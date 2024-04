Mi móvil estaba empezando a ir lento: esto es todo lo que hice para solucionarlo

Que nuestro móvil acabe yendo más lento que cuando lo compramos es ley de vida. En mi caso, tengo algunos trucos imprescindibles para acelerarlo, pero quiero contarte una práctica algo distinta: qué hago desde el primer día que lo tengo para evitar que empiece a ir lento. Prevenir siempre es mejor que curar, y hay buenas prácticas que conviene interiorizar para intentar preservar el rendimiento de nuestro terminal.

Soy precavido con lo que instalo (y con lo que viene instalado). Desde hace tiempo, intento instalar solo las aplicaciones justas y necesarias, sobre todo cuando hablamos de teléfonos Android. Instalar una gran cantidad de aplicaciones, incluso cuando no las estamos usando, tiene impacto en la vida útil de tu teléfono. Lo mismo sucede con el bloatware que viene preinstalado en tu teléfono. Lo primero que hago es borrarlo.

Algunas de ellas se ejecutan en segundo plano, ocupando espacio en nuestra preciada memoria RAM, y consumiendo recursos del terminal. Una app no es dañina, dos tampoco, pero si tenemos decenas y decenas de aplicaciones funcionando en segundo plano (algo más habitual de lo que pudieras pensar, basta con echarle un ojo a la lista de procesos activos), nuestro teléfono sufrirá más de la cuenta.

Desactivo siempre la extensión de RAM. De un tiempo a esta parte se ha puesto bastante de moda activar por defecto la extensión de RAM. He llegado a encontrarme teléfonos con 12 GB de RAM que tenían activos otros 8. ¿Para qué quiero 20 GB de RAM?

Lo que no nos cuentan los fabricantes, como hemos detallado en Xataka, es que la extensión de memoria RAM utiliza parte de la memoria física de almacenamiento. Esas lecturas y escrituras adicionales acaban generando un desgaste extra en el dispositivo que, en el largo plazo, puede 0casionar problemas. De hecho, la propia Google apunta que Android no está pensado para virtualizar RAM.

Borro el multimedia de forma meticulosa. Cuando he tenido móviles con 64 o 128 GB, he cuidado de forma meticulosa el espacio disponible. Jamás he dejado que se llene por encima del 75%. Me he encontrado casos y casos de móviles que funcionaban bastante lentos y no fallaba: al mirar la memoria disponible siempre estaba por encima del 90%.

La memoria interna es la encargada de dar vida a tu teléfono. Si está saturada, las aplicaciones, carga de multimedia y prácticamente todo, funcionará bastante lento. Fotografías duplicadas, vídeos de WhatsApp, archivos que se pueden subir a la nube... Solemos guardarlo todo en el teléfono ocupando gigas y gigas de archivos que jamás consultamos. Llevar un control algo más higiénico del almacenamiento garantizará que la memoria trabaje más desahogada.

No actualizo si no es necesario. Las actualizaciones son importantes para proteger nuestra seguridad pero, en algunos casos, pueden ser todo un enemigo. Algo que suelo evitar es actualizar a nuevas versiones de sistema operativo en cuanto salen. Las primeras releases nunca suelen estar pulidas del todo, y es habitual que el rendimiento no se recupere hasta pasados unos cuantos updates.

En otros casos, las actualizaciones (sobre todo cuando llegan cargadas de funciones), pueden hacer que el teléfono jamás recupere el rendimiento que tenía con anteriores actualizaciones. En estos casos, siempre me informo por foros de cuál es el estado actual de la actualización, si hay quejas de los usuarios, si funciona bien o no, etc. Si considero que no conviene actualizar, no lo hago, y extremo precauciones de seguridad a la hora de usar el teléfono.

