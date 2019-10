Vuelve la carrera por los megapíxeles: qué ventajas tienen los sensores de 108 MP y cómo hemos llegado hasta esta cantidad

La cantidad de megapíxeles vuelve a ser una característica utilizada por los fabricantes para promocionar sus nuevos móviles. Tener más no implica necesariamente una mejor calidad de imagen y de hecho, durante los últimos años, parecía que el número de megapíxeles había dejado de crecer desmesuradamente. Smartphones como el iPhone o el Pixel son ejemplos de que con 12 megapíxeles es posible realizar fotos increíbles.

Sin embargo, este 2019 estamos viendo que muchas marcas están apostando por elevar notoriamente la cantidad de megapíxeles. De los 16 megapíxeles pasamos a los 24MP, a los 32MP, recientemente hemos probado los primeros móviles con un sensor principal de 64 megapíxeles, como el Realme X2 Pro y pronto tendremos con nosotros un dispositivo con 108 megapíxeles, en concreto de Xiaomi.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo han evolucionado los sensores para móviles en estos últimos años? Aquí os explicamos las últimas novedades de los Sony Exmor y los Samsung ISOCELL, dos grandes marcas que dominan la fotografía móvil y cuyos sensores son utilizados por prácticamente todas las marcas en sus móviles insignia.

La ventaja evidente de tener más megapíxeles es que las fotos resultantes serán más grandes y por tanto podremos ampliar más. Claro está, un sensor de mayor tamaño también genera imágenes más pesadas. Esto provoca que las imágenes de los móviles hayan pasado de ocupar unos 3-4 MB a poder pesar más de 15MB en algunos de los nuevos terminales.

Ya son muchos los móviles que añaden un sensor de 48 megapíxeles. Pero a estos debemos añadirles los 64MP que hemos visto en algunos modelos como el Samsung Galaxy A70S y los 108 MP que trae el Xiaomi Mi Mix Alpha.

Hablamos de una resolución de 12.032 x 9.024 píxeles, lo que nos da imágenes de gran tamaño. Todavía no hemos podido comprobar el peso de estas imágenes a resolución completa, pero si con 64MB nos movemos alrededor de los 15MB, con estos 108MP no sería descabellado en acercarse a los 20MB.

¿Qué sentido tiene entonces añadir un sensor tan grande? ¿Para qué necesitamos tantos megapíxeles si luego publicamos las fotos en redes sociales donde están comprimidas? La respuesta la encontramos en la técnica del 'Pixel Binning', el mecanismo que utilizan estos sensores para darle una utilidad real al mayor tamaño del sensor.

La clave de estos sensores de tantos megapíxeles es que las imágenes resultantes no siempre se hacen a un tamaño tan grande. Lo que ocurre por ejemplo con los sensores de 48 megapíxeles, es que hacen fotos en 12 megapíxeles. Mientras que los de 64MP, las hacen en 16MP. ¿Por qué? Básicamente porque combinan 4 píxeles en uno. Con la tecnología Tetracell del sensor de 108 megapíxeles, nombre propio de Samsung para el 'Pixel Binning', en realidad se realizan por defecto las imágenes a 27 megapíxeles.

Los sensores de gran tamaño se basan en técnicas mejoradas de conversión fotoeléctrica y recolección de luz para "fusionar" los píxeles adyacentes en uno solo. En este caso los píxeles individuales no son tan grandes como los de los sensores más pequeños, pero al combinarse sí permite tener píxeles de buen tamaño con el añadido que son capaces de captar más información. Y sin incrementar tanto el tamaño de la foto como ocurre cuando disparamos a tamaño normal.

Una de las técnicas es el filtro de color Quad Bayer utilizado por Sony en sus sensores Exmor. Por el momento, la compañía nipona no ha presentado sensores de hasta 108 megapíxeles, pero su actual y extendido sensor de 48MP sí lo utiliza. La técnica consiste en combinar dos píxeles RGB adyacentes que tengan un mismo color para así aumentar la sensibilidad del disparo. Cada uno de los píxeles es de 0,8 micrómetros, pero al fusionarse se consiguen píxeles equivalentes a 1,6 micrómetros. Con esta combinación se consigue más luz en escenas nocturnas y hasta cuatro veces más rango dinámico.

Xiaomi es el fabricante que está liderando la escalada en la cantidad de megapíxeles, pero no son ellos quienes fabrican el sensor fotográfico que lo permite. En este caso es Samsung, a través de sus sensores ISOCELL, quien está empujando esta carrera.

Samsung fue el primero con un sensor de 64 megapíxeles, el ISOCELL GW1 y ha vuelto a sorprendernos recientemente con el ISOCELL Bright HMX de 108 megapíxeles, el primero en superar la barrera de los cien megapíxeles. Estamos ante un sensor un 38% más grande que el sensor de 48 megapíxeles y con un tamaño de 1/1.33", un tamaño récord que promete poder absorber más luz en condiciones de baja luminosidad que sus competidores.

