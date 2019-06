Ponemos a prueba la velocidad de la red 5G de Vodafone: así es navegar desde el móvil a 800 Mbps

Tras varios años de proyectos piloto y demostraciones en diferentes casos de uso, Vodafone anunció hace un mes que este verano lanzaría su red 5G comercial en España, como mínimo, en las seis ciudades en las que había desplegado la red precomercial un año antes. Finalmente, no hemos tenido que esperar a la llegada del verano: la red 5G de Vodafone está disponible desde el pasado sábado, no en seis, sino en 15 ciudades del país.

Aunque tiene previsto alcanzar los 2 Gbps a finales de año, Vodafone prometía una velocidad de descarga de hasta 1 Gbps con una latencia ultra baja en el momento del despliegue. En Xataka, hemos podido comprobar de primera mano cómo se comporta la red 5G del operador tanto en interiores como en exteriores, en los tres teléfonos 5G que actualmente comercializa y en diversas aplicaciones. Aquí están los resultados.

Dónde, cómo y con qué hemos hecho las pruebas

Cobertura 5G de Vodafone en el interior de una de sus tiendas de Madrid

Vodafone ha realizado el despliegue de su red 5G comercial sobre la frecuencia de 3,7 GHz, cubriendo así aproximadamente un 50% de cobertura de las poblaciones incluidas en el lanzamiento: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander.

Precisamente el lugar elegido para la prueba ha sido la primera de esas ciudades, Madrid, y concretamente, la tienda Vodafone de la Puerta del Sol y sus exteriores. Hemos de tener en cuenta, por tanto, que hablamos de una de las zonas con mayor cobertura de 5G, pues hay un nodo bastante próximo (y es de Huawei, por cierto).

Los móviles elegidos para la prueba han sido el Samsung Galaxy S10 5G, el LG V50 ThinQ 5G y el Xiaomi Mi MIX 3 5G, es decir, los tres modelos 5G que actualmente comercializa el operador. Desde Vodafone, no obstante, nos han avisado que, aunque ellos proporcionan la misma red a todo el mundo, cada marca implementa el TCP (Protocolo de Control de Transmisión) de una manera, por lo que la optimización que hace de la red cada terminal puede variar.

Vodafone garantiza una buena experiencia de 5G en exteriores, que es donde la frecuencia de 3,7 GHz potencia la cobertura, pero aseguran que en interiores los resultados también están siendo óptimos

Otro aspecto que también debemos tener en cuenta es que Vodafone garantiza una buena experiencia de 5G en exteriores, que es donde la frecuencia de 3,7 GHz potencia la cobertura, pero aseguran que en interiores los resultados también están siendo óptimos, por lo que hemos decidido comprobar cómo se comporta la red tanto dentro como fuera de la tienda. En cuanto a las pruebas que hemos realizado, han consistido en un test de velocidad (con la app Speedtest.net, una partida en la plataforma de Cloud Gaming Hatch, el streaming de una película desde Amazon Prime Video y la descarga tanto de esa película como de un archivo pesado desde Google Drive.

Se nota la velocidad... pero solo de descarga

Test de velocidad del Xiaomi Mi MIX 3 5G conectado a la red 5G de Vodafone en interiores

Antes de comenzar nuestras pruebas, nos han advertido desde Vodafone que ahora mismo (y hasta que en 2021 llegue el Stand Alone) el 5G solo mejora la velocidad de bajada y la latencia, no optimiza la velocidad de subida, pero ésta no es inferior a la que ofrece el 4G+ e irá mejorando de forma progresiva. Además, el operador afirma que, aunque están priorizando la velocidad de descarga frente a la de subida, podrían parametrizar un nodo dedicado para que le diera prioridad a esta última si, por ejemplo, lo demandara una empresa.

Dicho esto, empezamos nuestras pruebas con el test de velocidad con los tres teléfonos disponibles. En la primera planta de la tienda Vodafone, conectados a la red 5G, todos los modelos han superado los 400 Mbps de velocidad de descarga, pero destaca especialmente el Xiaomi Mi MIX 3 5G, que ha alcanzado los 783 Mbps. Al forzarlos a que se conectaran a la red 4G+, la velocidad de descarga ha rondado los 50-60 Mbps en todos los casos. En cuanto a las velocidades de subida, han sido muy similares en todos los terminales, tanto con red 4G+ como con red 5G.

VELOCIDAD DE DESCARGA EN INTERIORES SAMSUNG GALAXY S10 5G LG V50 THINQ 5G XIAOMI MI MIX 3 5G RED 4G+ 50,4 Mbps 63,5 Mbps 66,2 Mbps RED 5G 438 Mbps 594 Mbps 738 Mbps

Al salir a los exteriores y alejarnos un par de calles, el test de velocidad del Mi MIX 3 5G, conectado a la red 5G, nos ha dado 822 Mbps de bajada (desde Vodafone afirman que han alcanzado en algún momento los 923 Mbps) y 46 Mbps de subida. Ese mismo terminal, forzado para que se conectara a la red 4G+, nos ha arrojado unos datos similares en velocidad de subida (50,6 Mbps), pero se ha quedado muy por debajo en la velocidad de descarga: 66,2 Mbps.

Test de velocidad del Samsung Galaxy S10 5G conectado a la red 4G+ de Vodafone en interiores

La velocidad de subida, por tanto, es muy similar en redes 4G+ y 5G, pero si hablamos de la velocidad de descarga, la diferencia es abismal: mientras que la red 4G+ no llega ni de lejos a 100 Mbps, la red 5G supera los 800 en exteriores y los 400 Mbps en interiores.

La velocidad de subida es muy similar en redes 4G+ y 5G, pero si hablamos de la velocidad de descarga, la diferencia es abismal

Tras realizar los tests en varias ocasiones, tenemos que decir que en algunos momentos la red 5G no ha proporcionado la velocidad esperada al primer intento (se ha quedado alrededor de 100 Mbps) y ha habido que repetirlo. Desde Vodafone apuntan como posible motivo a que hemos estado forzando el terminal continuamente para que se conectara a una red u otra. En cualquier caso, en la mayoría de los casos, los resultados se han situado por encima de los 800 Mbps en el exterior de la tienda.

Juegos, películas y streaming con 5G

Volvemos a los interiores y pasamos ahora a Hatch, la plataforma de Cloud Gaming que cuenta con juegos específicamente diseñados para exprimir al máximo las capacidades del 5G, como Space Invaders, Sonic The Hedgehog, Monument Valley o Angry Birds, por citar unos ejemplos.

En nuestro caso, hemos elegido el juego de conducción 'Cazando el horizonte' y lo hemos probado en el LG V50 ThinQ 5G. Tanto en 5G como en 4G+, no hemos apreciado caídas de frames ni lag. Sí que hemos experimentado una leve latencia de una fracción de segundo en 4G+, nada trascendental en nuestro juego, pero que en otro título (y en otra zona con peor cobertura) puede marcar la diferencia entre que "te maten" o no.

Seguimos con el LG V50 ThinQ 5G en el interior de la tienda, pero ahora nos dirigimos a la aplicación Amazon Prime Video. Abrir la app e iniciar el streaming de una película es cuestión de segundos tanto si estamos conectados a la red 5G como a la red 4G+. Donde sí se nota la diferencia (y mucho) es a la hora de descargar una película (de 676 MB para más señas): en 4G+ tarda 1 minuto, mientras que en 5G apenas nos lleva 30 segundos. Es decir, la mitad.

Al salir a exteriores (donde, recordemos, la experiencia 5G debería ser mejor), los resultados son aún más llamativos. Usando de nuevo el LG V50 ThinQ 5G y desde la app de Amazon Prime, iniciamos la descarga de la misma película de 676 MB: solo tardamos 24 segundos en completarla gracias al 5G; conectados a la red 4G+, superamos el minuto de tiempo y apenas hemos conseguido bajarnos el 50% de la película.

Desde Vodafone nos aseguran que Amazon Prime es una aplicación que aprovecha al máximo la velocidad de descarga que proporciona la red 5G, pero eso no sucede en otras apps (como Netflix) que aún necesitan ser optimizadas. Es por ello que decidimos hacer una última comprobación y volvemos al interior de la tienda para descargar un archivo de 7,1 GB desde Google Drive (app que, en teoría, no está optimizada): conetados a la red 5G, alcanzamos el 50% (3,5 GB) en apenas 45 segundos, mientras que en 4G, llevamos casi 3 minutos (2:45 para ser exactos) y apenas hemos conseguido descargar el 25%.

En exteriores, solo tardamos 24 segundos en descargar una película de 676 MB conectados a la red 5G; con 4G+, nos lleva cuatro veces más de tiempo

En definitiva, lo que hemos podido comprobar con nuestras pruebas es que, sin llegar a 1 Gbps (ni mucho menos a los 2 Gbps que promete Vodafone para final de año), el 5G sí que ofrece un gran salto en lo que a velocidad de bajada se refiere. Y no hablamos del doble o el triple, sino que en muchos casos, las descargas con 5G pueden ser incluso siete u ocho veces más rápidas que con 4G+.

Y algo importante: aunque la red 5G comercial de Vodafone esté pensada para "dar el máximo" en exteriores, la diferencia de velocidad de descarga también es cuantificable en interiores. Eso sí, no esperes una mejora en la velocidad de subida porque, para ello, habrá que esperar todavía un tiempo. No cabe duda de que las capacidades reales del 5G las veremos con la llegada del Stand Alone, pero mientras tanto, este despliegue de red 5G NSA (Non Stand Alone) que ha hecho Vodafone nos sirve para ir aproximándonos a lo que nos ofrecerá la nueva generación de redes de comunicaciones.