorgue permisos de root a servicios externos, como sucede en Android por ejemplo. Esto significa que, en principio, se ofrece más seguridad al usuario.

La empresa también aseguró que es un sistema operativo liviano y capaz de funcionar en dispositivos con rendimiento reducido. Para ello cuentan con la arquitectura distribuida, que permite a los desarrolladores hacer una única aplicación y que sea el sistema operativo quien decida cómo mostrar y ejecutar la app en cada producto.

HarmonyOS cuenta con un motor de latencia que establece la prioridad de ejecución de cada tarea, de este modo consiguen que el rendimiento del IPC sea más eficiente y mejore el rendimiento en el dispositivo. En otras palabras, optimizará las apps de la mejor forma posible en cada tipo de dispositivo que usemos.

En cualquier caso, todavía no está todo dicho, y todo depende ahora de lo que acabe decidiendo el gobierno estadounidense en cuanto a los permisos de las empresas locales para hacer negocios con Huawei. Todavía queda la oportunidad de que todo se aclare y sus móviles sigan con el Android de Google, quedándose HarmonyOS en un sistema secundario como acabo siendo Tizen de Samsung.