Samsung confirmó la fecha de su próximo Unpacked: el nuevo Galaxy Note 10 lo conoceremos el 7 de agosto

Tras los primeros rumores, ahora es oficial. Samsung acaba de enviar las invitaciones para su próximo evento Unpacked, el cual servirá para presentar el próximo dispositivo de la gama Note, el que se cree llevaría por nombre Galaxy Note 10.

El Unpacked se llevará a cabo en Nueva York, nuevamente en el Barclays Center en Brooklyn, el mismo sitio que se usó el año pasado para presentar el Galaxy Note 9. Y en esta ocasión, el evento dará inicio en punto de las 16.00 hora local del próximo 7 de agosto, es decir, a las 22.00 en España y 15.00 en México.

Como vemos en la invitación, en la imagen que abre este post, la atención se centra en el famoso S Pen, seña característica de la familia Note, y lo que parece ser una lente de cámara, que podría apuntar al estreno de la pantalla Infinity-O, o lo que es lo mismo, la pantalla agujerada que tanto hemos visto.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr