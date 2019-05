Huawei se queda fuera de la SD Association y la Wi-Fi Alliance: ya no podrán usar sus estándares en futuros dispositivos

Los problemas para Huawei siguen aumentando, y es que tras el veto por parte del Gobierno de Donald Trump, la compañía china poco a poco se ha ido quedando excluida de una gran cantidad de tecnología y componentes que de alguna forma están ligados a Estados Unidos. Aquí ya hemos visto el caso de grandes compañías como Google, Qualcomm, Intel, ARM y otras que han tenido que suspender sus relaciones con Huawei debido a este bloqueo impuesto por el país norteamericano.

De acuerdo a información recabada por Nikkei, hoy se acaban de sumar dos nuevos e importantes actores a este bloqueo: la SD Association y la Wi-Fi Alliance, quienes han suspendido las relaciones que tenían con Huawei, lo que lleva a que la compañía china ya no pueda utilizar los estándares certificados por estas organizaciones en sus futuros dispositivos.

Tras algunos rumores en las últimas horas, ahora la SD Association, en declaraciones a Nikkei, confirmó que Huawei ha dejado de ser socio de la organización, y de hecho ya no aparece en la lista de miembros. La SD Association es un grupo comercial que se encarga de desarrollar las especificaciones y estándares para el uso de tarjetas SD y microSD en una gran variedad de dispositivos.

El que Huawei ya no pertenezca a la SD Association significa que la compañía ya no tendrá voz ni voto en el desarrollo de nueva tecnología y especificaciones de las futuras tarjetas SD. Asimismo, tampoco podrá añadir soporte oficial ni certificaciones avaladas por la SD Association en sus futuros dispositivos.

En declaraciones a Android Authority, Huawei mencionó:

En octubre de 2018, como parte del lanzamiento de la familia Mate 20, Huawei presentó la nueva NM Card (Nano Memory Card), con la cual buscaban sustituir a las microSD de toda la vida. Estas tarjetas son más pequeñas y con velocidades de transferencia de hasta 90MB/s, que sería el equivalente a las SD UHS-I de clase 3, por lo que Huawei estaría hasta cierto punto preparado ante su salida de la SD Association.

Otras de las organizaciones que se suma al bloqueo de Huawei es la Wi-Fi Alliance, la cual se encarga de establecer los estándares para el uso de la tecnología inalámbrica y cuyos miembros incluyen a Apple, Qualcomm, Broadcom e Intel.

Wi-Fi Alliance confirmó a Nikkei que han "restringido temporalmente" la participación de Huawei dentro de la organización, esto como parte del veto impuesto por el Gobierno de Trump. Sin embargo, no ofrecen detalles de lo que significaría esta restricción.

Otra que también se queda sin Huawei entre sus filas es JEDEC, un grupo que se encarga de desarrollar estándares en semiconductores y definir las especificaciones para el uso de memorias RAM, que entre sus miembros tiene a Qualcomm, Xilinx, Samsung Semiconductor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), SK Hynix, Toshiba Memory, HP y Cisco.

Pero en este caso el tema es distinto al caso de la SD Association y de la Wi-Fi Alliance, ya que la misma Huawei fue quien solicitó su salida de JEDEC el pasado 17 de mayo. Un aspecto curioso, es que en Nikkei señalan que JEDEC dio a conocer que el pasado 24 de mayo Frank Yang, representante de Huawei y vicepresidente general de JEDEC, había sido nombrado director de JEDEC.

El portavoz de JEDEC declaró a Nikkei:

Ante estas nuevas restricciones, Huawei declaró a Nikkei:

Un punto que hay que destacar, es que el unirse a estas alianzas y consorcios es voluntario, y muchas compañías optan el sumarse por el prestigio de formar parte en el desarrollo de tecnologías ampliamente usadas. Sin embargo, los programas de certificación son opcionales, vamos, cualquier compañía puede decidir adoptarlos para tener el soporte y certificación de las organizaciones, pero estos estándares están abiertos a toda la industria.

While I haven't seen anything from Bluetooth SIG yet, they almost certainly fall under the Huawei ban (US company, US IP).



BT SIG requires all BT devices to certify, or it will not issue a license for the code necessary for Bluetooth to function. https://t.co/pcvRXD5GF2