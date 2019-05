Las empresas de tecnología frente a Huawei: así han reaccionado todas ellas para cumplir con el bloqueo de los EEUU

El sector de la tecnología vive momentos de confusión por el bloqueo del Gobierno de los EE.UU. Algunas compañías, principalmente estadounidenses, ya han anunciado que suspenden todas las relaciones con Huawei mientras que otras afirman que todo sigue su cauce. Son decisiones de gran trascendencia ya que Huawei mantiene lazos con una enorme cantidad de empresas alrededor del mundo.

Por el momento, la Administración Trump ha emitido una licencia temporal hasta el 19 de agosto para mantener las redes de telecomunicaciones existentes y proporcionar actualizaciones de software a sus teléfonos. Pero eso no evita que muchas empresas hayan anunciado que paralizan sus negocios de transmisión de tecnología con Huawei.

Este es un resumen de la posición adoptada por todas las empresas relacionadas con Huawei y a través de qué fuente se ha dado a conocer esta postura. Un repaso para conocer cómo están reaccionando las empresas de tecnología ante la ley impuesta por los EE.UU. Un bloqueo ante el cual Huawei dice estar totalmente preparado, pero cuyo impacto todavía es pronto para conocer.

Empresas norteamericanas: siguiendo el bloqueo de Trump

Google

A través de un comunicado, Google confirmó que cumplirá con todos los requerimientos del Gobierno de los EEUU, pero explica que servicios como Google Play o la capa de seguridad Play Protect seguirán funcionando en los dispositivos Huawei existentes.

Según Reuters, la suspensión de Google significa perder el acceso a las actualizaciones de Android así como el acceso a los servicios y aplicaciones de Google en los futuros dispositivos.

Microsoft

Microsoft ha optado por no hacer declaraciones respecto a Huawei, ni sobre las actualizaciones de Windows 10 en los portátiles ni sobre el uso de Azure en los servidores de Huawei. Si bien, se ha detectado que los Matebook X Pro han desaparecido de su página web oficial. Según informa TheVerge, las tiendas físicas todavía venden los Huawei Matebook que tienen en stock.

Amazon

Al contrario que en Best Buy, los dispositivos de Huawei todavía siguen disponibles para comprar en Amazon. No así en Amazon Japan, donde pese a seguir estando publicitados aparecen como "no disponibles".

Qualcomm

Qualcomm es un rival directo de Huawei y no parece descabellado pensar que la firma china podría apostar por tecnologías propias alternativas. Aún así, según Bloomberg, habría informado a sus empleados de dejar de trabajar con Huawei. Según los datos de Goldman Sachs, el bloqueo a Huawei impactaría a Qualcomm con 205 millones de euros.

Apple

HSBC advirtió que las acciones de Apple podían estar en peligro si China efectuaba un movimiento equivalente al de Donald Trump. Tal es así que Goldman Sachs ha escrito una nota con sus previsiones: "No estamos asumiendo restricciones a la producción del iPhone en China en este momento. Si China restringiera la producción de iPhone de alguna manera, no creemos que la compañía pueda cambiar mucho el volumen de iPhone fuera de China a corto plazo. Además, las acciones que impulsasen la producción de Apple fuera de China también podrían tener implicaciones negativas para el ecosistema tecnológico de China."

Intel / AMD

Intel ofrece sus procesadores en los portátiles Matebook y también habría informado, según Bloomberg, a sus empleados de cumplir con el bloqueo y cortar relaciones con Huawei. Posición similar a la adoptada por AMD, cuyos chipsets también se encuentran en algunas versiones de los Matebook.

Los analistas de Goldman Sachs calculan que Intel perdería unos 77 millones de euros con Huawei, mientras que AMD se vería afectado en 35 millones de euros, en total el 1% y 2% de los ingresos totales de las compañías respectivamente.

Broadcom

El gigante de las telecomunicaciones es uno de los grandes afectados por el bloqueo, con unas pérdidas estimadas en 272 millones euros. Las acciones cayeron un 6% cuando se conoció la noticia. Y es que Broadcom dispone del 50% de sus ingresos desde China y la FTC mantiene un alto escrutinio sobre la empresa.

NVIDIA / Seagate / Western Digital

La compañía de GPUs también colabora con Huawei en la entrega de gráficas para sus portátiles. La compañía no ha emitido ningún comunicado pero se calcula el impacto en unos 18 millones de euros. Un caso similar al de WD y Seagate que colaboran con la entrega de discos duros. En ese caso, las pérdidas se estiman en 33 y 108 millones de euros.

Micron / Qorvo / Neophotonics

Según la CNBC, el 13% de las ventas de Micron durante los últimos dos trimestres fueron a parar a Huawei. La compañía de semiconductores, al igual que otras como Xilinx, Analog Devices, Qorvo o Skyworks Solutions deberán ajustar sus previsiones de cara a los próximos semestres ya que Huawei es uno de los grandes consumidores de chipsets, incluso en los EEUU.

Otra compañía gravemente afectada es Neophotonics, con sede en California y especializada en 5G cuyas acciones han caído más de un 20% debido a que la mitad de sus ingresos provenía de Huawei.

Corning

El fabricante de Gorilla Glass, la capa de protección utilizada en los móviles de Huawei, ofreció un comunicado a Reuters informando que no espera que el bloqueo impacte en sus resultados financieros. La compañía informó que "estaba al tanto del bloqueo y continuará cumpliendo con todas las regulaciones comerciales de los EE.UU".

Facebook

Facebook, así como Instagram y WhatsApp, seguirá funcionando en los actuales móviles de Huawei. Pese a todo, la compañía no se ha pronunciado y no informa qué podría ocurrir en un futuro. Si bien, las tres aplicaciones de la compañía están hoy en día disponibles en App Gallery, la propia tienda de aplicaciones de Huawei. Otras aplicaciones como Netflix, Tinder, Uber, Twitter, Twitch o los juegos de compañías norteamericanas como Electronic Arts tampoco han concretado si les llegará a afectar el bloqueo a Huawei.

Lumentum

Lumentum es el mayor proveedor de Apple para la tecnología de Face ID y una de las compañías que confirmó que detenía el suministro a Huawei. "Lumentum tiene la intención de cumplir totalmente con los recientes requisitos de licencia impuestos por el Departamento de Comercio de EE.UU para la exportación, reexportación y/o transferencia dentro del país de todos los artículos sujetos a las regulaciones de control de exportación de EE.UU a Huawei Technologies. Por ello Lumentum ha suspendido todos los envíos a Huawei a partir de la fecha en que los requisitos de la licencia entraron en vigencia".

La compañía informó que Huawei representa el 18% de sus ingresos del último trimestre y ajustó sus previsiones para el cuatro trimestre.

Flex

Antes conocida como Flextronics, Flex es un gigante de la producción, el segundo mayor del mundo únicamente por detrás de Foxconn. Y también es, según los datos de Reuters, el mayor afectado a nivel de ingresos por el bloqueo a Huawei, con unas potenciales pérdidas de 315 millones de euros.

La compañía comunicó que ha paralizado los envíos de dispositivos Huawei para cumplir con el bloqueo, afectando también a los envíos de la India según explica Economic Times. "Continuamos evaluando la 'Entity List' reglamentaria emitida en relación con Huawei y nos aseguraremos de que Flex cumple con las leyes comerciales de los EE.UU. y todas las demás. Mientras revisamos los detalles del pedido y sus implicaciones, hemos detenido los envíos a nivel mundial a Huawei y sus afiliados hasta nuevo aviso".

Empresas europeas: examinando la influencia de los EEUU

ARM

Según informó la BBC y fue confirmado por TheVerge, "ARM está cumpliendo con las últimas restricciones establecidas por el gobierno de los EE.UU. y está manteniendo conversaciones con las agencias gubernamentales apropiadas de los EE.UU. para asegurarnos de cumplir con lo solicitado. ARM valora la relación con nuestro antiguo socio HiSilicon y esperamos una rápida resolución en este asunto."

Una decisión que afecta significativamente al desarrollo de procesadores para Huawei ya que sus trabajos se basan en la arquitectura de ARM. Pese a ello, según las fuentes de la BBC el siguiente Kirin 985 no se vería afectado.

Nokia

Rajeev Suri, CEO de Nokia, explicó que la compañía podría beneficiarse de la situación con Huawei para la expansión de sus redes 5G. "Quizás haya una oportunidad a largo plazo, pero más que eso, es difícil decirlo en este punto".

EE

El operador británico EE es uno de los primeros en ofrecer 5G en el Reino Unido. Pero al contrario de lo que estaba anunciado, el Huawei Mate 20X 5G finalmente no estará entre los primeros dispositivos con 5G. Según explica The Guardian, EE tomó la decisión después del movimiento de Google esta semana.

Infineon

Nikkei informó que el fabricante de procesadores alemán Infineon había cortado su relación con Huawei, pero posteriormente negó la información publicando una nota en la que explicaba que "hoy por hoy, la gran mayoría de los productos que Infineon entrega a Huawei no están sujetos a las restricciones de la ley de control de exportaciones de EE.UU. y por lo tanto esos envíos continuarán".

NXP

NXP, el fabricante de semiconductores holandés al que Qualcomm intentó comprar, también habría cancelado su relación con Huawei según informa De Telegraaf.

Vodafone

Como ocurre con EE, Vodafone también ha decidido mantener fuera a Huawei del lanzamiento promocional del 5G en Reino Unido según el Financial Times. El pasado mes de enero, Vodafone decidió congelar el despliegue de equipos core de red con Huawei en Europa, pese a que la relación entre las dos compañías sigue presente a largo plazo.

Desde Vodafone España, nos aseguran que "el reciente veto a Huawei de momento no tiene consecuencias respecto a sus planes para el desarrollo del 5G", no retrasarán su llegada a España y "van a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para decidir con qué dispositivos 5G saldrán".

Telefónica

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, se ha mostrado a favor de Huawei y afirma que prefieren "basarse en hechos que en opiniones".

Telefónica suscribe la postura de la GSMA, que decía que "los gobiernos europeos deben ponerse manos a la obra para encontrar un modelo de certificación común que garantice la seguridad de los equipos 5G antes de ser instalados. Y es que hasta el momento, y aunque la polémica lleva siendo objeto de debate desde hace años, no se han presentado ningún tipo de prueba que demuestre la culpabilidad de Huawei".

Orange

A finales de diciembre de 2018, Orange fue el primer gran operador en posicionarse públicamente en contra de Huawei para el uso de sus equipos en el despliegue del 5G. Sin embargo la decisión fue en Francia, ya que recientemente Huawei y Orange han estado realizando pruebas del 5G en Málaga. Diferentes posiciones con la acusación de fondo a varios trabajadores de Orange por espionaje.

Respecto al actual veto y a raíz de las declaraciones de Google, según ABC, Orange ha explicado que "seguirá vendiendo y dando soporte a los productos de Huawei en el futuro inmediato".

Empresas asiáticas: apoyando a Huawei en mayor o menor medida

Lenovo

Según informa SCMP, Lenovo ha salido a desmentir las acusaciones que habían dejado de trabajar con Huawei. Para Lenovo, "Huawei es un importante cliente cuyos suministros nunca hemos cortado. Continuaremos cumpliendo estrictamente la ley y las regulaciones de aquellos países donde operamos y continuaremos vendiendo productos y servicios a Huawei".

Samsung / LG

Samsung Display es el proveedor de las pantallas AMOLED de los Huawei P30 y P30 Pro, mientras que LG lo era en el Mate 20 Pro. Por el momento las dos compañías surcoreanas no se han pronunciado respecto al bloqueo de los EEUU a la empresa china. Si bien la tensión entre estos tradicionales rivales es elevada y se ha llegado a malinterpretar algún mensaje en las redes.

Toshiba

Según Nikkei, la japonesa Toshiba habría "suspendido los envíos de dispositivos electrónicos a Huawei" y "está investigando si había usado algún componente o tecnología con origen estadounidense en los productos que son vendidos a Huawei". La compañía japonesa no ha especificado qué productos dejarán de enviarse, pero desde Nikkei recuerdan que Toshiba ha sido "proveedor de discos duros, semiconductores y sistemas de procesamiento de datos de alta velocidad LSI".

Panasonic

Otra compañía sobre la que han habido informaciones contradictorias es Panasonic. Mientras medios como la CNBC se hicieron eco de un comunicado interno donde se había "instruido a los empleados para que detengan las transacciones con Huawei y sus 68 afiliados cubiertos por la prohibición de los EE.UU", posteriormente desde la página china de Panasonic se informó que esta información era falsa y se estaba suministrado a Huawei de manera normal.

Sony

Sony es el suministrador principal de los sensores para la cámara de los móviles Huawei, pero por el momento no ha comunicado ninguna postura oficial. Entendiéndose que no se vería afectada.

Softbank / KDDI

Los dos operadores de telefonía japoneses han decidido retrasar el lanzamiento del nuevo P30 Lite según informa The Japan Times. Un portavoz de Softbank ha explicado que la decisión viene de que "necesitamos verificar si nuestros clientes podrán usar de forma segura los teléfonos inteligentes de Huawei en medio de las preocupaciones sobre los movimientos (futuros) de Google".

TDK / Taiyo Yuden

Los dos fabricante japoneses de componentes como son Taiyo Yuden y TDK se encuentran entre los grandes dammnificados por el bloqueo. Las acciones de las dos empresas mantienen caídas de más del 20% ya que Huawei representa cerca del 10% de los ingresos para estas compañías.

TSMC

TSMC, el gran fabricante de chip taiwanés, ha explicado a través de Elizabeth Sun que sus envíos a Huawei no se ven afectados por la acción de los Estados Unidos.

Mantendremos actualizado este artículo a medida que las empresas vayan ofreciendo más información sobre su postura con el bloqueo a Huawei.

