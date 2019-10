OnePlus 7T Pro, análisis: el reto de sorprender siendo el cuarto OnePlus del año

Atrás quedan los tiempos en los que OnePlus anunciaba un único móvil al año. Muy atrás. Desde hace un tiempo se pasaron a un calendario de dos lanzamientos al año con un modelo normal y una versión 'T', pero parece que esto les sabía a poco. El pasado mayo la compañía nos sorprendió con el OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro, una versión más avanzada que quiere competir con los pesos pesados del panorama. Y ya está, dos móviles en un año, suficiente, ¿no?

Pues no, dos no era suficiente y en 2019 OnePlus nos trae cuatro smartphones. Tras 'desdoblar' su primera hornada del año, OnePlus nos trae la segunda. Hace unos días conocimos al OnePlus 7T y hoy le toca el turno a su hermano mayor, el OnePlus 7T Pro, protagonista de este análisis en el que vamos a centrarnos sobre todo en aclarar qué cambia con respecto al resto de la familia OnePlus.

¿En qué se diferencia de los OnePlus 7T y 7 Pro?

Empecemos por lo que seguramente os estaréis preguntando: ¿qué cambia entre el OnePlus 7T Pro y el OnePlus 7T normal? ¿Y entre el OnePlus 7T Pro y el OnePlus 7 Pro? Sí, es todo bastante confuso, pero vamos a intentar aclararlo lo mejor posible.

El OnePlus 7T Pro es el modelo más avanzado y reciente de la marca, el techo de su catálogo. Sin embargo, guarda bastantes parecidos con otros modelos. Con respecto al OnePlus 7T, tiene una pantalla más grande y de mayor resolución, la cámara telefoto tiene estabilizador óptico, tiene un poco más de batería y el diseño es distinto, especialmente porque el OnePlus 7T tiene notch y el 7T Pro lleva la cámara oculta y solo aparece cuando la vamos a usar.

Si lo enfrentamos al OnePlus 7 Pro, las diferencias son incluso menos. Tenemos el mismo diseño, la misma pantalla y el mismo sistema de cámaras. También cuenta con la pantalla Fluid AMOLED de 90Hz, una de las características clave de este terminal. Los cambios son más bien sutiles, como el material de fabricación de la pantalla que, según OnePlus, reduce la emisión de luz azul un 40% y eleva el brillo hasta los 1.000 nits o el modo supermacro de la cámara.

Hay otros cambios como la carga rápida de la batería, que mejora el tiempo de carga en un 23%, y el lector de huellas bajo la pantalla, que también es más rápido y preciso gracias al nuevo algoritmo. El procesador también se renueva, pero poco. Ahora lleva un Snapdragon 855+, igual que el Snapdragon 855 original pero con un poco más de frecuencia tanto en CPU como en GPU.

En la tabla incluimos las especificaciones del nuevo OnePlus 7T Pro y las enfrentamos a los OnePlus 7T y el anterior 7 Pro para ver todas las diferencias.

ONEPLUS 7T PRO ONEPLUS 7T ONEPLUS 7 PRO DIMENSIONES Y PESO 162.6 x 75.9 x 8.8 mm 206 g 160.94 ×74.44 ×8.13 mm 190 g 162.6 x 75.9 x 8.8 mm 206 g PANTALLA Fluid AMOLED 6,67" 3.120 x 1.440, 516 ppp, 19.5:9 Tasa de refresco: 90Hz AMOLED 6,55" 2.400 x 1.080, 402 ppp, 20:9 Tasa de refresco: 90Hz Fluid AMOLED 6,67" 3.120 x 1.440, 516 ppp, 19.5:9 Tasa de refresco: 90Hz PROCESADOR Snapdragon 855+, octa core 2,96 GHz GPU Adreno 640 Snapdragon 855+, octa core 2,96 GHz GPU Adreno 640 Snapdragon 855, octa core 2,84 GHz GPU Adreno 640 RAM 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X 6/8/12 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO 256 GB UFS 3.0 128/256 GB UFS 3.0 128/256 GB UFS 3.0 SOFTWARE OxygenOS sobre Android 10 OxygenOS sobre Android 10 OxygenOS sobre Android 9 CÁMARAS TRASERAS Principal: Sony IMX586, 48 MP (0,8 µm) o 12 MP (1,6 µm), f/1.6, OIS + EIS Telefoto: 8 MP (1 µm), f/2.4, OIS, zoom 2.87x Ultra-angular: 16 MP, f/2.2, ángulo de 117º Vídeo: 4K 30/60 fps, FullHD 30/60 fps, cámara lenta hasta 960 fps (HD). Principal: Sony IMX586, 48 MP (0,8 µm) o 12 MP (1,6 µm), f/1.6, OIS + EIS Telefoto: 12 MP (1 µm), f/2.2 Ultra-angular: 16 MP, f/2.2, ángulo de 117º Vídeo: 4K 30/60 fps, FullHD 30/60 fps, cámara lenta hasta 960 fps (HD). Principal: Sony IMX586, 48 MP (0,8 µm) o 12 MP (1,6 µm), f/1.6, OIS + EIS Telefoto: 8 MP (1 µm), f/2.4, OIS Ultra-angular: 16 MP, f/2.2, ángulo de 117º Vídeo: 4K 30/60 fps, FullHD 30/60 fps, cámara lenta hasta 960 fps (HD). CÁMARA FRONTAL Sony IMX471, 16 MP (1 µm), f/2.0, EIS, vídeo FullHD 30 fps Sony IMX471, 16 MP (1 µm), f/2.0, EIS, vídeo FullHD 30 fps Sony IMX471, 16 MP (1 µm), f/2.0, EIS, vídeo FullHD 30 fps CONECTIVIDAD LTE Cat 18, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C LTE Cat 18, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C LTE Cat 18, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C OTROS Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial Altavoces estéreo Cámara frontal pop-up Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial Altavoces estéreo Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial Altavoces estéreo Cámara frontal pop-up BATERÍA 4.085 mAh Warp Charge 30T 3.800 mAh Warp Charge 30T 4.000 mAh Warp Charge 30 PRECIO Desde 759 euros Desde 599 euros Desde 709 euros

Así es el último móvil de OnePlus

Como ya hemos adelantado, el OnePlus 7T Pro comparte diseño con el anterior modelo. Tenemos una trasera realizada en cristal y ese tono azul tan llamativo. El acabado mate ayuda a que no se queden tanto las huellas y es muy atractivo, pero tiene un inconveniente y es que el terminal resbala más de lo que nos gustaría. Una solución es usar la funda de silicona transparente que viene en la caja, que de paso sirve para minimizar el 'bump' de la cámara trasera.

Su diseño sin notch potencia todavía más el efecto 'todo pantalla'. Para conseguirlo, la cámara delantera se oculta en un mecanismo 'pop-up'.

Su tamaño tampoco ayuda. El OnePlus 7T Pro es un móvil grande y algo pesado, lo que hace que el manejo a una mano sea algo complicado. A cambio tenemos un enorme panel de 6,67 pulgadas que nos da una gran experiencia visual y además su diseño sin notch potencia todavía más el efecto 'todo pantalla'. Para conseguirlo, OnePlus esconde la cámara frontal en un sistema extraíble aparece solo cuando abrimos la cámara, igual que en el anterior modelo.

Hablando de pantalla, esta es la característica diferencial del OnePlus 7T Pro. Tenemos un panel Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución QHD+ y compatible con HDR10+. La pantalla cumple con nota en términos de brillo y contraste y nos permite ver el contenido sin problemas incluso en ambientes de luz intensa, aunque personalmente no he notado un cambio con respecto a la anterior generación. También ofrece una buena reproducción del color, muy natural si mantenemos el modo correspondiente en ajustes y algo más saturada si optamos por el intenso. Comentar que en el menú de configuración tenemos opciones avanzadas como el perfil sRGB o el modo Display P3. Personalmente he mantenido el modo intenso ya que potencia los colores sin llegar a saturar, pero aquí es cuestión de gustos.

La fluidez de su pantalla de 90Hz se nota en el primer contacto; hacer scroll, las animaciones, los juegos... todo se mueve rapidísimo.

Pero lo que hace especial a la pantalla no es la resolución o el tamaño, sino su tasa de refresco de 90Hz. Igual que ya vimos con el OnePlus 7Pro, la fluidez del panel se nota en el primer contacto; hacer scroll, las animaciones, los juegos... todo se mueve rapidísimo. Es posible ajustar el refresco a 60Hz para minimizar el impacto en la autonomía, pero personalmente prefiero mantenerlo activado y disfrutar de ese plus de rapidez que nos brinda.

Obviamente, el procesador también juega un papel clave en esta fluidez y como decíamos es una de las diferencias con la anterior generación. El chip en cuestión es un Snapdragon 855+, una versión overclockeada del modelo original, y va acompañado de 8 GB de RAM. Esta combinación nos ofrece un rendimiento muy rápido tanto en tareas del día a día como en otras más exigentes. No hay lag o tirones al jugar a títulos de gran carga gráfica o reproducir vídeos 4K. No se calienta en exceso al pasar largos periodos usando el terminal y si lo hace no llega a resultar molesto.

Normalmente solemos pasar las pruebas benchmark correspondientes pero en este caso el terminal no nos ha permitido instalar AnTuTu, PCMark o 3DMark, probablemente al tratarse de un modelo nuevo. Sí hemos podido instalar y completar la prueba con Geekbench 5, os dejamos los resultados a continuación comparados con los del OnePlus 7 Pro para ver la diferencia entre los Snapdragon 855 y su variante 'plus' en una prueba sintética.

OnePlus 7 Pro : 720 / 2.698

: 720 / 2.698 OnePlus 7T Pro: 781 / 2.863

Y hablando de fluidez, comentar también que la experiencia con el lector de huellas en pantalla es bastante buena. Sigue sin ser tan rápido como un lector capacitivo (ninguno de este tipo lo es), pero nos desbloquea sin problema en la mayoría de situaciones, incluso poniendo el dedo un poco ladeado. También hay reconocimiento facial, aunque aquí el sistema de cámara pop-up lo hace un poco engorroso.

En el apartado de autonomía tenemos una batería de 4.085 mAh de capacidad, ligeramente más grande que la del OnePlus 7 Pro de hace unos meses. La experiencia ha sido buena, pero no destacable teniendo en cuenta la capacidad de la pila. Con una carga el terminal ha aguantado unas 30 horas hasta tener que visitar de nuevo el enchufe, de las cuales unas 5 horas fueron con la pantalla encendida. No son malos números, pero en terminales tan grandes es de esperar que la autonomía brille y aquí he echado en falta un plus más. Comentar que estas cifras han sido con la pantalla configurada a 90Hz.

Donde sí deslumbra es en la carga rápida, algo que viene genial si necesitamos un chute de energía rápido. OnePlus habla de una mejora del 23% con respecto a Warp Charge 30. En nuestras pruebas, el modelo anterior tardaba 1 hora y 20 minutos en cargarse por completo y en el OnePlus 7T Pro el tiempo ha sido de aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Hay mejora pero tampoco se nota demasiado, un poco la tónica general con este dispositivo.

Con respecto al software, OxygenOS madura con Android 10. Entre las novedades más destacadas, encontramos nuevas opciones de personalización en ajustes para cambiar cosas como el estilo del reloj, la animación del lector de huellas, el color de acento o el fondo, a elegir entre claro u oscuro, y hasta la forma de los iconos. El diseño general se ha refinado y también hay novedades en apartados como los permisos de localización o la pantalla ambiente, que ahora muestra la canción que está sonando al estilo de 'Está Sonando' en los Pixel.

Experiencia fotográfica con el OnePlus 7T Pro

Como decía al principio, OnePlus apuesta por el mismo hardware en el apartado de cámaras, con la única diferencia de que ahora se ha incluido un modo para sacar fotos macro más de cerca. Seguimos teniendo una gama de zoom que va desde el ultra angular o 0,6 aumentos hasta los tres aumentos de su lente teleobjetivo.

A nivel software tenemos una app de cámara con una interfaz bastante clásica, con el carrusel de modos situado sobre el botón disparador y algunas funciones extra en la parte superior. Para desplegar todos los modos basta con deslizar hacia arriba, entre ellos está el modo retrato, paisaje nocturno o el modo Pro.

Zoom

Aquí se pueden ver los tres encuadres que nos ofrecen las tres lentes del terminal. Es un rango de zoom bastante amplio que da mucho juego a la hora de encuadrar, aunque hay que tener en cuenta el cambio de calidad entre lentes, siendo la principal la que más calidad nos da.

La diferencia de tamaño de las fotos es debida a la resolución. La cámara principal viene configurada en 12 megapíxeles y la ultra angular tiene 16 megapíxeles, mientras que el telefoto solo 8 megapíxeles.

Calidad de imagen

La foto sobre estas líneas fue tomada con la cámara principal a mediodía. Con buena luz, el OnePlus 7T Pro se luce y consigue un gran nivel de detalle, incluyendo texturas complejas como la del tronco del árbol. Bien de rango dinámico y reproducción del color.

En fotos nocturnas el detalle se resiente bastante, pero si tiramos del modo paisaje nocturno es posible conseguir imágenes de gran nitidez, incluso al ampliar. Ésta era una escena algo complicada y la ha resuelto muy bien, conservando el detalle de los elementos más pequeños y minimizando el ruido.

Aquí un ejemplo de la diferencia que hay entre el modo automático y el paisaje nocturno. Recomiendo usarlo en fotos con poca luz, aunque tiene la pega de que tarda varios segundos y no siempre es posible pararse tanto tiempo. Por cierto, una novedad: ahora el paisaje nocturno se puede usar también en la lente ultra angular, en la telefoto no.

Retratos

El modo retrato da bastante buen resultado, pero hay que pillarle el truco y lo primero es que si nos acercamos mucho al sujeto no se activará el efecto de profundidad. También es importante que haya buena luz para que el resultado sea bueno, como en la foto superior, donde consigue un desenfoque bastante natural pese a los ligeros errores de recorte.

De noche, la calidad de imagen cae de forma drástica y se complica mucho conseguir retratos decentes. Si hay una fuente de luz más o menos intensa como en la foto de la izquierda, es posible obtener un resultado correcto (el recorte es algo forzado pero pasable), pero con iluminación más compleja la imagen queda muy estropeada.

Supermacro

El modo supermacro es la única novedad de la cámara con respecto al anterior modelo 'pro' de OnePlus. hay que activarlo de forma manual y nos permite enfocar objetos a una distancia mínima de 2,5 centímetros. Lo cierto es que los resultados son espectaculares en cuanto al nivel de detalle que consigue. Puestos a pedir, el enfoque a veces es algo lento pero no supone un gran problema.

Selfie

La cámara frontal consigue un resultado bastante bueno si la luz acompaña. No llega al nivel de detalle que conseguimos con la delantera pero es más que suficiente para el típico selfie ocasional. Tenemos también modo retrato y funciona bastante bien, pero de nuevo el resultado depende mucho de la luz.

OnePlus 7T Pro, la opinión y nota de Xataka

No hace tantos años desde que OnePlus era aquella marca exclusiva que solo vendía móviles por invitación, cinco para ser exactos. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ya no hacen falta invitaciones para conseguir un teléfono de la compañía y, sobre todo, ya no hablamos solo de un móvil al año, sino de cuatro en el caso de 2019.

Habiendo probado a fondo el OnePlus 7 Pro en su día, el análisis del nuevo OnePlus 7T Pro ha sido un déjà vu de principio a fin. Los cambios se cuentan con los dedos de una mano y ninguno de ellos es lo suficientemente contundente como para que se note en el día a día. Las mejoras en potencia, brillo de pantalla, la carga rápida o el modo supermacro son bienvenidas, pero no suponen un impacto en el uso. Al menos yo no lo he notado.

La repetición no tiene porqué ser mala, el OnePlus 7 Pro ya fue un telefonazo en su momento y el nuevo modelo 'T' sigue siéndolo seis meses después.

La repetición no tiene porqué ser mala, el OnePlus 7 Pro ya fue un telefonazo en su momento y el nuevo modelo 'T' sigue siéndolo seis meses después. Su pantalla es una de las más completas del momento, tiene un diseño 'todo pantalla' muy ambicioso, es potentísimo y su conjunto de cámaras es muy versátil. No hay sorpresas, ni para bien ni para mal.

Parece que la nueva OnePlus ya no quiere exclusividades, sino que quiere estar más presente que nunca en el mercado móvil, y si eso implica lanzar cuatro teléfonos en un año, que así sea. Eso sí, parece que sorprendernos no está entre sus prioridades.

9,2 Diseño9,25 Pantalla9,5 Cámara8,75 Software9 Autonomía9 A favor La experiencia con la pantalla es excelente a todos los niveles.

El rendimiento es muy fluido incluso en tareas exigentes.

Uno de los diseños 'todo pantalla' más ambiciosos. En contra La cámara cumple, pero con poca luz se notan mucho sus debilidades.

Demasiado grande y pesado.

La autonomía no brilla como cabría esperar.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.