El mejor móvil Xiaomi en calidad precio: guía de compra y comparativa

Xiaomi es sinónimo de móviles con una excelente calidad/precio. Sin embargo tienen una gran cantidad de dispositivos prácticamente iguales y esto provoca que a veces no sepamos muy bien las ventajas de unos u otros. Queremos poner un poco de orden y ayudar a que conozcáis las diferencias entre los distintos smartphones Xiaomi de 2019.

Un repaso al extenso catálogo de Xiaomi para ayudar a elegir el móvil que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario, siempre teniendo en cuenta un factor tan importante como es el precio. Para ello, aquí os traemos una nueva guía de compra y comparativa con los mejores móviles Xiaomi que podemos comprar. Desde los Redmi más económicos hasta los Android One. Hemos probado los modelos más populares y os explicamos nuestra experiencia, comparando lo que nos ofrecen y cuál es el Xiaomi más recomendado.

Nuestro recomendado: Redmi Note 7

El Redmi 7 Note es el mejor Xiaomi en calidad/precio. Estamos ante un smartphone Android muy equilibrado y ofrece básicamente todo lo que podemos pedirle a un móvil barato. En primer lugar destaca por su pantalla de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+ y un pequeño 'notch' en forma de gota de agua. Tenemos un cuerpo manejable, con excelentes sensaciones y un panel de gran calidad. El fabricante chino suele sorprende con componentes de alto nivel a precios de escándalo pero el Redmi Note 7 es uno de sus mejores trabajos en años. Un auténtico superventas.

Xiaomi nos ofrece un cuerpo de cristal con una versión azul realmente atractiva. Atrás quedan los días donde un gama media no era bonito. Además tenemos un un peso muy equilibrado, más teniendo en cuenta que incorpora una gran batería de 4.000 mAh. Una cantidad que en el día a día se traslada en una de las mejores autonomías con casi dos días de duración y más de ocho horas de pantalla, y eso siempre se agradece.

En su interior encontramos un procesador Snapdragon 660 que nos ofrece un rendimiento realmente satisfactorio en todo tipo de tareas. No tendrá tanta potencia como algunos más caros, pero no creemos que la diferencia de precio justifique el extra de potencia, salvo quizás en juegos. Junto a él tenemos 4 GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento. Una combinación que podremos conseguir por menos de doscientos euros y será ideal para que el móvil nos aguante unos cuantos años.

El Redmi Note 7 tiene todo lo que podemos buscar en un móvil: buena pantalla, gran diseño, potencia, una cámara sorprendente y una enorme batería. Todo ello por un precio que ya se puede conseguir por debajo de los 200 euros.

El apartado fotográfico es otro de sus puntos fuertes, en especial sus resultados a baja luz. Su doble cámara trasera de 48 megapíxeles ofrece imágenes con un gran nivel de detalle, colores acertados y una gran gestión de la luz. Pero como decimos sobresale claramente de sus competidores por la noche, con un nivel más parejo a gamas más altas y recientes.

Llega con MIUI 10 y Android 9 Pie, una versión de software que también encontramos en la mayoría de Xiaomis. No es la capa más limpia, pero su diseño ha mejorado mucho y la mayoría de usuarios se sentirá cómodo. El Redmi Note 7 es un móvil que representa a la perfección lo que ofrece Xiaomi: buen rendimiento, calidad de materiales, diseño acertado, una cámara excelente para su nivel y una batería por encima incluso de móviles mucho más caros. Sin duda una relación calidad/precio difícil de superar y nuestro máximo recomendado. Puedes comprar el Xiaomi Redmi Note 7 de 4GB y 64GB por 179 euros en Amazon.

Xiaomi Redmi Note 7 Smartphones de 6.3'' pantalla completa, 4GB RAM + 64GB ROM, Snapdragon 660 procesador Octa-core, 13MP delantero y 48MP + 5MP doble cámara trasera Teléfonos móviles (Degradado Azul) Hoy en Amazon por 173,80€ PVP en PcComponentes 199€

Alternativa: Xiaomi Mi 9T

El Xiaomi Mi 9T es un nuevo peldaño en calidad dentro de Xiaomi. Estamos ante un móvil diferente, con esencia de gama alta pero a un precio más contenido. Es un smartphone con un diseño de escándalo, "un todo pantalla" con un acabado trasero que llama la atención a todo aquel que lo ve. Después de haber probado todos los Xiaomi, incluso con su buque insignia no se consigue ese efecto 'wow'.

Es un smartphone con unas especificaciones muy completas, difíciles de igualar por la competencia. En su interior se apuesta por el nuevo Snapdragon 730 junto a 6GB de RAM, batería de 4.000 mAh, NFC y triple cámara. Difícil dar más por unos trescientos euros, pero todavía más difícil es conseguir ofrecer una experiencia que va más allá de los números. El rendimiento no tiene mucho que envidiar a la gama alta, la pantalla AMOLED es de excelente calidad y su triple cámara, pese a ser mejorable, se sitúa entre las mejores de la marca. Es posible que en el futuro veamos un móvil similar con todavía mejores especificaciones, pero en el Mi 9T se ha conseguido una fórmula que funciona muy bien.

La cámara periscopio o el lector de huellas integrado son curiosos pero es su pantalla, diseño y autonomía lo que enamora. El Mi 9T es un móvil por el que vale la pena pagar algo más. Un pequeño incremento para tener una botonera de más calidad, una pantalla sin distracciones de intenso color y brillo, una cámara con gran angular y zoom y una batería que se ha mostrado entre las más duraderas.

Si estás buscando un móvil polivalente que ofrezca un plus de calidad, el Mi 9T es el nuevo móvil de Xiaomi que podemos recomendar. Y todavía tiene margen para bajar de precio. Puedes comprar el Xiaomi Mi 9T por 329 euros en la página oficial de Xiaomi.

Xiaomi Mi 9T - Smartphone con Pantalla AMOLED Full-Screen de 6,39" (Selfie Pop-up, Triple cámara de 13 + 48 + 8 MP, con NFC, 4000 mAh, Qualcomm SD 730, 6+64 GB,) Color Azul Glaciar [Versión española] Hoy en Amazon por 329,00€

Cómo elegir un buen móvil Xiaomi

Antes de comprar un móvil Xiaomi deberías tener en cuenta una serie de características. Pese a que por precio y diseño son muy parecidos, cada smartphone Xiaomi está orientado a un determinado tipo de usuario.

¿Cómo descubrir si el Xiaomi que estamos mirando nos interesa? Esperamos que en esta guía comparativa podamos resolver la mayoría de dudas. Más allá de eso, también recomendados leer con calma los análisis del móvil que estemos mirando para conocer a fondo sus puntos fuertes y débiles. Aquí os dejamos los aspectos clave para elegir correctamente el móvil Xiaomi que mejor se adapte a tus necesidades.

Diseño y pantalla : Los móviles Xiaomi no se caracterizan por ser muy originales en diseño. Todos guardan un gran parecido y pese a los distintos modelos y tamaños de pantalla, las medidas son prácticamente las mismas. Dicho esto, un factor importante para diferenciarlos es comprobar el tamaño del 'notch', la calidad del material utilizado y el grosor.

Potencia y memoria : En contraposición con el punto anterior, la diferencia en rendimiento entre unos y otros sí es importante y uno de los puntos que determina el rango de precio. Por un lado debemos mirar el procesador, normalmente modelos de la serie Qualcomm Snapdragon. Aquí tenemos desde los más básicos de la serie 600 hasta los modelos más nuevos de la serie 700 u 800. De manera relacionada, cuánta más memoria RAM tengamos mejor. Siendo imprescindible intentar tener al menos 4GB si queremos que vaya mínimamente fluido en tareas pesadas.

Almacenamiento : Otro punto que influye mucho en el precio es el almacenamiento. Todos los Xiaomi siguen apostando por la microSD, pero la memoria interna básica es un factor limitante que con el paso de los años se nota cada vez más. Nuestra recomendación de cara al futuro es tener al menos 64GB, sobre todo si pretendemos que nos dure dos o más años.

Autonomía : Todos queremos un móvil con buena batería, pero para conseguirlo no basta únicamente con mirar un número más grande. La eficiencia del procesador y el tamaño de la pantalla también cuentan. Nuestro consejo es que comparéis baterías siempre que la pantalla sea la misma. Aún así los terminales Xiaomi suelen ofrecer buenos resultados de autonomía, incluso en los modelos más básicos.

Calidad fotográfica : Con el paso de los años las cámaras de los móviles han mejorado mucho. Más allá de los megapíxeles, recomendamos mirar la apertura de la cámara trasera. Aunque este dato tampoco es una referencia válida en todos los casos. Lo que sí suele ocurrir es que modelos más nuevos incorporan cámaras mejores y más versátiles, al apostar también por varios sensores.

Soporte y sistema operativo : Si compráis el móvil Xiaomi desde una tienda oficial no habrá problemas, pero es importante fijarse que el dispositivo no sea importado de China, ya que entonces el software cambiará y podríamos tener más problemas de compatibilidad. Xiaomi suele actualizar la mayoría de sus móviles, lentamente, pero acaba llegando. En 2019 recomendamos que al menos disponga de Android 9 Pie y MIUI 10.

Precio: El factor clave para acertar es el precio. Los móviles Xiaomi se mueven en rangos muy similares, por lo que recomendamos estar atentos a las ofertas. 30 euros suelen ser suficientes para marcar diferencias. ¿Nuestro consejo? Comparar precios entre la versión con más memoria de una gama y el modelo básico de la gama justo superior.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en la experiencia previa, fruto de varios años probando y analizando todo tipo de dispositivos tecnológicos. Para los mejores móviles Xiaomi en calidad/precio nos hemos centrado en los últimos ocho modelos de la marca, que hemos estado probando durante unas semanas. Pero además de estos modelos, que son los que hemos utilizado de manera intensiva durante toda la comparativa, también hemos pasado algún tiempo con otros modelos de la compañía de años anteriores.

Los modelos elegidos pertenecen a la gamas Redmi y Mi 9, las dos grandes líneas que vertebran el catálogo de Xiaomi. En concreto tenemos con nosotros el Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 8 Lite, el Redmi 7, Redmi Note 7, el Mi A2 y el Pocophone F1, pero también han pasado por nuestro "laboratorio de pruebas" el Redmi 5 Plus, el Mi A2 Lite, el Mi A1, el Redmi Note 5 o el Mi Max 2, entre otros.

El primer paso para realizar la comparativa ha sido la puesta en marcha del dispositivo con las aplicaciones y configuraciones que acostumbramos a realizar para los análisis. Aquí hemos descargado redes sociales, benchmarks, juegos y todo lo necesario para poder utilizar los móviles a fondo.

A lo largo de estas semanas hemos ido intercambiando de móvil constantemente, pero con todos ellos hemos pasado al menos dos días de uso. En algunos casos, la experiencia ha sido mucho mayor ya que hemos utilizado el dispositivo para un análisis a fondo o porque nos queríamos hacer una mejor idea de su funcionamiento.

El patrón de esta guía comparativa ha sido el similar a una review tradicional de móviles. Tenerlos todos cerca para apreciar las diferencias en diseño y pantalla, utilizarlos a fondo haciendo un uso similar para ver la batería, ejecutar diversos benchmarks para comprobar la diferencia de potencia entre cada uno y llevárnoslos a hacer varias sesiones fotográficas. Como usuario habitual de Xiaomi, ha resultado fácil conocer los entresijos de cada uno de estos smartphones. Pero sí ha sido muy interesante conocer las diferencias entre toda una serie de móviles que a primera vista pueden parecer muy similares.

Diseño: la importancia de un buen color

Ya tenía esa sensación pero cuando por fin los tuve todos juntos confirmé mis sospechas. Todos los móviles Xiaomi tienen prácticamente el mismo cuerpo, salvo honrosas excepciones. Hay diferencias de grosor, peso, tamaño, construcción... pero en el fondo parten del mismo diseño. Aquellos que son más gruesos tienen más batería y el tipo de pantalla o muesca no se aprecia en ningún momento si los miramos por detrás.

Xiaomi suele repetir las mismas proporciones en tamaño, peso, grosor y batería, con honrosas excepciones como el Mi 9 SE.

En manos las sensaciones también son parecidas, aunque Xiaomi ha ido ampliando el tipo de cubiertas utilizadas. Algunos son más resbaladizas que otras, pero el punto donde hay mejoría es en la curvatura. Los modelos mejor construidos suelen ser aquellos con bordes ligeramente curvados para mejorar el agarre. Lo notamos en el Mi 9, el Mi 9T o en el Mi A2 y lo echamos en falta, pese a su excelente construcción, en el Redmi Note 7.

Si nos fijamos en la tabla comparativa de tamaños y pesos, vemos como la mayoría se sitúa entorno a las seis pulgadas, aunque en función de lo bien optimizados que estén crecemos algo más. Una diferencia que en el día a día no se aprecia verdaderamente, por lo que no recomendamos optar por uno u otro en función del número de pulgadas.

El Xiaomi Mi 9 SE (izquierda) destaca claramente frente al resto por ofrecer un tamaño excepcionalmente manejable.

A nivel de tamaño la diferencia no es apreciable pero tampoco lo es en peso. Esto es así ya que al aumentar de tamaño hace que esté mejor repartido y se pierde esa sensación de mayor peso. Y de paso ganamos en delgadez. Al final lo que diferencia a unos de otros es la batería, están los que optan por subir de batería a costa de aumentar el peso y grosor, mientras que hay otros como el Mi 9 SE que no solo intentar ofrecer un móvil delgado, también pequeño. Siendo de los pocos en bajar de los 150 centímetros de alto junto con el Mi A2 Lite.

Mi A1 Redmi 5 Mi A2 Mi 9 SE Poco F1 Redmi Note 7 Mi 9T Mi 9 Pantalla 5,5" 5,7" 5,99" 5,97" 6,18" 6,3" 6,39" 6,39" Ratio 70,1% 75,9% 77,4% 87,5% 82,2% 81,4% 86,1% 85,2% Altura / Ancho (mm) 155,4 x 75,8 151,8 x 72,8 158,7 x 75,4 147,5 x 70,5 155,5 x 75,3 159,2 x 75,2 156,7 x 74,3 157,5 x 74,7 Grosor (mm) 7,3 7,7 7,3 7,5 8,8 8,1 8,8 7,6 Peso (g) 165 157 166 155 182 186 191 173 Batería (mAh) 3.080 3.300 3.000 3.070 4.000 4.000 4.000 3.300

Aquí Xiaomi ofrece móviles para todos los gustos, pero podríamos categorizar entre los que apuestan por el diseño y los que apuestan por la batería. ¿Cuál es la mejor opción? Personalmente creo que lo segundo. La diferencia en mano no es tanta pero luego al final del día sí se nota.

¿Por qué Xiaomi no incorpora 4.000 mAh en toda su línea? Bueno, tenemos desde intentar el mejor diseño posible como ocurre con su buque insignia, ofrecer una alternativa liviana y manejable como en el excelente Mi 9 SE o simplemente diferenciarse como pasa con los Mi con Android One.

Salvo en elementos concretos como el jack de 3.5mm, Xiaomi mantiene casi siempre el mismo patrón y es bastante tradicional.

Respecto a la colocación de los elementos, deciros que es muy similar en todos los Xiaomi. En la parte inferior encontramos el puerto USB tipo C y los altavoces. En la parte superior el jack de 3.5mm si tienen y en el lateral la microSD. La tendencia es hacia eliminar el jack de 3.5mm pero por el momento algunos lo incorporan y es una buena noticia.

Nuestra recomendación por el momento es apostar por los lectores de huellas traseros y aquellos modelos que pese a ser algo más gruesos y pesados, siguen siendo manejables y aumentan la batería significativamente.

El lector de huellas integrado en la pantalla es el futuro, aunque los modelos actuales que lo incorporan o bien son bastante caros o no ofrecen una experiencia al nivel de los lectores de huellas tradicionales. Si este año os queréis comprar un Xiaomi, nuestra recomendación es que el lector de huellas no sea un elemento que haga decantar la balanza.

El lector de huellas tradicional del Redmi 7 (izquierda) funciona en bastantes ocasiones más rápido que el integrado en la pantalla del Mi 9 (derecha)

Un aspecto donde Xiaomi tiene bastante margen de mejora es en el diseño de la cámara trasera. En todos los que hemos probado sobresale ligeramente y ninguno nos ha dado una seguridad total a la hora que no se raye. Más relevante es que ninguno ofrece resistencia al agua y al polvo. Donde sí hay diferencias es en el tacto de los materiales traseros: el cristal es bastante resbaladizo y se impregna de huellas, aunque si comparamos por ejemplo el Redmi Note 7 con el Mi 9 vemos que no hay mucha distancia aquí y los dos ofrecen una gran calidad, sobre todo en comparación con el plástico utilizado en modelos como el Redmi 7.

¿Nuestro consejo? Si puedes ajustar tu presupuesto es interesante pagar aunque sea un poco más por uno de esos degradados de color bastante más llamativos que no el color negro.

La diferencia en las pantallas está en el color y los ángulos de visión

Las pantallas de los Xiaomi se pueden diferenciar de diversas formas. Por un lado está el tamaño. Tenemos móviles con pantallas más grandes que otras. En segundo lugar está la resolución, que salvo en la gama más baja siempre es FullHD. También está el formato, aquí nos referimos a la forma y el uso del popular 'notch'.

Nuestra recomendación es que apostéis por la muesca en forma de gota de agua o directamente por aquellos dispositivos que como el Mi 9T apuestan por ofrecer un "todo pantalla". La mejoría es evidente y más allá del espacio ganado o perdido, lo importante es tener una visión "limpia".

Móviles como el Xiaomi Mi 9T y su "todo pantalla" son lo ideal, aunque con la muesca en forma de gota de agua la visión ya es muy buena.

El poder comparar todos los Xiaomi nos ha permitido también apreciar las diferencias entre los paneles de cada modelo. Y lo cierto es que se trata de lo más importante.

La gama baja como el Redmi 7 incorpora un panel con colores poco precisos. Algo mejor es lo que tenemos con la gama media, que ofrece un buen nivel de brillo y tonalidades. Aquí nos hemos fijado que los Mi A2, Mi 8 Lite, Redmi Note 7 o PocoPhone F1 repiten panel, con prácticamente los mismos resultados. La diferencia está en que los modelos más nuevos han mejorado ligeramente los reflejos en exteriores.

Mi A2 (izquierda) vs Redmi Note 7 (centro) vs Mi 9 SE (derecha)

Donde sí hay una clara diferencia es con la serie Mi 9. El panel de la gama alta está un claro paso por delante, tanto en la intensidad de colores como con el brillo y su visibilidad en exteriores. Un salto que se aprecia lógicamente en el buque insignia pero también en modelos que ya están por debajo de los 300 euros como el Mi 9 SE.

Lo mejor es apostar por pantallas que ofrezcan la experiencia más limpia posible y lo más sencillo es normalmente con el 'notch' en forma de gota de agua. Aunque la verdadera diferencia está en el tipo de panel elegido por Xiaomi, siendo los mejores los utilizados en los distintos móviles de la serie Mi 9.

Xiaomi es bastante tradicional con el uso de las pantallas. No hemos visto grandes diferencias entre los distintos modelos de precio parecido, pero sí hemos detectado un salto significativo en los Mi 9, Mi 9T y Mi 9SE. Por debajo, si nos tenemos que quedar con un panel sería el del Redmi Note 7, equilibrado y con ligeramente mejores reflejos que no el Mi A2 o con el del Pocophone, con más brillo en interiores.

Rendimiento: ¿qué móvil Xiaomi es más rápido?

Xiaomi añade procesadores Snapdragon en prácticamente todos sus móviles, pero a nivel de fluidez encontramos significativas diferencias en función del modelo utilizado. Tenemos desde los básicos Snapdragon 625 y Snapdragon 632 hasta el potente Snapdragon 855 utilizado en el Mi 9. ¿Vale la pena pagar mucho más por tener un procesador mejor?

Primero vamos a hacernos una idea de lo que tenemos. Aquí os dejamos una tabla comparativa con los chips y las configuraciones de memoria RAM con la que vienen algunos de los últimos dispositivos Xiaomi. Tenemos un primer nivel con los Redmi de años anteriores, un segundo nivel donde pasamos al Redmi Note 7 o al Mi A2, un tercer nivel que engloba modelos más avanzados como el Mi 9T y finalmente un espacio reservado a los Pocophone y Mi A9, centrados en ofrecer la máxima potencia.

Xiaomi Mi A1 Redmi 7 Mi A2 Redmi Note 7 Mi 9 SE Mi 9T Pocophone F1 Xiaomi Mi 9 Procesador Snapdragon 625 Snapdragon 632 Snapdragon 660 Snapdragon 660 Snapdragon 712 Snapdragon 730 Snapdragon 845 Snapdragon 855 CPU Octacore 2GHz, 14nm Octacore 1,8GHz, 14nm Octacore 2,2GHz, 14nm Octacore 2,2GHz, 14nm Octacore 2,3GHz, 10nm Octacore 2,2GHz, 8nm Octacore 2,8GHz, 10nm Octacore 2,84GHz, 7nm GPU Adreno 506 Adreno 506 Adreno 512 Adreno 512 Adreno 616 Adreno 618 Adreno 630 Adreno 640 RAM 3/4 GB 2/3 GB 4/6 GB 3/4 GB 6 GB 6 GB 6/8 GB 6/8 GB

En el día a día hemos llegado a un punto en que incluso con el procesador más básico es suficiente para navegar, utilizar el móvil e incluso jugar moderadamente. Si bien, sí es cierto que el Snapdragon 660 nos ofrece ese plus en rendimiento que se agradece enormemente. Nuestra recomendación es que busquemos al menos un móvil con ese procesador.

La diferencia entre una serie de procesadores y otra se nota, pero salvo para juegos no creemos que sirvan para justificar el incremento de precio.

En otra liga está la serie 700, con los Mi 9 SE y Mi 9T como máximos representantes actuales. Aquí volvemos a tener un salto en potencia que se nota principalmente en juegos. Si buscáis un Xiaomi barato pero sabéis que vais a utilizar el móvil para jugar, quizás sí os interese intentar subir el escalón. Si el móvil es para jugar ocasionalmente, no creemos que sea tampoco imprescindible.

En un último escalón está la serie 800. El Mi 9 vuela pero si por ejemplo comparamos con el Pocophone F1 con el Mi 9T, la diferencia no es tanta como para apostar por el primero solo por tener el procesador más potente.

La diferencia entre un Snapdragon 660 (abajo), un Snapdragon 730 (centro) y un Snapdragon 855 (arriba) se nota principalmente en los tiempos de carga de juegos pesados como Asphalt 9.

Para comprobar la potencia de cada modelo, aquí os dejamos los resultados de AnTuTu y Geekbench, dos de los benchmarks más populares y que desde Xataka acostumbramos a pasar en todos los terminales que analizamos.

En AnTuTu V7 se muestra de manera bastante clara nuestra experiencia. Los escalones de potencia se aprecian bastante bien. Muy por encima queda el Xiaomi Mi 9, seguido del Pocophone. En un segundo peldaño de rendimiento están los Mi 9 Se y Mi 9T mientras que por detrás quedan los gama media más populares.

El gráfico de Geekbench es más escalonado y creemos que refleja mejor la diferencia a nivel de experiencia que encontramos. Aquí vemos que por ejemplo el salto del Redmi Note 7 al Mi 9T no es tan grande.

Si queréis que vuestro Xiaomi funcione a buen nivel, recomendamos al menos un procesador Snapdragon 660, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento.

Para elegir correctamente un móvil Xiaomi también hay que tener en cuenta su configuración de memoria RAM y almacenamiento. Posiblemente esta sea la elección más importante y dependiendo del precio de oferta que tengamos valdrá la pena apostar por una u otra opción.

Nuestra recomendación es que en 2019 como mínimo apostéis por 64GB de almacenamiento. Es tentador comprar un modelo de 32GB, sobre todo si el precio es bueno, pero en un año quedará obsoleto porque las aplicaciones cada vez piden más y no os permitirá disfrutar tanto de vuestro dispositivo. Algo similar ocurre con la memoria RAM. A día de hoy y después de probar modelos con 3GB debemos decir que funcionan correctamente, sin embargo la experiencia nos dice que con el paso del tiempo la RAM suele ser otro factor limitante. De ahí que recomendemos al menos comprar un móvil con 4GB de RAM. En caso que se nos vaya de precio, intentar compensarlo con un modelo cuyo procesador esté a la altura.

MIUI contra Android puro

Salvo la serie Android One, todos los Xiaomi llevan prácticamente el mismo software. Aunque algunos como el Pocophone con su launcher intentan diferenciarse.

En nuestra comparativa hemos probado versiones de distintos tipos. Por un lado tenemos el Xiaomi Mi 8 Lite, con una ROM basada en Android 8.1 Oreo y MIUI 10 y por otro encontramos la serie Mi A2 con Android One puro basado en Android 9 Pie. Lo cierto es que el rendimiento varía bastante de una versión a otra. Afortunadamente, Xiaomi ha mejorado bastante con las actualizaciones Android y el software es cada vez menos un factor por el que preocuparse.

Atrás quedan los días donde la mayoría de móviles Xiaomi venían con la ROM china. Hoy en día es muy fácil conseguir la ROM global totalmente en español y con Google Play. Otro tema es el nivel de actualización. La mayoría de Xiaomis nuevos vienen con MIUI 10, pero solo algunos lo hacen también con Android 9 Pie. Los cambios son menores de una versión Android a otra, aún así siempre recomendamos la versión más nueva por un tema de compatibilidad y seguridad.

MIUI es la capa de personalización de Xiaomi. Su rendimiento es casi tan bueno como Android puro y cada vez hay menos distancia entre las diferentes versiones.

MIUI es la capa de personalización de Xiaomi y excepto en la serie Android One como el Mi A2 todos sus móviles vienen con ella. Aquí funciona igual desde modelos básicos como el Redmi 7 o el Redmi 7A hasta en el más potente. No habrá cambios de uno a otro salvo en los gestos táctiles, dónde sí es recomendable optar por un móvil más potente.

¿Es preferible Android puro a MIUI? Aquí ya depende un poco de gustos. La versión de Google es más estable pero menos personalizable. La capa de personalización de Xiaomi ha mejorado mucho en rendimiento pero por ejemplo la gestión de notificaciones sigue sin ser tan precisa y encontramos más 'bloatware'. A cambio ganamos en herramientas, ajustes y opciones que personalmente considero bastante útiles. Pese a todo, nuestro consejo en lo relativo al software es que no sea un motivo de compra. Si el móvil te convence, que venga con MIUI o con Android puro debería ser algo secundario.

Comparativa fotográfica

Hemos probado las distintas cámaras para comprobar cómo ha evolucionado la fotografía de los móviles Xiaomi. Aquí tenemos desde la cámara de 12 megapíxeles del Redmi 7, la doble cámara del Mi A2 con hasta 20 megapíxeles, la cámara doble del Mi 8 Lite o Pocophone F1 o la triple cámara de los Mi 9 Se, Mi 9T o Mi 9, que comparten características pero no todas son iguales.

Os dejamos la tabla comparativa de las características de algunas cámaras de Xiaomi. Como os podéis fijar, la cantidad de megapíxeles ha saltado de un año a otro. Además de añadir más cantidad de sensores para ofrecer opciones de gran angular y telefoto. Respecto a la frontal, las opciones son muy similares.

Redmi 7 Xiaomi Mi A2 Redmi Note 7 Pocophone F1 Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 Cámara trasera 12 MP, f/2.2

2 MP, f/2.4 12 MP, f/1,8

20 MP, f/1.8 48 MP, f/1.8

5 MP, f/2.4 12 MP, f/1.9

5 MP, f/2.0 48 MP, f/1.8

8 MP, f/2.4 (telefoto)

13 MP, f/2.4 (gran angular) 48 MP, f/1.8

12 MP, f/2.2 (telefoto)

16 MP, f/2.2 (gran angular) Cámara frontal 8 MP, f/2.0 20 MP, f/2.2 13 MP, f/2.0 20 MP, f/2.0 20 MP, f/2.2 20 MP, f/2.0

La aplicación de cámara de MIUI es la misma en todos, excepto que en las versiones más actualizadas se añade un acceso directo para fotografiar a 48 megapíxeles. Es una aplicación sencilla y con la mayoría de ajustes ubicados en el menú de modos. Pero pasemos a lo que de verdad importante, la calidad de imagen.

Detalle y color

En la comparativa en primer plano podemos ver que el nivel es bastante parejo. La cantidad de detalle que tenemos en escenas fáciles es bueno incluso en la gama más básica y todas las cámaras permiten obtener imágenes claras. Aún así, sí se nota una diferencia de color entre el Redmi 7, que oscurece algo más, y el Mi 9T, que consigue la imagen más clara.

Para conseguir el mejor nivel de detalle tenemos la opción de los 48 megapíxeles que ofrecen algunos como el Redmi Note 7 o el Xiaomi Mi 9. ¿Es imprescindible? La respuesta es que no. Aquí importante bastante más la calidad del sensor, como podemos ver en las diferencias entre el Redmi y el buque insignia.

Pese a contar con 48 megapíxeles y un nivel muy bueno, el Redmi Note 7 (izquierda) está por debajo claramente en detalle respecto al Mi 9 (derecha).

Si nos vamos a una fotografía más complicada donde intervengan varios elementos y colores de todo tipo, podemos apreciar que algunos móviles apuestan por tonos más cálidos que otros pero en general para fotografía de día hay que irse a los detalles para apreciar diferencias significativas.

Para continuar viendo las diferencias entre uno y otro probamos otra imagen de día, con algunas sombras. ¿En qué se diferencia una cámara como la del Redmi Note 7 de la de otros móviles más caros? Principalmente en el detalle. El Redmi Note 7 hace una gestión de la luz excelente, ofreciendo más información en las zonas claroscuras, sin embargo cuando queremos ver la definición de la tierra es cuando el Pocophone gana. El siguiente nivel lo tenemos con el Mi 9T, que logra un mejor equibrilio.

De día, el Redmi Note 7 logra resultados similares al Pocophone F1 y al Xiaomi Mi 9T.

Con una fotografía más compleja es donde empezamos a ver las diferencias entre unos modelos y otros. El procesado del Mi A2 sigue siendo muy bueno en detalle, aunque tiende a oscurecer demasiado la imagen.

El nivel de los móviles Xiaomi de unos doscientos euros es similar y para subir un peldaño tenemos que irnos a la serie Mi 9, con los Mi 9T y Mi 9 SE. Cuyo nivel es muy similar y captan bastante más luz. En las imágenes hemos activado la inteligencia artificial y pese a que no siempre aporta un plus, nos hemos visto manteniéndola activa en muchas ocasiones.

El Mi A2 y el Redmi Note 7 hacen un excelente trabajo, pero con la gama Mi 9 SE y Mi 9T subimos un peldaño.

En fotografías donde queremos un mayo rango dinámico tenemos la opción de HDR, que todo los móviles Xiaomi incorporan y que algunos potencian con inteligencia artificial. El Redmi 7 ofrece un buen nivel gracias al uso de la IA, pero se queda muy lejos en detalle. El Mi A2 sorprende en su rango con un detalle y una gestión del color muy llamativa, aunque si queremos una imagen más clara habrá que optar por el Redmi Note 7.

Claro está, el mejor nivel lo consigue el Xiaomi Mi 9 con una gestión mucho más natural y atractiva de la luz. Manteniendo la oscuridad donde toca, el detalle y el buen nivel de luz. Justo en este punto, en ese equilibrio, es donde el Mi 9 destaca por encima del Mi 9T o el Mi 9 SE.

Como vemos en el Mi A2 (izquierda), el HDR de Google sigue haciendo un trabajo bestial, motivo por el que muchos recomiendan instalar su aplicación de cámara de manera manual.

El Pocophone aquí satura demasiado la imagen, mientras que en el resto de Xiaomis destaca el Mi 9T con un equilibrio y detalle muy bueno en una escena complicada.

Gran angular, zoom y retrato

Los Xiaomi más recientes incorporan triple cámara, para ofrecer la posibilidad de realizar imágenes en gran angular y con zoom óptico 2x. En este caso hay bastante margen de mejora. Los resultados son prácticamente idénticos entre los distintos móviles que lo añaden, aunque de nuevo es el Mi 9 quien consigue un nivel de consistencia mayor, con un detalle por encima del Mi 9T. Quizás no tan luminoso, pero más acertado.

Como siempre que hablamos de la triple cámara, estamos ante un tema de versatilidad. En el día a día no supondrá una diferencia, pero a veces viene bien contar con zoom o gran angular. ¿Merece la pena pagar 50 euros más por ello? Depende del uso que hagas de la cámara del móvil.

Pese a que varios repiten con la triple cámara (zoom y gran angular), los resultados más nítidos los obtenemos en el Mi 9.

¿Qué hay del modo retrato? Lo cierto es que con la inclusión de la segunda lente incluso en la gama más básica, el modo retrato ha mejorado mucho. Incluso con el Redmi 7 tenemos un nivel bastante satisfactorio y el efecto está bien conseguido, pese a la falta de detalle cuando nos fijamos de cerca. Aquí nos ha decepcionado ligeramente en comparación el Pocophone y el Redmi Note 7, sobre todo en cuenta el buen resultado de su fotografía.

Vuelve a destacar el Mi A2 y convence el Mi 9T, pero donde tenemos un nivel extra (pese a un juego extraño con los tonos de color) es con el Mi 9. Y es que al final, la mejor fotografía de Xiaomi va a parar a su buque insignia.

El modo retrato de Xiaomi ha mejorado mucho de un año a otro y para muestra el gran nivel del económico Redmi 7.

Fotografía nocturna

El Redmi Note 7 (izquierda) y el Pocophone F1 (derecha) consiguen unos resultados extraordinarios teniendo en cuenta su precio.

En escenas más complicadas es donde mejor se aprecian las diferencias entre unas cámaras y otras. Aquí vale la pena destacar al Redmi Note 7, donde pese a no conseguir el mayor detalle sí nos ofrece una imagen muy agradable a la vista y tonos acertados.

También es interesante ver cómo ha mejorado la gama básica, donde móviles de poco más de cien euros como el Redmi 7 no quedan muy alejados del Xiaomi Mi A2, un móvil que teníamos como referencia y ya va necesitando un sucesor.

El Redmi 7 (izquierda), uno de los Xiaomi más básicos de este año, ya no queda muy lejos del Mi A2 (derecha).

Cuando pasamos a los dispositivos de precio más alto como los de la serie Mi 9, lo cierto es que vemos que flojean. Por ejemplo, mientras que el buque insignia de Xiaomi sí conseguía muy buenas imágenes de día, al llegar la noche su nivel baja bastante y no consigue destacar por encima de otros más económicos.

Cuando utilizamos el modo 48MP, el nivel de detalle en el Mi 9T (izquierda) es similar al del Mi 9 (derecha), aunque este último recoge algo más de luz.

Las escenas nocturnas suponen una dura prueba para muchos móviles y es donde vemos que de un año a otro ha habido bastante evolución. Para muestra, la gran diferencia del Redmi Note 7 con el Mi A2 o el Pocophone. Y eso sin contar con el modo nocturno.

El Redmi Note 7 (izquierda) consigue unos resultados sobresalientes en baja luz, bastante alejados del resto de Xiaomis de precio similar.

Comparativa con el modo nocturno activado.

Pese a aplicar tonos más fríos, en general el Redmi Note 7 capta bastante más detalle en las zonas con luz compleja que no el Pocophone, que pierde en comparación pese a ser más caro. Un punto por delante está el Xiaomi Mi 9T, que hace un buen trabajo.

Pese a ser más caro, el Pocophone suele obtener fotografías nocturnas con menos detalle que el Redmi Note 7. Por ejemplo aquí en las hojas de los árboles.

Cámara frontal

Mientras algunos como el Poco F1 (centro) ganan en detalle, otros como el Redmi Note 7 (izquierda) ganan en color.

La cámara frontal está cobrando cada vez más importancia en el mundo de los smartphones. Con los Xiaomi más económicos no tenemos ningún modelo que destaque especialmente en este punto, pero aún así podemos hacer selfies decentes.

El sensor utilizado es bastante similar, apostando los Mi 9, Pocophone o Xiaomi Mi A2 por uno de 20 megapíxeles. Otros como el Redmi Note 7 se quedan en 13 megapíxeles, lo que se nota en el detalle. Aún así, la gestión del color de unos a otros es diferente y por ejemplo hemos notado que los tonos del Pocophone son bastante saturados.

En el caso del Xiaomi Mi 9T se consiguen buenas fotos, pero el hecho de tener la cámara en el periscopio no hace que esta cámara frontal sea de mayor calidad.

El Redmi Note 7 y otros modelos añaden modo retrato por IA, pero en la serie Mi 9 podemos además controlar la apertura en la cámara frontal.

Respecto al modo retrato, por inteligencia artificial, debemos diferenciar entre los de gama más básica que únicamente nos permiten aplicar el efecto y los de gama alta, los de la serie Mi 9, que permiten además adaptar la apertura y crear efectos de iluminación. Un plus que se nota y se agradece.

Vídeo

Con el vídeo tenemos un buen nivel de grabación y las diferencias vienen sobre todo en la resolución máxima que aceptan y si permiten grabar cámara lenta. Aquí vemos que por ejemplo el Mi 8 Lite graba en 4K/30fps y 1080p/60fps, sin embargo el Redmi Note 7 no incorpora la posibilidad de grabar a 60fps pese a que por potencia podría. Tal es así, que incluso el Redmi 7 lo permite.

A nivel de estabilización y calidad de vídeo, vemos que el Redmi 7 se queda muy corto.

El Redmi Note 7 mejora en calidad, aunque echamos en falta algo más de estabilidad.

En este punto el Pocophone F1 sí consigue ofrecer un plus de calidad frente a otros gama media.

El Xiaomi Mi 9T es probablemente el punto óptimo, con un buen nivel de estabilización y detalle sin irse a la gama más alta.

Aunque claramente el Xiaomi Mi 9 es el que mejor vídeo ofrece de todos los Xiaomi probados, con una estabilización más acorde a lo que podemos necesitar. El Mi 9 no incorpora OIS, pero sí consigue este nivel gracias a una tecnología propia de 'motor de bucle cerrado'.

Batería: qué modelos aguantan más tiempo

Terminamos nuestra comparativa con el apartado de la batería. Cuando buscamos un móvil uno de los aspectos más importantes es la duración de su autonomía. Afortunadamente, la mayoría de Xiaomi destacan por su buena batería.

A lo largo de estas semanas hemos estado utilizándolos y viendo cómo se comportaban. Aquí os dejamos nuestros resultados con un uso medio en base a redes sociales, fotografía y algún juego ocasional. Hemos decidido utilizar las horas de pantalla como un número bastante común a la hora de comparar la batería, ya que todos los Xiaomi tienen un consumo en reposo bastante parecido.

Como vemos, nuestros resultados muestran que la autonomía no está ligada estrechamente con el precio. Y es que de hecho hemos conseguido resultados mejores con algunos móviles más baratos, pero que simplemente por el hecho de incorporar una mayor batería pues ofrecen mejores números.

Vale la pena destacar que hemos obtenido resultados distintos pese a contar con el mismo número de miliamperios por hora. Por ejemplo, el Redmi 7 nos ha dado unas ocho horas de pantalla, ligeramente por encima de las 6,5 horas que obtuvimos en su momento con el Mi A2 Lite. Una diferencia promovida seguramente por el procesador y el sistema operativo, ya que en nuestras pruebas, MIUI suele ser más eficiente que Android puro, seguramente debido a que también es bastante más agresiva.

Es una lástima el Mi A2 que queda en último lugar, no muy alejado del Mi 8 Lite y del Mi 9. Una lástima este último ya que, pese a ser un terminal excelente, el buque insignia flojea en relación a sus competidores cercanos. Resiste mejor el Mi 9 SE, un terminal que pese a tener únicamente 3.070 mAh nos ha dado buenos números.

En la gran liga juegan los Xiaomi que tienen 4.000 mAh. Es el caso de algunos como el Pocophone F1, el Mi 9T o el Redmi Note 7. Aquí es el punto más recomendado y un auténtico lujo para poder llegar al final del día sin preocupaciones. El Mi 9T ha sido el que mejor se ha comportado, aunque la diferencia es mínima. Tanto como esos gramos de más que pesa.

Los mejores resultados en autonomía los tenemos con aquellos Xiaomi que añaden 4.000 mAh. Aumentan ligeramente el peso, pero bien merecen la pena por sus casi 8 horas de pantalla.

En caso que realmente necesitemos más autonomía, ya deberíamos irnos a la serie Mi Max y sus 13 horas de pantalla. Otros móviles de Xiaomi que no hemos podido testear a fondo esta vez pero sí conocemos sus resultados son el Redmi 5 Plus con unas nueve horas de autonomía, las cuatro horas del Mi Mix 3 o las seis del Mi 8.

Los tiempo de carga de Xiaomi sí representan cambios de un modelo a otro. Tenemos desde el Redmi 7 y sus más de tres horas de carga a través del puerto microUSB, hasta el Xiaomi Mi 9T que es capaz de cargar una batería del mismo tamaño en poco más de una hora con su carga rápida de 18W. Nuestra recomendación es que si no tiene USB tipo C directamente intentéis mirar otro Xiaomi.

El mejor móvil Xiaomi en calidad/precio: los candidatos

Para elegir los candidatos a mejor móvil Xiaomi en calidad/precio hemos optado por los modelos más nuevos. A lo largo de los años hemos ido probando distintos dispositivos pero habitualmente son aquellos que llevan menos tiempo en el mercado los que acostumbran a ser la mejor opción. Pese a ello, también hemos incorporado modelos de años anteriores que siguen representando una buena compra.

En primer lugar hemos optado por los modelos más económicos, aquellos que se encuentran por debajo de los 150 euros pero pese a recortar prestaciones siguen siendo muy interesantes y competitivos. Actualmente en este rango de precio de la gama de entrada destaca el Redmi 7, con una amplia batería y el Mi A2 Lite con Android One.

En segundo lugar nos vamos a los mejores gama media de la compañía, normalmente alrededor de los 200 euros y donde la marca nos ofrece más opciones. Aquí tenemos bastantes candidatos, desde el Mi A2 que ha ido bajando de precio y se postula como la opción más limpia y cercana a Google, el Redmi Note 7 que ofrece un gran equilibrio en todos los apartados o el Mi 8 Lite, un modelo que con el paso de los meses ha ido rebajándose hasta convertirse en una llamativa opción.

Finalmente hemos elegido los smartphones más completos de Xiaomi, desde su buque insignia hasta modelos con algunas características top que incrementan su precio. Móviles para los que hay que invertir algo más, pero siguen siendo una excelente opción en calidad/precio. En esta categoría entran el buque insignia, el Mi 9, el potente Pocophone F1, el nuevo Mi 9T o el Mi 9 SE, con su compacto tamaño y triple cámara.

Redmi Note 7 Lo mejor Buen diseño, cámara de gran nivel incluso de noche y una batería sobresaliente. Lo peor No tiene NFC y el rendimiento del Snapdragon 660 se queda algo corto para jugar. Comprar por 174 euros

Xiaomi Mi 9 SE Lo mejor Tamaño perfecto para los que quieren móviles manejables. Gran diseño, buena pantalla, rendimiento excelente y más autonomía de la esperada. Lo peor La triple cámara queda algo por debajo de las expectativas. Comprar por 299 euros

Xiaomi Mi 9 Lo mejor Es su buque insignia y se nota en detalles como la pantalla, el rendimiento o la calidad de la triple cámara en comparación con el resto de Xiaomis. Lo peor La batería no es tan buena como muchos de sus hermanos pequeños. Comprar por 449 euros

Xiaomi Mi A2 Lo mejor El rendimiento y la cámara siguen dando alegrías, además de ser un móvil con un diseño sobrio y estilizado. Lo peor En batería se ha visto completamente superado y la cámara en situaciones de baja luz se ha quedado anticuada. Comprar por 151 euros

Pocophone F1 Lo mejor El rendimiento no tiene rival en su rango de precio y dispone de un launcher propio interesante. Lo peor La pantalla y cámara han empezado a quedarse atrás. Comprar por 316 euros

Xiaomi Mi 9T Lo mejor Un "todo pantalla" con un panel de calidad, una de las mejores autonomías y una triple cámara sin mucho que envidiar a la gama más alta de Xiaomi. Lo peor Por su precio, no ofrece un rendimiento rompedor. El diseño también es bastante grueso. Comprar por 329 euros

Xiaomi mejora la calidad/precio de sus móviles año tras año. Nuestra recomendación actual es el Redmi Note 7: gran diseño, buena pantalla, una cámara todoterreno y una enorme batería. Una inversión segura por su precio. Para aquellos que busquen algo más, el Mi 9T es el siguiente escalón.

Además de los candidatos nombrados, también hemos tenido en cuenta para realizar esta comparativa otros terminales de Xiaomi. Modelos de años anteriores como el Redmi Note 5, el Redmi 5 Plus, que previamente habíamos recomendado, y dispositivos como el Mi Max 3 o el Xiaomi Mi Play, donde pese a ser también buenos terminales no son suficiente equilibrados como nuestros candidatos y no han entrado en nuestra guía comparativa para encontrar el Xiaomi más recomendado.