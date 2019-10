"Si hubiéramos venido antes a España, ya habríamos sido número uno": Lei Jun, fundador y CEO global de Xiaomi

A un lado de la mesa está el CEO de una de las empresas tecnológicas más potentes del mundo. Al otro, una veintena de fans de esa marca. Esta escena tan poco habitual se desarrolla en las oficinas de Xiaomi en una plácida mañana de domingo en Madrid. El CEO es Lei Jun, cofundador y actual máximo dirigente de Xiaomi a nivel global. Los fans son un grupo de Mi Fans que vienen de toda España a un encuentro con altos directivos de la compañía.

Desde Xataka no sólo hemos estado presentes, sino que además hemos podido hablar con Lei Jun. Esto es todo lo que nos ha contado sobre Xiaomi, sus planes para España a corto y largo plazo y hasta nos ha confesado algún que otro secreto...

"Cada año utilizo entre 60 y 70 móviles"

Lei Jun parece un hombre peculiar. Si te lo encontraras por la calle, jamás pensarías que es el CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Cuando nos sentamos con él, en su cara hay un gesto serio e incluso cansado (nos comentan que llegó el día anterior por la noche y que lleva reunido toda la mañana… y lo que le espera). Pero, aun así, de vez en cuando esboza media sonrisa. Se nota que le gusta hablar de tecnología.

Jun confirma pronto nuestras sospechas de que no estamos ante un CEO al uso. No sólo por la propia reunión con los fans, sino por la relación que tiene con ellos en su día a día: reconoce dedicar al menos un par de horas a diario para hablar con los usuarios de Xiaomi. "Empezamos a dar producto a los Mi Fans, los Mi fans nos dan feedback todas las semanas y modificamos según el feedback que recibimos", dice Jun con tono de padre orgulloso.

Jun asegura que esta relación tan cercana les beneficia. Saben en qué centrarse, qué destacar por encima del resto sin comprometer el coste. "En Internet es un modelo de negocio muy habitual, pero no para otros fabricantes", explica, al mismo tiempo que sentencia muy convencido: "Después de haber conseguido este éxito, mucha gente nos está copiando. Xiaomi ha conseguido popularizar los smartphones a nivel mundial. Siguiendo este ejemplo, esperamos poder popularizar también más productos".

"Después de haber conseguido este éxito [con los fans], mucha gente nos está copiando"

Más cosas atípicas que no esperaríamos, a priori, de un CEO: él mismo dice probar todos (todos) los dispositivos que saca al mercado Xiaomi. Y todos los que estamos allí y los que estáis leyendo esto sabéis perfectamente que Xiaomi no se caracteriza por tener un catálogo precisamente pequeño...

"He utilizado todos los productos de Xiaomi. Todos, porque también participo en la parte de I+D. En tan sólo un año llego a utilizar un mínimo de entre 60 y 70 unidades sólo de móviles. Normalmente en mi mochila tengo, como mínimo, diez teléfonos. He utilizado cada móvil que hemos vendido. No creo que en otras marcas hagan esto"

Jun, como Xiaomi, es bastante humilde pero no oculta sus planes ambiciosos para la compañía: "Queremos conseguir el número uno en todo: número uno en móviles, número uno en televisores... número uno en todo. Creo que tenemos mucho potencial. Aún siento que hay distancia con nuestros competidores".

Sobre productos y su llegada España, asegura que "cada año podemos introducir entre 10 y 20 productos nuevos del ecosistema". Explica que existe, además, otro factor importante: "Todos los productos de ecosistema que hemos desarrollado para China son principalmente productos de electrónica de consumo. Para traerlos aquí a España necesitamos muchos certificados".

Mi Mix Alpha, el invitado sorpresa

Lei Jun y Chen Shou Zi, CFO de Xiaomi, llevan en su bolsillo el nuevo Mi Mix Alpha, el teléfono "todo pantalla" que anunciaba Xiaomi hace unas semanas. Nos lo enseñan orgullosos, pero también reconocen los desafíos de hacer un móvil así.

Empezarán a producirlo, aunque no a gran escala, a finales de diciembre, dice Lei Jun. "Aún estamos intentando solucionar algunos problemas antes de producirlo masivamente". Jun menciona el caso de la funda (no olvidemos que el teléfono es todo pantalla por delante y todo pantalla por detrás). También la reparación: si tienen que abrirlo para arreglarlo, tienen que quitar toda la pantalla y eso dificulta las cosas.

La cultura y el modelo de negocio de Xiaomi

Xataka: Conocemos muchos directivos, muchos CEOs mundiales, pero nunca hemos visto CEOs mundiales dedicar horas a Mi Fans de pequeñas ciudades, ser tan cercanos... Es inusual.

Antes de fundar Xiaomi, mi carrera profesional se centraba en toda la parte de software, internet, eCommerce. Realmente soy un superfan de todos los productos electrónicos. Así que quise empezar a producir móviles, pero con el modelo de negocio de internet. Quise mejorar la calidad del hardware, mejorar el rendimiento de toda la parte de la producción y bajar precio. Quise que tuviéramos mejor acceso para utilizar productos de calidad. Cogimos un modelo de negocio que existe hoy en día en productos de internet y lo aplicamos al mundo de los móviles y de su ecosistema.

Una de las ventajas que tiene el sector de internet es que tiene cercanía con los usuarios. Puedes comunicarte e interactuar cuando quieras con ellos. Hemos sido pioneros, hemos sido la primera empresa en aplicar este método de trabajo. Nuestra filosofía es hacernos amigos de los usuarios. Todos los días saco por lo menos un par de horas para interactuar con los Mi Fans y con los usuarios. Ha sido una de las claves de que Xiaomi haya tenido tanto éxito, por eso hemos sido tan populares entre los usuarios a nivel mundial. Es algo particular, especial de Xiaomi.

"Todos los días saco por lo menos un par de horas para interactuar con los Mi Fans y con los usuarios"

También es cierto que las empresas tradicionales de productos de electrónica de consumo se posicionan en un nivel un poco más alto en el que no tienen mucho contacto o cercanía con los usuarios. Utilizan metodologías muy tradicionales para conocer sus necesidades: contratan una agencia o una consultora y hacen investigaciones de mercado. Pienso que no es una manera directa para conocer las necesidades de los usuarios, y en ese camino, se pierde mucho mensaje. ¿Por qué no ir directamente a ellos y preguntarles “¿qué quieres?”?

Viniendo del sector de internet, tengo la facilidad de poder hablar directamente con los usuarios. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado en algo, lo podemos corregir enseguida. Eso es mucho más eficaz y nos hace más rápidos en corregir. Es algo muy beneficioso que ha traído el sector de internet para Xiaomi, algo que hemos aprovechado aplicándolo a los usuarios.

Xataka: Xiaomi nació hace diez años. ¿Cuál ha sido tu mayor acierto en estos diez años? ¿Y el mayor error?

"El 40% de los ingresos de Xiaomi viene del mercado internacional"

Para empezar, el posicionamiento que marcamos para la marca Xiaomi nada más fundarla fue "queremos ser una empresa multinacional". Tenemos la suerte de que, nada más fundar la empresa, ya teníamos club de fans de Xiaomi aquí en España. Hace cinco años empezamos a expandirnos a nivel internacional. Hoy en día, el 40% de los ingresos de Xiaomi viene del mercado internacional.

El único error, diría, es que hemos venido a España demasiado tarde. Hemos venido aquí hace menos de dos años. Imaginaos que hubiéramos venido hace cuatro o cinco años. Habríamos sido número uno aquí en España ya.

Xataka: Una pregunta sobre el modelo de negocio de Xiaomi. Por un lado tenemos el 5% [Xiaomi dice que nunca va a tener más de un 5% de margen de beneficio neto en hardware para limitar así el precio final al consumidor], su estrategia de precios y de democratizar la tecnología. Por otro lado, están los resultados financieros, la bolsa y los accionistas. ¿Cuál es su mensaje para los accionistas, los pequeños que han puesto sus ahorros en Xiaomi sobre cómo cree que van a mejorara los resultados y tener buenas noticias para ellos?

La filosofía de Xiaomi cuando se fundó era el precio honesto y es una de las condiciones por las que hemos podido ser amigos o muy cercanos a los usuarios. Queremos que los usuarios, cuando compren un producto de Xiaomi, se sientan tranquilos. Antes de que la empresa saliera a bolsa, hubo una reunión con todos los directivos para decir que siempre tenemos que dar ese compromiso de no ganar más del 5% de beneficios en hardware. Así tenemos una manera de garantizar que los accionistas no vengan cuando la empresa ya está en bolsa diciendo, “oye, tenemos que mejorar los beneficios”.

De esa manera, hemos podido equilibrar las necesidades que tienen los usuarios y las necesidades que tienen los accionistas. Nosotros lo que garantizamos es el porcentaje de beneficio. Sí, el 5% suena a muy poco, pero si al final podemos hacer un volumen muy muy grande, el beneficio también va a ser muy grande.

El año pasado, el beneficio que tuvo Xiaomi fue de 100 millones de dólares. También es cierto que nuestro beneficio no viene sólo de la parte de hardware, de móvil. Realmente parte de los beneficios vienen de los servicios que ofrecemos de internet, igual que Google. De esa manera, el hardware y los móviles no tienen tanta presión para conseguir más beneficio.

Así que Xiaomi es una empresa muy especial. Creo que por eso Xiaomi ha sido una empresa muy, muy popular aquí en España. Cuanto más conoces a Xiaomi, más te enamoras… Espero que vosotros también podáis hablar muy bien de Xiaomi a los usuarios de Xataka [risas].

Mucha gente piensa que si un producto es muy barato, es porque el coste es realmente muy barato, pero realmente el coste que tenemos nosotros no es más bajo que el de ningún otro competidor. No. Si queremos conseguir la misma calidad, el mismo resultado, no es posible tener un coste inferior.

"El coste que tenemos nosotros no es más bajo que el de ningún otro competidor. Vendemos más pero ganamos menos, así conseguimos el precio más bajo"

Nosotros vendemos más, tenemos muy buen rendimiento, pero ganamos menos beneficio: así conseguimos el precio más bajo. Y es principalmente debido a esos dos factores. Pero el coste que tenemos en hardware no es más barato que el resto.

Xataka: Y ese 5%, ¿es una promesa para siempre o algo que es "por ahora"?

Para siempre. Todos los años pedimos una auditoría para asegurar que no ganamos más del 5% en la parte del hardware. Así que, si compras un dispositivo Xiaomi, sabes que nosotros ganamos así de poco.

Xiaomi en España

Xataka: Una pregunta sobre Xiaomi y España: nos gustaría saber si es rentable la operación en España para Xiaomi y si es que no, cuándo esperan que sea rentable. Y otra pregunta es sobre el paso a servicios: ¿tenéis ya algo pensado en términos de investment, algo para invertir y desarrollar esa parte de la rentabilidad en el país? ¿Tenéis alguna cifra o algún plan en concreto?

"Xiaomi es rentable en España. Ganamos poco, pero ganamos"

No tengo las cifras exactas, pero parece que sí es rentable España. Estando en el sector, obviamente, nadie quiere o espera un resultado no rentable; ganamos poco, pero ganamos. Obviamente, queremos que sea rentable. También es cierto que si una empresa es rentable, a los usuarios se les tiene mucho más tranquilos, no sea que compres un producto y a los dos días la empresa ya no exista o entre en bancarrota.

El mercado español es cada día más importante para nosotros. Acabo de prometer a los Mi Fans que vamos a desarrollar servicios personalizados para España, pero también hay que entender que para empezar tenemos recursos muy limitados. Será paso a paso. Ya lo hemos prometido y será cuestión de tiempo, pero va a ser en breve.

"Vamos a desarrollar servicios personalizados para España"

La pregunta del millón: ¿qué quieren? ¿Qué es lo que realmente piensan que es necesario? ¿Qué es lo que realmente piensan que puede funcionar?

Xataka: Sobre este tema, una pregunta… Tú preguntas sobre qué servicios demandan, pero en España y en Europa hay una industria muy fuerte de servicios: los servicios de Google, todo el ecosistema de Facebook (con Whatsapp, Instagram...), los bancos y las fintech están muy avanzadas y en contenidos hay mucha oferta. Es un mercado de servicios maduro. ¿Dónde puede añadir valor Xiaomi, a un usuario que tenga un teléfono Xiaomi, mejor o que no esté cubierto por esta industria?

Chen Shou Zi (CFO de Xiaomi): Sabemos que es un mercado muy maduro o cubierto por muchos sectores, pero aun así pensamos que cada país tiene su necesidad. Por ejemplo, en eCommerce. En China hay un player de eCommerce, que no es AliBaba, que además de vender los productos de Xiaomi vende productos de electrónica de consumo y de hogar [nota: se refiere a Youpin]. Realmente están siendo muy populares en China. Todos esos productos, que no son de la marca Xiaomi, comparten la filosofía de la marca Xiaomi. Ese tipo de eCommerce existe en China, pero en España igual no existe en este momento. Igual es por donde vamos a intentar entrar. Buscar un player un poco diferente que tiene un nicho, un mercado diferente.

Y la competencia...

Xataka: Una fácil: ¿quién diríais que es vuestra mayor competencia ahora mismo? Antes, cuando estábamos hablando con los fans, me pareció escucharle que decía que había cosas que tienen que mejorar… ¿qué son esas cosas qué tiene que mejorar?

Para empezar, llevamos menos de dos años aquí en España. Aún queda muchísimo por mejorar o por hacer. Creo que en este momento, en lo primero que tenemos que enfocarnos es en hacer bien las cosas. Ahora mismo prestamos más atención a los usuarios que a nosotros mismos. Lo que hay que mejorar, para empezar, es saber si realmente nuestro producto encaja con los hábitos de los usuarios españoles. Cuáles son las necesidades, los hábitos diferentes a los del resto del mundo aquí. Cada sitio tiene sus características especiales.

"Llevamos menos de dos años aquí en España. Aún queda muchísimo por mejorar o por hacer".

Un ejemplo: India. En China, todo el mundo pone el móvil a cargar por la noche. No necesitan carga rápida. Pero la gente de India no empieza a cargar hasta por la mañana, cuando se levantan. A ellos realmente les importa muchísimo cuanta carga pueden conseguir en media hora o una hora después de haberse levantado. Requieren que sus móviles tengan carga rápida. No sé si aquí en España la carga rápida es importante o no importante. No sé… En la India hace mucho calor, ya lo sabemos, y hay mucha humedad, así que es muy fácil romper un enchufe. Son cosas particulares que tiene cada país que, si no vas allí, no sabes.

Pienso que hay muchas empresas que no han dedicado tiempo, energía, recursos en investigar qué es lo que necesitan aquí en Europa. Muchas marcas que vienen de China desarrollan un producto para China y luego lo venden fuera. Hasta que no fui a India, no me di cuenta de que hay tantas cosas diferentes... Hemos invertido muchísimo para entender los hábitos. Si me pregunta a mí, ahora, cuáles son los hábitos de uso que tienen en Europa, no los sé.

"Muchas marcas que vienen de China, desarrollan un producto para China y luego lo venden fuera"

Por ejemplo, ya lo sabéis, a los usuarios asiáticos nos encanta el Xiaomi Beauty; según me han contado, aquí en Europa, no. Aquí gustan cosas más reales. ¿Ves? Es un hábito diferente que tener en cuenta. Es muy importante que vengamos a interactuar y conocer realmente qué es lo que buscan en cada mercado.

Para empezar, seguro que tenemos más voluntad en comunicar o interactuar con los usuarios que Samsung o Apple.

Xataka: Y la parte de la competencia… ¿quién es la competencia ahora mismo?

Es muy buena pregunta, pero también insisto en que, hoy en día, es demasiado temprano para hablar de quién es la competencia hoy.

Pienso, con toda la sinceridad, si nosotros podríamos mejorar todo lo que estamos haciendo ahora mismo y llegar a ser números uno. Aún tenemos que mejorar muchas cosas, con más voluntad, con más detalle.

Una pregunta para vosotros: ¿por qué aquí en España el negocio de eCommerce no está tan desarrollado? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no compra tanto por internet? Es muy cómodo, mucho más rápido, más barato...

Xataka: Bueno, la típica justificación cultural es "el tiempo". Comprar es una actividad de ocio, es divertido salir a comprar, beber en la calle, comer en la calle. Entonces, por el buen tiempo, la gente pasa mucho tiempo fuera de casa. Es la típica justificación que se siempre se ha dado.

Aun así, me cuesta mucho entenderlo. Por ejemplo en India, lo mismo: tampoco era popular el eCommerce, pero con el tiempo empezó a crecer muchísimo. Hoy en día, el eCommerce funciona muy bien en China, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en la India… No sé si es porque todavía aquí no se ha desarrollado al máximo potencial o si hay otra razón real, porque a mí me cuesta mucho aceptar o entender lo del tiempo.

Igual es el mercado. No tiene un volumen suficientemente grande para que no venga un monstruo o un especialista que quiera invertir a lo bestia para que hacer crecer este mercado.

Xataka. Puede ser...

Amazon está gastando todos los años 100 millones de dólares para promocionar su plataforma, pero igual no invierte la misma cantidad aquí en España que en India. Por eso venía dándole vueltas sobre lo del eCommerce, porque mi filosofía y mi objetivo final es cómo puedo conseguir que a los usuarios les sea muy fácil conseguir un precio… Queremos que sea algo muy directo, que pueda llegar a los usuarios. Por eso siempre estamos dando vueltas a estas cuestiones.

Guerra comercial y futuro

Xataka: Sobre la guerra comercial global con las empresas chinas, ¿crees que va a afectar a Xiaomi? ¿Tenéis algún plan en marcha por si os afecta?

Efectivamente, la guerra comercial es un reto y no sólo para una empresa, sino para todas las empresas chinas. Nosotros sí que nos tenemos que adaptar a esta nueva circunstancia, a este "nuevo mundo". Tenemos que seguir la legislación de todos los países y servir lo mejor a los usuarios que tenemos en todo el mundo. Eso también quiere decir que hay más exigencia para las empresas chinas. No es nada fácil para una empresa expandirse fuera de su país.

"La guerra comercial es un reto y no sólo para una empresa, sino para todas las empresas chinas"

Llevamos cinco años haciendo expansión internacional, estamos conociendo diferentes legislaciones de diferentes países, estamos aprendiendo y adaptándonos a este momento tan complicado. Pero sigo pensando que si nosotros seguimos nuestra filosofía, con nuestros precios honestos, y seguimos siendo tan cercanos con los usuarios, vamos a seguir avanzando.

Lo que nos gustaría es conocer mejor qué es lo que piden aquí en España y mejorar todo lo que podamos mejorar para los usuarios españoles.

Xataka: ¿Cómo será la Xiaomi de dentro de cinco años, no a nivel de España, sino a nivel global? ¿Cómo os imagináis la empresa dentro de cinco años?

"Esperamos entrar dentro del top 3 de fabricantes móviles"

En este momento estamos en el número 4 a nivel mundial. Esperamos poder entrar, por lo menos, al top 3 de fabricantes móviles. Seguiremos queriendo ofrecer mejores productos. Sería genial si, dentro de cinco años y en cada hogar español, tuvieran cinco productos de Xiaomi y fueran de la mejor calidad del mundo.