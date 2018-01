Probamos el lector de huellas integrado en la pantalla: que tiemblen Face ID y los lectores traseros

Durante el CES de Las Vegas hemos podido conocer de primera mano una gran cantidad de tecnologías y productos que llevábamos esperando desde hace algún tiempo. Es cierto que no tenemos dispositivos ultra revolucionarios pero sí alguna que otra pincelada de aquello que tarde o temprano casi todas las marcas acabarán introduciendo. Los lectores de huellas bajo la pantalla son una de estas novedades que queríamos probar y gracias a Synaptics y su ClearID ya tenemos una idea de qué nos ofrece esta solución para la identificación biométrica en el móvil.

En el stand de Synaptics estuvimos durante un rato probando el lector de huellas integrado en la pantalla OLED del nuevo Vivo X20 Plus UD, el primer smartphone que contará con este sistema. Aunque tal y como nos aseguraron, ya están trabajando con grandes fabricantes para expandirlo al resto de móviles.

ClearID está listo para salir al mercado

ClearID ya se está produciendo a gran escala y cuenta con el nivel de seguridad habitual: un cifrado de 256 bits para proteger nuestros datos y evitar que cualquiera pueda entrar en el móvil. El chip es realmente pequeño y permite a los fabricantes introducirlo debajo de la pantalla sin incrementar el grosor del dispositivo.

La superficie amarilla es la zona de contacto que estará con nuestro dedo. Mide únicamente 4 x 5 milímetros, ligeramente más pequeña que la zona habitualmente destinada para los lectores de huellas tradicionales. El funcionamiento además es diferente. ClearID se basa en un sensor CMOS donde se obtiene la información enviando luz, que pasa a través del panel OLED.

Está pensado para pantallas OLED ya que utiliza sensores de luz para identificar nuestra huella. Se podrá utilizar con las manos mojadas y hasta en pantallas flexibles.

Este mecanismo basado en la luz provoca que de momento no tengamos asociada ninguna respuesta háptica. Es poner el dedo encima y si nuestra huella es la registrada, la pantalla se desbloqueará. Ni vibración, ni detalle que nos haga saber si lo hemos desbloqueado correctamente. Más allá claro está que la pantalla se desbloquee.

La superficie del sensor es más o menos como la huella que está representada en la pantalla. Únicamente desde la pantalla de bloqueo es donde se puede observar su presencia. Con la pantalla desbloqueada es completamente invisible, así como con la pantalla totalmente apagada.

ClearID también funcionará con las manos mojadas. Esto es debido a que se encuentra debajo de la pantalla y también del cristal, por lo que si el móvil es resistente al agua, no habrá problema con el sensor tampoco.

Desde Synaptics nos comentan que está pensado para dispositivos con pantallas OLED, suficiente delgadas para que pase la luz necesaria. Hoy en día la mayoría de fabricantes ya apuestan por pantallas AMOLED en sus smartphones, por lo que no será un requisito difícil de cumplir. De hecho, pensando en el futuro, ClearID también funcionará en pantallas flexibles como las que ya preparan desde Samsung o LG.

Cuando llegamos al stand de Synaptics parecían tener bastante claro a lo que veníamos. Normalmente a muchas marcas les cuesta mostrar sus nuevos productos, pero en este caso no nos costó mucho convencerles para que nos dejaran un rato con el Vivo X20 Plus UD.

Después de una pequeña charla sobre su funcionamiento, nos lo dejaron en mano para que pudiéramos configurar nuestra propia huella, comprobar cómo se desbloquea y experimentar sus ventajas.

Kevin Barber, VP de la división móvil de Synaptics, aseguraba durante la presentación de ClearID que los sensores integrados en la pantalla son la opción que viene para quedarse:

"Los consumidores prefieren una autenticación de huellas en el frontal del dispositivo, y con la industria moviéndose rápidamente hacia pantallas infinity OLED sin marcos la posición natural del lector de huellas es en la pantalla misma. Los lectores de Synaptics Clear ID son los más rápidos, precisos y más seguros y con esta tecnología óptica estamos ante una gran innovación que producirá una gran oportunidad para el mercado de smartphones."

El fabricante chino Vivo se adelanta a los grandes

Antes de continuar, me gustaría detenerme en el propio smartphone de Vivo. El fabricante chino lleva muchos meses detrás de esta tecnología. Y se ha anticipado a gigantes como Samsung, Apple o Huawei en la presentación de un dispositivo así. A la práctica el Vivo X20 Plus UD se trata de un móvil muy parecido al OnePlus 5T, con una gran pantalla FullHD+ en formato 18:9, cámara doble trasera, un peso de unos 180 gramos y 3900mAh de batería. A simple vista difíciles de distinguir pero con una clara mejoraría en el Vivo; la parte trasera es completamente lisa y limpia ya que no tiene el lector de huellas ahí.

No parece que vayamos a ganar en espacio, ya que colocando el sensor detrás se consigue la misma optimización. Sin embargo sí que queda todo mucho más compacto, más limpio y seguramente los fabricantes y muchos usuarios acaben apostando por el sensor integrado, aunque solo sea por tener un dispositivo más minimalista.

Ni Samsung, ni Apple. El primer smartphone con el lector de huellas bajo la pantalla es el Vivo X20 Plus UD. Los próximos no deberían tardar mucho en llegar.

Vivo X20 Plus UD (izquierda) vs OnePlus 5T (derecha)

Cómo funciona el lector integrado en la pantalla

En las pruebas el lector integrado de Synaptics funciona muy bien. Rápido, responde correctamente y no acostumbra a fallar. Por hacernos una idea comparativa, diremos que funciona mejor que los lectores de huellas de hace unos años pero no llega al nivel de fiabilidad visto en los lectores de huellas de este último año.

La zona de detección es algo pequeña, aunque al tocar se crea una animación e inmediatamente se desbloquea. Este detalle entendemos que será personalizable por el fabricante del software.

Uno de los problemas que hemos notado es que para desbloquearlo debe hacerse desde la pantalla de bloqueo o desde la pantalla siempre encendida. Si pulsamos directamente en la pantalla apagada, tardará un segundo en encenderse y entonces sí lo detecta. Pero claro, con este método hay un par de milisegundos extra. Puede parecer un detalle, pero si lo tenemos en el bolsillo puede ser toda una desventaja respecto a los lectores de huella traseros.

¿Es fiable?

Se nota que es una primera generación. Durante la prueba nos dió algunos fallos, aunque simplemente apagar y encender la pantalla de nuevo y ya funcionaba como debía. Son fallos que también hemos encontrado en lectores de huella tradicionales, por lo que más que un problema de diseño es simplemente que con el paso de los años los nuevos ClearID (y equivalentes) serán más precisos.

Para configurar una nueva huella deberemos realizar los mismos movimientos que en cualquier otro. Pulsamos sobre la superficie diversas veces y diversos ángulos hasta que se completa la huella y nos permite asociar el nombre. Aquí ya depende del fabricante del móvil podremos registrar cinco o más huellas al mismo tiempo.

Si me dan a elegir sigo quedándome con la fiabilidad de los lectores tradicionales. Aunque eso es porque hemos probado uno de los de primera generación y es de esperar que la tecnología mejore con el tiempo.

Registrar la huella funciona exactamente de la misma manera que en un lector tradicional.

El lector de huellas bajo la pantalla no parece que vaya a llegar a tiempo en el Galaxy S9, pero desde Synaptics nos aseguran que después de Vivo, ya trabajan con otros grandes fabricantes móviles. Nos emplazan al Mobile World Congress de Barcelona para poder conocer nuevos modelos y compañías que apuesten por esta nueva opción de seguridad.

Personalmente ya me había acostumbrado a los lectores traseros, pero reconozco que tenerlo en el frontal es mucho más cómodo sobre todo cuando tienes el móvil encima de la mesa. Las pantallas OLED van a seguir mejorando y estos lectores integrados parecen preparados para convertirse en la opción por defecto. Veremos cuánto tiempo tardan en mejorar su fiabilidad para eclipsar de una vez por todas los lectores de huellas tradicionales.

