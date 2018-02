Xiaomi ante el dilema: quien mucho abarca, poco aprieta

Larry Page, co-fundador de Google y CEO por aquella época, visitó a Steve Jobs poco antes de que este muriera en 2011. En aquella charla Jobs le dio un consejo a Page: "descubre en qué es buena Google y céntrate en ello".

El consejo bien podría aplicarse a otras muchas empresas, y puede que el último caso sea Xiaomi, el fabricante chino que no para de inundar el mercado de móviles de todos los tipos y tamaños. Demasiados, creemos, y eso nos lleva a pensar que quizás no sería mala idea recordarle a sus responsables que en muchas ocasiones menos es más.

La historia reciente nos enseña esa misma lección. En 2013 publicábamos en Xataka Móvil una reflexión similar titulada "Samsung y la saturación". La situación era por entonces similar, con una Samsung que no paraba de presentar más y más móviles con distintos tamaños y orientados a distintas gamas.

En aquella época el Galaxy S4 era el súper teléfono de la compañía, pero es que aquel dispositivo apareció con dos variantes distintas con distinto procesador (algo habitual en esta firma) para luego desdoblarse con ediciones como el S4 mini, el S4 Active, el S4 Zoom o el S4 LTE-A.

Esas opciones, repetimos, eran todas para aquel gama alta, porque aparte de ellas aparecían toda la saga de tamaños que hacían que, efectivamente, Samsung quisiese abarcar demasiado.

En los últimos años el catálogo se ha reducido sensiblemente, y aunque es cierto que Samsung sigue siendo prolífica en su catálogo, sus gamas se han centrado bastante.

El mismo discurso podríamos aplicar ahora a una Xiaomi que no para de sacar nuevos modelos con nombres que confunden casi tanto como los nombres de las familias.

Ayer veíamos como de buenas a primeras teníamos 6 nuevos modelos de la familia Redmi: los Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 5/5Plus (dos, no uno), y los Redmi Note 5 Pro. Que vivan las opciones. O no.

Como señalaban allí nuestros compañeros de Xataka Móvil, "la gama Redmi 5 es probablemente la más confusa de Xiaomi hasta la fecha". Modelos distintos que en realidad son básicamente el mismo (Redmi 5 Plus y Redmi Note 5) que se suman a una oferta mareante en la que no solo están todos ellos, sino también sus antecesores, aún a la venta tanto oficialmente en España como a través de tiendas chinas, aún muy activas precisamente por los atractivos precios que siguen ofreciendo si uno es paciente y no tiene tantos miramientos con las garantías chinas.

Al final nos encontramos con el mismo problema que Samsung planteaba hace unos años: demasiadas opciones. Es la célebre 'Paradox of Choice', la paradoja de las opciones de la que hablaba el psicólogo Barry Swchartz. En su libro sobre el tema, publicado en 2004, defendía aquello de que "menos es más" y que eliminar opciones al consumidor puede reducir en gran medida la ansiedad para los compradores en cualquier segmento.

Quizás a Xiaomi le funcione bien ese esquema —tuvo un 2017 espléndido en ventas— pero algunos creemos que le iría igual de bien (o mejor) si redujese su oferta en el catálogo móvil de forma notable para evitar confusiones y malentendidos.

Mientras tanto, querido Steve, te traicionan en tu propia casa. Apple ha pasado de vender entre 2 y 4 iPhone distintos hasta diciembre de 2011 a dar el salto a un catálogo mucho más amplio en el que ahora contamos con 16 modelos distintos.

There will be 16 iPhone models available to buy, not including color variations. Up from 12 in previous product cycle. pic.twitter.com/ORDnqMA43H