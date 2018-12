Así es como gana dinero Huawei: sus teléfonos móviles no son (todavía) su principal actividad

Así es como gana dinero... es una serie de artículos semanales de Xataka en los que analizamos el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas: qué divisiones les dan beneficios reales y cuáles no, cuáles son los auténticos núcleos de estas compañías que han transformado al mundo. Hoy, el fabricante de móviles (entre otras actividades) que silenciosamente ha ido conquistando el mundo desde China: Huawei.

Aunque estos días se habla más de Huawei por haberse convertido en un peón de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que por sus productos, sus ventas están disparándose poniendo en entredicho incluso el liderato de Samsung. Su calidad también ha ido aumentando, y por primera vez en muchas lunas los premios Xataka a mejores smartphone top no han sido para Apple ni para Samsung, sino para Huawei por sus P20 Pro y Mate 20 Pro.

Sus smartphones, cerca de liderar a la empresa

Lo de Huawei con los smartphones ha sido una carrera de fondo. Empezó con terminales más bien básicos, de muy bajo precio -inolvidable aquel Selina a la venta con Yoigo en 2010 por menos de 100 euros en prepago- y de rendimiento, digamos, discreto. El tiempo pasó y Huawei no se conformó con terminales de bajo precio y bajas pretensiones: sus productos fueron mejorando año tras año, escalando en precios como es natural, y lo más importante, escalando en ventas.

Así ha llegado al día de hoy, en el que tiene una cuota de mercado de algo más del 10% mundial, solo por debajo de Samsung y Apple, recortándoles distancias cada trimestre. Esta evolución es la que ha hecho crecer a la división de consumo (la que vende teléfonos móviles a clientes particulares) más de un 31% en los resultados anuales de 2017, a falta de que se cierre este 2018 para ver cómo concluye este año.

Sin embargo, a día de hoy la actividad principal de Huawei todavía no es la fabricación de smartphones, sino su negocio de redes por todo el mundo montando infraestructuras de telecomunicaciones. Es quien consigue prácticamente la mitad de los ingresos de Huawei, aunque la tendencia indica un cambio temprano.

Sus smartphones crecen demasiado como para seguir siendo su segundo negocio

Aunque el inminente despliegue del 5G debería ser una nueva pata de crecimiento para esta división, las cifras no engañan: mientras que creció un 2,5% en 2017 (el año anterior fue un 23,6%), la división de consumo se disparó un 31,9% en ese mismo año gracias al continuo aumento de ventas de teléfonos (si bien el año anterior creció más, un 43,6%), que incluye también a los de la marca Honor.

Este crecimiento es el que acarrea alcanzar los 150 millones de smartphones vendidos en 2017, teniendo una meta de unos 180 millones para cuando acabe este año. Las cifras de ventas trimestrales recientes dan pie a pensar que no es nada descabellado alcanzarla, y más teniendo por delante el trimestre de la campaña navideña y de las primeras rebajas en productos tan interesantes como el Mate 20 Pro y sus hermanos pequeños.

Huawei estima en entre 15.000 y 20.000 millones de dólares su inversión en I+D para este año; un 25% más que toda España, un 20% más que Apple

La tercera división en discordia es la de ventas corporativas, cuyo aumento reciente, si bien no augura que vaya a capitalizar las ganancias de la empresa, sí es otra buena noticia para una empresa a la que casi todo le está saliendo bien últimamente. Los asteriscos de esta última frase los dejamos para después.

Huawei tiene también otras actividades menores entre las que podemos destacar Huawei Marine, la compañía participada al 51% por la matriz encargada de dar soluciones de fibra óptica submarina. Una curiosidad dentro de lo enorme que es la empresa madre ahora mismo: el año pasado "solo" ganó 34 millones de dólares.

En cualquier caso, este crecimiento no se entiende sin la preocupación de Huawei por un incremento constante de la inversión en I+D, a la postre de donde salen resultados como el nivel de las fotografías nocturnas de sus móviles de gama alta o la calidad de su zoom híbrido.

Beneficio a la baja

Si vemos las cifras agregadas de estas tres divisiones, tenemos otra buena noticia: la facturación crece de forma imparable. En la cara B del disco, una noticia no tan buena -lo cual no significa que sea mala-: su margen de beneficio ha ido reduciéndose, y ya se encuentra en torno al 7,5%, una cantidad que solo un año antes era del 9% y que además está por debajo de la del resto de empresas del Fortune 500.

Eric Xu, ejecutivo de la empresa, dijo a Forbes que la causa de esta bajada del beneficio tenía su origen en una fuerte inversión en marketing acompaña de la apertura de tiendas físicas -sobre todo en China-, algo que no debería sostener para los próximos años esta tendencia, sino ser una cuestión puntual de 2017.

En cualquier caso, este ascenso de Huawei no se entiende sin su obsesión con invertir en I+D una buena parte de los beneficios que consiguen año tras año.

Decíamos que a Huawei casi todo le está saliendo bien últimamente, y una de las cuestiones que conlleva ese "casi" es su problemática constante con las regulaciones estadounidenses fruto de la guerra comercial entre el país norteamericano y su China natal desde que Trump fue elegido presidente. Con Huawei se están repitiendo ciertos movimientos de los que algo antes tuvo que sufrir ZTE.

La asignatura pendiente y más compleja: América

El último capítulo del culebrón, la detención de la ejecutiva de Huawei en Canadá -e hija de su fundador- solo parece agrandar el problema que ha llevado a que el rol de la empresa en el continente americano sea muy discreto... y a la baja. América es la única región del mundo en la que Huawei ha visto caer sus ingresos en el último año natural, un 10,9%. Las perspectivas para el final de 2018 no son nada mejores, al revés.

En "otras noticias", la facturación sigue siendo demasiado dependiente de China, donde Huawei recauda la mitad de sus ingresos, y además es la región que más crece. En EMEA (Europa, Oriente Medio y África) el crecimiento es mucho más discreto, presumiblemente porque el gran salto que dio la empresa entre 2014 y 2016 tuvo mucho que ver con esta región y cómo ha abrazado a Huawei, a quien ya se le está poniendo cara de Samsung en el mejor de los sentidos.

El conflicto con América es posiblemente el único nubarrón en este día soleado que está siendo 2017-2018 para Huawei. Incluso ha subido el precio de venta promedio de sus teléfonos -237 dólares en 2017- y queda por ver qué pasará cuando termine este año, el primero en el que se ha animado a mirar de cara a los grandes y les ha acompañado en la misión de lanzar un teléfono por 1.000 dólares, algo que no hace mucho parecía un terreno vedado para una empresa con más maña en las redes que en los móviles. The Times They Are A-Changin'.

Así es como gana dinero...

I. Así es como gana dinero Amazon: cada vez más nube y un futuro de producciones audiovisuales.

II. Así es como gana dinero Alphabet: el absoluto rey de la publicidad tiene un gran problema con el resto de productos y servicios.

III. Así es como gana dinero Apple: con el iPhone llegando a su techo es hora de sacar más dinero de sus propietarios.

IV. Así es como gana dinero Facebook: el otro gigante publicitario tiene dos ases en la manga.

V. Así es como gana dinero Twitter: su publicidad y segmentarnos cada vez mejor le hace rentable por primera vez.

VI. Así es como gana dinero Microsoft: cada vez más nube para compensar el descalabro en móviles.

VII. Así es como gana dinero Samsung: ni TVs ni smartphones son la base de su negocio.

VIII. Así es como gana dinero Sony: más vale PlayStation en mano que Xperia volando.

IX. Así es como gana dinero Xiaomi: vine por el precio del smartphone y me quedé por los servicios.

X. Así es como gana dinero Netflix: cuando 140 millones de suscriptores no son suficientes.

XI. Así es como gana dinero Huawei: sus teléfonos móviles no son (todavía) su principal actividad.