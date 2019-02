Samsung Galaxy S10 y S10+, primeras impresiones: la evolución que la familia Galaxy S merecía

La gama alta de Samsung acaba de estrenar su décima generación, que se dice pronto, y lo hace sumando nuevos modelos a la familia. En estas primeras impresiones vamos a centrarnos en los clásicos, los Galaxy S10 y S10+, pero es importante saber que hay un tercer modelo llamado Galaxy S10e y hasta un cuarto con 5G, aunque ése no llegará hasta el verano.

Pero vamos a lo que nos ocupa, que son los Galaxy S10 y S10+, el dúo estrella de esta nueva familia que estrena novedades como el lector de huellas bajo la pantalla, la cámara triple y el agujero en la pantalla. Éstas son nuestras primeras impresiones con la apuesta de Samsung para mantenerse en el podio de la gama alta.

Samsung Galaxy S10 y S10+, primeras impresiones en vídeo

Ficha técnica de los Samsung Galaxy S10 y S10+

Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 Plus Pantalla Dynamic AMOLED de 6,1"

19:9

QHD+

3.040 x 1.440

Gorilla Glass 6 Dynamic AMOLED de 6,4"

19:9

QHD+

3.040 x 1.440

Gorilla Glass 6 Procesador Exynos 9820 Exynos 9820 Versiones 8GB/128GB

8GB/512GB

MicroSD hasta 512GB 8GB/128GB

8GB/512GB

12GB/1TB

MicroSD hasta 512GB Cámaras traseras 16 megapíxeles Ultra Wide f/2.2

12 megapíxeles f/1.5-2.4 Dual Pixel

12 megapíxeles f/2.4 Zoom OIS 16 megapíxeles Ultra Wide f/2.2

12 megapíxeles f/1.5-2.4 Dual Pixel

12 megapíxeles f/2.4 Zoom OIS Cámaras frontales 10 megapíxeles f/1.9 Dual Pixel 10 megapíxeles f/1.9 Dual Pixel

8 megapíxeles f/2.2 Profundidad Batería 3.400 mAh

Carga rápida

Carga inalámbrica inversa 4.100 mAh

Carga rápida

Carga inalámbrica inversa Sistema Android 9 Pie

Samsung OneUI Android 9 Pie

Samsung OneUI Otros 4G categoría 20

WiFi 6

Bluetooth 5.0

USB C

Lector de huellas en pantalla

Reconocimiento facial 2D

Dolby Atmos 4G categoría 20

WiFi 6

Bluetooth 5.0

USB C

Lector de huellas en pantalla

Reconocimiento facial 2D

Dolby Atmos Dimensiones y peso 149,9 x 70,4 x 7,8 milímetros

157 gramos 157,6 x 74,1 x 7,8 milímetros

175 gramos Colores Blanco

Verde

Negro Blanco

Verde

Negro

Negro cerámico

Blanco cerámico Precios 8GB/128GB: Por confirmar

8GB/512GB: Por confirmar 8GB/128GB: Por confirmar

8GB/512GB: Por confirmar

12GB/1TB

Un diseño de nivel que esquiva el notch y estrena la pantalla agujereada

De izquierda a derecha: Galaxy S10+, Galaxy S10 y Galaxy S10e

Aunque el agujero en la pantalla es probablemente el cambio menos importante a nivel de uso, es sin duda el que más llama la atención. Con los Galaxy S9, Samsung demostró que no hace falta notch para tener un buen ratio cuerpo/pantalla, pero aunque la firma coreana haya sido capaz de esquivar el notch, la tendencia del diseño 'todo pantalla' ha seguido su camino a lo largo de 2018 y es innegable que la competencia ha avanzado mucho.

Viendo el panorama actual, era inevitable que los S10 fueran un paso más allá en compactación y aquí Samsung se ha sacado de la manga la pantalla Infinity O. En lugar de tener una península (notch) donde colocar la cámara, ésta se sitúa en una isla, es decir, un agujero. En el caso del Galaxy S10 tenemos un orificio redondo y con el S10+ es ovalado ya que cuenta con dos cámaras delanteras.

El agujero del S10+ es ovalado porque lleva doble cámara delantera.

Reconozco que la primera vez que vi los renders filtrados pensé 'ojalá no sea el diseño final'; el agujero quedaba demasiado tosco, especialmente en el S10+ que tiene cámara delantera doble, y no me pareció un avance con respecto al notch ya que sigue habiendo un elemento que interfiere en la pantalla. Igual que digo que no me gustó en los renders, tengo que reconocer que al natural la cosa cambia mucho.

El agujero de la pantalla está muy bien integrado y resulta mucho más natural de lo que parece a priori. Al primer vistazo choca un poco, pero enseguida se funde con el panel y apenas me daba cuenta de que estaba ahí. También es verdad que Samsung ha sido hábil poniendo fondos de pantalla que se oscurecen en la parte superior para disimularlo un poco, pero al abrir ajustes u otros menús con fondo blanco no es tan tosco como parecía en esas primeras imágenes.

¿Es el agujero mejor que el notch? Sigue siendo un elemento que se mete en la pantalla, pero el simple hecho de que esté en la esquina lo hace mucho menos intrusivo.

¿Es mejor que el notch? Como decía, sigue siendo un elemento que se mete en la pantalla, pero el simple hecho de que esté en la esquina lo hace menos intrusivo. Habrá que ver como se comporta con apps de terceros, pero en esta primera prueba me dejó muy buenas sensaciones.

Samsung ha conseguido un frontal más despejado que la anterior generación. El marco superior tiene ahora el mismo grosor que los laterales, pero a pesar del agujero, no han conseguido eliminar el marco inferior o barbilla. No es muy ancho, pero ahí está y se carga un poco el efecto de 'todo pantalla' tan buscado.

Samsung Galaxy S10+

Con respecto a los tamaños, el Galaxy S10 monta un panel de 6,1 pulgadas y el S10+ sube hasta las 6,4 pulgadas, ambos en formato 19:9. Son terminales grandes, pero se sienten muy bien en mano y sorprende lo ligeros que son, sobre todo teniendo en cuenta que los materiales siguen siendo metal y cristal y que las baterías han crecido notablemente. Para que se entienda más claro: el S10 tiene 400 mAh más y pesa seis gramos menos que el S9, mientras que el S10+ aumenta la batería en 600 mAh y pesa 14 gramos menos. Muy bien aquí.

El trabajo de compactación es sobresaliente. El S10 tiene 400 mAh más y pesa seis gramos menos que el S9, mientras que el S10+ aumenta la batería en 600 mAh y pesa 14 gramos menos.

Y ya que estamos en el frontal, hablemos de pantalla. Samsung sigue fiel al AMOLED, aunque esta vez estrenan un sistema al que han bautizado Dynamic AMOLED. En la prueba no fue posible ponerla a prueba en distintas iluminaciones, pero sí dio tiempo a ver que mantiene el listón muy alto en cuanto a calidad. Los dos modelos destacan por ofrecer buen contraste con negros puros, gran nitidez, buena reproducción del color y un nivel de brillo muy alto. Por cierto, seguimos teniendo los laterales curvados, pero esta vez la curva es bastante ligera y se aleja de lo que vimos en anteriores generaciones.

Y ahora sí, pasamos a la trasera, donde el módulo de la triple cámara se lleva todo el protagonismo ya que es lo único que tenemos además del logo de Samsung, el lector de huellas 'desaparece', pero de eso hablamos en breve. Samsung ha optado por una colocación horizontal para sus cámaras, a diferencia de la pastilla vertical que vimos con el Galaxy A9. Tenemos tres cámaras, el flash y el medidor de ritmo cardíaco (sí, siguen integrándolo), por lo que el módulo fotográfico es muy ancho, demasiado. Pensaba que el agujero de la cámara frontal iba a llevarse el título de 'pegote' en el diseño de los S10, pero al final ha(n) sido la trasera(s). Al menos no sobresale apenas.

Pensaba que el agujero de la cámara frontal iba a llevarse el título de 'pegote' en el diseño de los S10, pero al final ha sido la trasera. Al menos no sobresale apenas.

Antes de cerrar el apartado de diseño, quiero mencionar los acabados. Decía que la trasera es de cristal, pero también hay una edición especial del S10+ en cerámica que estará disponible en blanco y negro y luce espectacular. Eso sí, si en el cristal las huellas se quedan marcadas, en la cerámica es todavía más sangrante.

El sensor de huellas que no se ve

El lector de huellas es, junto con la cámara frontal, uno de los retos que se presentan al reducir marcos. La solución fácil es pasarlo a la parte trasera, que es lo que hizo Samsung hace un par de años con los Galaxy S8. Pero tener el lector detrás no es del todo cómodo si dejamos el móvil en la mesa. Los últimos avances ya permiten integrar el lector de huellas bajo la pantalla. Lo hemos visto en móviles chinos como varios modelos de VIVO o más recientemente el Huawei Mate 20 Pro. De nuevo, era inevitable que Samsung siguiera este camino.

Tanto el Galaxy S10 y como el Galaxy S10+ estrenan un lector de huellas ultrasónico que se ubica bajo la pantalla AMOLED. Pudimos ponerlo a prueba durante la toma de contacto y las impresiones fueron buenas, empezando por el proceso de registro de la huella que, aunque algo más lento que con lectores tradicionales, es cómodo y está bien guiado por software.

El lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla es rápido y funciona con la pantalla apagada. Por ponerle una pega, el área de desbloqueo podría ser un poco más grande.

El desbloqueo es rápido y funciona con la pantalla apagada, un punto clave para que el sistema resulte cómodo. Sin embargo, la pega es que el área de desbloqueo es algo pequeña y en cuanto desplazamos el pulgar ligeramente no nos reconoce. Me pasó en un par de ocasiones en los primeros momentos, pero en cuanto tuve claro dónde colocar el dedo no hubo más problemas. A falta de probarlo a fondo en el análisis inicial, la toma de contacto fue muy positiva.

Hay más cambios en el apartado biométrico. Tras varias generaciones apostando por el sensor de iris, Samsung ha decidido prescindir de este elemento en los S10. En su lugar tenemos un sistema de desbloqueo facial, pero es bidimensional, por lo que la seguridad no es óptima (el software ya nos lo advierte cuando lo configuramos). El reconocimiento es rápido, pero esta vez sí que hay que activar la pantalla para que nos vea. Samsung incluye una función que activa la pantalla al levantar el teléfono a la altura de la cara.

La cámara triple llega a la familia Galaxy S

Como adelantábamos en el apartado del diseño, los Galaxy S10 y S10+ llevan una cámara triple en la parte trasera colocada en un módulo horizontal. Habíamos visto cámaras dobles y cuádruples en el catálogo de Samsung, pero hasta ahora ninguna triple. Veamos que nos ofrecen.

La apuesta fotográfica de Samsung incluye una lente super gran angular, una angular y una tele; podemos hacer zoom desde 0,5 a hasta 2 aumentos.

La apuesta fotográfica de Samsung para sus nuevos buque insignia toma prestados elementos que ya habíamos visto en modelos anteriores como la apertura variable (S9, Note 9) o el sistema de zoom (A9). Tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles con tecnología Dual Pixel, estabilizador óptico, lente angular de apertura variable f/1.5-2.4 y enfoque automático. También cuenta con una cámara de 16 megapíxeles con lente ultra gran angular y apertura f/2.2, en este caso con enfoque fijo. Por último, tenemos la cámara de 10 megapíxeles con lente teleobjetivo, apertura f/1.9, enfoque automático y estabilizador óptico.

Esto es sobre el papel, en la práctica, esta combinación se traduce en que podemos hacer zoom desde 0,5x (gran angular) hasta 2x aumentos sin perder calidad. En la app de cámara tenemos tres iconos para pasar entre estos tres modos fácilmente, pero también podemos ajustar el encuadre usando el deslizador, algo que por ejemplo no podíamos hacer en el Galaxy A9 al pasar de angular a normal.

La app de cámara estrena algunas novedades como el reconocimiento de escenas mejorado, que ahora incluye hasta 30 opciones distintas e implementa una NPU. También tiene un modo de ayuda llamado 'sugerencias de disparo' con el que la app nos va dando consejos para encuadrar mejor, por ejemplo nivelar la línea de horizonte, y estrena un modo de vídeo con estabilización mejorada llamado Super Steady Shot, aunque no pudimos probarlo.

Lo que sí pudimos probar fueron los distintos modos de zoom tal y como se puede ver en la imagen. El modo de ultra gran angular consigue un encuadre muy abierto y corrige bastante bien las deformaciones. En el modo normal tenemos un encuadre intermedio y con el modo tele podemos acercarnos bastante al objeto. Es posible acercarnos todavía más, pero aquí ya entramos en el terreno del zoom digital y la calidad se resiente mucho.

En general, y pese a que la iluminación en el evento era demasiado dura y amarillenta, el resultado es armónico y consigue unos colores bastante fieles. Eso sí, al ampliar echamos en falta un punto más de nitidez y se aprecia un procesado un poco forzado en algunas partes. Sin embargo, es una escena algo compleja por la luz y no pudimos ponerlo a prueba en distintas condiciones, por lo que nos reservamos una valoración definitiva para el análisis a fondo.

Si en las cámaras traseras no hay diferencias, en la frontal el Galaxy S10+ se adelanta al contar con doble lente, mientras que el S10 tiene una única cámara. Esto permite al modelo grande hacer selfies normales o en modo gran angular, una función que puede venir bien en fotos grupales.

El hardware apunta alto: hasta 12 GB de RAM y carga inalámbrica inversa

De izquierda a derecha: Galaxy S10+, Galaxy S10 y Galaxy S10e

Hemos tocado los tres apartados más llamativos de esta nueva generación, pero no todo son agujeros en pantalla, sensores ocultos o cámaras triples. Los Galaxy S10 también apuestan fuerte en el terreno del hardware, empezando por ese chip Exynos 9820 fabricado con el proceso de 8 nanómetros o la memoria RAM, que parte de los 8 GB y alcanza 12 GB en la versión más avanzada del S10+, que por cierto también tendrá 1 TB de capacidad. Ahí es nada.

Samsung incluye algunas mejoras a nivel de potencia, especialmente enfocadas al gaming, como el sistema de refrigeración Vapor Chamber Cooling, la compatibilidad con Unity Game Engine o los altavoces estéreo con Dolby Atmos.

La carga inalámbrica inversa es una de las novedades más destacadas, pero nosotros nos quedamos con el aumento de capacidad de las baterías: 3.400 mAh en el S10 y 4.100 mAh en el S10+.

La parte energética es sin duda una de las más destacadas del software porque traen carga inalámbrica inversa. Esto significa que podremos cargar otros dispositivos simplemente poniéndolos encima del S10 o el S10+. El aumento de capacidad es otro aspecto clave que sin duda hacía mucha falta en la gama alta de Samsung. Tenemos 3.400 mAh en el S10 y 4.100 mAh en el S10+. Obviamente no hemos podido poner a prueba este apartado, pero al menos sobre el papel pinta muy muy bien.

El Samsung Galaxy S10 5G que saldrá en verano.

En el apartado de conexiones también hay novedades como el soporte para WiFi 6 o la compatibilidad con LTE Gigabit. El soporte para 5G queda reservado para la versión especial que saldrá en verano, la cual por cierto tiene cuatro cámaras traseras, tres delanteras y una pantalla más grande. Vimos el dispositivo en el evento pero no pudimos ni siquiera desbloquearlo, por lo que toca esperar a que esté disponible para analizarlo

Samsung Galaxy S10 y S10+: la opinión de Xataka

La familia S10 al completo.

Tras la toma de contacto con los Galaxy S10, nos queda claro que el diseño es el aspecto que más llama la atención, especialmente por el agujero en pantalla que como decía da mejor resultado en directo que en imágenes. No es lo ideal, pero sin duda potencia el efecto todo pantalla más que el notch (a excepción de los que tienen forma de gota). También destacan los acabados, tanto en las versiones de cristal como, sobre todo, en la de cerámica. Pero lo mejor del diseño no son los materiales o el agujero de la pantalla, es el excelente trabajo de compactación que ha conseguido meter más batería y reducir el peso.

Lo mejor del diseño no son los materiales o el agujero de la pantalla, es el excelente trabajo de compactación que ha conseguido meter más batería y reducir el peso.

Y hablando de batería, el extra de miliamperios que se introduce en los dos modelos puede que no sea la novedad más llamativa, pero sí de las más necesarias. La llegada de la carga inalámbrica inversa es un detalle interesante, pero creo que el chute de autonomía será más que bienvenido, especialmente en el modelo pequeño. Con respecto a las mejoras en potencia y memoria, eran más que esperables, aunque no deja de sorprender esa edición con 1 TB y 12 GB de RAM.

El lector de huellas en pantalla es otra de esas novedades que atraen mucha atención, aunque aquí Samsung se queda un poco atrás; Huawei, OnePlus u OPPO ya lo tienen desde hace meses. La cosa habría cambiado si hubieran conseguido llegar a tiempo con el Note 9. En cualquier caso, el funcionamiento es muy bueno y la única pega que le puedo sacar es que el área de desbloqueo podría ser algo más grande.

La triple cámara es otra de las grandes novedades de esta generación. Samsung apuesta por una combinación de zoom y gran angular, en la línea de lo que vimos con Huawei en el Mate 20 Pro. En estas primeras impresiones apunta a que la versatilidad será su principal baza, habrá que ver a fondo si saca pecho en calidad, pero a priori nos parece que lo va a tener complicado con la competencia actual.

Tras unos S9 algo descafeinados, este año tocaba renovación y los S10 cumplen con las expectativas.

Con los Galaxy S9, Samsung apostó por una evolución bastante continuista. Había mejoras, sí, pero no tuvimos cambios drásticos con respecto a los Galaxy S8. Es la estrategia habitual de la compañía: lanzar novedades importantes un año y mejorarlas el siguiente, algo muy parecido a lo que hacía Apple con los iPhone S. Tras unos S9 algo descafeinados, este año tocaba renovación y, con las novedades que incluyen y hemos mencionado, creemos que los S10 cumplen con las expectativas.