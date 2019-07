"El futuro de la fotografía móvil está en lo computacional y los algoritmos", entrevista Zake Zhang, jefe de producto de OnePlus

La fotografía se ha convertido en algo fundamental en los móviles del presente más allá de la alta gama, pero con un peso cada vez más importante en los buques insignia. OnePlus ha dado un salto relativo en su OnePlus 7 Pro con una triple cámara que se colocaba en ese mínimo de exigencias que parece tener la primera línea, y para hablar de ello y del futuro de la fotografía en la marca y en la industria hemos podido hablar con Zake Zhang, jefe de producto de OnePlus.

Tuvimos la oportunidad de hablar con él en un contexto tan propicio como las oficinas de la compañía en Taipei, las cuales además albergan uno de los laboratorios de fotografía. Así, entre muchos móviles a prueba, frases motivadoras y colores corporativos nos sentamos con él y le preguntamos sobre este tema que tanto nos gusta.

El peso del hardware y el software en una buena fotografía y la transparencia sobre la inteligencia artificial

La entrevista pudimos hacerla tras haber estado participando en unas sesiones de feedback fotográfico con otros medios y la gente de OnePlus. Además de Zhang estuvieron presente otros ingenieros que trabajan en el laboratorio de Taipei y se discutieron tanto los puntos a mejorar como lo que en general buscamos en la fotografía móvil, y algunos de esos puntos se mencionan en la entrevista.

Hablando de lo que aporta una parte u otra en una cámara en términos de hardware y software, para vosotros ¿qué porcentaje de una buena cámara es el sensor y cuánto el procesado?

ZZ: En lo referente a la calidad de imagen, tanto software como hardware on importantes pero creo que éste segundo lo es en mayor medida. Probablemente más del 80% se basa en el hardware, algo que vemos incluso en las cámaras DSLR profesionales: a mayor sensor, mayor cantidad de luz, especialmente en las escenas con baja iluminación (las full frame).

Pero no podemos ir tan lejos en los smartphones como en las cámaras por la limitación de tamaño: hay menos espacio y el tamaño del sensor también viene limitado por esto. Así que dado que hay una limitación tratamos de maximizar el espacio disponible para poner el sensor más grande posible.

Eso en lo referente al hardware. Hablando de software, hemos de ver cómo maximizar el hardware. Creo que en lo que hemos hablado antes habéis dado en el clavo: la fotografía móvil es completamente distinta de la tradicional con DSLR. La fotografía con smartphones se basa mucho en la fotografía computacional y algoritmos, lo cual es algo que no puedes hacer con una DSLR.

Así que en un futuro cercano vamos a ver más cambio en la fotografía móvil que en la tradicional. Por eso creo que ese 20% de peso del software en la fotografía móvil irá a más, tendrá un rol más importante en la calidad de imagen, por esos algoritmos y fotografía computacional, cambiarán las reglas del juego.

Ya estamos viendo detección de escenas por inteligencia artificial, bokeh para el modo retrato... Y en un futuro cercano habrá más algoritmos para el vídeo. De hecho, el vídeo depende más del hardware porque toma más frames por segundo (30, 60, etc.) que la fotografía (uno), y por eso es más exigente.

Hablando de AI, algo que está bastante de moda resaltar desde hace años en las cámaras de móvil, ¿cómo está implementándola OnePlus? ¿Cuál es vuestro enfoque con ella en fotografía?

ZZ: De hecho, públicamente no hemos hablado de AI per se, usamos la expresión "detección inteligente de escenas", porque no queremos enfatizar el uso de AI sólo porque todo el mundo lo esté haciendo. Creo que ahora mismo llamarlo así es lo justo porque es una detección limitada. En un futuro cercano sí podríamos llamarlo AI o "detección por AI", cuando se incluya más escenas en el algoritmo y que al detectarlas automáticamente se ofrezcan unos determinados ajustes.

¿Estáis de acuerdo en que la detección de escenas como tal no es AI, de manera que esto se usa como una especie de reclamo (sin ser exactamente así)?

ZZ: Sí. Esto se hace en muchas marcas como algo novedoso o llamativo y, bueno, todos estamos trabajando con AI desde hace años. Preferimos ser transparentes en este sentido.

De hecho, en algunos casos también se habla de la AI en la creación de los modos retrato. En relación a esta función tan de moda, ¿qué efecto buscáis en OnePlus: un desenfoque más gradual y realista (estilo Apple) o uno más plano y llamativo (estilo Pixel)?

ZZ: Para el bokeh se usan varias cámaras, en el caso del One Plus 7 Pro se usa el telefoto para fotografía y la estándar para obtener la información de profundidad al combinarlas (en la generación previa sólo usábamos la estándar): se toman dos fotos distintas y el procesador las une.

Creo que sí, que los iPhone logran un desenfoque más gradual. Nosotros estamos trabajando en esa línea, en un retrato con un bokeh más natural, como una DSLR.

El tamaño del sensor, de los píxeles y el número de cámaras traseras en el futuro según OnePlus

¿Hasta cuándo puede crecer un sensor en móviles?

ZZ: creemos que esto será distinto con los móviles plegables. La forma de los smartphones cambiará, tendremos que rediseñar toda la estructura de los smartphones y creo que esto afectará a las cámaras porque podremos introducir un sensor mayor.

Estamos viendo tres y cuatro cámaras traseras en la actualidad. ¿Qué consideráis que viene después de la triple/cuádruple cámara? ¿Cómo evolucionarán los zoom?

ZZ: En realidad, no queremos seguir la dirección de múltiples cámaras porque entre otras cosas requiere más espacio en la estructura. Lo que realmente queremos es dar a los usuarios más posibilidades a sus smartphones, en todos los escenarios. Ahora mismo ya tenemos grandes angulares, telefotos, etc. y ni te has de mover.

Con respecto al zoom, actualmente tenemos lentes fijas y no es posible tener un zoom óptico "real" (porque las lentes sobresaldrían), así que lo que queremos es conservar la forma y estructura de teléfono intentando añadir las características deseadas, las máximas que podamos.

Lo que queremos es que un solo sensor sea capaz de actuar para el zoom y para el gran angular, de modo que no tengamos que poner tres sensores, como ocurre con las DSLR. También están las cámaras rotativas, y es interesante como concepto, pero ponerlo en práctica supone tener una estructura más gruesa.

En cuanto a los píxeles y al tamaño, ¿cuál es el camino de OnePlus: más megapíxeles o píxeles más grandes?

ZZ: Hemos apostado por la combinación de píxeles para tener más opciones. Cuando disparas en modo automático, obtienes una foto de 12 megapíxeles (por combinación de los 48 megapíxeles), los cuales captar más luz y así se obtiene un mejor rendimiento cuando ésta no es abundante. Si es de día, si la luz abunda, puedes activar el disparo a 48 megapíxeles y así obtener más resolución, y tener imágenes con más detalle en el caso de que quieras imprimirla. De ahí que busquemos sensores con mayor resolución.

¿En qué grado es importante lo que ocurre en redes sociales (o el feedback que os proviene de éstas) para establecer un procesado?

ZZ: Nuestra meta es dar al usuario la mejor fotografía: la más realista. Pero también tenemos en cuenta el componente emocional: no queremos que las fotos sean planas. Creo que la principal misión de nuestra división de cámara es lograr obtener el mejor hardware y crear un software que logre que el usuario tenga la mejor foto.

Como mencionas, en las redes sociales compartimos fotos con filtros, etc. Creo que la gente ha de tener todas las opciones posibles: hay gente que prefiere las fotos originales, otra que prefiere fotos más saturadas, con más contraste... Se perciben incluso preferencias según el género del usuario, por todo ello creo que lo que podemos hacer es dar la mejor foto que podamos y que luego ellos hagan postprocesado que prefieran.

De hecho, estamos añadiendo opciones en la galería para que haya más opciones de postprocesado para quienes quieren editar, quizás lo veáis este año a finales. Siempre pensamos en qué podemos hacer en el procesado automático para ayudar a este nivel, pero con límites; al final, una vez tomas la foto ya no hay marcha atrás, no puedes cambiarlo.

En relación a las cámaras frontales hemos visto muchas opciones, recientemente de hecho hemos visto incluso cámaras bajo la pantalla sin el agujero. ¿Qué esperamos ver en este sentido en los OnePlus venideros?

ZZ: Estamos constantemente probando y analizando soluciones. Cuando vemos que la tecnología está madura y puede ser un estándar, lo añadimos en nuestros smartphones. Y el año que viene veremos cámaras bajo la pantalla en los OnePlus probablemente.

Formáis parte de los fabricantes que trabajan con su propia app para cámara. ¿Habéis considerado trabajar con GCam?

ZZ: No creo que de momento nuestro equipo tenga planes en ese sentido, pero creo que lo que podemos hacer es investigar qué hace bien esa cámara e intentar lograrlo

¿Hasta qué nivel podéis exigir o pedir características a los fabricantes de software?

ZZ: Un ejemplo es la pantalla del OnePlus 7 Pro. Nosotros lo planteamos a Samsung y ellos nos dijeron que era algo que no habían hecho antes. Es algo así como un pulso entre ellos y nosotros y al final obtuvimos lo que queríamos (y a la gente le ha gustado).

En las cámaras ocurre lo mismo: una vez nosotros sabemos qué queremos, lo proponemos e intentamos que los proveedores nos den lo que queremos. Pasamos mucho tiempo hablando con ellos (en San Diego con Qualcomm, en Corea con Samsung, etc.) para al final llegar al punto que queremos.

¿Qué vamos a ver en la fotografía de los próximos OnePlus? ¿Qué nos podéis avanzar?

ZZ: Creo que el principal área de investigación y avance va a ser la fotografía computacional, los algoritmos, el software. Nos vamos a entrar en mejorar el HDR+, en cómo identificar más escenas... También en el que el modo nocturno se incluya también en el HDR.

Así que en cierto modo el HDR es probablemente uno de los puntos con más margen de mejora en lo referente a fotografía computacional. También están los vídeos: la gente graba más vídeos y nos vamos a centrar también en aprovechar los algoritmos y el software para obtener vídeos de mayor calidad.