Xiaomi quiere un montón de megapíxeles: preparan un Redmi con 64 MP y luego estrenarán el sensor de 108 MP de Samsung

Creíamos que la batalla por los megapíxeles estaba más o menos anticuada, pero la cosa ha vuelto a reactivarse. A la tendencia de este año de integrar sensores de 48 MP en diversos modelos se le suman ahora los proyectos para ir a sensores con 64 y hasta 108 Mpíxeles, y si hay alguien interesado en integrarlos, ese es Xiaomi.

El fabricante chino está preparando oficialmente el desarrollo de un smartphone de su gama Redmi que se convertirá en el primero en tener un sensor de 64 Mpíxeles. No se quedará ahí, porque luego irán a por una cámara con el inminente y escandaloso sensor ISOCELL de 108 megapíxeles de Samsung.

Que vivan los megapíxeles (de nuevo)

El algo menos escandaloso sensor de 64 Mpíxeles también estará fabricado por Samsung: se trata del modelo ISOCELL Bright GW1 de este fabricante, con un tamaño de 1/7", tamaño de píxel de 0,8 micras y la citada resolución. Es nada menos que un 38% más grande que el sensor de 48 Mpíxeles que hemos visto este año.

Eso dará pie a imágenes más vibrantes y detalladas y que como ocurre con ese aumento de megapíxeles nos dejarán aún más margen de maniobra para ampliar o para poder imprimir fotos de gran tamaño sin que haya aparente pérdida de detalle. Uy, perdón: queríamos decir que se podrán imprimir hasta carteles, ya que esas opciones permiten por ejemplo imprimir uno de 3,26 x 2,44 metros a 72 ppp sin problemas. En cuanto a la grabación de vídeo, el sensor ISOCELL Bright GW1 de Samsung soporta la grabación en resolución full HD a 480 fotogramas por segundo.

Eso tendrá una consecuencia inmediata: las fotos tendrán una resolución de 9.248 x 6.936 píxeles y un tamaño de 19 MB de media: no solo "se comerán" la capacidad de almacenamiento de nuestro smartphone de forma más rápida que nunca, sino que las velocidades de transferencia de esos sistemas de almacenamiento se pondrán a prueba: veremos cómo se portan por ejemplo en modo ráfaga, donde suponemos que habrá concesiones en la resolución.

De los 48 a los 64, de los 64 a los 108 y de los 108... ¿a los 192?

En Xiaomi no han dado detalles sobre el móvil que hará que este nuevo logro tecnológico muestre su verdadera capacidad, pero sí han confirmado que se tratará de un smartphone de la familia Redmi, y que se lanzará en la India en el cuarto trimestre de 2019.

Las técnicas de combinación de píxeles adyacentes permiten lograr más detalle en las capturas, así que veremos qué pueden dar de sí esos sensores que harán esas operaciones aún más interesantes de cara al resultado final.

A ese sensor le acompañará algo más tarde el impresionante sensor de 108 megapíxeles de Samsung, y que se integrará en un móvil de la serie Mi. Las fotos que saquemos con él pueden llegar a tener una resolución de 12.032 x 9.024 píxeles y el tamaño de las fotos, aunque no se ha especificado, será aún mayor que esos 19 MB de los que hablábamos en el caso anterior.

Algunos rumores apuntan a que el primer móvil en presumir de ese bestial sensor será el futuro Xiaomi Mi Mix 4, pero tanto en ese caso como en el del móvil de la familia Redmi, mejor contener la respiración: las ventajas de tener sensores con mayor número de megapíxeles siguen sin ser concluyentes.

Y si no que se lo digan a Google o a Apple, que con sensores de 12,2 MP (en el Pixel 3/XL) o 12 MP (en los iPhone XS Max) parecen no querer participar en esa particular carrera. Otros como Qualcomm, eso sí, parecen dispuestos a apoyar de lleno esa guerra: la firma ya anunció hace unos meses el soporte de cámaras con sensores de hasta 192 Mpíxeles. Esto, parece, no ha hecho más que empezar.