iPhone 11: así será y funcionará la triple cámara de (algunos de) los próximos móviles de Apple, según 9to5Mac

Acompañando a unas altas temperaturas de récord (y cada verano más, al parecer) siempre vienen dosis de rumores debido a que en el último tercio del año esperamos lanzamientos importantes de fabricantes tan notorios como Google, Huawei o Apple. De este tercero llevamos viendo supuestas filtraciones sobre unas cámaras de peculiar diseño, y al parecer se ha filtrado el funcionamiento de las cámaras de los próximos iPhone.

El año pasado vimos que se mantenía la doble cámara en lo que ahora es la primera línea de smartphones de Apple, quedando por un lado los iPhone XS y XS Max y por otro el iPhone XR, con una sola cámara trasera. Y lo que ahora vemos son modelos con triple cámara trasera representados por cientos de mockups y renders que parecen coincidir con lo que preparan los de Cupertino para este año.

Llega el gran angular

Como decíamos en la introducción, llevamos un tiempo viendo rumores y teorías basadas en posibles informaciones que apuntan a un esquema triangular de cámaras traseras en los próximos iPhone. Y el último empujón a esto lo dio la gente de 9to5Mac, que hablan de fuentes que han visto ya los terminales.

Así, según la publicación Apple prepara unos nuevos iPhone con tres cámaras traseras dentro de un módulo efectivamente cuadrado, muy similar a esos mockups que ya veíamos hace meses. Tres cámaras que compondrán el esquema más repetido en el panorama móvil actual: una lente estándar, un telefoto y un gran angular.

Más allá de los componentes, hablan también de software. Concretamente de una función llamada Smart Frame, que se basa en capturar el área alrededor de lo que se encuadra inicialmente, recogiendo así más información para poder reencuadrar imágenes a posteriori.

Según han explicado estas fuentes, los usuarios podrán ajustar de manera manual o automática la perspectiva y el recorte gracias a esta información extra capturada, pero ésta estará disponible sólo durante un determinado periodo de tiempo por razones de privacidad (y al parecer no tanto de espacio).

Además, la que recibirá mejoras con respecto a lo previo es al parecer la cámara frontal. No se han filtrado datos sobre sensores o lentes, pero sí se ha dicho que Apple añadirá la posibilidad de grabar a cámara lenta a 120 frames por segundo, junto con otras mejoras.

Tres nuevos iPhone, pero no tres cámaras traseras para todos

Así, en la próxima remesa de smartphones de Apple esperamos ver tres teléfonos, pero no todos se verían beneficiados de esta ampliación a tres cámaras traseras de modo que habría uno con menos de nuevo en el futuro triplete de Apple:

iPhone 11R : con el número arábigo y no romano como ya comentamos hace unos meses, este modelo con nombre "N104 (iPhone12,1)" sería el que toma el relevo del iPhone XR y es el que seguiría con una cámara menos (ahora serían dos) y un panel LCD (de 828 x 1.792 píxeles).

: con el número arábigo y no romano como ya comentamos hace unos meses, este modelo con nombre "N104 (iPhone12,1)" sería el que toma el relevo del iPhone XR y es el que seguiría con una cámara menos (ahora serían dos) y un panel LCD (de 828 x 1.792 píxeles). iPhone 11 : el heredero directo del iPhone XS, con la nomenclatura interna de "D42 (iPhone12,3)”, con triple cámara trasera y pantalla OLED de 1.125 x 2.436 píxeles.

: el heredero directo del iPhone XS, con la nomenclatura interna de "D42 (iPhone12,3)”, con triple cámara trasera y pantalla OLED de 1.125 x 2.436 píxeles. iPhone 11 Max: el que recogería el testigo del iPhone XS Max, También con tres cámaras traseras pero con una pantalla más grande y de mayor resolución (un OLED de 1.242 x 2.688 píxeles), con el nombre interno de "D43 (iPhone12,5)”.

Así, se mantendrían las resoluciones que vimos en los modelos de 2018, pero el cambio vendría entre otros con Haptic Touch. Una de las novedades de iOS 13 que sustituiría al 3D Touch, de la mano de una mejora en el Taptic Engine (el sistema de vibración).

Parte de estas últimas informaciones incluyen algo más de seguridad de cara a la conservación del puerto Lightning y no un cambio a USB tipo C. Y en cuanto a la posible incursión de un sensor Time of Fligt (TOF) parece que tendremos que esperar a verlo en un iPhone el año que viene.

Imagen: Youtube (MKBHD)