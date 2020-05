Xiaomi cambia de estrategia de precios: la diferencia entre España y China nunca había sido tan alta como en 2020

Xiaomi ha sorprendido en 2020 subiendo mucho el precio de sus terminales de gama alta, los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro. Esto, de lo que ya hemos hablado en profundidad, nos ha hecho darnos cuenta de un detalle: que Xiaomi ha realizado un gran cambio de estrategia en la forma en que establece precios en China y en España.

Cuando un terminal de Xiaomi llega al mercado, lo hace con un precio en China y otro más alto en España. Esto siempre ha sido así desde el desembarco en nuestro país en 2017. Sin embargo, la tendencia nos dice que Xiaomi está incrementando la brecha entre el precio chino y el precio español. En los lanzamientos que está realizando, la diferencia de precio entre ambos mercados de un mismo terminal es más alta que nunca.

El precio de los smartphones Xiaomi en China y España nunca ha estado tan alejado entre sí como en 2020

En el momento en que se anunció la llegada de Xiaomi a España ya hablamos de que lo normal sería que los precios que la compañía establecía en China fueran más altos aquí en España. Más allá de las decisiones financieras y estratégicas que una compañía china pueda tomar a la hora de traer sus terminales, hay factores como los impuestos, costes de distribución o fluctuaciones de las monedas que explican que un smartphone sea más caro en un territorio que en otro.

Nos parece correcto mencionar que tanto el precio chino como el español incluye un impuesto como el IVA: 17% allí y 21% aquí. Esos impuestos se han mantenido estables desde la llegada de Xiaomi a España, lo que no explicará las diferencias que en el artículo veremos hasta y desde 2020. Tampoco lo harán los cambios de divisas, que se han mantenido relativamente estables en el período.

Vamos a comparar el precio de los smartphones lanzados en China y también en España para analizar cuánto ha variado su precio. Es decir, un smartphone como el Redmi Note 8T, que no se lanzó en China con ese u otro nombre, no será objeto de análisis. Sin embargo, uno como el Xiaomi CC9 Pro, que aquí se lanzó como Mi Note 10 y Mi Note 10 Pro, sí será comparado.

2017: un agresivo comienzo

Y ocurrió. Al desembarcar Xiaomi en España en 2017, los precios de sus smartphones eran más altos que los de China. ¿Cuánto más? La respuesta depende de la gama en general, y de cada modelo concreto en particular.

Si observamos y comparamos los precios de los primeros modelos de gama alta lanzados aquí, Xiaomi Mi 6 y Xiaomi Mi MIX 2, obtenemos que el primero se encarecía un 32% al salir de China, y el segundo un 18%.

En 2017 ya pudimos ver que Xiaomi aplicaría (hasta ahora) una diferencia de precio mayor en la gama de entrada que en la gama alta

En otras gamas, esos porcentajes variaban. La gama de entrada, abanderada por el Redmi 4A y Redmi 4X, ya demostraba que sería la que tendría una diferencia mayor, incrementándose en precio entre un 50% y un 55% al llegar aquí.

¿La sorpresa más grata para el bolsillo español de aquel año? El popularísimo Xiaomi Mi A1 (Mi 5X en China), cuyo precio solamente variaba en unos 9 euros entre ambos países, lo que suponía una diferencia de tan solo un 4%. Esa es la cifra más baja que veremos en cualquier lanzamiento de los mencionados en el artículo.

MODELO PRECIO CHINA (al cambio) PRECIO ESPAÑA DIFERENCIA Xiaomi Mi MIX 2 (6/64) 421€ 499€ 18,52% Xiaomi Mi 6 (6/64) 338€ 449€ 32,84% Xiaomi Mi Max 2 (4/64) 220€ 279€ 26,81% Xiaomi Mi A1 (4/64) 220€ 229€ 4,09% Xiaomi Redmi Note 4 (4/64) 170€ 199€ 17,05% Xiaomi Redmi 4X (2/16) 96€ 149€ 55,20%

El plan inicial de Xiaomi aquel año fue, en comparación a lo que llegaría después, muy agresivo a la baja, con una diferencia media del 30% entre mercados. La clave de que hasta ahora no hayamos detectado el cambio de estrategia es que la tónica sería ir aumentando estos porcentajes que vimos el primer año de forma gradual, de forma que los precios no extrañarían mucho respecto a los vistos en China.

2018: las diferencias de precio entre China y España comienzan a crecer

En 2018, Xiaomi se asentó en España lanzando muchos modelos y variantes, entre los que destacaron el Xiaomi Mi 8, el Xiaomi Mi A2, el Xiaomi Mi MIX 2s o el Xiaomi Redmi Note 5.

La diferencia promedio de precios entre China y España alcanzó un 35%, respecto al 30% de 2017. Es decir, Xiaomi ahora nos cobraba más por importar sus terminales que antes. La diferencia de precios seguía siendo cuestión de gamas, y seguía ganando claramente la gama de entrada, con una diferencia del 41% respecto a precios chinos.

En 2018 los aumentos fueron graduales, pero si tenemos que quedarnos con un detalle, con una primera anomalía, nos quedamos con el Xiaomi Mi 8 Lite, un terminal cuyo modelo base se vendió en China por 175 euros, pero que en España partió de 269€. Era la primera vez que un terminal de más de 150 euros gama media Xiaomi se acercaba tanto una diferencia del 50%, o lo superaba. De momento era anecdótico, pero daba pistas de por dónde podían ir las cosas en el futuro.

MODELOS PRECIO CHINA (al cambio) PRECIO ESPAÑA DIFERENCIA Xiaomi Mi 6 (6/64) 349€ 499€ 42,97% Xiaomi Mi Mix 2s (6/64) 423€ 499€ 17,96% Xiaomi Mi A2 (4/64) 207€ 279€ 34,78% Xiaomi Mi 8 Lite (4/64) 175€ 269€ 53,71% Xiaomi Redmi 6A (2/16) 79€ 119€ 50,63%

Hasta la fecha, los Mi MIX han tenido en China precios base más altos que los de los Mi 6, Mi 8 o Mi 9, lo que quizás ha llevado a Xiaomi a aplicar una diferencia de precio inferior en España, de cara a mantener la competitividad de esta familia en precio.

Hasta ahora parecía descabellado que pidieran 600 o más euros por los Mi MIX, que es el precio que, por ejemplo, habría tenido el Mi MIX 2 en caso de habérsele aplicado una tasa de conversión China-España similar a la del Mi 6.

2019: llegan anomalías que camuflan la tendencia y lo que vendrá

2019 es el año más extraño de todos los que veremos, si exceptuamos las sorpresas producidas por las subidas de precio de 2020. La diferencia media entre los precios de China y España de los 12 terminales que hemos tenido en cuenta para el análisis de este año fue de un 35%, la misma que en 2018. Aparentemente, Xiaomi frenaba la subida porcentual que se había producido de 2017 a 2018, y en general no fue un año de diferencias porcentuales enormes entre China y España, pero hubo una gran anomalía llamada Xiaomi Mi 9.

La diferencia de precio China-España de los Xiaomi Mi 6 y 8 había oscilado entre el 32% y el 42%, y extrañamente, con los dos Mi 9, pasó un 15%. De forma sorprendente, el PVP del Mi 9, además, también era inferior al de sus predecesores.

El Mi MIX 3 se mantuvo en un también agresivo 18% de diferencia, y en otro modelo de gama alta dentro de lo que es Xiaomi, como el Mi 9T Pro, los porcentajes fueron del 27% y el 35%. La anomalía del Mi 9 hizo que la diferencia media de la gama alta entre China y España fuera del 22%, más baja que en 2018 y 2017.

MODELO PRECIO CHINA (al cambio) PRECIO ESPAÑA DIFERENCIA Xiaomi Mi 9 (6/128) 433€ 499€ 15,24% Xiaomi Mi MIX 3 (6/128) 420€ 499€ 18,80% Xiaomi Mi A3 4/64 167€ 249€ 49,10% Xiaomi Mi 9T 6/64 259€ 329€ 27,02% Xiaomi Redmi 7 (3/32) 105€ 159€ 51,42%

En gama de entrada, la media de la diferencia entre los dos mercados volvió a subir al 45%, pero lo más curioso fue lo que ocurrió en un modelo tan esperado como el Xiaomi Mi A3 (lanzado en China con el nombre de Xiaomi CC9e).

En China, el terminal tenía un precio al cambio de 167 euros, mientras que a España llegó a 249 euros, una diferencia del 49% en el modelo base de 64 GB (el de 128 GB llegó con una del 55%, récord en gama media). Otra prueba más, en un año contenido, de que venían vientos de cambio, y así nos parecía que Xiaomi lo dejaba entrever.

2020: el año en que todo ha cambiado en gama alta

Llevamos solamente cuatro meses de 2020, y Xiaomi ha lanzado todavía pocos terminales paralelamente en nuestro país y en China como para analizar lo que ocurrirá a lo largo de todo el año. Sin embargo, lo acontecido en la gama alta (por encima de 399 euros) con cuatro terminales da para observar que el cambio de estrategia en ella ha sido total.

La diferencia de precios entre China y España de los modelos de gama alta lanzados en 2020 es la más alta que hemos visto en cualquier año

La diferencia de precios entre China y España de los modelos de gama alta lanzados en 2020 es la más alta que hemos visto en cualquier año, y un claro ejemplo de que hay cosas que han cambiado. Tras la anomalía del Mi 9 y los porcentajes reducidos de los Mi MIX, llegamos a una diferencia que de media alcanza el 56% entre ambos mercados.

Como vemos en la tabla, el modelo de más capacidad del Xiaomi Mi 10 y el Xiaomi Mi Note 10 Pro son los grandes "culpables" de que esa brecha sea tan grande.

Modelos PRECIO CHINA (al cambio) PRECIO ESPAÑA Diferencia de precio Xiaomi Mi 10 (8 / 128) 527€ 799€ 51,61% Xiaomi Mi 10 (8 / 256) 561€ 899€ 60,24% Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256) 659€ 999€ 51,59% Mi Note 10 (6 / 128) 359€ 549€ 52,92% Mi Note 10 Pro (8 / 256) 397€ 649€ 63,47%

Todavía hay que ver qué pasa con la gama media y la gama de entrada, porque de momento no hay terminales que se hayan lanzado en ambos países como para comparar, pero el 63% del Mi Note 10 Pro es un récord absoluto en diferencia que nos indica por dónde pueden los tiros en el resto del año. Y hay que recordar que en otros años eran las gamas más bajas a las que se aplicaba una diferencia superior, y no al revés.

Desde Xataka hemos preguntado a Xiaomi sobre las causas de este cambio de estrategia que hemos observado, y desde la compañía nos han remitido el siguiente comunicado, donde no especifican la razón de la diferencia de precio entre España y China: "El aumento de precios podría deberse a varios factores, uno de ellos, por ejemplo, el aumento de los precios de los componentes clave del smartphone. No obstante, sin importar el rango de precio al que nos refiramos, Xiaomi tiene la promesa de no obtener más del 5% de beneficio neto en nuestros márgenes de hardware".

La competencia de Xiaomi en gama alta no está aplicando la misma estrategia

Aunque dados estros precios ya no podemos hablar de gamas alta "económicos" cuando nos referimos a los Mi X, por trayectoria es interesante compararlos con los que podemos considerar su competencia directa histórica y reciente, Realme y OnePlus, ambos del grupo BBK.

El año pasado, Realme lanzó en España el Realme X2 Pro como su terminal de gama más alta. Este año, su sucesor es el Realme X50 Pro 5G, que la compañía ha lanzado un poco más caro que el modelo del año pasado, pero sin variar apenas la estrategia de precios entre China y España, como podemos ver en el gráfico superior al comparar los modelos equivalente.

OnePlus ha llegado incluso a reducir las diferencias de precio entre China y España en el OnePlus 8, y Realme las ha aumentado ligeramente

En OnePlus hay más detalles estratégicos que comentar. Como acostumbran semestralmente, este año han lanzado dos nuevos terminales, OnePlus 8 y 8 Pro, cuya estrategia de precios entre China y España podemos comparar con la de los OnePlus 7T y 7T Pro, sus predecesores.

Y aquí sí vemos un ligero cambio de estrategia en el que el consumidor español sale ganando, porque del 55% extra que pagaba extra respecto al precio chino en el OnePlus 7T, ahora paga un 38% en el 8. En cuanto a los modelos superiores, se pasa de una diferencia de precio del 28% en el OnePlus 7T Pro a un 29,3% del 8 Pro. Un incremento pequeño que nos habla de de una estrategia que se mantiene en cuanto a establecimiento de precios entre China y España.