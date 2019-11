Xiaomi Mi Note 10, análisis: el bombazo no son los megapíxeles, son los miliamperios

Los caminos de Xiaomi son inescrutables hablando de configuraciones, de móviles y de gamas. Hemos tenido cinco Xiaomi Mi 9, un Mi MIX Alpha que se ha pasado los Mi MIX y ahora llega un nuevo miembro de la familia Note con una composición tan llamativa como difícil de comprender: os lo contamos en el análisis del Xiaomi Mi Note 10.

El móvil no encaja dentro de la alta gama hablando de pantalla y procesador, pero integra componentes dignos de un móvil de primera línea como el lector de huellas en pantalla o las cinco cámaras traseras. Aunque lo que ya destacaron (previamente al móvil) es el sensor de 108 megapíxeles que forma parte de una de esas cámaras y cuyo rendimiento teníamos muchas ganas de evaluar.

Ficha técnica del Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Dimensiones y peso 157,8 × 74,2 × 9,67 mm, 208 gramos Pantalla AMOLED 6,47 pulgadas con notch

FullHD+3D, contraste 400.000:1 (min), NTSC: DCI-P3 Procesador Snapdragon 730G 8nm RAM 6 GB LPDDR4 Almacenamiento 128 GB UFS 2.1 Cámaras traseras 108 MP (1/1,33”) f/1.69, 7P, 82° - AF, Super Pixel, OIS

12 MP telefoto 2x, f/2.0, 6P

5 MP telefoto 5x, f/2.0 - OIS

20 MP ultra gran angular 117º, f/2.2

2 MP macro Cámara frontal 32 MP f/2.0, Super Pixel Sistema operativo Android 9 Pie + MIUI 11 Conectividad Dual 4G, bandas GSM B2/B3/B5/B8, WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28, TDD-LTE B38/B40, NFC Batería 5.260 mAh Otros USB Tipo C, jack de 3,5 milímetros, lector de huellas en pantalla Precio 549 euros

Diseño: la invasión de las curvas y de las cámaras, muchas cámaras

Cada vez hay más cámaras traseras e integrarlas sin descuidar la estética es cada vez un reto mayor. Hemos visto cambios más drásticos en Apple y Google con sus últimos smartphones y esa baldosa cuadrada del Pixel 4 y los iPhone 11, si bien ese diseño lo veníamos viendo en el Huawei Mate 20 Pro, cuyo sucesor a su vez ha cambiado al círculo. Aunque el reto mayor lo habíamos visto en el Nokia 9 Pureview y sus cínco cámaras traseras con el flash y el sensor de profundidad, con bastante buen resultado teniendo en cuenta que ni siquiera había protuberancia. ¿Qué vemos en el Xiaomi Mi Note 10? Un módulo para tres de las cámaras y las otras dos separadas, sobresaliendo casi todas y a un lado.

La espalda así guarda armonía con las líneas de diseño que vemos en las de sus predecesores, con la curvatura tanto en esta parte trasera como en la frontal (esto sólo en el caso del Xiaomi Mi Note 2) en lo referente a los bordes laterales. Es algo que a nivel estético puede gustar y que normalmente favorece la ergonomía hablando del agarre, pero en la pantalla no ayuda salvo en el caso de favorecer la sensación de aprovechamiento.

Los acabados recuerdan mucho a lo que vimos en móviles anteriores como el Xiaomi Mi 9T Pro, a nivel de tacto y brillo. También nos recuerda en aspectos menos positivos como el rastro de huellas o el que sea bastante resbaladizo, aunque con el móvil se entrega una funda que evita un poco esto y que además protege algo más los módulos y la pantalla (la contrapartida: al sobresalir en la parte de la pantalla, hace un poco más difícil la navegación por gestos).

Es un móvil bastante grueso, aunque cierto es que las curvaturas logran que el borde quede bastante delgado. De hecho, tiene una buena compactación teniendo en cuenta que hablamos de una pantalla de 6,47 pulgadas y sobre todo de una batería de más de 5.000 mAh, lo cual a todas luces ha influido en las dimensiones finales viendo que otros terminales con diagonales similares, baterías más pequeñas (y menos cámaras traseras) tienen una superficie similar o mayor pero menos volumen y peso.

Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (gramos) Diagonal (pulgadas) Batería (mAh) Superficie (cm2) Volumen (cc) Xiaomi Mi Note 10 157,8 74,2 9,67 208 6,47 5.260 117,09 113,23 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57 Samsung Galaxy S10+ 157,6 74,1 7,8 175 6,4 4.100 116,78 91,1 Pixel 4 XL 160,4 75,1 8,2 193 6,3 3.700 120,5 98,77 Nokia 9 Pureview 155 75 8 172 5,99 3.320 116,25 93 OnePlus 7T 160,9 74,4 8,1 190 6,55 3.800 119,71 96,96 Huawei P30 Pro 158 73,4 8,4 192 6,47 4.200 115,97 97,42 LG V50 ThinQ 159,2 76,1 8,3 183 6,4 4.000 121,15 100.56

Es cómodo, bien construido y bastante elegante al menos en su edición en negro (o más bien, gris oscuro). Hablando del frontal, el borde de abajo es más ancho que el resto y en la base lo único alineado es el altavoz, quedando no demasiado bien el USB C y el jack de 3,5 milímetros que quedan pegados a uno de los biseles.

Es cómodo, bien construido y bastante elegante, aunque muy resbaladizo y se ensucia con facilidad

No es una combinación rompedora de materiales, siendo ya un clásico el cristal con bordes de metal. Aunque el mate en el marco metálico es algo menos habitual y la verdad es que le sienta muy bien.

Eso sí, el módulo de cámaras es considerable y si lo apoyamos en una superficie bailará si intentamos hacer tap sin sostenerlo. Otro problema que se soluciona con la funda que entregan.

Pantalla: en ocasiones lo convencional es lo convincente

Decíamos que no todas las características de este móvil se integraban en la gama alta (o en lo que solemos ver ahí) en parte por la pantalla. Cierto es que el frontal está bien aprovechado por ella y que cumple bien en todos los aspectos, pero Xiaomi sigue optando por la resolución FullHD+ para sus móviles más potentes o completos.

En este caso tenemos un panel de 2.340 x 1.080 píxeles de tipo super AMOLED, con 398 píxeles por pulgada y una diagonal de 6,47 pulgadas. Esto lo hace encajar más en la gama media que su procesador marca como más adelante veremos, pero con un buen aprovechamiento (hacia el 87,8% según GSM Arena) y un móvil con aspiraciones de ser algo más que un gama media vitaminado no deja de parecernos una oportunidad desaprovechada para subir un peldaño en resolución y densidad.

Pese a esto, la experiencia con la pantalla es bastante buena. Se ve perfectamente a plena luz, con lo que tenemos tanto un brillo máximo suficiente como una buena respuesta del ajuste automático de brillo (aunque a veces es un poco lento al pasar de un entorno más oscuro a otro más iluminado).

Bien a nivel de contraste y sensibilidad táctil, si bien con la curvatura del panel en ocasiones hay algún toque accidental (si hacemos tap y no responde probablemente estemos apoyando sin querer parte de nuestra mano en la zona más cercana al borde de metal). Aunque lo que quizás nos moleste más a la vista es la “sombra” que la curvatura suele proyectar y que vimos también en el Nokia 8 Sirocco y el Samsung Galaxy S10+ entre otros.

La pantalla llega algo fría de fábrica, pero en los ajustes encontramos la habitual herramienta de MIUI para ajustar el contraste y la temperatura algo más a nuestro gusto. Una vez más, consideramos que se adapta mejor a nuestras preferencias el ajustes manual, dado que los predefinidos dejan un resultado demasiado cálido y empobrece la experiencia.

Posteriormente hablaremos de MIUI 11, una nueva versión de la capa de personalización de Xiaomi, pero cabe adelantar ahora que ésta sigue manteniendo el reparto de ajustes de la pantalla en distintas secciones y no siempre son lo intuitivas que deberían.

Pantalla : los ajustes generales en los que encontramos el Esquema de color (el ajuste para contraste, saturación y temperatura), también la activación del modo oscuro, el modo de brillo, la configuración del notch y la de la pantalla completa.

: los ajustes generales en los que encontramos el Esquema de color (el ajuste para contraste, saturación y temperatura), también la activación del modo oscuro, el modo de brillo, la configuración del notch y la de la pantalla completa. Pantalla de inicio : seleccionar el launcher predefinido, la cuadrícula para la distribución de las apps, la presencia de algunos elementos en la pantalla o la Bóveda de apps (la página a modo de pestaña de Google que aparece en el escritorio con tarjetas y accesos directos).

: seleccionar el launcher predefinido, la cuadrícula para la distribución de las apps, la presencia de algunos elementos en la pantalla o la Bóveda de apps (la página a modo de pestaña de Google que aparece en el escritorio con tarjetas y accesos directos). Fondo de pantalla : establecerlo.

: establecerlo. Pantalla ambiente y de bloqueo: activación y configuración de la pantalla ambiente, activación del levantar para despertar pantalla y el doble toque y otros ajustes.

El modo oscuro, su configuración (izquierda) y cómo queda (derecha).

Vemos más novedades en la configuración de la pantalla ambiente, no tanto a las notificaciones y la información que puede mostrar pero sí a nivel estético (con muchas más posibilidades). El resto más o menos se mantiene como estaba en las últimas versiones de MIUI 10, incluyendo el modo oscuro o la navegación con gestos (dentro de la configuración de pantalla completa, por cierto).

Hablando de la navegación por gestos, éstos funcionan correctamente y se incorpora uno para ir a la app anterior prolongando el swipe para atrás, yendo bastante fluidos y sin que se confunda el cierre con el lanzamiento de la multitarea. Eso sí, como hemos comentado antes según si le colocamos funda o no (y cuál) los gestos que parten de la barbilla costarán un poco más.

Con todo esto podemos configurarla a nuestro gusto en bastantes aspectos, incluyendo si preferimos ver el notch como separación física de la barra de tareas, si preferimos camuflarlo tiñendo dicha barra o si queremos que ésta aparezca íntegra añadida a la que queda con la muesca. Decisión estética, dado que no hay ninguna diferencia a nivel de manejo con respecto a una opción u otra (siempre saldrá la misma cortinilla de notificaciones tiremos de donde tiremos).

Si decidimos ocultarlo y mover la barra de tareas la superficie práctica de la pantalla se reduce algo más al tener ocupado por marco y barra un espacio de algo más de 9,5 milímetros, mientras que el notch (y la barra de estado integrada) ocupan 4,49 milímetros. De ahí que nos parezca bastante más práctico y estético elegir dejar la muesca a la vista o bien cubrirla con la barra en negro, pero no mover la barra.

Rendimiento: cumpliendo en potencia y en disipación del calor

El Xiaomi Mi Note 10 viene con el Snapdragon 730G, un procesador presentado en la remesa para la media gama de abril que se centraba en poder explotar sobre todo la parte fotográfica y en reducir la latencia al mínimo. Como escuderos tiene 6 GB de RAM como opción única y un almacenamiento de 128 GB (sin posibilidad de añadir una microSD, pero tampoco es que sean pocos).

De fotografía hablaremos luego, pero de lo referente al rendimiento gráfico y a la potencia podemos decir que en general se porta bastante bien. No hay lag apreciable en la carga de apps pesadas o en la multitarea, tampoco al ver o editar vídeos o algún síntoma de que el hardware es insuficiente para realizar tareas relativamente exigentes.

La temperatura sube ligeramente cuando jugamos, pero ni los números que vemos ni la sensación al tacto son indicativas de que se salga de lo habitual y ocurre únicamente al llevar algunas partidas. De hecho, con funda ni siquiera llega a apreciarse.

Cierto es que hemos experimentado algunos cierres de apps, pero parecen más relacionados con el software hablando de los juegos (ya que en el caso de Asphalt 8 los cierres desaparecen al sacarlo del acelerador de juegos). Lo que sí parece tener más relación con el hardware es que de vez en cuando se arrastre alguna transición y el comportamiento de la app de cámara (al hablar de un sensor más exigente), ya que como veremos en su correspondiente sección no tiene un comportamiento correcto.

Para quienes atendéis a los resultados de los tests de rendimiento, os mostramos los benchmarks del Mi Note 10 en comparación con los de móviles de configuración similar.

Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi 9T Samsung Galaxy A70 Motorola One Vision Xiaomi Mi A2 Lenovo Z5S Huawei P Smart 2019 PROCESADOR Snapdragon 730G Snapdragon 730 Snapdragon 675 Exynos 9609 Snapdragon 660 Snapdragon 710 Kirin 710 RAM 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB 3 GB 4 GB ANTUTU 253.660 211.901 170.567 136.111 127.610 130.026 130.026 GEEKBENCH 539 / 1.715 (5.0) 2.545 / 6.900 2.363 / 6.390 1.507/4.934 1.626 / 4.286 1.531 / 5.149 1.531 / 5.149 PC MARK WORK 7.473 9.166 8.889 6.812 6.332 8.809 5.853 3D MARK(ICE STORM UNLIMITED) 39.757 36.346 23.712 22.441 22.461 - 16.434

Software

MIUI 11 es una actualización reciente que por tanto no hemos probado en otros móviles de primera línea Xiaomi, pero con el Mi Note 10 tenemos la oportunidad de probar la versión más reciente y ver esos cambios estéticos y funcionales que trae con respecto a MIUI 10. Así, tenemos esta capa propia del fabricante sobre la versión de Android 9 Pie.

La apariencia cambia muy ligeramente en algunos iconos, notándose más en los ajustes y en algunas apps propias como Notas. Hablando de esto, encontramos un buen surtido de apps propias preinstaladas que en gran parte no podremos borrar, como la tienda propia de apps de Xiaomi (GetApps), pudiendo desinstalar las de terceros (Aliexpress, Facebook, Netflix, Amazon, Connect) pero tampoco las de Google.

Así viene el Xiaomi Mi Note 10 de fábrica.

Las carpetas de apps de terceros y de herramientas propias.

Las apps propias no se pueden eliminar ni ocultar.

Podremos eliminar las apps de terceros preinstaladas, las de Google no.

Los ajustes, como decíamos, han recibido un lavado de cara sobre todo a nivel estético, pero también vemos nuevas secciones como la de Bienestar digital, que como la de otros fabricantes nos da una idea del tiempo que empleamos en cada app (y en total de uso). Desde aquí además tenemos acceso directo a la gestión de notificaciones, que ahora es bastante más clara y completa.

Ya hemos comentado las novedades en torno a la personalización de la pantalla ambiente, pudiendo configurar animaciones, texto o iluminación de los bordes (al menos para éste, con curvas en la pantalla). Hay también nuevas tipografías y nuevas animaciones también para los iconos de las apps, pero la multitarea se mantiene a nivel de estilo y funciones.

La capa sigue incorporando su suite de mantenimiento, que engloba los asistentes para liberar memoria, espacio, poder administrar las aplicaciones instaladas e intentar mejorar el rendimiento si el usuario prefiere estar algo más guiado, Ahí también se accede a la información del consumo energético y la batería, aunque posteriormente hablaremos de esto.

MIUI 11 incorpora también un acelerador de juegos, que restringe algunas actividades del software tratando de que los juegos que agreguemos funcionen mejor. No hay opciones añadidas a nivel de accesos o botones y en nuestra experiencia no aporta mucho (los juegos no se notan más fluidos), de hecho como ya hemos dicho tuvimos que desactivarlo para el correcto funcionamiento del 'Asphalt 8'.

La bóveda de apps se renueva ligeramente en interfaz, aunque lo que le hubiese venido bien son más posibilidades de personalización como en el caso de otras capas.

Hay gestor de archivos propio, el cual encaja también en este rediseño más minimalista y se tiñe del modo oscuro (a diferencia de la suite de mantenimiento, que mantiene el fondo blanco). La novedad que no hemos visto todavía: el botón para desactivar los anuncios. Hemos encontrado la posibilidad de desvincular los mismos a nuestras preferencias personales, pero los ads siguen apareciendo en algunas pantallas como al instalar una nueva app.

Aunque desactivemos esto seguiremos viendo anuncios en algunas pantallas.

Las respuestas rápidas se pueden activar, pero no hemos visto diferencias con lo que ya puede hacerse en MIUI 10. Tampoco hemos podido organizar las apps en cajón ni hemos visto la app Mi Go o la nueva suite Mi Word. Quizás estas novedades aún vengan en versiones venideras.

Por el momento no nos aparece la opción de poner las apps en cajón en vez de escritorio, una de las novedades de MIUI 11.

Biometría

Lector de huellas en pantalla y reconocimiento facial en el Xiaomi Mi Note 10, cumpliendo así con lo que estamos viendo de manera más habitual en los móviles de gama alta y gran parte de la media de 2019. Se basan respectivamente en un desbloqueo óptico y la acción de la cámara frontal, sin ver en este caso un sistema basado en ultrasonidos para la huella o un combinado de sensores para una lectura avanzada del rostro.

La experiencia es bastante buena con ambos sistemas, pero el desbloqueo facial es tan rápido y eficaz que suele invalidar a la huella si la tenemos activada. De hecho, actúa sin tener el móvil perfectamente frente a nuestro rostro, estando con algo de ángulo (por ejemplo, en nuestra mano).

Funciona en ambientes con luz baja, por ejemplo en una escena nocturna o dentro del coche con poca iluminación (eso sí, hay que mirarlo). Siempre será más rápido si activamos la opción de que la pantalla despierte al levantarla, porque este reconocimiento requiere que el panel esté activo o bien con la pantalla ambiente encendida.

La lectura de huellas no bate récords de velocidad, pero no es exigente y puede reconocer la huella aunque no pongamos la máxima superficie de la misma sobre el área de lectura (con la huella humedecida no funciona, eso sí). No necesita que esté la pantalla activada, si colocamos la huella a ciegas sobre el panel apagado y no acertamos el área del sensor se iluminará para que podamos reubicar el dedo y la lectura sea efectiva.

Lo que funciona bastante peor es el método tradicional del trazado de patrón. La sensibilidad de detección del trazo es deficiente por lentitud, de modo que falla al detectar el patrón y normalmente lo interpreta incorrectamente, salvo que lo dibujemos con mucha paciencia.

Cámaras: los 108 megapíxeles nos han sabido a poco

Uno de los atractivos de este móvil, si no el principal, es el esquema fotográfico que presenta sobre todo en su parte trasera. Un total de cinco cámaras nutren las capacidades fotográficas del Mi Note 10, marcando un gol por la escuadra al Xiaomi Mi MIX Alpha al ser el primero que se comercializa con un sensor de 108 megapíxeles (con el permiso de la versión china, el Xiaomi CC9 Pro). Veamos cómo son:

Sensor de 108 megapíxeles de 1/1,33 pulgadas (pixel de 1,6 μm) con lente 7P y apertura f/1,69. Tecnología pixel-binning 4 en 1 y estabilización óptica de imagen de 4 ejes.

Teleobjetivo con sensor de 12 megapíxeles (pixel de 1,4 μm) con zoom óptico de 2x y apertura f/2.0.

Teleobjetivo con sensor de 5 megapíxeles (pixel de 1 μm) con zoom óptico de 5x, híbrido de 10x y digital de 50x, lente con apertura f/2.0 y estabilización óptica de cuatro ejes.

Ultra gran angular de 117 grados y apertura f/2.2 con sensor de 20 megapíxeles.

Lente super macro con sensor de 2 megapíxeles.

A todo esto se suma la capacidad de poder grabar en cámara lenta a 960 frames por segundo a 720p (hasta 4K a 30 fps en modo normal), las funciones de inteligencia artificial y modos ya también conocidos como el nocturno o el retrato. Tampoco faltan funciones de belleza, bastante completas sobre todo si hablamos de la cámara subjetiva.

Ésta, la cámara frontal, integra un sensor de 32 megapíxeles (pixel de 1,6 μm) con pixel-binning y una lente con apertura 2.0. También con la asistencia de la AI, efectos de retrato y modos belleza, pudiendo grabar vídeo hasta a 1.080p y 30 fps.

App de cámara

Ligeros cambios en la app de cámara del Mi Note 10, más visibles a nivel de funciones para adaptarse a toda esa óptica que hemos descrito. Se mantienen los accesos directos habituales en el modo automático, para el HDR, la AI, el efecto belleza, el flash y un menú de hamburguesa con añadidos como el temporizador, el nivel o el acceso a ajustes.

En la parte de abajo vemos todos los modos y ya en el campo de visión el botón para los zoom, el ultra gran angular y el modo macro, que queda en último lugar tras el 0,6x. Para otros zoom tendremos que ajustar manualmente, pudiendo llegar a los 50x digitales.

Vemos aquí que los 108 megapíxeles tienen su pestaña añadida (como vimos ya para los 48) aunque podemos seleccionar la lente también en el modo Pro, donde además podemos ajustar ISO, velocidad de obturación, balance de blancos y enfoque (con la asistencia del peak, siempre tan útil). En el modo noche no podemos ajustar nada manualmente y en el modo retrato seguimos viendo la posibilidad de ajustar la apertura y los efectos de fondo.

El vídeo tiene varios modos y en los accesos directos vemos algunos para el modo belleza, la super estabilización o el menú de hamburguesa desde el que podemos seleccionar la calidad. Está más directo en el modo de cámara lenta. Hay también modo de vídeo corto, muy centrado para lograr tomas breves similares a las Stories de Instagram, Snapchat y similares.

La app es relativamente intuitiva, aunque no tanto para el modo macro. El problema es que va bastante lenta: el ya “lageado” cambio de auto a HDR ahora se eterniza y cuesta bastante cambiar de modos. Las fotos a 108 megapíxeles son muy exigentes y normalmente está unos segundos procesando (no llega a lo que vimos en el Nokia 9 Pureview, pero le sigue de cerca sin tener que hacer lo que éste con el procesado), habiendo perdido algunos disparos sin darnos cuenta.

Además, vemos algunos bugs como cierres repentinos (sobre todo al usar el modo de 108 megapíxeles) y tras haber restablecido el terminal (con intención de ver si esto desaparecía), nos quedó el bug de que el ajuste de belleza de brillo de ojos para la cámara frontal queda fijo en “manga”, teniendo que desactivarlo cada vez (el resto se mantienen tal cual los ajustemos). Falta pues depurar y ajustar bastante esta app, más allá de aplicar nuevas tipografías o animaciones.

Aunque restablecimos el sistema, la app de cámara siguió mostrando "bugs" como la activación permanente de efectos de belleza en la cámara frontal.

Cámara trasera

Juguemos a algo antes de mostraros el análisis de las fotos. Os ponemos dos pares de fotos en dos situaciones, ¿apreciáis la diferencia entre las que componen cada pareja?

Nos sirve un poco para responder a la siguiente pregunta: ¿se notan los 108 megapíxeles en las fotografías? Sí, pero en el ordenador. Las fotos son más grandes (Los 12.032 x 9.024 píxeles ocuparán siempre más MB que los 6.016 x 4.512 píxeles de una foto en automático, agrupando píxeles), pero en la práctica no vamos a ver una fotografía mucho mejor a nivel de detalle o colores (en la imagen anterior, las de la izquierda son a 27 megapíxeles y las de la derecha a 108).

En general el Xiaomi Mi Note 10 cumple bien en ambientes iluminados y exteriores, con un balance de blancos algo frío pero haciendo buen trabajo en la eliminación del ruido (a tenor de lo que se ve en los RAW). No gana en resolución, en esto habría que hacer más trabajo al igual que en el rango dinámico, pero el resultado es aceptable en cualquiera de las resoluciones, sin sobresalir.

Fotografía en automático.

El rango dinámico es correcto en situaciones poco exigentes. En contraluces siempre será mejor tirar de HDR, que si bien no da un resultado muy distinto en una situación más fácil cuando tenemos el Sol de contra hace una mejor interpretación de iluminaciones y sombras así como de la colorimetría.

El gran angular queda algo por debajo de lo esperado. Aunque mide bien la exposición (compensando la diferencia que suele haber con un angular estándar) y se corrige la deformación por la lente en los bordes, la nitidez es bastante baja sobre todo en disparos por la tarde y a planos más alejados y generales.

Los zoom rinden bastante bien. Incluso cuando la luz es algo más baja salvan bien el disparo y mantienen el detalle. La pega: el salto es bastante lento y como veremos en vídeo no podremos cambiar de lente en la misma toma.

El modo macro es una de las novedades al ir acompañado de una lente propia. Va a ser una solución a los disparos más exigentes en cuanto a la distancia mínima de enfoque, dado que podremos acercarnos mucho más al objeto que tirando de automático con los otros objetivos, y resulta mucho más sencillo que tirar del modo Pro y seleccionar este objetivo manualmente.

Fotografía con el modo Macro.

No notamos cambios en el modo noche con respecto a resultados anteriores con otros móviles y MIUI 10. Es un modo que saca algo más de luz y que sentará mejor en entornos muy oscuros y con luz muy baja, de otro modo habrá una ligera sobreexposición (y si hay puntos de luz como farolas puede haber destellos demasiado exagerados).

Tampoco la percibimos en el modo retrato, que sigue siendo muy exigente y cuesta mucho activarlo. Cuando lo hace el recorte suele ser correcto y el desenfoque relativamente gradual, pero en luz media puede darnos un resultado muy pobre en nitidez.

Fotografía en modo retrato.

Xiaomi sigue optando por colocar un botón AI cuyo efecto continúa siendo muy, muy cuestionable. De nuevo, la detección de tipo de escena sigue siendo rápida y acertada, pero en la foto no se nota nada en comparación con el modo automático.

Cámara frontal

La cámara frontal rinde de manera muy similar a lo que vimos con el Xiaomi Mi 9, pese a ser una configuración distinta. Hace un buen tratamiento del color y el balance de blancos, incluso del detalle en situaciones más exigentes como interiores o de noche.

Fotografía en automático (interiores)

El HDR se hace necesario para salvar el cielo en exteriores y especialmente en contraluces. Lo positivo es que no hay contrastes excesivos ni bordes exagerados en los contornos del primer plano.

El modo retrato es mucho menos exigente que en la cámara trasera y por tanto más efectivo. Eso sí, es más plano aunque tampoco queda muy exagerado, y el recorte suele producirse bien salvo en los efectos de iluminación, que siguen siendo demasiado postizos y normalmente no sientan bien en la fotografía (aunque tratemos de favorecerlo con la iluminación o el fondo).

El modo belleza tiene ajustes a varios niveles, yendo desde el tamaño de los ojos hasta el brillo de los mismos, pasando por el maquillaje virtual y el adelgazamiento de cara. Viene todo activado por defecto en cuanto activamos la cámara frontal, teniendo que reajustarlo todo si no nos interesa el efecto (que es muy artificial).

No me preparo para el remake de 'Heidi', esto es una fotografía con algunos ajustes del modo belleza.

vídeo

Tenemos varios modos de vídeo y la combinación es interesante. En general tenemos un resultado aceptable a nivel de detalle, con mejor grado hablando del 4K y con una estabilización correcta ya en automático (si forzamos tendremos algún temblor y cambios bruscos, eso sí).

Sí hay cierta tendencia a la sobresaturación y peca de balance de blancos algo frío en general, aunque en interiores mide mejor. Si es por la tarde podremos toparnos con algo de subexposición, pero tampoco resulta dramático.

Con la superestabilización obtenemos algo más de suavidad y fluidez, pero mejor tirar de ella en tomas diurnas dado que de noche no enfocará bien y quedarán tomas muy borrosas. En todo caso, la captura de sonido es correcta y por suerte no se tapa el micrófono accidentalmente en ningún momento.

La cámara frontal de muy buen resultado a nivel de detalle e incluso balance de blancos, aunque en ocasiones veremos que los contornos están algo exagerados (quizás por un HDR automático algo agresivo en contraluces). Pero en general da muy bien resultado, siendo tomas de hasta 1080p.

Xiaomi ha integrado algunos filtros de TikTok, con lo que podemos hacer vídeos cortos con efectos y animaciones de manera bastante sencilla.

Sonido: hubiese estado bien algo más de matiz (y estéreo)

El Xiaomi Mi Note 10 dispone de un altavoz en su base y de jack de audio al otro lado del USB, también en la base. Una ubicación para este cable que nos gustará más o menos, pero lo que no es acertada del todo es la del altavoz, ya que suele quedar tapado en el agarre en horizontal.

La solución es fácil para el usuario: simplemente ha de voltear el móvil para que el lado con el USB y el altavoz quede en el otro lado, de modo que el pulgar ya no lo tapa tan fácilmente. Por otro lado, el auricular está integrado de manera muy discreta sobre la cámara frontal, y el audio en las llamadas es correcto (aunque el volumen máximo, siendo suficiente para una audición estándar, es menor que en otros terminales).

Hablando de la salida de audio para multimedia, el altavoz es bastante potente dando hasta 114 decibelios en su salida, que se traducen a unos 71-74 ambientales a volumen máximo. No obstante, no es agradable mantenerlo en este nivel dado que se distorsiona ligeramente y la calidad baja bastante con respecto al desempeño que se tiene en torno al 75-80%.

La calidad es media, da un sonido aceptable pero es algo pobre en matiz y rango dinámico. Se echan en falta graves y más compensación entre éstos y los agudos, aunque en la audición de podcasts, series y películas esto se nota menos y hay un buen tratamiento de las voces.

En MIUI no encontramos muchos añadidos en cuanto al audio, pero sí siguen manteniendo algunas opciones para cuando conectamos auriculares. El ecualizador sólo se activa si conectamos unos auriculares y elegimos uno de los preajustes para los modelos propuestos, si bien en nuestro caso (sin auriculares Xiaomi) no nos ha gustado el sonido del preset correspondiente a unos auriculares cerrados.

Mejor resultado da el audio Hi-Fi, dando algo más de nitidez dinámico pero matando un poco el rango dinámico extra que se tiene con el audio por auriculares con respecto al altavoz externo. En general notaremos que hay que subir algo más el volumen de lo habitual al usarlos, ya que sobrepasaremos ese mínimo que ponen los fabricantes como nivel aceptable y no perjudicial.

Autonomía: el tesoro del Mi Note 10 es olvidarse de cargarlo durante muchas horas

La batería que lleva este móvil es la mayor que Xiaomi ha montado en un smartphone. Se trata de una pila de 5.260 miliamperios/hora, probablemente la en gran parte responsable de ese volumen y grosor que veíamos en la sección de diseño.

No todo son miliamperios en el rendimiento de una batería, como solemos recordar el uso, el control que haga el sistema de los planos de actividad, la conectividad y otros factores al final van a tener su parte de culpa en las horas que un móvil aguante encendido con una sola carga. Veamos qué ocurre en este caso.

La media que nos da de autonomía tras estos días es de un día y unas cuatro horas, alternando jornadas de casi 24 horas y otras de más wifi y menos multimedia que sobrepasaban las 36 horas fácilmente. La media de horas de pantalla es de unas 13 horas, y con todo al final es una autonomía sobresaliente que ha cumplido las expectativas con creces.

Más allá de las cifras (os mostramos también el test de batería de PC Mark Work, en el que siendo consciente de que no es la medida más exacta personalmente creo que no había visto hasta ahora un resultado tan alto), al final lo que nos da es salir de casa con la absoluta tranquilidad de que no nos va a dejar colgados incluso partiendo con un 40% si no vamos a estar más de 7-8 horas (o hacer un uso muy intenso).

Por otro lado está la carga rápida, con la que se logra una carga completa de 0 a 100% en 1 hora y 36 minutos (con el cargador que se entrega y el móvil apagado). Además, hay opciones para poder ahorrar algo más de batería como las restricciones de consumo/localización en segundo plano, si bien en algunos casos merece la pena desactivarlas para que por ejemplo nos lleguen ciertas notificaciones (como en el caso de Slack o para las apps de registro de actividad deportiva).

Xiaomi Mi Note 10, la opinión de Xataka

Parece que Xiaomi ha querido dar varios golpes en la mesa este año, siendo uno de ellos los récords en aspecto fotográfico. Pero mientras puede que gane a nivel de sensor con más resolución en el mercado móvil (ganando a móviles con sensores enormes como el Nokia 1020, no gana en lo que interesa: su desempeño.

Sabemos que en fotografía el tamaño importa, pero más el del sensor (y el del píxel) que el de las fotos resultantes, aunque por ahora no vemos que el captador se diferencie de manera clara con la competencia y sus sensores “menores”. La versatilidad es patente, pero la experiencia con la app no es buena y los resultados no compensan tanto, correspondiéndose más a lo que esperamos de un gama media estándar, sin tanto objetivo o megapíxel.

El resto de aspectos recuerdan mucho a algunos Xiaomi Mi 9 de este año, dando una buena experiencia a nivel de pantalla y rendimiento que puede contentar a un gran número de usuarios, incluso relativamente exigentes. Sobre todo esa batería, ya que la autonomía ha cumplido por encima de las expectativas.

Quizás conviene ver este Xiaomi Mi Note 10 como la semilla de algo que está por germinar, de una futura mejor experiencia fotográfica, más completa y más satisfactoria. Sobre todo a la espera de que MIUI 11 despliegue del todo sus nuevas características.

8.8 Diseño8,5 Pantalla8,75 Rendimiento8,75 Cámara8,5 Software8,5 Autonomía9,75 A favor La autonomía: horas y horas de pantalla sin estar horas y horas en el enchufe. Chapeau.

Sin ser un hardware llamativo, da para jugar durante mucho rato perfectamente y no se calienta.

La incorporación de una cámara macro es interesante y con las cinco cámaras (y los modos) se cubren muchas necesidades de los usuarios. En contra Nos esperábamos bastante más de las cámaras, sobre todo de la de 108 megapíxeles.

La curvatura de la pantalla no aporta nada y más bien acaba molestando.

El audio tiene margen de mejora, por ejemplo con estéreo y con más rango dinámico.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.