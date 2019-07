Xiaomi Mi A3, análisis: el superventas con Android One no es infalible, pero sigue siendo un móvil muy fácil de recomendar

"No es un Xiaomi Mi A3, sino un Mi A3 Lite", apuntábamos cuando conocimos el nuevo Android One de Xiaomi. Los Mi A han sido móviles superventas desde su primera generación y con este Mi A3 esperábamos otro gran dispositivo en relación calidad-precio, pero las primeras impresiones nos dejaron con la sensación de que este año no lo iba a tener tan fácil.

Hemos estado probándolo durante la última semana y aquí os traemos nuestro análisis del Xiaomi Mi A3. Un nuevo aspirante para intentar reinar en la gama media cuya propuesta se basa en la triple cámara, pantalla AMOLED, generosa batería y la presencia de Android One. Una combinación muy prometedora pero que, como suele ocurrir, no está exenta de concesiones para seguir ofreciendo un precio competitivo.

Xiaomi Mi A3, análisis en vídeo

Ficha técnica del Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 Pantalla AMOLED 6,088"

HD+, 19,5:9 (1.560 x 720px)

Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm Snapdragon 665

GPU Adreno 610 Memoria 4 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 / 128 GB + microSD hasta 256GB

UFS 2.1 Batería 4.030 mAh

Carga rápida 10W

Compatible con Quick Charge 3.0 y 18W Cámara trasera Sensor principal: 48MP, IMX586, f/1.8

Gran angular 8MP, f/2.2, 118º

Sensor profundidad 2MP Cámara frontal 32MP, f/2.0 Software Android 9 Pie (One Edition) Dimensiones y peso 153,48 x 71,85 x 8,475 mm

173,8 g Conectividad Doble SIM 4G, LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, infrarrojos, GPS/GLONASS/Beidou Otros Lector de huellas en pantalla, jack 3.5mm, USB tipo C Precio 249 euros (4/64GB)

279 euros (4/128GB)

Diseño: encontrando el mejor equilibrio entre estética y maniobrabilidad

Xiaomi ha cambiado su diseño de un año para otro. Si con el Mi A2 teníamos un cuerpo de aluminio con acabado mate, en este Mi A3 se apuesta por el cristal como elemento principal. Nuestra unidad de prueba es la de color grisáceo oscuro, el tono equivalente al negro. También hay disponibles modelos en color blanco y azulón brillante (como el que hemos utilizado para el análisis en vídeo que veis sobre estas líneas). En función de cómo incida la luz, el cuerpo de cristal genera una serie de reflejos muy llamativos, aunque en el modelo azul se notan más que en el negro.

El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno y es, probablemente, uno de los motivos por los que al final se acaba disfrutando el terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i, con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Además, se añade lo que Xiaomi denomina un "diseño curvo trasero 3D", que no deja de ser que la parte trasera tiene una ligera curvatura. Pero es un añadido que se agradece, ya que ayuda a mejorar la maniobrabilidad y dar la sensación de que estamos ante un móvil más delgado de lo que realmente es. Un tacto que por, ejemplo, no encontramos en el Redmi Note 7, más rectangular.

Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema. El agarre en mano es suficientemente bueno y no es de esos móviles que se van moviendo solos por todas partes si los dejamos. Sí peca más de otro de los problemas asociados al cristal: las huellas. Tanto por la parte delantera como por la trasera es fácil encontrar huellas impregnadas, y en pocas ocasiones tendremos el móvil totalmente limpio. Afortunadamente es fácil de limpiar, pero, salvo que apostemos por la funda de silicona transparente que viene con el móvil, difícilmente lo tendremos impoluto. E incluso hemos llegado a ver algunos arañazos después de estos días.

Con el Xiaomi Mi A3 tenemos por fin el diseño que muchos pedíamos: un móvil compacto y manejable en mano, pero sin olvidarse de dejar espacio para la batería.

Además de las curvas, que ayudan a mejorar el agarre del terminal, el Mi A3 tiene una ventaja respecto a la mayoría de sus rivales y es la elección de un tamaño muy adecuado. En vez de apostar por una pantalla de 6,3 pulgadas, el Mi A3 se queda en las 6,1 pulgadas con 'notch' en forma de gota de agua. No consigue el ratio de pantalla más elevado y los bordes son algo gruesos, especialmente el inferior que rompe la simetría, pero en mano sienta muy bien porque su altura no se eleva muy por encima de los 150 centímetros y su anchura no va más allá de los 70 cm.

Si lo comparamos con otros terminales, únicamente el Huawei P30 Lite consigue un diseño más compacto y equilibrado, pero queda por detrás en batería. Un ejemplo más de cómo Huawei sigue un paso por delante de Xiaomi en optimización del tamaño, pero donde este Mi A3 se sitúa en un punto de equilibrio excelente que no se repite en el resto: un móvil con unos 4.000 mAh de batería más compacto.

Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Tamaño Ratio Batería (mAh) Xiaomi Mi A3 153,48 71,85 8,475 173,8 6,088" 80,3% 4.030 Redmi Note 7 159,2 75,2 8,1 186 6,3" 81,4% 4.000 Xiaomi Mi A2 158,7 75,4 7,3 166 5,99" 77,4% 3.010 Huawei P30 Lite 152,9 72,7 7,4 159 6,15" 84,2% 3.340 Sony Xperia 10 156 68 8,4 162 6" 79,4% 2.870 Motorola One Vision 160,1 71,2 8,7 180 6,3" 82,5% 3.500 Oppo Reno Z 157,3 74,9 9,1 186 6,4" 85,3% 4.035 Samsung Galaxy A50 158,5 74,7 7,7 166 6,4" 84,9% 4.000

La colocación de los elementos sigue la tónica habitual. En la parte superior encontramos el jack de 3.5mm, que había desaparecido en el Mi A2, el micrófono de cancelación de ruido y el sensor de infrarrojos. También el LED de notificaciones, oculto en el marco superior. En el lateral derecho tenemos los controles de volumen y encendido, con un recorrido correcto, mientras que en la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C y los altavoces, bien alineados. En la parte superior del lateral izquierdo es donde tenemos la ranura híbrida para la tarjeta SIM y microSD.

Es curioso como el Mi A2 no tenía ni jack de auriculares ni microSD, sin embargo, el Mi A2 Lite sí. Son detalles como estos los que llevan a pensar que podemos estar ante un heredero de la versión Lite y no del Android One más potente. Aun así, se agradece que Xiaomi haya optado por esta decisión.

La parte trasera del Xiaomi Mi A3 es bastante lisa, llevándose la triple cámara toda la atención. Los tres sensores están colocados en posición vertical en un módulo que sobresale ligeramente del cuerpo, lo que provoca que se ensucie y que, además, "baila" cuando se coloca sobre la mesa. Es curioso ver como, pese a que el Mi A3 tiene un grosor de casi 8,5 milímetros, la cámara todavía sobresale y hace perder estabilidad al terminal.

Más allá de la triple cámara, el diseño es minimalista. El flashLED está ubicado justo debajo de la triple cámara, pero no hay elementos físicos adicionales ya que el lector de huellas está integrado bajo la pantalla. Es una decisión que, como veremos, tiene sus importantes consecuencias, pero al menos a nivel estético es un acierto.

Otro sutil cambio está en los logos de Xiaomi y Android One. Habemus nuevos diseños, tanto para el de la marca como para el del sistema de Google.

El de Xiaomi está colocado en posición vertical, en la esquina inferior donde está la cámara. Visto de normal es raro, pero se aprecia mejor cuando hacemos fotos en horizontal. Además, a partir de ahora está escrito en letras y no con el logo de 'Mi' como estaba antes, equiparándose a lo que tenemos con las marcas 'Pocophone' o 'Redmi'. El de Android One está junto a los de la Comisión Europea y tiene el nuevo diseño que Google mostró a principios de año durante el MWC.

Pantalla: una inexplicable decisión

Mi A3, Mi A2 y Mi A1, de izquierda a derecha.

El Xiaomi Mi A1 contaba con un panel FullHD de 5,5 pulgadas, lo que nos daba una densidad de unos 400 píxeles por pulgada. El Xiaomi Mi A2 repetía en densidad con su panel de 5,99 pulgadas y resolución FullHD+. Incluso el Mi A2 Lite y su panel de 5,84" FullHD+ llegaba a los 431ppp. ¿Qué tenemos en el Mi A3? Un panel de 6,088" y una resolución de 1,560 x 720 píxeles, lo que equivale a HD+ y 282 ppp. Una decepción si tenemos en cuenta lo que representa como evolución de la gama y que coloca al Mi A3 a la altura del Redmi 7, el gama de entrada de Xiaomi.

La pantalla AMOLED HD+ del Mi A3 se ve bien... de lejos. Al acercarse la sensación es extraña, con colores muy vivos pero letras borrosas.

¿Se nota la falta de nitidez en el Xiaomi Mi A3? La respuesta corta es que "sí". La respuesta larga es que "sí, pero". Si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla FullHD, la diferencia es apreciable para cualquiera. En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada. A la hora de leer se aprecia notablemente y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla. En mi caso soy usuario habitual de móviles con pantalla QuadHD, pero incluso otras personas menos acostumbradas han detectado que algo raro tenía. Sin embargo, con el paso de los días me he resignado. La falta de nitidez está ahí y no desaparece, pero sí apreciamos el resto de características de la pantalla.

Los dientes de sierra en las letras son fáciles de apreciar en la pantalla del Mi A3.

Para el usuario que venga de un móvil antiguo o no esté acostumbrado, es probable que la falta de nitidez no sea un problema grave. En ningún caso creemos que esta resolución sea agradable, pero como en tantas otras situaciones, "miraremos hacia otro lado" y olvidaremos que el panel podría ser considerablemente mejor. Donde más se nota esta pérdida de resolución es en la pantalla principal, a la hora de navegar y en YouTube, donde la resolución máxima es de 720p, lo que para algunos vídeos es insuficiente. Respecto a Netflix no es tanto problema, ya que curiosamente el Mi A3 cuenta con Widevine L1 y, por tanto, puede alcanzar resolución HD. Algo que muchos móviles con pantalla FullHD ni tan siquiera ofrecen.

Xiaomi apuesta por un panel AMOLED con matriz PenTile, lo que significa que en lugar de tres subpíxeles por cada píxel, cuenta con dos. Esto provoca un efecto de pixelación más notable en la pantalla y nos genera todavía más dudas. ¿Quiere decir esto que la pantalla del Mi A3 es peor que por ejemplo la del Mi A2? No necesariamente. La elección de un panel con tecnología OLED tiene sus beneficios, aunque su presencia aquí seguramente se deba a una cuestión estratégica.

La pantalla AMOLED dispone de un contraste excelente, con negros muy profundos y colores llamativos. De la misma manera que algunos paneles IPS FullHD se presentan mucho más nítidos, también tienen a veces un color más lavado y sin tanto 'punch'. De lejos, la pantalla del Mi A3 llama bastante la atención. Porque además de su saturación, el panel dispone de un brillo considerable.

Pese a que al fotografiar la pantalla se aprecian claramente los píxeles, durante el uso diario no es tan notable.

En exteriores el Xiaomi Mi A3 se comporta bien, con menos reflejos de lo habitual, pero el brillo máximo es algo justo para poder leer lo que aparece en pantalla. El Mi A3 posee un brillo máximo teórico de 350 nits, ya que debido a Android One no posee el High Brightness Mode (HBD) de MIUI, aunque al compararlo con la pantalla del Mi A2, unos 400 nits, la diferencia es poca.

El Xiaomi Mi A3 (izquierda) vs el Mi A2 (derecha): bajo luz del sol directa ofrecen una visibilidad similar con el brillo al máximo.

Respecto al brillo automático, el cambio es algo lento pero el sensor detecta correctamente cada situación. Lo que ocurre es que el brillo mínimo es demasiado alto, lo que unido a esos colores tan brillantes hace que por la noche totalmente a oscuras sea muy molesto de utilizar. Y con el filtro de noche tampoco nos libramos de ese problema.

La sensibilidad táctil es buena, pero, en cambio, la representación de color no es muy acertada. Uno de los problemas de los paneles AMOLED más básicos es que sufren degradaciones de color y los ángulos de visión suelen ser bastante malos. En el caso del Mi A3, con los ángulos de visión tenemos un bastante buen resultado. Sin embargo, los colores son muy saturados y con tendencia a tonos cálidos.

Los ángulos de visión del panel AMOLED del Mi A3 (izquierda) son considerablemente mejores que los del Mi A2 del año pasado (derecha).

La experiencia con el panel del Mi A3 ha sido extraña. Su nitidez es insuficiente y los colores no son muy precisos, pero la pantalla AMOLED es muy sugerente. Una pantalla que claramente no está al nivel de lo esperado pero que después de utilizarla durante estas semanas considero que tampoco debería ser suficiente motivo como para denegar el resto de bondades.

¿Por qué entonces Xiaomi ha optado por ella? Según la propia marca, "para mantenerse en ese rango de precio ya que no se puede tener todo". Porque un panel AMOLED FullHD+, como el del Mi 9T, es considerablemente más caro. Repetir con un panel IPS habría convertido a este Mi A3 en un terminal muy similar al Redmi Note 7. Gracias a la presencia del panel AMOLED, el Mi A3 ha podido diferenciarse e integrar además el lector de huellas bajo la pantalla.

A nivel de software, el Xiaomi Mi A3 no cuenta con ninguna opción para modificar el color de la pantalla. En ese sentido, Android puro se queda algo corto en cuanto a personalización de la pantalla.

De las opciones que tenemos en los ajustes de pantalla encontramos la opción de luz nocturna, para que se active automáticamente un filtro ámbar a determinada hora, el brillo automático, elegir el tamaño de las letras o activar la pantalla ambiente, que nos activará la pantalla cuando haya una notificación. Sin embargo, pese a contar con un panel AMOLED, no tenemos la opción de 'Always On-Display'. Un añadido que habría ayudado a justificar la apuesta por esta tecnología de pantalla.

El Snapdragon 665 es muy solvente, pero no marca la diferencia

Con el procesador ocurre algo similar a la pantalla pero, al menos en este caso, es más un tema de expectativas. El Mi A3 incorpora el nuevo procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, un chipset fabricado en 11 nanómetros que incorpora ocho núcleos Kryo 260 a 2GHz y 1,8GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP.

Según Qualcomm, este nuevo procesador llega para mejorar el apartado 'gaming' respecto a la generación anterior, que no es otro que el Snapdragon 660 que incorporaba el Mi A2 y también tiene el Redmi Note 7. Sin embargo, se da la casualidad que dos juegos Android tan populares como 'Asphalt 9' y 'Fortnite' aparecen como no compatibles.

El rendimiento del Snapdragon 665 junto a los 4GB de RAM es muy bueno, aunque hay poca mejoría respecto al año pasado. Tampoco pasa nada, principalmente porque el Snapdragon 660 sigue siendo bastante capaz. Algunos usuarios esperaban encontrar el Snapdragon 710 que se añade en el Mi CC9, pero finalmente no ha sido así. ¿Habría supuesto alguna mejora? No lo sabemos realmente, pero en el caso del Mi A3 la experiencia es muy fluida principalmente porque este Snapdragon 665 mueve con mucha soltura el HD.

Todos los menús, las aplicaciones y animaciones se mueven rápidamente. En este sentido, también se nota que estamos ante un móvil con Android One. Utilizar el Mi A3 es muy agradable, obteniendo una fluidez superior al de los Xiaomi con MIUI de nivel equivalente.

El Xiaomi Mi A3 vuela. Y es que pese a que el Snapdragon 665 no es un procesador tan avanzado, tener una pantalla HD y Android One ayudan a que la experiencia sea muy fluida.

No estamos exentos de algún retraso ocasional o una animación que no termina de arrancar. Pero incluso en móviles de gama alta a veces nos ocurren estos fallos. Como decimos, el rendimiento del Mi A3 es excelente y en juegos también hemos obtenido una muy buena fluidez y temperaturas aceptables, claro está, debido en parte a que los juegos están limitados a resolución HD.

Aquí os dejamos con la tabla de benchmarks del Xiaomi Mi A3, comparados con los resultados de otros móviles similares con distintos procesadores. Como vemos, el Snapdragon 665 se sitúa ligeramente por delante de los Snapdragon 660 y el Kirin 710, al nivel del Exynos 9610, pero por detrás claramente del Snapdragon 730 del Mi 9T. Un terminal cuyo precio lo coloca en otra categoría.

Xiaomi Mi A3 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi 9T Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A50 Motorola One Vision Procesador Snapdragon 665 Snapdragon 660 Snapdragon 730 Kirin 710 Exynos 9610 Exynos 9609 RAM 4GB 4GB 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB AnTuTU 139.353 127.610 211.901 131.268 147.589 136.111 Geekbench 4.0 (Single/Multi) 1.517 / 5.570 1.626 / 4.286 2.545 / 6.900 1.550 / 5.499 1.719 / 5.630 1.507 / 4.934 PCMark Work 6.483 6.332 7.533 5.872 5.556 6.812

Para el almacenamiento contamos con una base de 64GB, de los cuales nos quedarán libres 48.33GB. Este año además se opta por una memoria UFS 2.1 que en nuestras pruebas con Androbench nos ha ofrecido unos 508MB/s de lectura y 170MB/s de escritura, aproximadamente el doble de rápido en lectura pero similar en escritura respecto a la memoria eMMMC 5.0 del Mi A2.

Estos días he estado probando también la Mi Band 4 y la sincronización por Bluetooth ha sido correcta. Respecto al GPS, el WiFi o los datos, la captación de señal también ha sido buena. El Mi A3 también incorpora un sensor de infrarrojos, que funciona a través de la aplicación Mi Remote controller. Lo hemos probado con una Sony Bravia con Android TV y sin problemas.

Nos hubiera gustado decir que para pagar con el móvil todo ha ido bien, pero, lamentablemente, un año más seguimos sin tener NFC. Una incorporación que habría sido un impulso considerable al terminal, pero que Xiaomi ha decidido no implementar. Una decisión conservadora en un móvil que más allá de sus bondades, que las tiene, no logra sorprender en casi ningún apartado.

Android One tampoco se libra del bloatware

MIUI es la capa de personalización de Xiaomi y está incluida en prácticamente todos sus terminales, desde los gama de entrada hasta sus buques insignia. Pero la gama Mi A es diferente. En este caso tenemos Android One, que no deja de ser el proyecto de Google para ofrecer "Android puro" junto a dos años de actualizaciones aseguradas y tres años de actualizaciones de seguridad. Se trata de la forma que tiene Google de aliarse con otros fabricantes y asegurarse que al menos uno de sus dispositivos llega tal y como ellos consideran que Android debería ser. O esa es la idea.

Teóricamente deberíamos tener un sistema operativo limpio, sin modificaciones estéticas, ni bloatware ni duplicación de aplicaciones. Un software básico y ligero. Pero lo que tenemos con el Mi A3 se aleja ligeramente de la teoría. Es cierto que el software del Mi A3 es puramente Google, con la estética de siempre y todas las aplicaciones de Google. Tenemos Android 9 Pie junto al parche de seguridad de julio y la experiencia que ofrece es la misma que otros años.

Sin embargo, nos hemos encontrado varias aplicaciones preinstaladas que no encajan con esa filosofía, aunque sí son muy habituales en MIUI: Mi Community, Tienda Xiaomi, Amazon y AliExpress. Las dos primeras son entendibles ya que Xiaomi siempre apuesta por su comunidad, pero es curioso como aparecen también dos plataformas de compras que poco o nada tienen que ver con Android One.

Más allá de estas aplicaciones, los cambios en el Mi A3 respecto a "Android puro" son mínimos. Algún apartado propio en los ajustes como 'Mi Servicios', una aplicación propia de cámara y poco más. La experiencia de usuario del Mi A3 es básicamente la que Google quiere que sea, con sus respectivas ventajas, estabilidad y velocidad, y sus particulares desventajas, como la pérdida de opciones de personalización.

No faltan opciones como el nuevo Bienestar digital, incluido con Android 9 Pie. En esa opción podremos ver la cantidad de veces que hemos utilizado las distintas aplicaciones, el número de notificaciones o las veces que hemos desbloqueado el móvil. Una herramienta curiosa que asusta un poco cuando pasas más de cuatro horas con el móvil y lo desbloqueas más de doscientas veces.

Biometría

El Xiaomi Mi A3 dos opciones de seguridad biométrica para desbloquear el móvil. Por un lado tenemos el lector de huellas, integrado bajo la pantalla, y por otro el desbloqueo facial. Tenemos opciones para varios gustos, pero lo cierto es que ninguno de estos métodos nos ofrece una experiencia suficiente buena como para destacar por encima del otro.

El sensor de huellas dactilar se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y según la compañía ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7,2 µm. Cuando añadimos la huella ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta.

Con la pantalla apagada aparece el símbolo del lector de huellas y al pulsarlo se enciende con una luz azulada y una pequeña animación. La velocidad no es inmediata, tanto que da tiempo a verse con calma la animación de encendido. Respecto a la fiabilidad, bueno... después de unos días de haberle tomado la medida puedo decir que el índice es bastante mejor que al principio, pero sigue por detrás de lo que teníamos con los lectores físicos. Bajo luz directa del sol sigue dando problemas y con las manos mojadas también hemos tenido algún fallo.

Pese a no ser ni el más rápido ni el más fiable, lo cierto es que su ubicación sí me parece un acierto. Los lectores de huellas integrados en la pantalla son el camino a seguir y aunque es cierto que todavía estamos en unas primeras generaciones, personalmente me alegro que Xiaomi se haya animado a intentar extender esta tecnología a más usuarios. Pese a las importantes consecuencias en la pantalla. Es una decisión similar a la de eliminar el jack de 3.5mm el año pasado. Curiosamente, entonces fue un pulso para expandir el uso del bluetooth, pero este año han vuelto a añadirlo. Esperemos que con el futurible Mi A4 no den un paso atrás y los lectores de huellas integrados en la pantalla hayan mejorado notablemente.

Otra opción es el desbloqueo facial por inteligencia artificial. En este caso se utiliza la cámara frontal, pero ya nos avisan desde el principio que no es un método de seguridad infalible y que podría ser el móvil desbloqueado con una foto o alguien con una apariencia similar. Un mensaje no muy inspirador pero que transmite transparencia, algo que se agradece.

La detección del rostro permite ir directamente al escritorio o desbloquearlo para luego deslizar. Sin embargo no funciona con la pantalla apagada. El resultado es bastante efectivo, detectando el rostro con facilidad y en un tiempo relativamente breve. Tampoco hemos tenido problemas desbloqueándolo en un cuarto totalmente a oscuras, por lo que sin ser el desbloqueo facial más rápido, sí es un añadido que ofrece buenos resultados.

Fotografía: una triple cámara abrazada a la inteligencia artificial

Llegamos al apartado fotográfico, uno de los puntos clave para la mayoría de móviles. En el Mi A3, el fabricante ha decidido implementar un sistema de tres sensores. Convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles Sony IMX586, con una lente de apertura f/1.79. Le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con lente f/2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles para el modo retrato.

Como vemos, se trata de una configuración bastante básica donde se añade el sensor principal que hemos visto repetido en otros móviles de la compañía, pero con un gran angular y un sensor de profundidad que no alcanzan la cantidad de megapíxeles de por ejemplo el Mi 9T. Vamos a ver cómo se comportan en el día a día. Pero antes hablemos de la aplicación de cámara.

La aplicación de cámara del Xiaomi Mi A3 es equivalente a la que hemos visto en otros dispositivos de la compañía. No se trata de la GCam, aunque el terminal sí es compatible. Tenemos un diseño sencillo, aunque con una gran cantidad de opciones.

En la pantalla principal encontramos las opciones de flash, HDR, IA, filtros y ajustes en la zona superior; un botón para intercambiar entre el modo gran angular 0,6x, modo estándar o zoom 2x y en la zona inferior los ajustes de vídeo corto, vídeo, foto, retrato, modo nocturno, panorámica y modo pro. Unas herramientas que podremos ir accediendo simplemente deslizando la pantalla.

En el modo Pro será donde podamos ajustar la exposición, la ISO, elegir la lente o hacer fotografía con los 48 megapíxeles. De lo contrario, la fotografía normal se realiza por defecto en 12 megapíxeles debido a la aplicación de la técnica 'Pixel Binning'.

La aplicación funciona con normalidad aunque en alguna ocasión hemos experimentado lag a la hora de realizar las fotos. Más allá de ese detalle, ningún comportamiento errático constante que empobrezca la experiencia.

Cámaras traseras

Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien, hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado. De lo contrario, la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas.

De día, las imágenes del Mi A3 son excelentes, con colores realistas y un nivel de detalle en las texturas muy elevado.

El rango dinámico de la cámara es muy bueno, sobre todo como decimos con la aplicación o del modo HDR o directamente del botón de inteligencia artificial. Por lo que hemos visto, en general casi siempre nos interesará activar esta inteligencia artificial ya que los resultados suelen ser bastante mejores en rango dinámico, sin llegar a sobresaturar en exceso la imagen.

El modo HDR (derecha) añade intensidad a los colores de la imagen sin llegar a saturar en exceso y resultar artificial.

Disponemos de reconocimiento de hasta 27 escenas diferentes que van desde el cielo, la comida, el modo retrato o las plantas. La aplicación nos lo indicará con un pequeño icono cada vez que detecte una escena.

Gracias al uso de esta inteligencia artificial, la cámara consigue un muy buen resultado en escenas complicadas como contraluces o imágenes con muchas sombras y colores. Como nota negativa comentar que a la hora de disparar en este modo no es tan rápido, pero la diferencia es mínima y compensa.

La IA no hace milagros, pero sí suele extraer algo más de información.

El nivel de detalle y la gestión de la luz es considerablemente bueno, a la altura de terminales más caros.

Con la fotografía macro obtenemos también un buen resultado, siendo la distancia mínima de enfoque bastante corta.

En interiores el Mi A3 también consigue lucirse, con colores bastante realistas y una buena gestión del detalle. Si bien es cierto que a la que la luz baja ligeramente el procesado tiene más trabajo y ya se empieza a notar la pérdida de nitidez.

Si nos vamos a la fotografía nocturna el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados muy decentes teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. Si utilizamos el modo Pro con 48 megapíxeles en fotografía nocturna, el nivel de detalle es similar pero perdemos iluminación.

La IA del Mi A3 detecta escenas nocturnas y consigue ligeramente mejores resultados. La nitidez lógicamente se pierde y todo está más difuso, pero aun así se salvan algunos detalles.

Para complementar disponemos de un modo nocturno que cuenta con su propio apartado. En este modo podremos hacer zoom, pero no activar el gran angular. El resultado es interesante cuando haya muchos juegos de luces complejos y consigue captar bastante más luz y detalle, si bien está en la línea de lo visto en otros terminales de su rango.

Fotografía estándar (izquierda) vs modo nocturno (derecha)

El Mi A3 hace muy buenas fotos en atardeceres, no hace falta que las estropeemos con un modo nocturno que como su nombre indica es para condiciones de baja luminosidad.

Donde sí destaca especialmente el Mi A3 es en el modo retrato, con un efecto de desenfoque bastante natural y preciso, consiguiendo también un buen detalle y sin bordes excesivamente difuminados. Este año además podemos modificar la apertura a nuestro gusto antes de realizar la imagen.

El modo retrato consigue un nivel de detalle excelente, con un efecto desenfoque muy logrado y unos contornos medianamente conseguidos.

Uno de los problemas de la cámara de 48 megapíxeles es que las imágenes obtenidas suelen tener un tamaño muy grande, entre 4 y 9MB. Pero eso es con la fotografía estándar, ya que si nos vamos a las imágenes a tamaño completo pueden ocupar hasta 20MB. Una cantidad muy elevada para la ganancia que vemos.

Pese a pesar el triple, la imagen de 48MP (derecha) consigue un peor nivel de detalle en escenas nocturnas.

También tenemos la opción de zoom 2x, cuya presencia se agradece y permite la realización de imágenes con bastante detalle. Muy útil en espacios abiertos o cuando queremos obtener un punto de vista más cercano. Aunque debemos tener en cuenta que se trata de un zoom digital, por lo que la ganancia es el equivalente a un recorte.

Al ser zoom 2x digital no conseguimos mejor detalle, pero sí podemos jugar con la perspectiva.

Además del zoom, la triple cámara del Mi A3 también permite la fotografía con gran angular. Es por ello que se dice que las triples cámaras son muy versátiles, porque gracias a estos sensores extra podemos hacer fotos que de normal no podríamos.

El nivel de detalle con el sensor de gran angular no es el mismo que el principal.

En el Mi A3 el sensor es de 8 megapíxeles, con una lente f/2.2 y un campo de visión de 118 grados. Además sigue activa la inteligencia artificial y se cuenta con una corrección de distorsión en los bordes que nos ha parecido bastante efectivo. Pese a ello, la pérdida de calidad del sensor es notable y tanto el detalle, el enfoque o el rango dinámico son considerablemente inferiores al principal.

El modo gran angular del Mi A3 todavía no está preparado para la fotografía nocturna.

Cámara frontal

El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura f/2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. La cámara frontal nos ofrece un enfoque fijo y disponemos de flash a través de la iluminación de la propia pantalla.

Selfie nocturno (izquierda) vs selfie con flash de pantalla (derecha)

En situaciones de baja luz es donde la cámara frontal del Mi A3 destaca mejor, consiguiendo un nivel de detalle y un juego de luces muy bueno. A un nivel altísimo para ser una cámara frontal.

Selfie de noche (izquierda) vs modo belleza (centro) vs modo retrato (derecha)

Por defecto el Mi A3 aplica un modo belleza, donde se nos suaviza la piel. Este se puede eliminar o se puede configurar para que nos estilice el rostro, suavice o amplíe los ojos. También hay disponibles toda una serie de filtros.

Además del modo belleza, tenemos también la posibilidad de aplicar el modo inteligencia artificial con el reconocimiento de escenas o el modo retrato. Este último consigue un resultado bastante preciso pese a no contar con un sensor extra de ayuda.

Como opción extra, el Mi A3 añade una función 'Palm Shutter' con detección de la palma de nuestra mano para automáticamente hacer la foto al cabo de tres segundos.

Vídeo

El Xiaomi Mi A3 graba vídeo hasta resolución 4K y 30fps o 1080p y 60fps, con la posibilidad añadida de grabar vídeos cortos para redes sociales, hacer time lapses o cámara lenta a FullHD y 120fps o 720 y 240fps.

Los vídeos realizados tienen un nivel acorde a la cámara. La gestión de la luz es buena y una vez enfoca la imagen, el detalle es elevado. Lo que ocurre es que al vídeo le cuesta enfocar y la estabilización digital es bastante básica. Es habitual que los vídeos salgan movidos y las transiciones no sean suficiente estables.

Sobre los problemas de estabilización del vídeo que algunos usuarios han avisado, en nuestra unidad no los experimentamos pero por si fuera el caso, la compañía ha actualizado el terminal para corregirlos.

Marcha atrás: el jack de 3.5mm vuelve a estar presente

El año pasado se prescindió del jack de audio, pero con el Mi A3 volvemos a tenerlo. Lo tenemos en la parte superior y lo cierto es que nos alegremos que esté de vuelta. Afortunadamente los auriculares bluetooth son cada vez más habituales y el consumo energético de estos es cada vez más eficiente, pero tener el jack de 3.5mm sigue siendo muy útil en muchas situaciones.

La calidad del audio del Mi A3 es aceptable, con un volumen máximo de 102 decibelios según nuestras pruebas a través del altavoz inferior de 0,915 cc. Por encima del 80% se nota la distorsión y lo cierto es que la riqueza de matices y profundidad no es para tirar cohetes. En el apartado del sonido, Xiaomi tiene margen de recorrido para ofrecer una experiencia de más nivel. Aunque para ser un gama media, el Mi A3 cumple con lo esperado.

A la hora de conectar los auriculares inalámbricos tenemos Bluetooth 5.0 y soporte para A2DP, LDAC y aptX HD. Con las llamadas hemos obtenido un sonido limpio y se escuchaba perfectamente a la otra persona.

El sonido es bueno, aunque no tenemos opciones a través del software para personalizar el sonido. Ni un ecualizador ni ninguna herramienta. Es una lástima ya que podría haber redondeado este apartado, pero es uno de los precios a pagar por tener Android One.

Una batería a la altura del resto de móviles de la marca

El Xiaomi Mi A3 incorpora una batería de 4.030 miliamperios-hora, un indicativo que su autonomía debería ser generosa y al nivel de lo que nos tiene acostumbrado Xiaomi con otros dispositivos. Y lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado.

El Xiaomi Mi A3 es uno de los móviles con Android puro de mayor autonomía. Una combinación ganadora de software limpio y batería que muchos usuarios valorarán.

La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con el brillo automático, bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar Spotify, ver vídeos y jugar un cuarto de hora. En comparación, el Redmi Note 7 con un uso parecido nos había dado un resultado ligeramente superior, alcanzando más fácil las ocho horas de pantalla.

Al final influyen muchos factores, desde el procesador, la pantalla, el sistema operativo... nuestro uso ha sido bastante similar al que solemos hacer en los distintos análisis y en general después de algo más de una semana de uso hemos detectado que la autonomía está ligeramente por debajo de los móviles Xiaomi con MIUI de 4.000 mAh. Aún así son números excelentes y es una muy buena noticia que el Mi A3 ofrezca tan buenos resultados de autonomía.

A través del USB tipo C podremos cargar el terminal de 0 a 100% en un total de una hora y 45 minutos, llegando al 25% en 20 minutos y al 70% en una hora. Un tiempo que está dentro de lo esperado teniendo en cuenta la gran capacidad de la batería y que podría mejorar en caso de utilizar un cargador más potente. Decimos esto porque el cargador incluido con el Mi A3 es de 10W, sin embargo el móvil admite carga rápida de hasta 18W.

Xiaomi Mi A3, la opinión y nota de Xataka

¿Es el Xiaomi Mi A3 un móvil recomendable? Bajo nuestro punto de vista, sí. ¿Se convertirá en el rey de la gama media como lo lograron las anteriores generaciones? Eso ya no lo tenemos tan claro. No solo porque las alternativas también ofrecen una gran calidad-precio, sino porque Android One ya no es tan diferencial como antes. Las capas de personalización han alcanzado un punto de madurez importante y quizás tener o no Android puro no suponga una diferencia tan relevante.

Su precio oficial son 249 euros para la versión con 4GB y 64GB. Es decir, 50 euros más que el Redmi Note 7. ¿Y qué ganamos respecto a este? Un mejor rendimiento gracias a Android One, un diseño algo más moderno y una triple cámara un paso por delante. ¿Es suficiente para justificar la inversión? Para muchos usuarios seguramente sí. Y es que pensemos que el Mi A3 se encontrará probablemente por debajo de los doscientos euros en poco tiempo.

Al final estamos en un gama media muy equilibrado. La pantalla AMOLED ofrece unos colores realmente llamativos, el procesador es más que capaz en todo tipo de tareas, la batería es sobresaliente y la triple cámara es muy solvente y convencerá a gran parte de los usuarios. Sobre la polémica de la pantalla HD, sí, es un paso atrás. Pero de la misma forma que el año pasado teníamos poca batería, este año el "pero" es la resolución. Y realmente me parece bastante más convincente la situación actual. No hay móviles perfectos, pero el Mi A3 cumple con la mayoría de requisitos que muchos usuarios que buscan móvil nuevo pueden necesitar.

Este Xiaomi Mi A3 puede que no sea el golpe en la mesa de otros años, pero sigue siendo uno de los mejores gama media en calidad-precio, con una gran batería, buena triple cámara y el siempre diferenciador plus de Android One.

El Xiaomi Mi A3 aspira otra vez más a convertirse en la "recomendación estrella" del 2019. Ese móvil bueno, bonito y barato que poder recomendar a cualquier usuario. Seguimos sin NFC, la pantalla nos genera algunas dudas y quizás llegue dentro de un tiempo otro modelo más competitivo, pero hoy por hoy este Mi A3 tiene argumentos más que suficientes para convertirse en otro superventas. Porque al final el precio juega un factor decisivo y la no presencia del apellido 'Pro' puede ayudar a que encontremos buenas ofertas del Mi A3 en un periodo más corto de tiempo.

8.5 Diseño9,0 Pantalla7,5 Rendimiento8,5 Cámaras8,5 Software8,5 Autonomía9,0 A favor El diseño ha seguido mejorando para mantener el agarre y la ergonomía pese al notable salto de batería.

El rendimiento es muy bueno y Android One sigue siendo un valor seguro.

La versatilidad de la triple cámara y sus más que aceptables resultados en este rango de precio. En contra Las ausencias: NFC, pantalla FullHD, un procesador más potente...

Pese a ser fiables, tanto el lector de huellas como el desbloqueo facial son algo lentos.

En el apartado del sonido Xiaomi sigue sin destacar.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.