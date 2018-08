Los usuarios de móviles Huawei con ROMs personalizadas, obligados a eliminarlas y volver a la ROM oficial

La mayoría de fabricantes de móviles basados en Android mantienen una actitud de "vive y deja vivir" en cuanto a la posibilidad de desbloquearlos y que eso permita instalar ROMs personalizadas.

Algunos facilitan más este tipo de operaciones que otros, y de hecho Huawei era conocido por hacer sencillo el desbloqueo de sus terminales, pero en los últimos tiempos la firma ha cambiado radicalmente de actitud, y los usuarios de la comunidad con ROMs personalizadas han criticado duramente dicha decisión.

Es cierto que el porcentaje de usuarios que instalan ROMs personalizadas es mínimo, pero estos usuarios suelen ser muy activos en comunidades como XDA que sirven de referencia informativa para mucha gente.

Huawei ha tenido durante muchos años fama entre aficionados a estas tareas por las facilidades que ofrecía a los "cocineros" y usuarios de ROMs personalizadas, que contaban con sencillos mecanismos para desbloquear sus terminales y así acceder a herramientas como menús de recuperación (TWRP está entre los más conocidos) que a su vez permitían instalar de forma sencilla ROMs personalizadas como LineageOS o Paranoid Android, por citar dos de los desarrollos más conocidos.

Sin embargo esa actitud con los desarrolladores de estas ROMs y herramientas ha cambiado de forma notable, y como explicaban en IrishTech, en Huawei están tratando de lograr que los usuarios que usan ROMs personalizadas en sus dispositivos vuelvan a instalar la ROM oficial EMUI de este fabricante y bloqueen estos dispositivos como si nada hubiera pasado.

El desarrollador de la conocida herramienta Magisk, por ejemplo, se quejaba de esa decisión de Huawei, e indicaba que con una nueva actualización para ciertos modelos de Huawei se provocaba que al tratar de instalar Magisk el teléfono acabara siendo inservible ya que ni siquiera era posible iniciarlo.

I am informed that a new Huawei OTA will make installing Magisk unable to boot at all. At this point I might just simply ignore this brand even exists.