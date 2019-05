Samsung Galaxy Fold: los cambios que parecen estar ya a prueba y todo lo que ha ocurrido en relación a su lanzamiento

Primero fue la estrella, continuó como estrellado y posteriormente estamos viendo como muy a lo ave Fénix el Samsung Galaxy Fold no es un proyecto muerto y hemos seguido sabiendo detalles de cómo va su ¿segunda? vida. Samsung parece estar probando ya algunas soluciones a los problemas que se detectaron, así que no está de más dar un repaso a este lanzamiento tan sonado y por tantas razones.

Cuando empezó a estallar lo que se asentaría como una crisis y su posterior recall, nos invadió en cierto modo un déjà vu recordando lo ocurrido con el Samsung Galaxy Note 7. Aunque a diferencia de ese caso, en esta ocasión la alarma saltó en una fase previa a la puesta a la venta, por lo que se cancelaron las fechas del lanzamiento para investigar y atajar los problemas que se iban desvelando, de los cuales parece que ya están probando soluciones en Corea del Sur.

Samsung volvió a colocar uno de sus eventos más importantes dentro de los días de Mobile World Congress, pero en esta ocasión nos iba a presentar algo más allá de la habitual renovación de sus topes de gama Galaxy S (este año con cuatro modelos), y su primer dispositivo plegable comercial, el Samsung Galaxy Fold, se llevó todos los focos que de otro modo se habrían quedado en el Samsung Galaxy S10+ y su panel agujereado. Un móvil-tablet funcional con características de buque insignia de 2019 y un panel principal interno plegable.

El dispositivo, como el resto de plegables que plagó la feria en Barcelona, fue intocable esos días, también su némesis el Huawei Mate X. De hecho, antes pudimos analizar ese Galaxy S10+ que os citábamos. Pero el dispositivo tenía una fecha de lanzamiento prevista para algunos mercados (el 26 de abril en Estados Unidos y el 3 de mayo en Europa) y finalmente pudimos probarlo en una demo bastante petit comité en la que intentamos toquetearlo y ponerlo a prueba al máximo.

Salvo algunos aspectos de la construcción no se apreciaba mucho más, los problemas empezaron a verse en las unidades de análisis que fueron llegando a los distintos medios (principalmente estadounidenses). El primer bache: un protector de pantalla que era inherente a la misma y no ese plástico que en ocasiones viene sobre el terminal, y no fueron pocos los que intentaron quitarlo rompiendo el panel.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr