Un iPhone XI con tres cámaras traseras en triángulo: cada vez más filtraciones apuntan a este esquema fotográfico

En lo que llevamos de año hemos conocido las primeras hornadas de buques insignia de Huawei, Xiaomi, Samsung, LG y Honor entre otros, muchos de ellos cumpliendo calendario. Y ahora que ya estamos empezando el segundo trimestre y tenemos el verano algo más cerca, también se incrementan los rumores del iPhone XI, porque incluso ya se le(s) ha bautizado.

Hasta la salida del iPhone X los lanzamientos podían ser más o menos previsibles en cuanto a número de terminales y tamaños, también incluso algunas características. Pero este terminal supuso cierto punto de inflexión para la marca, que se continuó con un triple y heterodoxo lanzamiento el pasado año con el iPhone XR, el iPhone XS y el iPhone XS Max. Y lo que más suena este año no es ni el tamaño ni la pantalla, sino el esquema de cámaras traseras.

Un triángulo con tres cámaras

Desde hace un tiempo va circulando por los mentideros virtuales una disposición de tres cámaras traseras en lo que serían los nuevos iPhone, bastante similar a la que vimos en el Huawei Mate 20 Pro en cuanto a que se integrarían en un módulo cuadrado. Aunque eso sí, dispuestas de otro modo y estando este módulo en una esquina y no en el centro de la parte superior de la trasera.

Un planteamiento que desde OnLeaks, conocido filtrador de información de smartphones, ahora actualiza con nuevos renders del nuevo iPhone XI (o nuevos), como se le ha empezado a pre-bautizar y como Steve afirma que se llamará. Es decir, a su modo el filtrador "confirma" lo que se ha estado rumoreando y sonando más fuerte.

Los renders se han publicado en exclusiva en Cashkaro y son imágenes que se basan en las informaciones obtenidas por sus fuentes y no es que se le hayan escapado a Apple, pero en anteriores ocasiones ha acertado bastante, de ahí que se suela atender a lo que publican. Y en las últimas vemos cámaras muy grandes (en proporción a filtraciones anteriores o a las del Mate 20 Pro) y un módulo que sobresale de manera considerable.

Hablan de un iPhone XI Max y un iPhone XI, lo cual encajaría con la nomenclatura previa al "10" que se basaba en un número (no romano) y una "S" añadida en los modelos intermedios o de evolución. Eso sí, lo que no dicen son las características de estas cámaras, en cuanto a resolución o al tipo de lente, pero si anteriormente hemos visto la combinación de lente estándar con un telefoto no sería de extrañar que Apple se sumase a la corriente y añadiese un gran angular.

Los datos filtrados

Al parecer los tamaños de pantalla se mantendrían con respecto al iPhone XS y al XS Max, siendo de 5,8 y 6,5 pulgadas respectivamente. Aunque lo que se ve es que los marcos son algo más finos.

Las informaciones también incluyen unas presuntas dimensiones que colocan en 9 milímetros el grosor total contando esa notable protuberancia para las tres cámaras traseras. El iPhone XI mediría 143,9 x 71,4 x 7,8 milímetros, con lo cual quedaría un volumen muy parecido al del iPhone XS (80,14 centímetros cúbicos en el XI frente a 78,4 en el iPhone XS).

La trasera sería también de cristal y el diseño no experimentaría grandes cambios, viendo únicamente que el micrófono ocupa un lugar distinto al que se vio en los renders de enero y un botón de silencio parecido al que había antiguamente en los iPad. Se mantiene además el Lightning, lo cual parece más probable que ese supuesto paso a USB tipo C del que se ha hablado.

Otros rumores

En Applesfera daban también como más seguro este rumor de la triple cámara, a tenor de las filtraciones que incluían incluso piezas metálicas que parecían corresponder al chasis de este esquema fotográfico. Pero además enumeraban una serie de rumores, de mayor a menor fiabilidad, que dan para previsualizar o divagar sobre lo que veremos en septiembre:

Los iPhone XI estrenarán el procesador de la casa Apple A13 y dispondrán de carga inversa para cargar dispositivos como unos nuevos AirPods por inducción.

y dispondrán de carga inversa para cargar dispositivos como unos nuevos AirPods por inducción. Integrarán nuevos paneles OLED para ser algo más finos y ligeros: si las dimensiones acaban confirmándose, el iPhone XI no sería más fino que el XS, sino unas pocas décimas de milímetro más grueso, aunque la reducción de marcos que se ha dejado ver encajaría con unos nuevos paneles.

para ser algo más finos y ligeros: si las dimensiones acaban confirmándose, el iPhone XI no sería más fino que el XS, sino unas pocas décimas de milímetro más grueso, aunque la reducción de marcos que se ha dejado ver encajaría con unos nuevos paneles. Podrían haber tres modelos , con pantallas de 5,42, 6,06 y 6,67 pulgadas, aunque otras fuentes hablan de repetir los tamaños de los últimos iPhone (contando con el XR), es decir 5,8, 6,1 y 6,5 pulgadas.

, con pantallas de 5,42, 6,06 y 6,67 pulgadas, aunque otras fuentes hablan de repetir los tamaños de los últimos iPhone (contando con el XR), es decir 5,8, 6,1 y 6,5 pulgadas. El sucesor del XR ¿XIR? podría pasar a una OLED y dejar definitivamente el tradicional IPS en los iPhone.

y dejar definitivamente el tradicional IPS en los iPhone. Soporte de WiFi 6, el nuevo protocolo de conexión inalámbrica que de momento soportan muy pocos terminales.

Veremos en qué queda todo esto, pero de confirmarse al menos lo de las cámaras estaríamos ante otro salto histórico en la marca desde que añadiese la doble cámara en el iPhone 7 Plus. Interesante también de cara a lo que haga uno de sus principales rivales, Google con sus Pixel, ya que los de Mountain View han mantenido la cámara única trasera en las tres ediciones de sus móviles.

Imagen | Ben Geskin