Xiaomi Mi Band 4, análisis: la pantalla a color es un verdadero salto, pero lo mejor es depender menos del móvil

La pantalla a color llega a la Xiaomi Band. Año tras año el fabricante chino ha ido renovando su 'wearable' más popular, pero han necesitado cuatro generaciones para incorporar una pantalla AMOLED a color manteniendo al mismo tiempo su ajustado precio. Hemos estado probando la nueva pulsera cuantificadora durante las últimas semanas y aquí os traemos nuestro análisis de la Xiaomi Mi Band 4.

El diseño de la nueva Mi Band 4 es muy similar a las anteriores. ¿Qué ha cambiado entonces además de la pantalla? La hemos llevado a la playa, a correr y de festival para ver si ha cambiado algo respecto a la Mi Band 3 y hemos visto que estamos ante una pulsera bastante más completa, mejor para hacer un seguimiento del ejercicio y más intuitiva a la hora de utilizar. Para todos aquellos que queráis conocer qué ofrece la nueva Xiaomi Mi Band 4, esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de la Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4 Pantalla 0,95" AMOLED

240 x 120

24 bit, 400 nits Peso 22,1 g Correa Ajustable: 155 - 216 mm

Extraíble, compatible con las de Mi Band 3 Batería 135 mAh LiPo Almacenamiento 16MB Memoria 512KB Resistencia IP68, 5 atm (hasta 50 metros) Conexión con el móvil Aplicación Mi Fit

Android 4.4, iOS 9.0 o superior Sensores y conectividad Bluetooth 5.0, acelerómetro, giroscopio, sensor de frecuencia cardíaca PPG, sensor de proximidad Precio 34,99 euros

Xiaomi mi Band 4 Pulsera de Fitness Inteligente Monitor de Ritmo cardíaco 135 mAh Pantalla Color Bluetooth 5.0 más Reciente 2019(Negro) Hoy en Amazon por 31,83€

Un diseño icónico con cada vez mejor aspecto

La Xiaomi Mi Band empieza a ser un producto icónico. Sea la generación que sea, lo cierto es que por la calle es fácil de identificar. Con el paso de los años Xiaomi ha ido perfeccionando su apariencia, pero estéticamente desde lejos todas las Mi Band parecen iguales. Desde lejos, si la pantalla está apagada, esta Mi Band 4 es muy difícil de diferenciar de la Mi Band 3.

Sin embargo lo cierto es que la Mi Band 4 sí ha mejorado su diseño. Seguimos teniendo una pulsera con una correa de silicona transpirable y el cuerpo es prácticamente del mismo tamaño y peso. Una vez puesta se antoja ligera y bastante cómoda, además la sujección es buena y no tenemos la sensación que vaya a caerse.

Son 22 gramos de peso. La correa de silicona no se ha modificado y cuenta con 12 agujeros para ajustarla a nuestra muñeca. Es un margen bastante amplio, aunque a la hora de colocárnosla no nos ha resultado del todo fácil. Una vez puesta, sin problemas.

La Mi Band 4 es un complemento que no es especialmente elegante, pero en esta ocasión sí ofrece un diseño más llamativo y bonito. Por varias razones. En primer lugar desaparece la hendidura del botón. Ahora simplemente tenemos un botón táctil capacitivo que queda muy oculto, totalmente integrado y liso. Un paso adelante que hace que cuando la pantalla esté apagado quede todo más compacto.

La superficie de la pantalla es hasta un 39,9% más grande respecto a la Mi band 3, según los datos oficiales de Xiaomi. A la hora de la verdad no se nota, porque es un OLED y el negro está muy conseguido. Y es que de frente es prácticamente imposible diferenciar la pantalla de lo que es el marco, si bien con un cierto ángulo de inclinación sí se puede ver el recuadro. Finalmente está el hecho de tener una pantalla a color. Es un detalle que se agradece muchísimo también a nivel de diseño. Ya no da esa sensación de pulsera económica, ahora al tener una pantalla a color se permite la comparación con pulseras bastante más caras.

Pese a tener una mejor pantalla, la Mi Band 4 sigue siendo prácticamente igual de ligera y cómoda de llevar. Este año, el hecho de tener una pantalla a color además ayuda a que el aspecto empiece a ser más bonito y llamativo.

Con la Mi Band 3 se introdujo la pantalla táctil. Ahora la pantalla a color. Pero también hay un cambio en el cristal que rodea la pantalla. El cristal es ligeramente redondeado en los bordes, aunque este año es bastante menos pronunciado que el cristal 2.5D de la Mi Band 3. Al principio prefería los bordes más redondeados porque me daba mejor sensación al tacto, pero al cabo de unos días he visto que hay menos reflejos y da un mejor aspecto al ser una pulsera más plana.

En la unidad que hemos estado probando estas semanas la correa era de color negro. Es la que viene por defecto, pero en distribuidores como Amazon podemos encontrar decenas de recambios de distintos colores y materiales. Además hay un punto a favor que nos ha gustado; la Xiaomi Mi Band 4 es compatible con las pulseras de la Mi Band 3.

Hemos podido probar un par y nos ha encajado bien. En una de ellas ha quedado un ligero hueco y creemos que la 3 iba más fija, pero eso ya depende del modelo de correa en concreto.

El diseño sigue siendo muy parecido al de las anteriores generaciones, tal es así que la mayoría de pulseras de la 3 sirven para la Mi Band 4.

Para cargar la Mi Band 4 necesitaremos extraer la correa. No es hacer clic y ya está, porque está muy ajustada y cuesta un poco. En la parte trasera tenemos los pines de carga y el sensor de ritmo cardíaco, que este año es algo más grande.

Lo que no ha cambiado es que sigue siendo una pulsera con resistencia al agua IP68, que podremos sumergir hasta 50 metros o 5 ATM. La hemos llevado a la playa y no hemos tenido problemas. Eso sí, cuando la pantalla está mojada, la Mi Band 4 detecta toques accidentales y no funciona muy bien a la hora de controlarla. Habrá que esperar unos segundos para que se seque y entonces ya irá bien.

A su favor decir que la Mi Band 4 sí cuenta con un entrenamiento dedicado para natación y cuantificar brazadas, por lo que podremos llevarla a la piscina y utilizarla para nadar. Aún así, bajo el agua no funciona el sensor de ritmo cardíaco.

Pantalla a color: la gran novedad

La pantalla de la Xiaomi Mi Band 4 es un claro paso adelante. Tenemos un panel AMOLED de 240 x 120 píxeles y 24 bits de color. Estamos ante un panel que ofrece una cantidad de detalle, brillo y color muy buena. Un paso clave que transforma la experiencia de la Mi Band.

Trastear con la Mi Band 4, mirar las notificaciones, mirar la hora o utilizarla es por fin una sensación agradable. Más cercana a lo que los smartwatches o smartphones suelen ofrecen. Como punto negativo comentar que la pantalla se mantiene activa sin toques únicamente unos cinco segundos.

Con 282 ppp el nivel de detalle está cerca del que ofrecen los móviles básicos. Pese a que si nos fijamos sí se perciben los píxeles, a la hora de leer las letras son muy nítidas. Respecto al contraste, al tratarse de un panel AMOLED tenemos que los negros son excelentes y el color muy llamativo. A la hora de utilizarla hay una gran diferencia si colocamos una imagen con fondo negro o una pantalla principal a todo color.

Comparativa de los 5 niveles de brillo. A partir del cuarto empezamos a tener una buena visión en exteriores.

Tanto el brillo, el color, como el táctil de la pantalla de la Mi Band 4 son todo un acierto. Pudiendo, ahora sí, verse bien bajo el sol directo (con el brillo al máximo).

Disponemos de cinco niveles de brillo diferentes. El nivel 3 es el que viene por defecto y el que mejor funciona en interiores. Al salir a la calle recomendamos subirlo al cuatro, ya que es a partir de este cuando la visibilidad en exteriores es buena. Con el máximo nivel, la pantalla de la Mi Band 4 alcanza los 400 nits y se puede leer bien aunque haya luz directa.

Por el lado contrario, los niveles de brillo más bajos solo se leen a oscuras. De hecho, Xiaomi ofrece un modo nocturno programable a determinadas horas para que el brillo se ajuste automáticamente al mínimo.

La nueva pantalla de la Mi Band ayuda a ampliar el tipo de usos que le podemos dar. Con la 3 ya podíamos leer notificaciones, pero ahora todo tiene mejor aspecto. En la pantalla principal podemos cambiar el diseño, hay distintos menús y hay ciertas acciones que podremos hacer directamente desde la pulsera.

La respuesta táctil es buena y pese al reducido tamaño no hay toques raros. No es la pantalla más fluida, pero el nivel de precisión es correcta y durante el día a día la experiencia es suficiente buena como para que no echemos en falta algo mejor.

Con la Mi Band 4 podemos recibir las notificaciones del móvil, sea WhatsApp, Gmail, Twitter o Telegram. Todas ellas con su pequeño logo, el nombre de la persona y el mensaje. Se pueden leer perfectamente, aunque sigue sin mostrar bien los emoticonos. En el caso de recibir varios mensajes nos aparecerá una notificación conjunta, aunque deslizando hacia abajo podemos leer cada uno individualmente. Todavía no se pueden contestar y el diseño podría ser algo mejor. Un margen de mejora que habrá que reservar para los próximos años.

Ahora pasaremos a contaros los distintos usos de la pulsera, pero no sin antes detenernos en las decenas de pantallas disponibles. Desde la aplicación Mi Fit podemos elegir cuál queremos aplicar. Aquí recomendamos optar por una pantalla principal con fondo negro, ya que como decimos si elegimos una muy colorida, el recuadro de la pantalla se notará especialmente. Aunque claro está, sobre gustos colores.

Si colocamos un fondo de color, el recuadro de la pantalla se aprecia fácilmente y queda un poco raro. Sobre todo cuando la miramos desde cierto ángulo. Nuestra recomendación es que el fondo elegido sea totalmente negro, para aprovechar el panel AMOLED.

Las esferas son una manera genial para darle un toque personal, pero además la comunidad ya se ha puesto manos a la obra y existen aplicaciones para instalar esferas personalizadas como por ejemplo WatchFace for Xiaomi Mi Band 4, disponible en Google Play.

Es tan sencillo como elegir la que queramos, darle a instalar y seguidamente ir a la aplicación Mi Fit para aplicarla como si fuera una de las que vienen por defecto.

Mediante aplicaciones de terceros podemos acceder a una colección enorme de esferas personalizadas para la Mi Band 4.

La aplicación Mi Fit sigue mejorando, pero es menos necesaria

La aplicación Mi Fit es el centro de control de la pulsera desde el móvil. No se trata de una app exclusiva para la Mi Band 4, sino que es la misma para todo el ecosistema de salud y ejercicio de Xiaomi. Está disponible tanto para Android como para iOS y cuentan con la misma funcionalidad. Una aplicación que acabaremos utilizando bastante si tenemos la Mi Band 4 y que por cierto; dispone de publicidad. Opcional, pero ahí está como de costumbre en Xiaomi.

En la aplicación tenemos una pantalla principal donde nos mostrará los pasos del día, cómo hemos dormido, la frecuencia cardíaca y la racha de pasos que llevamos. También desde aquí podremos activar el GPS del móvil para que nos vaya mostrando el recorrido que hacemos.

Desde nuestro perfil podemos indicar el objetivo de pasos que querremos hacer y acceder a los ajustes de la pulsera. Aquí es donde activaremos la mayoría de opciones clave de la Mi Band, desde la pantalla, si queremos activar las llamadas entrantes, gestionar los recordatorios o establecer alarmas.

Las notificaciones se ven mejor, podemos controlar acciones básicas desde la pulsera y además podremos utilizarla para cambiar canciones.

Desde Mi Fit podemos gestionar muchos ajustes, pero en beneficio de la Mi Band 4 hay que comentar que cada vez es más independiente. No significa que tenga mucho valor sin el móvil, pero sí nos sirve por ejemplo para hacer un seguimiento del ejercicio (sin GPS), cambiar las canciones o poner un cronómetro.

El añadido de la música es muy práctico. Con la Mi Band 4 podemos simplemente deslizar desde la pantalla principal a un lateral y acceder al control de la música. Podremos parar la canción, darle al play e ir a la siguiente o anterior canción. La interfaz es sencilla pero práctica y además hay hueco para mostrar, aunque sea a medias, el nombre de la canción.

El control de las canciones funciona bien y es compatible con el reproductor nativo del móvil, con Spotify y también con Youtube. Aún así hay un par de problemas. El primero de ellos es que notamos un lag bastante notable para sincronizarse en un primer momento. El segundo es que el control de música no funciona cuando está activa otra función como la detección de ritmo o el seguimiento de la actividad.

Desde la pulsera tenemos la pantalla principal con la esfera personalizada y deslizando hacia arriba o abajo llegamos a las opciones de estado, ritmo cardíaco, entrenamiento, tiempo, notificaciones y más. El orden puede cambiarse desde la aplicación Mi Fit.

Dentro de esta opción de más es donde encontramos otros añadidos interesantes: el modo no molestar, alarma, música, cronómetro, encontrar dispositivo, silenciar, pantalla y ajustes, donde cambiaremos el brillo, bloquearemos la pantalla o podremos reiniciar/resetear la pulsera.

Algunas de estas opciones están ligadas al móvil como por ejemplo la alarma, que solo podremos poner las previamente creadas, aunque otras son totalmente independientes como el cambio del brillo o el cronómetro.

La vibración es otra cosa que ha cambiado este año, ya que ahora podemos crear nuestro patrón de vibración. Más intenso si queremos que las notificaciones nos alerten o más corto si vamos a estar recibiendo muchos avisos. Nuestra recomendación es esto último, ya que así el gasto de batería es menor.

Otro uso interesante de la Mi Band 4 son las llamadas. Al recibir una llamada se nos mostrará una pantalla con la llamada entrante, el nombre de la persona que nos llama y una opción para colgar o silenciar.

La interfaz es bastante sencilla y es otro de esos usos que nos permiten agilizar la gestión del móvil. Aún así, hubiéramos preferido poder contestar mensajes y notificaciones que no llamadas.

Estos son algunos de los usos y ajustes que podemos realizar con la Mi Band 4. Lo interesante es que mediante actualizaciones es fácil que vayan añadiendo nuevos usos. Además del hecho de contar con aplicaciones como Notify & Fitness, o Mi Band Maps que todavía añaden más opciones.

Registro de actividad y nuevos entrenamientos

¿Qué tal funciona la Xiaomi Mi Band 4 para medir nuestra actividad? Es bastante similar a la Mi Band 3, salvo que se han incorporado toda una serie de mejoras en el software de reconocimiento de actividad y un detector de frecuencia cardíaca con una zona más amplia. La primera ventaja de la Mi Band 4 es que no necesitamos el móvil para iniciar una actividad. Únicamente si queremos contar con el GPS lo necesitaremos tener cerca.

La aplicación de Mi Fit es cierto que se queda algo corta a la hora de mostrarnos información y es algo confusa, pero lo datos básicos como nuestra velocidad media, las calorías quemadas y los pasos nos lo cuenta bien. Es una información accesible desde la app de Mi Fit, como de la propia pulsera a través de la pestaña de estado.

A la hora de contar hemos visto que la cantidad de pasos es considerablemente superior a los que marca la Mi Band 3. Y esta a su vez ya contaba más que la Mi Band 2. Entendemos que al ser más sensible, acaba marcando en ocasiones más de la cuenta.

Seguimos sin tener GPS, pero la monitorización de la Mi Band 4 ha mejorado bastante. Sobre todo al tener más entrenamientos que se adaptan a lo que realmente estemos haciendo. Por ejemplo, la opción de "Ejercicio", un entrenamiento para aquellos que hacemos deporte en casa.

La cantidad de calorías que determina la Mi Band 4 son estimaciones en función de los pasos. Pero la mayor novedad se encuentra en los seis estilos de deporte diferentes con los que cuenta la Mi Band 4: correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo, caminar, ejercicio y natación. Todos son bastante claros, pero los dos últimos son los más interesantes.

La Mi Band 4 añade un nuevo estilo de entrenamiento denominado simplemente como "ejercicio". Se basa en aquellos ejercicios, como por ejemplo pilates, que se realizan en una posición fija. Con la anterior Mi Band teníamos problemas para monitorizar los ejercicios en casa, pero con este nuevo entrenamiento el resultado es mucho más preciso.

Otro entrenamiento añadido es la natación. La Mi Band 4 permite seleccionar el tamaño de la piscina y detecta hasta cinco distintos tipos de brazadas. Aunque en nuestro caso en la playa únicamente ha detectado bien la braza y el número de brazadas no ha sido muy preciso.

La Xiaomi Mi Band 4 también dispone de monitorización del ritmo cardíaco. Podemos activarlo de manera manual desde la pulsera o ajustar desde la aplicación Mi Fit que sea toma continua de frecuencia cardíaca. Existen varios ajustes y podemos hacer que se detecte cada minuto, cada cinco, 10 o 30 minutos. Claro está, cuanto más corto sea el tiempo más gasto de batería habrá.

Sobre la medición, hemos obtenido resultados algo extraños. En ocasiones donde hemos estado haciendo un ejercicio extremo no nos ha subido tanto la pulsación, mientras que a veces al estar más parados se elevaba extrañamente. En general los valores se encuentran en límites lógicos, pero la sensación no ha sido tan buena como cuando hemos probado anteriormente otros pulsómetros.

Precisamente nos costó que nos apareciera el aviso por ritmo cardíaco elevado. Una advertencia muy útil sobre todo en época de verano, cuando un ejercicio extremo bajo el calor puede ser peligroso.

En los días que hemos estado en casa, nos ha aparecido mucho el aviso de "demasiado tiempo sentado" (es lo que tiene cuando hay que ver la nueva temporada de 'Stranger Things').

Otra función que ha detectado bien es la monitorización del sueño. No estoy muy acostumbrado a dormir con pulsera ni smartwatch, pero en estas semanas me he acostumbrado rápido. No es especialmente molesta y ha marcado muy bien el momento en que me fui a acostar y los periodos de sueño más profundo.

La batería no se resiente

Hemos estado utilizando la Mi Band 4 desde el inicio del mes de julio. Unas dos semanas. Sin embargo creemos que para llegar a una conclusión fiable sobre la autonomía de la Mi Band 4 deberíamos pasar con ella al menos un par de meses. Aún así, aquí os dejamos nuestras conclusiones que bien sirven para hacernos una idea de cuánta autonomía tenemos.

La Xiaomi Mi Band 4 incorpora 135 mAh de batería, prometiendo una autonomía oficial de 20 días. Esto es, utilizando 30 minutos de monitorización de frecuencia cardíaca, recibiendo 100 notificaciones, 2 alarmas, vibrando 5 minutos, sincronizándose una vez al día y tocando el botón táctil 10 veces al día. Lo que ocurre es que normalmente utilizaremos bastante más la Mi Band.

En nuestro caso hemos tenido unos primeros días de mucha actividad, monitorizando durante más de una hora el ritmo de frecuencia cardíaca, cambiando de canciones constantemente y recibiendo notificaciones, eso sí, quizás menos de cien al día. Durante este tiempo en casa también hemos utilizado la Mi Band 3 y con un uso similar hemos ido comparando cómo ha ido bajando la batería.

La Mi Band 4 promete una autonomía de unos 20 días. En nuestra experiencia durante estas semanas es que probablemente no llegue a tanto, pero la pantalla AMOLED no parece implicar un paso atrás en autonomía.

El resultado ha sido que en 6 días bajó un 25%, cuando la Mi Band 3 bajó un 20%. El uso no ha sido exactamente el mismo, pero haciendo una estimación podemos decir que al menos la batería de la Mi Band 4 no se ha resentido en exceso comparada con la del año pasado. La pantalla AMOLED quizás consuma más, pero el cambio a Bluetooth 5.0 podría ayudar a que la sincronización constante con el móvil no gaste tanto.

Al ritmo de estos primeros días probablemente no habríamos alcanzado esos 20 días de autonomía. Recientemente hemos vuelto a cargarla, por lo que continuaremos haciendo esas pruebas para actualizar con nuevos datos en el futuro. La conclusión por tanto sería que la pantalla AMOLED no penaliza tanto y que la autonomía nos ha parecido similar a la Mi Band 3, es decir, cerca de las dos semanas de uso.

El cargador sigue siendo propietario y demasiado corto, pero al menos es más flexible y fácil de conectar. En poco más de una hora y media completamos la carga al 100%.

Donde sí ha habido una importante mejoría es con el cargador. No es suficiente, pero sí bien recibida. Seguimos teniendo un cargador propietario en vez de microUSB o USB tipo C, que sería lo ideal. No contento con esto, para cargar la Mi Band 4 hay que extraerla de la correa y conectarla a la base del cargador.

Los pines de carga están colocados en la zona de abajo y el clic con el cargador es sencillo. ¿La ventaja? Que esta vez el cable no es tan rígido y permite colocar la pulsera en cualquier superficie. ¿El lado negativo? Que sigue siendo muy corto y con un sistema engorroso. Ojalá en las futuras generaciones Xiaomi opte por un sistema más tradicional.

El tiempo de carga es relativamente corto para lo que solemos estar acostumbrados, aunque bastante largo si tenemos en cuenta que únicamente son 135 mAh. En total poco más de una hora y media hasta llegar al 100%. Teniendo en cuenta que la autonomía es muy generosa, no parece tampoco un punto tan influyente.

Xiaomi Mi Band 4: la opinión de Xataka

La Xiaomi Mi Band 4 cuesta oficialmente 34,99 euros. Y es que el precio es muy importante cuando hay que valorar un producto. No hablamos de una pulsera cuantificadora que vale más de cien euros. Quizás por eso se le perdonan algunos fallos que tiene. Y también nos hace preguntarnos hasta qué punto es posible ofrecer ciertas tecnologías a un menor precio. ¿Por qué ha sido este año cuando tenemos pantalla a color y no el año pasado? Son preguntas que nos vienen a la mente y podríamos repetir con el tema del GPS.

El modelo de Mi Band 4 tampoco cuenta con NFC. Y si se repite lo del año pasado es probable que nunca llegue. Pero estas faltas no diluyen la gran experiencia que ofrece. La Xiaomi Mi Band 4 es una pulsera cuantificadora que ofrece una muy buena pantalla, un nivel correcto de medición de pasos y ritmo cardíaco y un software estable y práctico.

La Xiaomi Mi Band 4 es la mejor pulsera cuantificadora en calidad/precio que podemos comprar hoy en día. La incorporación de la pantalla a color es todo un acierto y año tras año sigue mejorando con pequeñas funciones como cambiar de canción o nuevos modos de entrenamiento.

¿Merece la pena el cambio si ya tenías una Mi Band? Desde la Mi Band 3 quizás no, porque al final podemos hacer más o menos lo mismo pero simplemente más bonito y ágil. En caso de tener la Mi Band 2 la respuesta es claramente un sí, ya que son prácticamente dos productos totalmente distintos.

Xiaomi nos ha hecho creer con esta Mi Band 4 que no merece la pena gastarse el triple. Porque el GPS sí sería bien recibido o una cuantificación mucho mejor, pero con el añadido de esta pantalla AMOLED ya no se nos va la vista cuando vemos el color y brillo de otras pulseras o smartwatches considerablemente más caros.