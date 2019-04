Samsung cancela los eventos de lanzamiento del Galaxy Fold en España y China tras los problemas con su pantalla

Mal empieza su andadura el Samsung Galaxy Fold. El sorprendente teléfono plegable de Samsung ha tenido problemas con su pantalla, y esa parece ser la razón por la que sus responsables han cancelado varios eventos de presentación esta semana tanto en China como en España.

La agencia de comunicación de Samsung en nuestro país lo ha confirmado hace unos minutos y en Samsung indican que están "trabajando para asegurar que todos sus dispositivos ofrecen la mejor experiencia de cliente y la mejor calidad en el momento de ponerlos a la venta".

En nuestras primeras impresiones no tuvimos problema con el teléfono plegable de Samsung, pero han aparecido diversos casos en los medios en los que los Samsung Galaxy Fold analizados por otros periodistas se han roto.

Las unidades que se han roto lo han hecho en unos casos por una mala manipulación del terminal -hay un protector de pantalla que algunos quitaban cuando forma parte integral de la misma- como por problemas implícitos de parpadeos en esos paneles. La polémica ha sido notable en esos medios y redes sociales, algo que recuerda en cierta medida al caos que surgió con los Galaxy Note 7 y sus baterías.

Este problema no tiene el alcance de aquel, desde luego, pero vuelve a poner en peligro el lanzamiento de un dispositivo muy exclusivo y que apunta a una futura generación de smartphones.

Samsung había asegurado la fiabilidad de la bisagra que es crucial en estos dispositivos y destacó que era posible doblarlo más de 200.000 veces, pero el conflicto ha aparecido en el panel en sí, no en su mecanismo de doblado.

El Samsung Galaxy Fold se iba a poner a la venta el próximo 26 de abril por un precio de cerca de 2.000 euros. Ese día comenzarían las reservas de estos dispositivos, que estarían definitivamente a la venta el próximo 3 de mayo en 15 países distintos de Europa, España incluido.

Este miércoles 24 de abril Samsung tenía organizado un evento de lanzamiento en nuestro país, pero los responsables de comunicación de la empresa nos han comunicado que dicho evento "queda pospuesto", aunque no se indica la fecha a la que ha sido aplazado.

La cancelación de eventos de lanzamiento se ha producido en otros países como China, donde se han pospuesto también al menos dos de esos eventos en Hong Kong y Shanghai que se iban a celebrar el martes y miércoles respectivamente.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr