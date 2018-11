Así es como gana dinero Xiaomi: vine por el precio del smartphone y me quedé por los servicios

Así es como gana dinero... es una serie de artículos semanales de Xataka en los que analizamos el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas: qué divisiones les dan beneficios reales y cuáles no, cuáles son los auténticos núcleos de estas compañías que han transformado al mundo. Hoy, una de las compañías más jóvenes de esta sección -apenas ocho años de vida- pero que hace tanto o más ruido que algunas con décadas de historia: Xiaomi.

Contar la radiografía de la caja de Xiaomi no es sencillo, ya que es una empresa cotizada desde este mismo verano, y por tanto, solo ha estado obligada a desgranar sus finanzas públicamente desde ese momento. No podemos tener una visión más amplia de su trayectoria -como sí de Samsung, Microsoft, Amazon...- a día de hoy, pero podemos aproximarnos uniendo sus resultados trimestrales más recientes y los números que anteriormente hicieron públicos a cuentagotas.

Más móviles vendidos y a por la gama alta

Xiaomi ingresó 4.378 millones de dólares (aproximados por la conversión en yuanes) gracias a la venta de smartphones en el segundo trimestre de 2018, con un total de 32 millones de dispositivos comercializados. Esto deja un precio promedio de venta algo bajo, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de terminales de Xiaomi están por encima: 136 dólares por teléfono. No obstante, ahora mismo Xiaomi es el cuarto fabricante de smartphones a nivel mundial, por debajo de Samsung, Apple y Huawei, y sin tener presencia todavía en el mercado estadounidense.

Tras algunas turbulencias entre 2015 y 2017, Xiaomi cerrará 2018 con un repunte de ventas en los smartphones, su negocio principal

Para ese trimestre también reveló que las ventas de sus móviles están en una tendencia ascendente, pese a que la industria está sufriendo un pequeño descenso. Ahora mismo, los smartphones suponen el 70% de los ingresos de Xiaomi, y una buena noticia para la empresa es que el precio de venta promedio ha aumentado.

De hecho, la propia empresa aseguró en la presentación de sus últimos resultados que va a centrar su expansión hacia el segmento de la gama alta, ahora copado por terminales como el Mi Mix 3, y apuntalado por la marca Poco, recién presentada y que ha dejado como primer terminal al Pocophone F1; o la submarca Black Shark centrada en móviles para gamers.

Demasiada dependencia de China

En esa misma presentación se apuntó a la preocupación de sus inversores por dos motivos: la dependencia de los móviles es algo elevada -y da márgenes reducidos-, y además también se es dependiente en exceso del mercado chino, algo que lleva ocurriendo desde los inicios de esta empresa.

En 2018, China se lleva el 64% de los ingresos de Xiaomi, que ya está revirtiendo la tendencia gracias, sobre todo, al fuerte mercado de India y a su auge en Europa, cuyo mejor ejemplo lo vemos en el apogeo de tiendas físicas de la marca en España y la próxima llegada a América Latina. No es de extrañar: dejar de depender de la venta online y de distribuidores fuera de China fue lo que valió una inversión de 1.000 millones de dólares. Algo que explica algunas medidas contra la compra fuera de canales oficiales.

Antes decíamos que el 70% de los ingresos de Xiaomi se logran gracias a las ventas de smartphones. ¿Quién se lleva el 30% restante? Un 20% -alrededor de 1.500 millones de dólares-, la división de Internet de las Cosas y Lifestyle, que vende televisores, auriculares, headsets de realidad virtual, pulseras de actividad y bastantes accesorios más.

No obstante, son los televisores quienes ocupan el grueso de este 20%. Al fin y al cabo, la mayoría del resto de sus accesorios son de bajo coste, mientras que los televisores Mi se venden relativamente bien y suponen ingresos mucho más elevados.

El 10% restante lo obtiene la división de servicios online con unos 500 millones de dólares trimestrales. De esta división se viene hablando desde hace años, consolidándose en los últimos meses, como el futuro de Xiaomi: su idea es vender hardware sin apenas margen para lograr el beneficio en la comercialización de servicios online asociados.

Inteligencia artificial para mejorar el futuro de servicios y dispositivos

Uno de los productos en los que Xiaomi ya ha promocionado el uso de inteligencia artificial, el Mi AI Speaker. Imagen: MIUI.

Estos servicios online no se limitan a servicios de contenidos audiovisuales como series, películas o juegos por una tarifa de 7,5 dólares mensuales: Xiaomi está yendo más allá. Según Wired, ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial que concede créditos financieros a sus usuarios basándose en su capacidad solvente. Gana dinero con los intereses y no requiere de estudios invidiuales a cada demanda, como ha ocurrido en la banca tradicional.

Esto último es otro buen ejemplo de hacia dónde se está encaminando Xiaomi -como tantos otros actores de la industria tecnológica-: inteligencia artificial y machine learning. El objetivo final de cara al consumidor, integrar los avances en estos campos en los productos finales domésticos, como los altavoces inteligentes, la capa que añade sobre Android en sus teléfonos, MIUI -como ya está empezando a hacer-; o los dispositivos de domótica para el hogar conectado.

El beneficio de todas estas divisiones en el segundo trimestre de 2018 ha sido de 2.100 millones de dólares, si bien terminó con pérdidas debido a los altos costes del proceso de cotización, algo que solo afectará a ese trimestre concreto. A partir de ahora es cuando podremos ver las cifras reales de Xiaomi, así como hasta qué punto deciden hacer sus cuentas transparentes.

Pese a esta perspectiva de futuro y a tener unas cifras de crecimiento en las ventas de todas sus divisiones, la salida a bolsa de Xiaomi no ha tenido el éxito esperado, y de hecho las malas señales llegaron desde el primer momento. Esperaba poder hacer crecer el valor de su acción hasta valorar la empresa en 100.000 millones de dólares, algo más del doble de su valor en su estreno en el parqué; no obstante, la acción no ha hecho más que caer y la empresa ya se valora en poco más de 30.000 millones de dólares. Xiaomi será sin duda una de las empresas más interesantes que revisar dentro de unos meses, cuando ya tendremos por fin algunos datos históricos de sus cifras.

