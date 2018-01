Cirugía estética de bolsillo: así son los modos belleza en móviles chinos

La falsedad es un argumento recurrente cuando se critican las redes sociales. Se dice que sólo mostramos una parte de nuestra vida, la bonita, igual que cuando publicamos un selfie siempre es el que mejor ha salido, los otros 20 o 30 son descartados. ¿Por qué? Pues porque podemos. Ya lo dijo Kim Kardashian, que de selfies sabe un rato: "Tienes el poder de mostrar lo que quieres que la gente vea. Creo que hay poder en eso, yo tengo el control de publicar lo que quiera...".

Pero no se trata sólo de elegir el mejor selfie, también hay que retocarlo. Suavizando la piel y eliminando imperfecciones estamos más guapos, eso es así, y esto se refleja en los dispositivos móviles. No sólo cuentan con cámaras delanteras con un buen hardware, el software también es clave y la prueba es que prácticamente no hay móviles sin un modo belleza integrado. Pero ¿qué pasa cuando el modo belleza se convierte casi en una operación de estética? Bienvenidos a China, el paraíso del selfie ultraprocesado.

Iluminar el rostro no es suficiente, hay que hacer grandes los ojos, afinar la barbilla, alargar la nariz...

Puede que suene un poco exagerado, pero en China las herramientas de retoque facial son así: exageradas. Iluminar el rostro no es suficiente, hay que hacer grandes los ojos, afinar la barbilla, alargar la nariz... hasta hacernos parecer otra persona, casi como si pasáramos por quirófano pero ahorrándonos el dolor (y los varios miles de euros).

La app Meitu es sin duda la herramienta más popular a la hora de retocar selfies, pero los principales fabricantes de móviles también incluyen funciones similares en sus dispositivos. Hemos puesto a prueba estos modos de belleza chinos para ver lo que hacen en distintas caras, pero antes vamos a ver por qué sucede esto.

China, donde el #nofilter es una temeridad

En China (y en Asia en general), muy pocas personas se atreven a subir un selfie sin antes pasarlo por 'chapa y pintura'. En declaraciones a The New Yorker el CEO de la app Meitu aseguró que editar un selfie es un acto de cortesía igual que "avisar a un amigo de que su camisa está mal abrochada o sus pantalones con la cremallera bajada. Deberías tener la decencia de retocar su cara si la vas a compartir con tus amigos". Toma ya.

Algunos de los selfies que hemos encontrado en Weibo.

No va muy desencaminado. Lo hemos podido comprobar simplemente dando un paseo por Weibo, una de las redes sociales más populares del país asiático. Al buscar 'selfie', la mayoría de fotos que aparecen están evidentemente retocadas, mientras que si buscamos el hashtag #nofilter, en siete páginas solamente hemos encontrado dos imágenes de caras, el resto son paisajes o fotos de comida.

La moda de los selfies no se limita a un sólo país o continente, pero sí es cierto que en China la fiebre de los autorretratos es excesiva, no sólo en cantidad, sino también en la forma en la que se alteran las imágenes. ¿Por qué esta obsesión? (Velaske, yo soi wapa?).

La clave: parecer menos asiáticos y más occidentales

No es ningún secreto que en países asiáticos como China o Corea del Sur existe una tendencia de belleza muy extendida para parecer más occidental. Hay operaciones de cirugía estética muy populares como la que permite conseguir el llamado 'doble párpado', una característica común aunque no exclusiva de rostros occidentales que hace que los ojos parezcan más grandes.

Un antes/después de la operación estética para crear el efecto 'doble párpado'. Fuente: SeoulTouchUpt

Otra característica habitual del rostro asiático es la redondez de la cara, redondez que se intenta minimizar afinando la mandíbula en otra popular intervención llamada 'face contouring'. Blanquear la piel es otro punto común en el estándar de belleza asiático, aunque aquí se suele recurrir a cosméticos.

Como no podía ser de otra forma, estos cánones de belleza se reflejan en las herramientas de retoque que vienen integradas en algunos móviles chinos. En casi todos ellos tenemos funciones para blanquear, agrandar ojos y adelgazar la cara, veamos los resultados al aplicarlos en distintos tipos de caras.

Ponemos a prueba los modos de belleza chinos

Ya hemos visto la teoría, pero ahora toca ponerlo en práctica. Para la prueba hemos seleccionado cuatro smartphones de cuatro fabricantes chinos muy populares que cuentan con un modo belleza integrado que permite retocar el rostro en distintos grados. Por supuesto, no podía faltar la app Meitu, un must a la hora de retocar selfies que ofrece un sinfín de opciones.

Además, los hemos probado varios modelos para ver si los resultados cambian mucho dependiendo de los rasgos faciales, el género o el color de piel. Agradecimientos a Raúl, Ismael y Xiang por prestarse a participar en esta peculiar prueba.

Meitu App

Empezamos con la única app que hemos usado en la prueba. Como decíamos, Meitu es la herramienta de retoque para selfies más usada en China. La empresa cuenta con más de una decena de aplicaciones que están instaladas en más de 1.000 millones de dispositivos en el mundo, aunque en este caso sólo he usado la aplicación 'madre' llamada Meitu a secas, que además es la que más funciones ofrece.

Para la prueba me centré únicamente en el modo Beautify. Aquí podemos tanto disparar una foto directamente desde la app como elegir una que tengamos en la galería para aplicar el retoque. Además de las opciones de suavizar y blanquear piel, Meitu ofrece herramientas para remodelar la cara casi por completo, incluyendo ajustar el tamaño de la barbilla, la anchura de la cara, el tamaño, altura y posición de los ojos, la forma de distintas partes de la nariz o el tamaño de los labios. Además permite borrar arrugas, eliminar ojeras, acné y hasta hay una función para hacernos más altos (en serio).

Como las opciones que ofrece Meitu son tan variadas, tuve que acotar unos parámetros para la realización de las fotos. Son los siguientes:

Foto 1 : aquí apliqué el retoque automático que propone Meitu.

: aquí apliqué el retoque automático que propone Meitu. Foto 2 : en la segunda imagen hice una combinación de las distintas herramientas de retoque, siempre llevándolas a un nivel intermedio.

: en la segunda imagen hice una combinación de las distintas herramientas de retoque, siempre llevándolas a un nivel intermedio. Foto 3: en la tercera y última imagen hice un retoque combinado pero llevando todas las opciones al máximo.

La primera foto es interesante porque como decía es el retoque automático que propone Meitu. En todos los casos la aplicación aplicó un ligero blanqueamiento de la piel, además de adelgazar la cara y agrandar los ojos. Sin embargo, salvo por el excesivo efecto de piel suavizada, el resto de retoques se aplicaron de forma bastante sutil y todos los modelos seguimos pareciendo nosotros mismos.

La cosa cambia al empezar a trastear con las herramientas que permiten remodelar la cara. Los resultados de la segunda y, sobre todo, la tercera imagen hablan por sí solos: si te pasas con el retoque acabas pareciendo un muñeco de cera muy raro. Por cierto aquí destacar que junto con la opción de blanquear podemos elegir si el tono de la piel es más cálido o más frío, pero no es posible oscurecer la piel.

Meizu Pro 7

El primer smartphone de la lista es el que inspiró este post. Se trata del Meizu Pro 7, el móvil de doble pantalla de la compañía china que por supuesto también viene con un modo belleza, o mejor dicho dos.

La app de la cámara del Meizu Pro 7 nos permite aplicar dos modos belleza. El normal simplemente se centra en suavizar e iluminar el rostro, mientras que el avanzado nos permite editar cuatro opciones: agrandar ojos, adelgazar cara, suavizar piel y aligerar, una función que básicamente blanquea la piel.

En el caso del Meizu Pro 7 tomé cinco fotos de cada modelo. Los parámetros que seguí son los siguientes:

Foto 1 : foto original sin ningún retoque.

: foto original sin ningún retoque. Foto 2 : modo belleza normal al nivel 3.

: modo belleza normal al nivel 3. Foto 3 : modo belleza normal al nivel 5.

: modo belleza normal al nivel 5. Foto 4 : modo avanzado llevando los controles al 50%.

: modo avanzado llevando los controles al 50%. Foto 5: modo avanzado llevando los controles al 100%.

El modo belleza básico del Meizu Pro 7 es bastante natural, incluso si lo llevamos al máximo el resultado no es agresivo y consigue un efecto bastante suave. También destaca que este modo no blanquea la piel en exceso y,aunque se aprecia un ligero aclarado, mantiene un tono muy similar al de la foto inicial.

Sin embargo, el modo avanzado es otra historia. Aquí volvemos a encontrarnos con resultados muy artificiales. El efecto suavizado crea casi como una máscara que borra las facciones, el blanqueado es más agresivo y mejor no hablar del adelgazamiento de la cara.

El Meizu Pro 7 viene con un modo de retoque adicional que permite seguir editando la foto una vez disparada y también devuelve resultados demasiado exagerados (los podéis ver en la galería). Hasta tiene una función para aplicar maquillaje por si todo lo demás te sabe a poco.

Huawei P10 Plus

Siendo el fabricante chino de mayor recorrido fuera de sus fronteras, Huawei no podía faltar en la prueba. El modelo seleccionado es el Huawei P10 Plus y, cómo no, viene con un modo belleza integrado que la firma bautiza como 'modo vertical'. Aquí podemos ajustar el desenfoque del fondo (esta opción la he obviado) y también cuenta con un deslizador para suavizar la piel hasta en diez niveles.

Además, hay un modo adicional con el que se puede editar la foto desde la galería. Estos han sido los parámetros seleccionados para la realización de las fotos (de nuevo, cinco por modelo):

Foto 1 : foto original sin ningún retoque.

: foto original sin ningún retoque. Foto 2 : modo belleza normal al nivel 5.

: modo belleza normal al nivel 5. Foto 3 : modo belleza normal al nivel 10.

: modo belleza normal al nivel 10. Foto 4 : modo de edición llevando los controles al 50%.

: modo de edición llevando los controles al 50%. Foto 5: modo edición llevando los controles al 100%.

Con el Huawei P10 Plus nos encontramos con resultados similares a los del terminal de Meizu. En las primeras tres fotos vemos como el modo belleza ha suavizado e iluminado la piel de forma relativamente discreta; el cambio se nota, pero queda bastante natural.

Por contra, el modo de edición es totalmente excesivo. Aquí tenía una variedad de herramientas bastante amplia, incluyendo opciones como esculpir, adelgazar, quitar manchas, agrandar ojos o potenciar el brillo de los mismos. Queda claro que si hacemos un mix de todas estas opciones acaba por transformarnos la cara hasta hacernos parecer el Sr. Burns en aquel episodio de los Simpsons.

Sin embargo, aquí hay que destacar un punto importante y es que, de todos los modos belleza probados, el de Huawei es el único que permite tanto blanquear como oscurecer la piel.

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi también tiene representación con el Xiaomi Mi Mix 2, su gama alta más reciente que por supuesto incluye un modo belleza integrado en la cámara. Una vez más, tenemos un modo belleza normal que se centra en suavizar la piel y un modo avanzado que incluye las herramientas habituales para modificar el rostro.

Las fotos realizadas esta vez fueron cuatro y estos son los parámetros que establecí:

Foto 1 : foto original sin retoque.

: foto original sin retoque. Foto 2 : modo belleza nivel 3 (máximo).

: modo belleza nivel 3 (máximo). Foto 3 : modo avanzado al 50%.

: modo avanzado al 50%. Foto 4: modo avanzado al 100%.

El modo belleza básico del Xiaomi Mi Mix 2 nos da resultados bastante naturales y no se aprecia una diferencia enorme entre la primera foto (la original) y la retocada más allá de que suaviza y blanquea ligeramente la piel.

Las dos últimas fotos de cada serie se tomaron con el modo avanzado, pero en este caso el resultado es más aceptable. Igual que hemos visto en otros móviles, este modo permite suavizar la piel, adelgazar la cara y agrandar los ojos. Sin embargo lo hace de una forma más acertada; el retoque se nota, pero no llega al nivel de hacernos parecer un muñeco.

ZTE Blade V8

Terminamos con un terminal de ZTE, concretamente el ZTE Blade V8 lanzado este año. En este caso tenemos un único modo belleza integrado en la cámara, nada de modos avanzados ni tampoco edición posterior, pero ojo porque a pesar de ello la naturalidad no es su fuerte.

Para la toma de las fotos con el ZTE Blade V8 lo tuve más fácil y sólo saqué tres por modelo. Estos son los parámetros seleccionados en cada una de ellas:

Foto 1 : foto original sin retoque.

: foto original sin retoque. Foto 2 : modo belleza nivel 5.

: modo belleza nivel 5. Foto 3: modo belleza nivel 10.

En el resto de móviles que he probado cuentan con más opciones de belleza y habitualmente la más básica es la más natural, pero el ZTE Blade V8 hace un mix y en un único modo incluye el suavizado de piel, blanqueamiento y también adelgazamiento con resultados no demasiado favorecedores cuando lo llevamos al máximo.

Conclusiones: todo en exceso es malo

Queda claro que los modos de belleza probados tienen muchos puntos en común que no se suelen encontrar en otros móviles y van más allá del habitual suavizado de la piel. Decía al principio que adelgazar la cara, agrandar ojos y blanquear la piel es el ABC a la hora de retocar selfies en Asia, y he podido comprobar que así es.

La cuestión del blanqueamiento es especialmente llamativa en la app Meitu, donde si la llevamos al máximo no sólo blanquea la cara, sino que acaba quemando la foto. El aclarado no es tan marcado en los móviles, pero está presente en todos los casos. Eso sí, mención especial al Huawei P10 Plus por ofrecer el modo 'bronceado'.

Los modos belleza básicos dan resultados bastante naturales, es con los avanzados y las herramientas de edición cuando todo empieza a degenerar.

Si nos quedamos con los modos belleza 'básicos', el resultado es bastante natural y está en la línea de lo que podemos encontrar en otros móviles, siempre y cuando no nos importe que nos borren los poros. Es cuando nos vamos a modos avanzados o herramientas de edición cuando todo empieza a degenerar. Si usamos sólo algunas de las funciones que ofrecen y somos comedidos se pueden conseguir retoques aceptables, pero hemos visto que la línea que separa lo aceptable de lo aberrante es muy fina.

En definitiva, da igual si eres mujer, hombre, asiático, occidental, blanco o negro, aplicados en exceso, los modos de belleza chinos harán que acabes pareciendo un descarte del museo de cera.

En Xataka | Comparativa a fondo de la cámara frontal de los mejores smartphones: ¿qué móvil consigue mejores “selfies”?