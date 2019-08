La última filtración sobre el Huawei Mate 30 Pro nos recuerda por qué es tan interesante que se aumente el tamaño del sensor

Estamos viviendo una época muy interesante en fotografía móvil, tanto por los resultados que ya dan como por las metas tecnológicas que se están alcanzando. Una de las carreras que vemos es la de los megapíxeles del sensor, pero otra quizás más interesante (aunque menos ruidosa) es la de crear un sensor de mayor tamaño con el desafío de no tener un móvil demasiado grueso o grande.

Algo que nos viene a la cabeza por la enésima filtración alrededor del Huawei Mate 30 Pro, el próximo buque insignia que se espera por parte de la marca china y que normalmente tiene bastantes similitudes con su antecesor inmediato, que en este caso sería el Huawei P30 Pro. Como vimos en el Huawei Mate 20 Pro, la configuración no era exactamente la misma que en el Huawei P20 Pro y en este caso la diferencia entre el P30 Pro y el próximo Mate está en parte en el tamaño de un nuevo sensor.

Aunque del esperado Huawei Mate 30 Pro se han comentado ya algunas supuestas características, una de las más llamativas sería ésta, de confirmarse. El encargado de hacer saltar nuestras alarmas ha sido una vez más IceUniverse, quien lleva algunos aciertos importantes en esto del rumore, rumore tecnológico y ahora ha compartido la que sería la combinación de sensores principales del Mate 30 Pro en comparación con el de un Samsung Galaxy Note 10 del que esperamos saber pronto.

There seems to be a lot of people who don't know how big the gap is. I'll draw a picture to tell you that, in fact, Note10 has no chance of beating Mate30 Pro in terms of camera hardware. pic.twitter.com/f8W2kSTLqk