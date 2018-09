Xiaomi pone barreras a las compras en tiendas no oficiales: cuidado con comprar modelos con la ROM china

La expansión internacional de Xiaomi está siendo arrolladora por ejemplo en España, pero en Xiaomi no quieren competir contra los canales tradicionales que permitían seguir comprando sus móviles en tiendas online chinas o en importadores no oficiales.

La firma ha anunciado que a partir de ahora los móviles Xiaomi fabricados para el mercado chino no podrán ser flasheados con una ROM MIUI global y viceversa, algo que evita abusos detectados por Xiaomi entre los importadores no autorizados o no oficiales.

Mucho cuidado con los Xiaomi con ROM china preinstalada

Los números indican que en los últimos meses Xiaomi está en uno de los mejores momentos de su historia. La empresa presentó unos resultados trimestrales notables el pasado mes de agosto, y en sus ingresos destacó el porcentaje de esos ingresos que se debía a mercados internacionales: un 36,3%.

En Xiaomi quieren crecer en ese apartado, y para ello están limitando opciones que tradicionalmente daban acceso a sus móviles. Si quieres comprar uno de los móviles de Xiaomi, será cada vez más difícil hacerlo fuera de los canales oficiales o autorizados.

Así pues, mucho cuidado si quieres comprar un móvil Xiaomi por canales no autorizados, porque si no tiene la ROM Global y la quieres usar en España podrías encontrarte con un dispositivo en el que solo podrás usar con la ROM oficial para china y sin posibilidad de flashearlo con la ROM global.

Es lo que la firma explicaba en un anuncio oficial en el foro de discusión de MIUI, su ROM derivada de Android. En dicho anuncio explicaban cómo era "muy importante a considerar antes de flashear o actualizar tu ROM". A partir de ahora solo podremos actualizar a una ROM Global MIUI si nuestro móvil ha sido fabricado para el mercado "Global" —y etiquetado de esa forma por los vendedores—.

Si no tenemos un móvil "global" no podremos instalar la ROM global con acceso no solo al idioma español, sino también a Google Play y las aplicaciones y servicios de Google que no están disponibles oficialmente en China.

Así es como Xiaomi bloquea el proceso

Como explicaban en XDA Developers, cuando Xiaomi comenzó a hacer disponible la ROM MIUI 10 Global Beta 8.7.5 en julio de este año, lo hacía con una característica secreta: esa compilación disponía de protección para evitar que pudieras volver a versiones anteriores (la llamada 'anti-rollback protection') de la ROM.

Eso significa que si la ROM no acababa gustando a quienes la probaban, no podían volver a una MIUI 9 Global Stable: al hacerlo sus móviles quedaban convertidos en "ladrillos". Solo era posible recuperar el móvil con el modo EDL ('Emergency Download Mode'), al que solo era posible acceder con una cuenta autorizada que no muchos usuarios tienen.

La medida estaba destinada a evitar las operaciones de los grandes importadores que compraban móviles orientados al mercado chino, con la ROM MIUI china, para flashearlos y dejarlos con la ROM Global que incluía Google Play y los servicios y aplicaciones de Google aunque, eso sí, luego daba problemas a la hora de ser actualizada.

En Xiaomi incluso detectaron que algunos de estos importadores aprovechaban para meter malware o adware para ganar algo de dinero extra al vender esos dispositivos, lo que dañaba la reputación de Xiaomi.

Una potencial solución era bloquear totalmente el desbloqueo del bootloader como ha hecho Huawei recientemente, pero en Xiaomi han decidido no tomar una decisión tan drástica, y han querido bloquear parte del proceso para evitar esos abusos por parte de los importadores no autorizados.

La herramienta oficial 'Mi Unlock' de Xiaomi permite desbloquear el terminal, pero los tiempos para habilitar esta opción pasan a ser mucho más largos ahora.

Si has instalado MIUI 10 8.7.5 o superior en tu dispositivo, has activado esa protección que bloquea el flasheo de ROMs anteriores. Si no estás seguro, en XDA Developer explican cómo comprobar el estado de tu dispositivo mediante el llamado 'rollback index' que se puede consultar desde el modo fastboot, lo que te permitirá saber si puedes o no "volver atrás" si la ROM que tienes disponible no te convence.

Esta operación también hace más incómodo el proceso de flashear ROMs personalizadas en los dispositivos Android, porque además de esperar esos 30-60 días para recibir la autorización de Xiaomi en su aplicación 'Mi Unlock', también cambia la instalación de un menú de recuperación como TWRP.

Aquí es conveniente ir por ejemplo al foro específico de XDA para cada modelo, donde probablemente podréis encontrar respuestas específicas si queréis instalar por ejemplo LineageOS o Pixel Experience en vuestros móviles Xiaomi. Todo se vuelve más incómodo, sí, pero en Xiaomi explican que con ello evitan problemas a los usuarios en materia de malware, adware o dispositivos que pueden no funcionar correctamente al no estar fabricados para el mercado global.

Cuidado con los canales no oficiales

Hasta no hace mucho conseguir alguno de los muchos modelos del fabricante chino era posible solo gracias a los importadores con tiendas online tanto en china como en el resto del mundo.

Aunque en tiendas chinas se indica que se trata de versiones internacionales o globales, si decidís comprar en estas tiendas lo más recomendable es contactar con el vendedor para aseguraros de que el modelo es realmente 'internacional'.

El proceso tenía y tiene desventajas importantes: la garantía china es solo de un año y si algo le ocurre al terminal el propietario corre con los gastos del envío para que lo reparen o reemplacen. Además de ello nos exponemos a asumir el coste de importación en aduanas, y los plazos de entrega aumentan de forma considerable, siendo lo normal envíos que tardan entre dos semanas y un mes.

No obstante esas desventajas eran compensadas con precios sensiblemente más bajos que los ofrecidos en canales oficiales o en importadores autorizados, lo que hacía que aun con la presencia ya de tiendas físicas —ya hay 12 en España, por ejemplo— algunos usuarios sigan prefiriendo comprar en tiendas online chinas y en importadores nacionales que, eso sí, en algunos casos ofrecen envíos desde España y garantía de dos años.

Con esta medida Xiaomi parece querer cerrar el grifo de esos canales no autorizados para operar de esa forma. Muchos de los móviles comercializados por dichas tiendas dejaban claro en su descripción que llegan con la ROM MIUI china, pero se podían desbloquear para luego instalar la ROM Global.

Ahora eso no será posible con la nueva decisión de Xiaomi, que protegerá sus móviles contra este tipo de operaciones. De hecho hace unas semanas ya echaban otro jarro de agua fría a los usuarios que flashean ROMs, porque la operación de desbloquear el bootloader, necesaria para poder instalar nuevas ROMs (oficiales o no) era mucho más molesta.

El proceso habitual implica hacer la petición a través de una aplicación de Xiaomi que tardaba un máximo de 3 días en habilitar el desbloqueo. Ahora ese plazo ha pasado a ser de 30 e incluso 60 días según el modelo (los Mi A1, Mi A2 y Mi A2 están exentos al estar dentro del programa Android One), algo que complica la operación tanto a usuarios particulares como a terceras partes no autorizadas que importaban estos dispositivos y los preparaban para ahorrar esa operación a los usuarios.

El objetivo, evidentemente, es el control del canal de ventas no oficial, que a pesar de haber favorecido a Xiaomi como punta de lanza para empezar a ser conocido fuera de China ahora deja de estar "bendecido" por el fabricante asiático.

La medida ha causado diversas críticas de los usuarios, como era de esperar, y veremos cómo reaccionan esos canales no autorizados, que previsiblemente tratarán de conseguir unidades con ROM Global para que al menos los usuarios puedan acceder a ellas si deciden comprar en estos canales.

Más información | MIUI