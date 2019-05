"Qué pasa ahora con mi móvil Huawei tras el bloqueo de Google" y otras preguntas sobre el caso, respondidas

Huawei, que ya hace tiempo consolidó su posición en el mercado español de smartphones disputándose con Samsung el liderazgo por unidades vendidas, está sufriendo ahora su mayor dolor de cabeza de los últimos tiempos. Quizás de su historia. Todo desde que la orden ejecutiva firmada por Trump la semana pasada ha cristalizado en el veto por parte de Google, lo cual implica la ruptura de la relación entre ambas tecnológicas y el consiguiente fin de los teléfonos de la marca con el Android que usaba hasta ahora y su acceso a las aplicaciones de Google (YouTube, Gmail, Maps, etc).

Este cisma, originado en la guerra comercial entre China y Estados Unidos y en que el Secretario de Comercio de este último considere a Huawei como "una amenaza para la seguridad nacional", supone que ahora haya muchos usuarios de smartphones de Huawei preguntándose no solo si podrán hacerse con otros Huawei en el futuro, sino también qué futuro inmediato espera a los terminales que ya poseen. Para todos ellos respondemos a las preguntas más frecuentes basándonos en la información de la que disponemos en el momento de escribir estas líneas.

No. Tanto el sistema como todas las aplicaciones, también las de Google (YouTube, Google Maps, Google Drive, Chrome, Gmail...) seguirán funcionando sine die de la misma forma que con cualquier otro Android del mercado, tal y como confirmó la propia Google. Esto también aplica a la posibilidad de seguir descargando aplicaciones a través de Play Store.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.