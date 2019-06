"Vamos a seguir en este mercado sí o sí", entrevista con Pablo Wang (Director de Consumo de Huawei España)

Pablo Wang es un hombre reservado, hasta tímido me atrevería a decir. Nos sentamos en la mesa del estudio de Xataka y me mira algo nervioso. Señala a los tres folios que tengo justo delante, repletos de preguntas. Su tarea como Director de la Unidad de Negocio de Consumo de Huawei España no ha debido de ser fácil en las últimas semanas tras el "bombazo" del veto que Estados Unidos quiere imponer a Huawei, y sabe que este tema va a acaparar gran parte de la entrevista. La primera entrevista que Pablo ha concedido tras la "crisis" de la compañía.

Sobre la crisis, sus consecuencias inmediatas (y no tan inmediatas), sus planes a corto plazo para España y hasta sobre lo que admira de Apple hablamos en una interesante conversación que os ofrecemos en vídeo y también en texto a continuación.

Qué hay detrás de la crisis EEUU - Huawei

Xataka: Hace unas semanas, Estados Unidos metía a Huawei en una lista negra de empresas que, en teoría, no puede colaborar con otras empresas americanas, no pueden operar en Estados Unidos y demás. Si bien el veto se aplazó hasta el 19 de agosto de este mismo año, todavía nos queda un poco por ver en qué para todo esto, y mi primera pregunta va relacionada con esto. Donald Trump ya dio sus razones para incluir a Huawei en esta lista: según él, por problemas de seguridad nacional. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la que cree Huawei que vosotros estáis en esa lista?

PW: Yo creo que ya lo ha dicho mucha gente, ¿no? Lamentablemente, nos hemos metido en realidad en una guerra comercial entre dos países muy poderosos del mundo. Huawei es una empresa de tecnología muy centrada en nuestros clientes (que en mi caso son mis consumidores). No tenemos por qué meternos en una guerra, ni comercial, ni política, en este caso. Creo que esto es un poco el origen; el motivo.

XTK: O sea, ¿os consideráis más o menos una especie de peón en la guerra comercial entre Estados Unidos y China?

PW: Yo creo que sí. Sin querer, pero estamos ahí.

XTK: Existe cierta confusión o desconocimiento sobre la relación que hay del Gobierno Chino con Huawei. Quizás nos puedes aclarar un poco...

PW: Somos una empresa totalmente privada, cien por cien privada. Tenemos la relación con el gobierno que tienen todas las empresas. No tiene nada de especial. Esto es una multinacional, privada, normal… nada del otro mundo.

XTK: Estados Unidos, como comentaba, amplió el plazo hasta el 19 de agosto… Vosotros ¿sois optimistas y creéis que para el 19 de agosto va a cambiar todo, o ya estáis preparando toda la maquinaria por si acaso el 19 de agosto llega y el veto entra en vigor?

PW: Bueno, yo creo que esto es un tema que no depende de nosotros. Nosotros nunca queremos una guerra comercial. No sólo nosotros, sino todo el mundo, el pueblo chino, el pueblo español, el pueblo de Estados Unidos… nadie quiere tener una guerra comercial. Hoy en día que es un mundo tan globalizado... Pero eso no depende de nosotros, es una decisión de un gobierno poderoso. Hoy en día, en nuestra unidad de negocio, no afecta nada a nuestro producto que ya está comercializado en el mercado. Esto es una realidad en la que podemos tener total tranquilidad. Después del 19 de agosto, yo sólo digo una cosa que sabe todo el mundo: Huawei lleva muchísimos años invirtiendo en I+D, no sólo en tiempo, sino una enorme inversión, tanto en recursos humanos como en recursos económicos. Yo creo que tenemos suficiente capacidad y potencia para enfrentar cualquier cosa.

"Yo creo que tenemos suficiente capacidad y potencia para enfrentar cualquier cosa."

XTK: Precisamente, sobre I+D tenía una pregunta por aquí para hacerte, que ya que la has mencionado, la salto y vamos a ella. Los últimos datos publicados para inversores hablaban de 18 mil millones de dólares invertidos por Huawei en I+D en 2018; más o menos lo que invierte una empresa como Apple, para ponerlo en perspectiva, que es mucho, mucho dinero. ¿Qué proyectos de los que podáis hablar se están llevando este dinero? ¿A qué le estáis dedicando estos recursos?

PW: Casi todo a la tecnología e innovación que hemos traído al mercado. Por ejemplo el 5G, que ya está funcionando. Vodafone acaba de lanzar su red de 5G, que ya tiene consumidores que pueden disfrutar de la tecnología. Otro ejemplo: en los últimos años, todos los smartphones que hemos lanzado con inteligencia artificial, con una potencia enorme de fotografía, etc, etc. Todo esto es imposible de realizar sin una inversión a largo plazo en I+D.

XTK: Volviendo un poco a la polémica que estábamos hablando, ¿creéis que el daño en vuestra reputación ya está hecho? Es decir, ya sabéis todas las noticias que han salido estos días relacionadas con Huawei, algunas incluso mal explicadas. ¿Os preocupa un poco ese daño reputacional?

PW: Sinceramente, me preocupaba un poco en los primeros días. Todo el mundo ha visto este impacto, el bombardeo de noticias que nos ha caído. Pero ahora mismo estoy muy, muy tranquilo, por sólo una razón: el conocimiento de los consumidores me ha sorprendido mucho. Los consumidores de España tienen un conocimiento muy profundo sobre el tema, y además sobre tecnología. Ahora mismo es un tema muy "caliente" para Huawei y podemos ver que en las redes sociales no sólo se están comentando las cosas reales, las razones razonables, sino que se ha generado una simpatía que me ha sorprendido mucho. Todo el mundo nos apoya para que continuemos con fuerza. Quiero aprovechar también esta oportunidad para dar nuestro agradecimiento a los consumidores, que nos han dado un apoyo incontable.

XTK: ¿Cómo puede afectar esto a la gente? ¿Qué significa exactamente este veto para los consumidores de Huawei y que le dirías a toda la gente que tiene un teléfono de la marca y que está preocupada o que lee las noticias? ¿Cómo les explicarías tú?

PW: Primeramente, entiendo perfectamente la inseguridad que tienen nuestros clientes y consumidores. También, aunque somos inocentes, aprovecho la oportunidad para pedir perdón a todos los consumidores porque, al final, los que son aún más inocentes son ellos. Son consumidores que han gastado su dinero para disfrutar la tecnología y el producto, y no tienen que estar preocupados por ese tema absurdo. Os puedo asegurar que todos los equipos que tiene Huawei en el mercado son idénticos a los que ya ha comercializado hace un mes o dos meses.

"Aunque somos inocentes, aprovecho la oportunidad para pedir perdón a todos los consumidores porque, al final, los que son aún más inocentes son ellos"

No va a pasar absolutamente nada, se pueden utilizar tus aplicaciones: WhatsApp, Facebook, GMail... Y se puede actualizar en el momento el parche de seguridad, [hacer] la actualización de aplicaciones sin ningún tipo de problema… así que, tranquilidad total. Y además, haga lo que haga el gobierno de Estados Unidos, aquí estamos en la Unión Europea, estamos en España. Aquí tienes Ley. Según la Ley, tú tienes dos años de garantía. Nosotros vamos a cumplirlo cien por cien. Repito: Huawei es una empresa totalmente centrada en nuestros consumidores.

XTK: Tenía una pregunta también sobre cómo ha afectado esto ya más a nivel de cifras en España. En un evento a finales de mayo, decía Huawei que vuestras ventas en España habían caído hasta un 30%. Eso eran cifras de entonces. Entiendo que la crisis ahora ha bajado un pelín, no sé si las cifras se mantienen, si nos puedes actualizar un poco ese rango de cifras…

PW: Bueno, ya no me quiero meter más en las cifras. Sólo digo que sí, que ha tenido un impacto. Ahí no he mentido: sí que hemos caído. Pero desde entonces, ya se empieza a crecer. El feedback de la gente en las redes sociales, en cualquier sitio, [es que] la gente ya está tranquila, ya conoce perfectamente cómo es el tema. Podemos ir al punto de venta hoy en día [y ver] que ya ha recuperado total normalidad.

XTK: O sea, ya no notáis esa caída del 30 por ciento; ahora ya estáis vendiendo, según dices, teléfonos como siempre. No hay caída de ventas ahora mismo de Huawei.

PW: No, y además te puedo compartir unas cifras… Esto ha ocurrido a mediados de mayo. En mayo, en teoría, tenemos dos semanas en las que seguramente hemos recibido un impacto. El total de ventas de mayo ha sido más que el total de ventas de mayo del año pasado. Hemos crecido. Esto es una cifra real.

"El total de ventas de mayo ha sido más que el total de ventas de mayo del año pasado. Hemos crecido."

XTK: ¿Y en comparación con otros meses del año?

PW: ¿Del año?

XTK: De este año.

PW: No he mirado, pero tengo muchas fuentes que dicen que somos el número uno, o el número dos de este mercado. Ya teníamos una base de números bastante altos el año pasado, así que ya se ve un poco que no ha afectado mucho. Eso es por lo que agradezco tanto a nuestros consumidores.

XTK: Y, dejando un lado un poco al consumidor normal y refiriéndonos a clientes corporativos, a las grandes empresas, ¿os ha afectado también mucho la crisis? ¿O aquí también habéis notado que quizás aquí ha impactado un poco menos?

PW: ¿Te refieres a los retailers o…?

XTK: No, no a vuestros clientes corporativos, en general, empresas.

PW: Ahí yo creo que ha sido incluso menos, porque ahí tienes una forma de comunicar más directa... Es más fácil intentar explicar muy bien y en un minuto el tema.

XTK: Ahí es más estable y oscilan menos las ventas, ¿verdad?

PW: No ha afectado apenas nada. Hay empresas grandes que siguen comprando teléfonos de Huawei para sus empleados.

Qué va a pasar con los futuros teléfonos y dispositivos Huawei

XTK: Antes nos comentabas que, en los teléfonos actuales de Huawei, no va a pasar nada y todo va a seguir como de costumbre, pero en todos los comunicados que hace Huawei habla siempre de teléfonos actuales o en stock. No decís nada de los futuros modelos. ¿Qué va a pasar con los futuros modelos?

"Llevamos casi 20 años aquí y vamos a estar aquí muchos años más"

PW: Para empezar, Huawei no es una empresa que haya estado en este mercado un año o dos años. Llevamos casi 20 años aquí y vamos a estar aquí muchos años más. ¿Por qué tengo esta confianza de continuidad? Por lo que hemos comentado muchas veces: detrás de esto hay una fuerza enorme de I+D. Esto nos da confianza y nos da seguridad. Tenemos capacidad de continuar sin ningún tipo de problema.

XTK: Por concretar un poco. Me imagino que, como todos los años y para finales de año, tendremos el nuevo Mate 30. Esto todo son suposiciones mías a partir de lo visto en años anteriores. ¿Está todo preparado para el futuro lanzamiento de gama alta de este año, o ahora mismo lo tenéis todo parado a ver qué pasa?

PW: No, no ha parado nada. Estamos totalmente ‘business as usual’, no sólo en ventas, sino en I+D. Que yo sepa, está todo en marcha.

XTK: Y ya que estamos… ¿el Mate X? Se supone que habíais dicho que saldría este verano, pero estos días salieron unos rumores que dicen que quizá se iba a retrasar un poco.

PW: Sí, igual se retrasa un poco, pero no se ha cancelado, ni mucho menos. El proyecto está en pie; el equipo está en marcha. Además, esta mañana, ha salido la noticia de que acabamos de registrar tres patentes de equipos plegables.

"El Mate X igual se retrasa un poco, pero no se ha cancelado"

XTK: Y este retraso, ¿tiene que ver un poco con la polémica con Estados Unidos? ¿Porqué queréis aseguraros antes de lanzar de que todo está bien cerrado? Otras marcas de la competencia que han tenido problemas…

PW: No creo, yo creo que es un tema prudencial y técnico.

XTK: Comentábamos antes, comentabas, que el veto es a nivel de Estados Unidos, y que Europa tiene su propia legislación, pero claro, aquí hay un problema: por ejemplo, vosotros usáis Android y Android es propiedad de Google. Os puede limitar mucho un veto en Estados Unidos en vuestro desarrollo de productos en todo el mundo. Vosotros habéis confirmado que lleváis años trabajando en vuestro propio sistema operativo, ¿cómo va a ser este sistema operativo?

PW: La verdad es que no conozco los detalles. Los compañeros de I+D están trabajando [en ello], supongo. Pero repito que yo confío en que esta inversión que hemos hecho durante años y años no es en vano. Algo sirve, y en este caso mucho. Yo confío en que tenemos capacidad de continuar.

XTK: Y volviendo al sistema operativo (soy muy pesada con esto, pero es que mucha gente nos lo pregunta): ¿por qué creéis vosotros que un sistema operativo que no es Android o iOS, que parece que se están repartiendo todo el mercado, tiene futuro? Y te lo pregunto porque, en la mente, todos tenemos a Tizen, a Windows Phone, a Blackberry 10, los sistemas operativos de la competencia que lo intentó con su propio sistema operativo, pero sus intentos quedaron en nada. ¿Por qué creéis vosotros que vuestro sistema operativo sí puede triunfar?

PW: Yo creo que hoy en día también hay mucha gente que está dispuesta a probar cosas nuevas. Hace poco salía un artículo en Europa Press en el que preguntan al consumidor en España si probarían un sistema operativo nuevo de Huawei. Casi un 50 por ciento de gente dice que sí, que sí que quieren probar. Esto es tecnología. Esto es el mundo de la tecnología. Siempre salen cosas nuevas y se puede triunfar o se puede fracasar, pero yo creo que la gente está dispuesta a probar la innovación.

XTK: Y cambiando de tercio. Hablamos de móviles, pero vosotros también tenéis ordenadores, y de hecho, estáis haciendo una importante apuesta en este sector… Con los ordenadores pasa un poco lo mismo que en móviles: el sistema operativo que estáis usando es Windows, y sobre este tema, la verdad es que no se ha leído mucho, no se sabe muy bien qué va a pasar con vuestros ordenadores, ¿hay algo en marcha?

PW: Yo creo que es aún más claro. Sí que hemos confirmado que todos los ordenadores comercializados en el mercado de Europa no van a tener ningún problema de actualizaciones en el futuro; que Windows va a garantizar la actualización de estos equipos. Además, yo creo que el tema está, poco a poco, cambiando hacia la parte más positiva. Justamente esta mañana nuestro producto ha vuelto a entrar en la pagina web de ventas de Microsoft. Yo creo que es una señal muy positiva. Y bueno, lo mismo: seguimos trabajando.

XTK: Además de Google, cuando salió la noticia del veto de Estados Unidos, hubo cierto caos inicial, con muchas empresas pronunciándose. Había alguna asociación, como la SD Association, que confirmó que iba a dejar de trabajar con Huawei… Se rumoreaba que Broadcom, la WiFi Alliance también… En resumidas cuentas, que a Google le podría seguir más gente de confirmarse este veto. ¿Estáis vosotros preparados para hacer frente a un escenario en el que dejéis de tener a todos los socios que tienen algún tipo de relación con Estados Unidos?

"En muy poco tiempo nos han vuelto a incluir en la SD Association"

PW: Yo creo que estamos preparados. Además, yo creo que al principio todo el mundo se asustó un poco, no interpretaron muy bien lo que es la Ley de Estados Unidos y se pusieron nerviosos, haciendo algo que no les correspondía. Pero también ya has visto que en muy poco tiempo nos han vuelto a incluir en la asociación. ¿Por qué? Por lo mismo: la potencia de tecnología e innovación, la potencia de I+D con la que nosotros hemos contribuido mucho en estas asociaciones. Somos una parte de ellos, tenemos que seguir trabajando juntos. En este mundo tan globalizado, y sobre todo en el sector de la tecnología, no podemos trabajar sin nadie. No puedes poner un muro físico, porque es imposible.

XTK: Y bueno, el veto afectaría a ARM también. Vosotros ahora mismo, ¿podéis fabricar vuestros Kirin con la inversión que teníais anunciada hace unos años? O ¿no estáis listos para ello?

PW: Bueno, esta es una pregunta demasiado técnica para mí, pero que yo sepa no hay ningún problema. Estamos bien…

XTK: Ya la última pregunta relacionada a este bloque de la crisis. Además una pregunta muy directa: suponiendo que Estados Unidos no quita el veto y el veto entra en vigor el día 19, ¿puede Huawei seguir fabricando y vendiendo nuevos teléfonos móviles, nuevos ordenadores y demás?

PW: Vamos a seguir en este mercado sí o sí.

XTK: Vale; pregunta muy directa y respuesta muy directa. Genial.

Huawei como empresa

XTK: Quizás Google y Facebook están un poco en el ojo de la polémica por todo lo relacionado con la privacidad de los datos. Es algo en lo que el consumidor parece que se está centrando mucho. ¿Cómo veis vosotros en Huawei el tema de la privacidad? ¿Quizá puede ser una buena oportunidad ahora para vosotros y ofrecer teléfonos diferenciales que quizás respeten la privacidad del usuario? Es decir, que se vendan con ese argumento de venta.

PW: Sí, no es desde ahora, sino siempre. El tema de la seguridad es un tema de máxima importancia para nosotros, para Huawei. Nuestro I+D lleva tiempo trabajando en este tema para garantizar total seguridad a los consumidores.

XTK: Y hablando un poco de facturación… Vuestra facturación se ha ido disparando con el paso de los años, pero vuestro margen de beneficio ha ido bajando un poquito: han pasado del 9% al 7,5%, cifras cada vez más por debajo de empresas del Fortune 500, por ejemplo. ¿A qué se debe esto y cómo se revierte una situación así?

PW: ¿Te refieres a todo el corporativo?

XTK: Sí, son datos globales de Huawei, si no me equivoco…

PW: Es una mezcla de infraestructura, de empresas, y bueno… Como está mezclado de todas las unidades de negocio, no te puedo explicar mucho, porque hay una parte muy importante que viene de mis compañeros de network.

XTK: ¿Y en el caso de consumo?

PW: En el caso de consumo yo no lo veo. Ni en el beneficio, no veo ni crecimiento ni caída, que es totalmente normal durante los dos últimos años.

XTK: También tengo otro dato aquí muy curioso: parece que el precio medio de los teléfonos de Huawei va subiendo. En 2017 era de 237 dólares; ahora estamos viendo que Huawei va más a por la gama alta, apostando por terminales muy potentes, en una gama en la que quizá antes competía pero con menos intensidad. ¿Cómo ves esa estrategia? ¿Cuál es el precio medio actual?

PW: El precio medio yo creo que está en el nivel del mercado de España, incluso un pelín menos todavía. Todavía no estamos, por ejemplo, en el nivel de Apple (risas). Es incomparable, pero yo creo que la tendencia no sólo se debe a que los precios de Huawei están subiendo. Es el sector. Como cada vez traemos mejor tecnología e innovación, evidentemente el coste va subiendo y también los consumidores esperan más de nosotros. Están dispuestos a gastar más dinero en tecnología, porque este cacharro hoy en día puede hacer muchísimas más cosas que antes. Todo esto cuesta, todo esto cambia nuestra vida y a la sociedad. Cuando aporta un valor a tu vida, la gente sí que está dispuesta a gastar más dinero por la tecnología.

"Como cada vez traemos mejor tecnología e innovación, evidentemente el coste va subiendo"

XTK: Es decir, que estáis notando que en España la gente gasta cada vez más dinero en el teléfono móvil, ¿verdad?

PW: Sí, sí. La gente cada vez pide más tecnología, quiere probar más algo nuevo, algo pionero. Eso es la tendencia.

XTK: Y en relación a lo que estabas comentando, además de tener que competir contra clásicos como Samsung, Sony o LG, que llevan mucho tiempo en esto de los smartphones, a la fiesta se han sumado OnePlus, Nokia, OPPO... Cada vez hay más marcas que lanzan aquí. ¿Cuáles crees tú que son los principales rivales de Huawei hoy en día?

"Reconocemos que hay otras marcas, como Apple por ejemplo, que todavía hacen cosas mejor que nosotros"

PW: Da igual si eres una marca que vende mucho o que todavía no vende mucho: nosotros respetamos a todas las marcas. Siempre creemos que un mercado tiene que tener competencia suficiente. Este es el único camino que puede beneficiar a los consumidores. Hoy en día, y aunque nosotros tenemos una capacidad enorme de tecnología, de innovación, de I+D; también reconocemos que hay otras marcas, como Apple por ejemplo, que todavía hacen cosas mejor que nosotros. Tenemos que aprender de ellos. Y claro, ellos también de nosotros. Si todos lo hacemos así, el único resultado para el mercado es tenemos que mejorar y sin parar de mejorar. Esto es una buena noticia y la noticia que quieren escuchar los consumidores.

XTK: ¿Nos puedes poner algún ejemplo de cosas que hace Apple mejor que vosotros y cosas que creéis que hacéis mejor que Apple? Lo has mencionado tú, ¿eh? No lo he mencionado yo. (Risas)

PW: Bueno, hay muchísimas… Apple es una empresa que ha empezado con un sistema operativo nuevo, que ha montado su propio ecosistema... Esto ha cambiado mucho la vida a la gente, ¿no? Nosotros hemos elegido trabajar con Google pero hemos contribuido mucho a mejorar la experiencia de los consumidores con una capa técnica. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo: nosotros hemos sido los primeros que han lanzado una Dual cámara para un smartphone, y además desarrollada con Leica, que tiene la mejor tecnología de lentes del mundo. No es una colaboración de "compro dos lentes y las pongo ahí", sino es un codesarrollo desde el principio. Es una tecnología nueva. Ahora todo el mundo se centra mucho más en [el apartado de] la fotografía de smartphone. Eso es lo que nosotros hemos aportado al mercado, por ejemplo.

XTK: Por lo que dices, admiras un poco el tema del ecosistema de Apple, en el sentido de que ha desarrollado su sistema operativo, como comentabas. ¿Tú te imaginas a Huawei "haciendo un Apple"? ¿Desarrollando su propio sistema operativo, y teniendo una cuota de mercado significante? Me imagino que estás haciendo un poco paralelismo de ambos casos, o ¿no tiene nada que ver?

PW: (Risas) Bueno, alguna cosa estamos haciendo… También tenemos el Huawei App Services, nuestra AppGallery, Huawei Video, etc. Huawei Cloud... estamos trabajando en ello.

XTK: También una noticia curiosa de esta semana. En medio de la confusión sobre vuestro futuro y cuando por fin parece que se calman un poco las aguas, usuarios por todo el mundo empiezan a quejarse de que ha salido publicidad en sus pantallas de bloqueo. ¿A quién se le ocurre esto y por qué justo en este momento, que quizás era lo que menos necesitabais, cuando por fin se dejaba de hablar de vuestra polémica?

PW: La verdad es que no tengo muchos detalles de esto. En mi teléfono no me ha salido (risas). No sé por qué. También me ha contado gente que sí que le ha salido, pero luego también me ha contado mi compañero técnico que si configuras bien el teléfono sí que se puede evitar. Es una función del teléfono… yo creo que tampoco tiene mucha importancia, la verdad.

Próxima apertura de la tienda más grande del mundo de Huawei en España

XTK: Cambiamos de tema. Tenéis unos planes muy grandes para una tienda aquí en Madrid, ¿no?

PW: Sí, efectivamente. Es, como he mencionado, continuidad. Esto también es una prueba, una muy buena señal. El 5 de julio vamos a inaugurar nuestra flagship en el centro de Madrid, en Gran Vía, enfrente del Cine Capitol. Así que aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los consumidores a tener esta experiencia especial en nuestro espacio de Madrid. Es el primer flagship de Huawei fuera de China y, de hecho, es nuestro flagship más grande del mundo.

XTK: ¿Por qué en España? ¿Por qué España tiene vuestra tienda más grande?

PW: Es un plan que teníamos desde hace tiempo. Lo vamos a inaugurar en julio y luego vendrá otro en Barcelona en noviembre, en Plaza Cataluña, también en el centro de Barcelona. Tenemos este plan desde hace un año y llevamos un año trabajándolo. España es uno de los mercados más importantes de Huawei. Si conseguimos algún éxito, siempre empezamos desde aquí. Como es un mercado "top" para Huawei, tenemos que traer lo mejor a España. Además queremos a la gente y los consumidores, conocernos y que tengan la experiencia de la tecnología con nosotros, en la tienda. La tecnología no es que sólo no tenga fronteras, es que muchas veces cambia muchas cosas. Si me permites, te cuento un caso personal mío.

"España es uno de los mercados más importantes de Huawei"

XTK: Sí, claro.

PW: Yo he estudiado Estudio Hispánico (básicamente, es el idioma, cultura de España...). En el año 94 entré en la universidad. En aquel tiempo, era la primera clase de la universidad. Éramos una clase, 44 personas. Mucha gente me preguntaba "¿por qué?". La moda era [estudiar] comercio o de administración, inglés o japonés (era de lo que tenía más negocio con China). Yo les decía una frase que siempre dicen los jóvenes: “porque el país me mola”.

(Risas)

¿Por qué me mola? Me mola la tecnología, y la he vivido desde pequeño. Cuando era pequeño y todavía estábamos en el colegio, de repente un día todo el mundo empieza a tomar ColaCao. Un niño tomaba un vaso de ColaCao por la mañana y estaba encantado, porque es sabroso, porque está muy rico. Pero es que son polvos de cacao. ¿Qué es lo que lleva esto para que todo el mundo esté enamorado? Esto es tecnología. Y también, de repente, salimos del cole y ya nos metemos en la boca un ChupaChups, que es un caramelo de toda la vida… ¿Por qué atrae tanto a los niños? Luego vamos a una excursión y nos montamos, por primera vez en la vida, en un autobús de lujo. Alto, con asiento que se puede tumbar un poco, con la tele, el aire acondicionado... La marca se llamaba Irizar.

Más tarde, y también de repente, mi ciudad empieza a construir el metro. No teníamos y ojo, que es una ciudad de 20 millones de habitantes con un tráfico... Y en muy poco tiempo terminaron la obra. Me dijeron que la máquina la habían traído de España, que podía hacer el túnel y, según lo hacía, ya estaba cementado. Digo, “joder‚ ¿qué es esto? ¿qué tecnología es esta?”.

En China, como en todos los países, generamos mucha basura. Pero ¿qué hacemos con esa basura? Hay un proyecto con el que la quemamos y la transformamos en electricidad, y la empresa que lo lleva en China se llama Técnicas Reunidas. Entonces pensaba "jolín, España tiene que ser un país muy avanzado en muchas cosas".

Así que, como podía elegir y como muy poca gente estaba eligiendo esa carrera, me dije "voy a elegirla". Mi ilusión era venir a trabajar a España. Esto es tecnología. La tecnología cambia mucho la ilusión, la vida de las personas. Por eso estoy aquí, trabajando en España. He cumplido mi ilusión. Yo no sé si soy tan útil para este país, que no soy ingeniero, pero estoy aquí.

XTK: Bueno, a Huawei parece que le van bien las cosas, al menos los números. En España son positivos y se está viendo un crecimiento en cuota de mercado, crecimiento de ventas. Algo tienes que estar haciendo bien, porque la cosa funciona.

PW: El objetivo es traer más tecnología, innovación, para este mercado, para agradecer a nuestros consumidores.

El mensaje para los consumidores

XTK: Y ya vamos con la última pregunta. Seguro que esta entrevista la van a ver muchos fans de Huawei o gente que tiene Huawei desde hace mucho tiempo, gente que se compra la serie P cada vez que sale o que son fans del Mate. A toda esta gente, que igual ahora mismo puede estar dudando de si su próximo teléfono será un Huawei, ¿qué les dirías?

PW: Tranquilo: tu teléfono de Huawei y la propia marca es idéntica que hace dos o tres semanas. Huawei ha estado aquí 14 años trabajando, ofreciendo tecnología y productos a este mercado, y esto va a continuar sí o sí.