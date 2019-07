Tiendas Xiaomi en España: quién está detrás y cómo funciona su sistema de franquicias

Ha pasado más de un año desde la llegada oficial de Xiaomi a España y desde entonces sus tiendas físicas se han expandido por nuestro país. Todavía hoy muchos usuarios tienen incógnitas por resolver sobre el funcionamiento de la marca, la garantía de sus productos y cómo funcionan las tiendas de Xiaomi España.

El fabricante chino dispone de casi 50 tiendas físicas distribuidas entre Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades como Sevilla, Valencia, Pamplona o Bilbao, con previsión de seguir abriendo nuevas tiendas en el futuro.

Sin embargo, pese a que son oficiales y cuentan con todo el respaldo de la compañía, en realidad no es la propia Xiaomi Inc. quien gestiona estas tiendas. Aquí os dejamos con todos los detalles que conocemos sobre su gestión y a quién pertenecen las distintas tiendas Mi Store autorizadas repartidos por España.

Qué tienen de Xiaomi y qué no

Nos referimos a ellas como tiendas oficiales Xiaomi pero su nombre técnico es el de 'Xiaomi Stores autorizadas'. Esto es debe a que el desembarco del fabricante chino no fue exactamente como el modelo de Apple, pese a que físicamente las tiendas se parezcan bastante. En el caso de la manzana, las Apple Store están gestionadas por la filial de la propia compañía; Apple Retail Spain S.L. No pasa lo mismo con Xiaomi, que cuenta con un sistema de distribuidores que actúan a modo de intermediarios.

Xiaomi dispone de unas 45 tiendas autorizadas en España donde, al contrario que con las Apple Store, se utiliza un sistema de franquicias y distribuidores oficiales.

De hecho, el modelo de estas tiendas Xiaomi en España se parece más al de Samsung, cuyas 'Experience Store' europeas estaban gestionadas por Carphone Warehouse, un distribuidor minorista de telefonía móvil con sede en Reino Unido y actualmente en manos de The Phone House. Xiaomi pone la marca, el producto y las líneas a seguir, pero la gestión de los empleados y ventas se hace a través de terceros.

En España Xiaomi dispone a día de hoy de 45 tiendas autorizadas, distribuidas en 21 provincias distintas. En comparación, Apple dispone de once tiendas. Para la gestión de estas tiendas, el fabricante chino se ha aliado de momento con tres distribuidores autorizados, más una cuarta empresa asociada que se encarga de las franquicias.

¿Qué ocurre si se me estropea un móvil? Xiaomi ha elegido a Anovo para el servicio técnico en España, una empresa especializada con muchos años de experiencia en reparación de dispositivos y garantía. De hecho, no es una elección sorprendente, ya que otros fabricantes como Samsung, Sony o Alcatel también lo han utilizado como SAT autorizado.

Debido a que el sistema de servicio técnico es el mismo en todas las tiendas, un usuario puede ir a cualquier tienda autorizada Xiaomi a reparar su dispositivo independientemente de en qué tienda oficial lo haya comprado. Es decir, si compro un móvil en la tienda de Barcelona y se me estropea, podré ir luego a la tienda de Xanadú en Madrid para enviarlo a reparar. Los dependientes de la tienda se encargarán de enviarlo a Anovo e internamente se realizarán las gestiones necesarias entre las tiendas. No ocurre lo mismo con un producto comprado que desea ser devuelto, en ese caso si no han pasado los 14 días sí deberá ser devuelto en la propia tienda.

Tiendas Xiaomi: a quién pertenecen

Hemos comentado que las distintas tiendas que Xiaomi tiene en España están divididas en tres distribuidores oficiales. Lo que es menos conocido es que los administradores de estos ya tenían un importante puesto en otros fabricantes de telefonía móvil.

Se da la particularidad que por ejemplo tiendas de Madrid pertenecen a diferentes dueños. Mientras que la del centro comercial de Xanadú está en manos de un distribuidor, la de La Vaguada se está gestionada por otro. ¿Quién se encarga de las distintas tiendas de Xiaomi? Veámoslo.

RW Mobile Distributions, S.L y My Tech Retail

Centros de Madrid como Xanadú y Plaza Norte 2 están en manos de RW Mobile Distributions, S.L. Empresa creada el 22 de junio de 2017 con sede en Madrid y cuyo administrador es Yuan Wang Xiren, miembro de una tradicional familia china católica. Su nombre además está vinculado a otras cuatro empresas entre las que figura Weimei Mobile SL, fabricante español de móviles en el cual Yuan Wang ocupaba el puesto de CEO. De hecho, según los datos del registro mercantil a día de hoy sigue siendo el administrador único de Weimei.

En su poder también se encuentra My Tech Retail Distribution, creada en marzo de 2018 y que se utiliza para la gestión del modelo de tiendas Xiaomi para terceros. Jaime Lorenzo, es su director de franquicias. Finalmente está Nova Tech Shops SL, creada en abril de 2018 y que también está relacionada con el servicio de las tiendas Xiaomi.

RW Mobile Distributions, Balmore Atlantic y Beijing Digital son los tres distribuidores oficiales de Xiaomi en España hasta la fecha. Además My Tech Retail se encarga de gestionar el sistema de franquicias para aquellas personas que quieran apuntarse al negocio.

Balmore Atlantic, SL

Por otro lado, tiendas como las de La Vaguada en Madrid o Gran Via 2 en Barcelona están en manos de Balmore Atlantic, SL. Empresa creada justo un día antes, el 21 de junio de 2017 y esta vez con sede en Barcelona. Debemos recordar que tanto la tienda de La Vaguada como la de Xanadú abrieron al mismo tiempo durante el mes de noviembre, lo que hace pensar que Xiaomi otorgó a la vez la gestión a estos dos distribuidores. El administrador de Balmore Atlantic es Victor Planas y entre las empresas vinculadas se encuentra Afex Suns, S.A, gestora de la marca de tecnología Sunstech y Zopo Iberia SL, otro fabricante de móviles que ya contaba con presencia en España.

Victor Planas sigue siendo el administrador único de Zopo Iberia y ocupó el puesto de CEO durante varios años, siendo entre otros el responsable de presentar durante el MWC 2016 el Zopo Speed 8, patrocinado por el piloto Jorge Lorenzo. No termina aquí la vinculación entre Zopo y las tiendas de La Vaguada y Gran Via 2 de Xiaomi, ya que con la inauguración de estas tiendas parte del antiguo equipo de Zopo Iberia fue contratado para colaborar con Xiaomi. Un cambio de aires donde el distribuidor ha querido aprovechar a aquellas personas que ya contaban con experiencia en el sector.

Victor Planas (derecha), CEO de Zopo Iberia y administrador único de Balmore Atlantic SL, distribuidor de las tiendas Xiaomi autorizadas de La Vaguada y Gran Via 2.

Beijing Digital

El último distribuidor en llegar a España ha sido Beijing Digital Spain SL, más conocido como D Phone, que aterrizó a finales de mayo de 2018 con tiendas como la Mi Store de Salera de Castellón. Es una empresa perteneciente a la firma china Beijing Digital Telecom y uno de los mayores distribuidores 'retail' de móviles en su país. Su administrador único es Feng Dengguang, siendo su primera compañía registrada en España.

A su llegada, el grupo anunció que planeaba "construir redes de tiendas locales en Europa occidental y el Sudeste Asiático". España ha sido por tanto la puerta de entrada al mercado Europeo de este gigante chino con más de 7.000 empleados a nivel mundial y unos ingresos de casi 2.000 millones de euros.

Mapa de la expansión internacional de Beijing Digital Telecom.

Los ex-CEO de Weimei y Zopo Iberia son los administradores únicos de los dos distribuidores de las tiendas Mi Store autorizadas en España. Donde además de su experiencia, han reciclado parte del equipo de sus antiguas empresas para iniciar esta nueva andadura con Xiaomi.

Este es el resumen actual de las tiendas autorizadas por Xiaomi España, pero podría cambiar en el futuro con la llegada de nuevos participantes. El fabricante chino ha confiado por igual en estos distribuidores que como vemos sus administradores ya contaban con experiencia en el panorama de la telefonía móvil en España y China. Pese a que están bien establecidos con Xiaomi, no hay ningún contrato de exclusividad firmado con estos distribuidores, así que las nuevas tiendas podrían ser tanto de ellos como de nuevos distribuidores.

Cómo funciona el sistema de franquicia y quién puede abrir una tienda

Los requisitos para abrir una franquicia con Xiaomi en España están definidos por My Tech Retail, empresa asociada a RW Mobile Distributions y quien ofrece abrir establecimientos oficiales desde el pasado mes de septiembre. Algunos ejemplos de tiendas abiertas bajo este programa son las de Girona y Guadalajara.

Las tiendas del programa 'Xiaomi Exclusive Mi Store' son establecimientos autorizados y el distribuidor se encarga de proveer los productos certificados y homologados, de personalizar las tiendas, de promocionarlas en la web, de realizar acciones de marketing enfocadas a incrementar las ventas, facilitar los sistemas de gestión y la logística para los puntos de venta.

El interesado en abrir una franquicia debe disponer de un local suficiente grande para poder ubicar la tienda, aunque desde My Tech Retail también tienen un apartado para aquellos que no disponen de local. En ese sentido, el distribuidor ofrece un servicio para que cualquier usuario pueda aspirar a abrir una tienda franquiciada de Xiaomi.

Las tiendas autorizadas por Xiaomi no necesariamente tienen que estar dentro de un centro comercial, pero sí deben ser una zona de gran afluencia y que Xiaomi considere idónea.

La relación de Xiaomi con los franquiciados y distribuidores es muy estrecha. Hay contactos diarios y para ser elegido debe lograrse crear una relación de confianza y demostrar experiencia en el sector de la telefonía móvil dentro del mercado español.

Preguntando a los responsables de tienda sobre cómo es la gestión de estas nos responden que el contacto con Xiaomi es diario. Todas las acciones de marketing y de redes sociales están sincronizadas con la marca y deben dar el ok para poder realizarse. Si bien es cierto que las diversas tiendas cuentan con redes sociales individuales, tanto la comunidad como los eventos genéricos de Xiaomi están controlados por la propia empresa. Es decir, las tiendas pueden realizar acciones concretas pero es la propia Xiaomi quien gestiona la imagen de marca.

El hecho de tener un sistema externo no significa que los distribuidores puedan marcar sus propios precios. De hecho, todas las promociones y ofertas especiales están marcados por Xiaomi. Esto es así para que las distintas tiendas no puedan hacerse la competencia entre sí y no se dé la situación en que un móvil está más barato que en otra tienda.

Tiendas Xiaomi repartidas por toda España

Xiaomi no sólo considera Madrid como su principal núcleo de ventas. La estrategia de Xiaomi pasa por expandirse por el resto de la geografía española y no se descartan nuevas ciudades. En 2019 se espera alcanzar la cifra de 50 tiendas autorizadas y ya tienen presencia en la mayoría de comunidades autónomas.

Las tiendas Xiaomi se diferencian entre las Mi Store autorizadas, que serían las gestionadas por los distribuidores oficiales y las Mi Store exclusivas, que son aquellas bajo el modelo de 'Preferred Partner Stores', es decir, las franquiciadas gestionadas a través del programa de My Tech Retail.

Este es el listado de todas las tiendas Xiaomi autorizadas y exclusivas que están activas a mediados de 2019:

Andalucía

Mi Store Nevada Shopping, Granada

Mi Store CC Larios, Málaga

Mi Store Plaza Mayor, Málaga

Mi Store Torre del Mar, Málaga

Mire Store Miramar de Fuengirola, Málaga

Mi Store Roquetas del Mar, Almería

Mi Store Almería Centro

Mi Store, Almería

Mi Store Torre Cárdenas, Almería

Mi Store Nervión Plaza, Sevilla

Mi Store Torre Sevilla

Mi Store CC Los Alcores, Sevilla

Andorra

Mi Store Andorra

Aragón

Mi Store Puerto Venecia, Zaragoza

Castilla la Mancha

Mi Store Albacete

Mi Store Guadalajara

Castilla y León

Mi Store Valladolid

Cataluña

Mi Store Parc Central, Tarragona

Mi Store La Maquinista, Barcelona

Mi Store Finestrelles, Barcelona

Mi Store Granollers, Barcelona

Mi Store Gran Via 2, Barcelona

Mi Store Reus, Tarragona

Mi Store Girona

Comunidad Valenciana

Mi Store Bonaire , Valencia

Galicia

Mi Store Marineda, A Coruña

Madrid

Mi Store Parquesur, Madrid

Mi Store Plenilunio, Madrid

Mi Store Autorizada Sol, Madrid

Mi Store Plaza Norte 2, Madrid

Mi Store La Vaguada, Madrid

Mi Strore Xanadu, Madrid

Mi Store La Gavia, Madrid

Mallorca

Mi Store Palma de Mallorca

Murcia

Mi Store Condomina, Murcia

Mi Store Cartagena, Murcia

Navarra

Mi Store Pamplona

País Vasco

Mi Store Bilbao

Mi Store Getxo, Vizcaya

Mi Store Barakaldo, Vizcaya

Mi Store San Marcial, San Sebastián

Mi Store El Boulevard, Vitoria

Además de sus propias tiendas físicas y su página web oficial, Xiaomi vende también en puntos de venta dentro de centros comerciales como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Fnac, MediaMarkt, Phone House o Worten y online en sitios como AliExpress Plaza, Amazon y PcComponentes.

Desde Xiaomi explican a Xataka que las tiendas autorizadas que mejor funcionan son aquellas ubicadas en centros comerciales de gran afluencia como el de La Maquinista en Barcelona o tiendas muy bien posicionadas como la de Sol en Madrid. Por otro lado, han detectado que el norte de España es muy activo y las tiendas de Bilbao y San Sebastián tienen mucha actividad.

Pese a que Xiaomi tiene muy en cuenta a la comunidad a la hora de tomar decisiones y realizar eventos, la apertura de nuevas tiendas depende más de la predisposición de los distintos distribuidores de realizar una inversión en determinada ciudad. Xiaomi es un fabricante con una cantidad de dispositivos enorme y su estrategia para expandirse internacionalmente pasa por colaborar con gestores locales. Un modelo que no es único en España ya que se repite en otros mercados como Vietnam o México, donde dispone de puntos de venta autorizados.

Una versión previa de este artículo se publicó en abril de 2018. Hemos actualizado con las nuevas tiendas que han salido desde entonces y hemos añadido información.

