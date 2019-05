Samsung Galaxy Note 10: de uno a cuatro modelos, 5G y todo lo que creemos saber sobre él

El verano aún no ha empezado y promete ser movido, pero ahora que estamos casi a mitad de año y muchos de los principales fabricantes ya han presentado una primera ronda de buques insignia ya va habiendo rumores de lo que va a venir para "el nuevo curso". El móvil que suele anticipar este segundo round de lanzamientos es el Note de cada año, y para éste esperamos un Samsung Galaxy Note 10 algo distinto.

De hecho, lo que se considera con bastante firmeza (la que puede tenerse especulando) es que no sólo habrá un Note, sino que al menos veremos dos modelos (e incluso cuatro). Diversos tamaños, diversas funciones pero un S Pen que los dominará a todos que promete también actualizarse con respecto a lo que vimos en el Samsung Galaxy Note 9.

De un modelo único a cuatro opciones (y 5G)

Cuatro Samsung Galaxy S10 llenaron este año el stand de la marca en el Mobile World Congress (junto a ese Samsung Galaxy Fold tras la vitrina que luego ha tenido peor suerte). La marca ha diversificado como nunca anteriormente su línea Galaxy S dando así diversas opciones para quienes busquen un smartphone de primera línea del fabricante, y parece que esa estrategia no se parará en los S10.

Se habla de varios Galaxy Note 10, siguiendo precisamente esta estela. Aparecieron dos números de serie, SM-N970 y SM-N975, que podrían corresponderse con una versión estándar y una más avanzada (¿"Plus", "Pro"?). Pero ahí no acaba eso, ya que según el rumor de que ambos tendrían una versión alternativa con soporte para 5G quedaría un catálogo de cuatro modelos de Note:

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Aunque eso no acaba de encajar con lo que se ha filtrado recientemente, y que sí cuadra algo más con los pasos previos que ha seguido la marca. Igual que tuvimos Samsung Galaxy S10e, parece que podría haber un Note 10e con una batería de 3.400 miliamperios/hora, con lo cual sería más contenido.

Todo esto está basado en filtraciones y no es nada oficial. De hecho, aunque se apunta a que sería una variante con una cámara menos que el Note estándar y/o el Plus es algo que choca un poco con lo que viene significando la gama Note per se durante todos estos años: una opción de mayor tamaño que dé sentido al uso de puntero y que pueda aportar ciertos extras a la experiencia con respecto a los Galaxy S. Y un Note 10e... ¿No sería un S10 o un S10+ por esta lógica (la batería del S10 es de 3.400 mAh)? Veremos qué pasa.

Así, según las fuentes que apuntan a esos cuatro modelos (estándar y Pro con sus variantes 5G), el Note 9 estándar integraría una pantalla con diagonal de 6,28 pulgadas y que el Plus/Pro sería más grande, con una pantalla de 6,75 pulgadas. Unos supuestos benchmarks de la versión 10+ con 5G (que tendría el número de serie SM-N976V) deja ver que las pantallas tendrían una resolución de 1.440 x 3.040 píxeles, dando así 536 píxeles por pulgada de densidad para la versión estándar y 498 ppp para la avanzada.

Como vimos en los S10, los Note heredarían la pantalla agujereada (o Infinity-O, como denomina la marca) para colocar ahí la ventana por la que asome la cámara frontal. Y lo que apuntaron también por esos benchmarks es que habría un cambio en el aspecto ratio, pasando de los 18,5:9 del Note 9 a los 19:9 de los S10.

De lo que no se habla, pero se asume

Habiéndolo visto ya en el Samsung Galaxy S10 5G y con el anuncio de la producción en masa de esa memoria, se espera ver modelos de Note 10 con hasta 12 GB de RAM. Para el procesador cabe pensar casi sin duda que veremos variantes con el Snapdragon 855 y el Exynos 9820, dado que no son los Note los que estrenan procesador, sino sus antecesores.

En Forbes además se aventuraban a decir que el Note 10 sí dispondrá del sistema UFS 3.0, el cual ya se encontraba en el Galaxy Fold pero éste no ha salido aún al mercado (ni se sabe aún si lo hará y cuándo después de lo sucedido). Por precedentes, para los próximos Note esperamos ver en cuanto a memoria de almacenamiento que haya al menos 1 TB, sin recurrir a microSD para dicho volumen a diferencia del Note 9.

¿Cuatro cámaras?

El año viene bien servido a nivel de cámaras traseras, y en Samsung de hecho ya había precedentes en la gama media de tres y cuatro cámaras traseras hablando del Samsung Galaxy A7 (2018) y A9 (2018). En los Galaxy S10 hemos visto triple cámara trasera y doble delantera, así que cabe pensar que éste será el mínimo del que parta/n el/los Note.

Lo que se ha dicho sobre esto vía Ice Universe (un conocido filtrador) y PhoneArena entre otros es que el Note 10 (o todos ellos) tendría una sola cámara frontal con un sensor de 10 megapíxeles (quizás el Dual Pixel 10 MP AF f/1.9 de los S10). Para la parte trasera se dice que habrá una configuración de cuatro cámaras: una con sensor estándar, una con un sensor de 16 megapíxeles con lente gran angular de 123 grados, una con un sensor de 12 megapíxeles con un telefoto y un sensor ToF (Time of Flight).

Lo que también ha llamado la atención es la colocación del esquema de cámaras, porque la disposición en horizontal está siendo bastante característica de los smartphones de primera línea de Samsung. Siendo cuatro cámaras y hablándose del cambio quizás veamos algo más estilo Galaxy A9, o Huawei P30 Pro, teniendo en cuenta las imágenes filtradas.

El Samsung Galaxy A9 (2018).

Según el filtrador, Samsung está trabajando en un sistema de zoom óptico de 10 aumentos (quizás parecido a lo que hemos visto con OPPO) pero no estará listo para los próximos Note. Además, por precedentes la marca se ha guardado siempre las grandes actualizaciones de cámara para los Galaxy S (como la doble cámara o la apertura variable).

Mayor batería y un S Pen que evoluciona

En el Note 9 la estrella invitada era el S Pen. Lo era más que nunca al recibir importante actualizaciones y ampliar sus posibilidades de uso, sirviendo así para dar más razón de ser a la gama Note ahora que la Galaxy S se está subdividiendo (y agrandando). Se sigue hablando de S Pen como compañero de fatigas para el Note 10, pero con una nueva función llamada Air Mouse, probablemente relacionada con que el S Pen haga las veces de ratón a mayor distancia en combinación con un nuevo modo llamado DeX Live.

Para la batería se habla de una pila de 4.500 miliamperios/hora, lo cual sería sobre el papel superior a lo que vimos en el anterior Note (hablando al menos de el modelo estándar). Una batería que se alimentaría gracias a una carga rápida superior a 25 vatios, algo que resulta más probable que ver ya colocado en un smartphone de este año el soporte a la carga rápida de 100 vatios que anunciaron recientemente.

Probablemente habrá más dosis de filtraciones en lo que queda hasta ver presentado este smartphone, asumiendo que no hay cambios en este sentido. Si el fabricante mantiene costumbres veremos este o estos terminales en agosto (el Note 8 se anunció el 23 y el Note 9 el 9 de ese mes), así que veremos con qué nos refrescan los de Samsung.

Imágenes | PhoneArena