Google muestra el Pixel 4 y confirma que tendrá más de una cámara trasera en un gran módulo cuadrado

El Google Pixel 4, como todos los gama alta de Google, es uno de los smartphones más esperados del año, ante los grandes avances en fotografía que han tenido hasta ahora sus predecesores.

No esperábamos conocer oficialmente detalles como su diseño hasta octubre, mes que Google suele elegir para mostrar al público sus nuevos terminales. Así ha sido desde, al menos, el Pixel original. Sin embargo, en un movimiento sin precedentes en su historia y en la de sus grandes competidores, Google acaba de desvelar en su cuenta de Twitter el diseño de la parte trasera del Google Pixel 4, al que además ya citan con ese mismo nombre.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1