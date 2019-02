LG V50 ThinQ 5G, primeras impresiones: en este estado la doble pantalla lo tiene difícil para luchar contra los móviles flexibles

Además del LG G8 ThinQ, hemos podido probar el nuevo LG V50 ThinQ 5G. Estamos ante el móvil más avanzado de LG, un buque insignia que crece en tamaño de pantalla y batería pero destaca por intentar reunir en un mismo modelo dos tendencias del mercado de los móviles para este 2019.

El LG V50 ThinQ 5G pierde el sistema de gestos a distancia del LG G8 ThinQ, pero a cambio gana dos tecnologías bastante destacadas. Por un lado se trata del primer móvil 5G de LG y en segundo lugar llegará junto a un accesorio 'LG Dual Screen' que añade una segunda pantalla OLED al terminal.

Vamos a ver qué nos ofrece este nuevo LG V50 ThinQ 5G y comentar qué nos ha parecido el accesorio que lo convierte en un terminal plegable. En plena batalla por los móviles flexibles, la solución de LG intenta ofrecer una alternativa para aquellos que quieran experimentar con nuevos formatos. Una doble pantalla con claras ventajas e inconvenientes.

LG V50 ThinQ, toma de contacto en vídeo

Ficha técnica del LG V50 ThinQ

LG V50 ThinQ Pantalla 6,4" 19.5:9 OLED

FullVision QHD+ Procesador Snapdragon 855

Snapdragon X50 Modem RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB Batería 4.000 mAh Cámara trasera 12MP, f/1.5 1.4µm, 78º

16MP (gran angular), f/1.9, 107º

12MP (telefoto), f/2.4 Cámara frontal 8MP f/1.9 80º + 5MP f/2.2 90º Software Android 9 Pie Dimensiones y peso 159.2 x 76.1 x 8,3mm

183 g Conectividad 3G / 4G LTE / 5G Sonido 32.bit HiFi QuadDAC Sonido Boombox DTS:X 3D Otros Resistencia al agua IP68, BT 5.0, NFC

El 5G se cobra su factura en el diseño

La serie V de LG será a partir de ahora aquella centrada en ofrecer terminales 5G, mientras que los modelos de la serie G serán para los móviles con LTE. Esto quiere decir que el año que viene el posible LG G9 ThinQ llegaría con 4G. Según la marca, en 2020 la gran mayoría de terminales seguirá sin tener 5G e incluso para 2021 no es descabellado que parte de la gama alta siga siéndolo.

El LG V50 ThinQ 5G se distribuirá junto a varios operadores, donde de momento está confirmado Sprint en los EEUU. LG anuncia que se ha aliado con hasta 10 operadores distintos y confirma que también llegará a varios mercados europeos.

En la toma de contacto no pudimos probar esta nueva conectividad. Podríamos decir que es una función invisible, imperceptible salvo por el logo 5G situado en la parte trasera junto a la triple cámara. Pero en realidad sí tiene una consecuencia directa.

La incorporación del modem Snapdragon X50 de Qualcomm provoca que este LG V50 ThinQ 5G sea más grueso y pesado que la generación anterior. Un aumento que sigue manteniéndose en unos márgenes agradables a la mano y donde seguimos teniendo un tacto sólido. Un pequeño precio a pagar que si no has tenido otro móvil al lado para comparar no supondrá ningún problema en el día a día.

El peso y grosor se ha visto empeorado por el añadido del 5G, pero en mano es uno de los buques insignia que mejores sensaciones ofrece.

Más teniendo en cuenta que la batería crece hasta los 4.000 mAh, una cantidad más acorde a la pantalla OLED de 6,4 pulgadas que incorpora. Respecto a la calidad del panel, la del LG V50 es excelente y ofrece un contraste y un brillo muy bueno. Habrá que ver en el análisis hasta qué punto tenemos una mejora o es simplemente una primera sensación, pero bastante contento con lo visto.

Quizás por la calidad del panel OLED principal, es cuando hemos notado que el panel OLED de 6,2 pulgadas del LG Dual Screen tiene una calidad bastante inferior, con ángulos de visión menos conseguidos y que nos recuerdan a modelos antiguos.

El diseño del LG V50 ThinQ, sin el accesorio, nos ha parecido muy bueno. Agradable en mano, resistente al agua IP68, con un peso correcto y donde la triple cámara queda totalmente integrada. Se siente muy premium y pese a tener un notch tradicional, quizás por su tamaño nos ha parecido mejor que no en el LG G8 ThinQ.

Potencia suficiente para llegar a mover dos pantallas

El LG V50 ThinQ incorpora el chipset Qualcomm Snapdragon 855 junto a 6GB de memoria RAM y 128GB. Son especificaciones de gama alta pero quizás echamos en falta algo más de memoria para poder gestionar con más soltura la doble pantalla que ofrece cuando se acopla el accesorio de Dual Screen.

Sí nos ha gustado encontrar una mejora significativa en la refrigeración por cámara de vapor. El V50 promete una mejora del 40% respecto al V40 gracias a un área hasta un 240% más grande. En la toma de contacto únicamente pudimos jugar al Asphalt 9 con la pantalla acoplada durante unos minutos, pero el terminal no se calentó en absoluto. Buena señal y que nos deja entrever un futuro donde los gama alta cada vez estarán más cerca de solucionar su problema con las altas temperaturas.

El LG V50 ThinQ 5G se ha mantenido frío durante la prueba, incluso después de tener que gestionar dos pantallas OLED de más de 6 pulgadas.

La batería de 4.000 mAh únicamente cuenta con Quick Charge 3.0, bastante alejado de las cargas rápidas que tenemos en otros buques insignia. Es una buena cifra, pero se nos antoja algo corta teniendo en cuenta que al añadir la LG Dual Screen estaríamos gestionando dos pantallas a la vez.

Según los primeros datos oficiales, el LG V50 ThinQ alcanza 1,47 días bajo conexión LTE, 1,20 días con 5G y menos de un día (0,81) con la doble pantalla.

La serie LG V50 no incorpora la tecnología Crystal Sound, pero sí mantiene el 32 bit QuadDAC DTS:X exclusivo y sonido estéreo con altavoces Boomsound por Meridian.

Qué aporta 'LG Dual Screen'

La característica más llamativa del LG V50 ThinQ no la tenemos en el propio terminal, sino en su compatibilidad con un potente accesorio que amplía el concepto del propio móvil. La LG Dual Screen es una carcasa que se acopla al móvil y añade una segunda pantalla OLED.

Lo interesante de esta segunda pantalla es que a nivel de software LG ha incorporado una serie de herramientas para controlarla. Debemos pensar en esta segunda pantalla comp un elemento independiente pero también que puede actuar como control para la otra, por ejemplo para mostrar un teclado o un GamePad.

La doble pantalla del accesorio del LG V50 ThinQ se dobla hasta 180º, pero el mecanismo de la bisagra no nos transmite mucha seguridad. Lo cierto es que esta doble pantalla plegable habría sido una historia diferente en caso de tener un mejor mecanismo.

La LG Dual Screen puede girar hasta 180° para quedar o totalmente cerrado con la pantalla hacia adentro o hacia afuera. Nos servirá para apoyarlo en la mesa o simplemente tener dos pantallas para la multitarea. La doble pantalla también se puede mantenerse en 104º, para verlo como apoyado en una mesa. No se mantendrá en una posición intermedia, ya que las bisagras están pensadas para fijarse en esos ángulos.

El mecanismo es bastante sencillo. La carcasa se acopla como una funda y se conecta a través de tres conectores situados en la parte inferior. Dos de ellos son para transmitir energía y otro para la comunicación inalámbrica. Se trata de una tecnología propietaria.

LG Dual Screen Pantalla 6,2" 18.7:9 FHD+ OLED Dimensiones totales 161.4 x 83.4 x 15.54 mm Peso 145 g Conexión Inalámbrica (propietario)

Utilizarlo es bastante intuitivo aunque la bisagra no nos transmite mucha solidez. Mientras que móviles flexibles como el Galaxy Fold o el Mate X han hecho mucho hincapié en este apartado, en el caso de la LG Dual Screen no nos ha transmitido tanta seguridad y en determinados ángulos hace crujidos. Un punto que consideramos clave para diferenciar unos de otros.

Cuando se cierra, tenemos un dispositivo pesado y grueso. Imposible de llevar en el bolsillo. Este es un problema que seguramente no sea único de la LG Dual Screen. Con los móviles plegables y flexibles se reduce el tamaño, pero se aumentan otras características igual de relevantes.

Para activar la segunda pantalla tenemos un pequeño botón flotante y también un acceso directo en la barra de notificaciones. Para poder pasar aplicaciones de una a otra sirve con un gesto lateral con tres dedos.

El software es de momento bastante básico, aunque las pocas funciones que hace sí parecen estables. Por ejemplo, podemos utilizar la segunda pantalla para una llamada mientras leemos un texto, mirar un vídeo mientras escribimos o utilizarla como mando a distancia en cualquier juego compatible con gamepad bluetooth. LG informa que no hace falta ninguna adaptación para que los juegos funcionen con la segunda pantalla.

La doble pantalla tiene un claro problema respecto a los móviles flexibles, está orientada a la multitarea en vez de ofrecer un mismo vídeo o texto en grande.

La segunda pantalla de LG es un añadido útil para potenciar la multitarea, pero no permite ver aplicaciones en gran tamaño y la sensación del accesorio no es tan sensible y agradable como desearíamos.

Dos pantallas permiten jugar con todo tipo de ángulos

La triple cámara del LG V50 ThinQ ofrece un sensor principal de 12 megapíxeles con apertura f/1.5, una segunda lente para gran angular y una tercera para telefoto. Como siempre, es difícil determinar la calidad de la cámara con un par de fotos pero los resultados son más que correctos, mejorando ligeramente lo que teníamos hasta ahora y con un procesado que nos inspira más confianza que no el que hemos visto en el LG G8 ThinQ. A falta de probarla, la sensación ha sido buena.

La cámara frontal no nos ha llamado mucho la atención, aunque aquí sí se nota la incorporación del segundo sensor y el modo bokeh lo realiza con mucho más acierto que no en el LG G8.

LG permite realizar el efecto bokeh en vídeo y el LG V50 ThinQ puede grabar vídeo 4K en HDR10. Más allá de las posibilidades de la triple cámara, con el añadido de la Dual Screen podemos hacer selfies desde varios ángulos. Sea en 104º para selfies inclinados o 180º.

También encontramos la posibilidad de utilizar la segunda pantalla para visualizar cómo quedaría una imagen en diversos modos como el gran angular o tener una preview de la foto realizada de manera inmediata. Algo muy útil porque no necesitamos ir a la galería para comprobar si una foto ha salido bien.

LG V50 ThinQ: la opinión de Xataka

El LG V50 ThinQ es un gran producto. Tenemos una continuación del V40 pero con mayor autonomía y potencia, además de una conectividad mejorada con soporte a 5G incluido. Es un buque insignia que se siente genial en mano y la pantalla es de buena calidad. Las sensaciones son bastante positivas y nos transmite todo el trabajo que hay detrás.

El LG V50 ThinQ como móvil de gama alta es un gran terminal... pero acompañado de un accesorio que no está a su altura.

Sin embargo creemos que LG no ha puesto toda la carne en el asador con este modelo. LG ha preferido diversificar y ofrecer en la gama LG G8 unas características y en este LG V50 otras. El 5G todavía tiene que ir llegando poco a poco, pero más allá de sacarle partido o no el LG V50 sería una buena compra para la mayoría de usuarios. Todo esto independientemente del precio, que todavía no ha sido anunciado.

El LG V50 ThinQ como móvil de gama alta es un gran terminal... pero acompañado de una idea que no está a su altura. El LG Dual Screen nos parece una solución casi improvisada, un intento de seguir llamando la atención sin necesidad de invertir muchos recursos. LG hace bien en ofrecer esta doble pantalla como un accesorio opcional, ya que no creemos que aporte un plus relevante para justificar su compra. Algunos operadores lo venderán junto a la Dual Screen y otros apostarán por el terminal suelto.

La idea no sería descabellada si no fuera porque el accesorio es grueso, pesado y su mecanismo no nos aporta seguridad. El software funciona correctamente pero es bastante limitado y el plus de la multitarea no nos parece que llegue a justificar los inconvenientes. LG nos comenta que este año no ven que haya mercado para los móviles flexibles, pero no descartan lanzar uno más adelante. Hasta el momento y según nuestra impresión después de probarlo, creemos que la LG Dual Screen es un añadido que no podrá rivalizar con las ventajas de los móviles flexibles de gran pantalla.