"Estas decisiones imprudentes pueden causar un gran daño a los consumidores y a las empresas en Europa": vicepresidente de Huawei

Vaya semana la que ha tenido Huawei tras el veto anunciado por el Gobierno de Estados Unidos, lo que ha llevado a que grandes compañías como Google, ARM, Qualcomm e Intel hayan tenido que suspender sus relaciones con el fabricante chino. Esto a pesar de que el Gobierno de Donald Trump no ha presentado una sola prueba del supuesto espionaje de Huawei.

Ante esto, los directivos de Huawei se han mantenido prudentes esperando a que las cosas se terminen de ajustar. Dentro de este escenario, Ren Zhengfei, CEO y fundador de Huawei, concedió una entrevista a medios chinos donde afirma que Estados Unidos los ha subestimado y están totalmente preparados. Y ahora es el turno de Ken Hu, vicepresidente de Huawei, que durante una aparición pública en Alemania habló del tema del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Como parte de una intervención nombrada "No más muros" en el marco de la Conferencia sobre Ciberseguridad Nacional en Potsdam, Alemania, Ken Hu, Vicepresidente de Huawei, aprovechó el escenario para expresar algunas opiniones, sentimientos y hasta ideas ante las acciones del Gobierno de Trump.

Hu centró su discurso en Europa y el riesgo que conlleva este bloqueo hacia este mercado, ya que no sólo afectaría a su compañías, sino también a consumidores y empresas de la región.

Advirtió que ahora le ha tocado a Huawei, pero no descarta que más compañías se vean afectadas por este tipo de decisiones.

Por último, Hu aprovechó que la conferencia se estaba desarrollando en Potsdam para hacer una analogía entre el Muro de Berlín y el muro que busca construir Trump, tanto de forma física en la frontera con México como de forma metafórica con el bloqueo que está sufriendo Huawei.

"Me siento honrado de hablar en este hermoso campus de la Universidad de Potsdam. Al llegar, me dijeron que estábamos en un lugar histórico donde una vez estuvo el Muro de Berlín. Esto me recordó el hecho de que no queremos ver otro muro y no queremos pasar por otra experiencia así de dolorosa. Del mismo modo, no queremos construir un nuevo muro en términos de comercio, tampoco queremos construir un nuevo muro en términos de tecnología. Necesitamos un ecosistema mundial integrado que nos ayude a promover una innovación tecnológica más rápida y un mayor crecimiento económico. En última instancia, es en lo que tenemos que confiar para mantener la prosperidad de la sociedad humana."