Xiaomi Mi 9T, análisis: a este precio la competencia lo tiene muy difícil

Xiaomi está decidida a que no quede ni un solo resquicio en su catálogo de smartphones. Pretenden abarcar el máximo número de opciones posibles para el usuario aunque ya en la actualidad suponga un dolor de cabeza a la hora de escoger el que mejor se adapta a cada necesidad o incluso presupuesto.

El nuevo Xiaomi Mi 9T es un paso más, poniendo de nuevo el énfasis en el gran atractivo de la marca: especificaciones completas al mejor precio del mercado. Y claro, en Xataka ya lo hemos probado.

Xiaomi Mi 9T, ficha técnica

Con tanto terminal nuevo de Xiaomi, especialmente en la gama media de nivel, que el Xiaomi Mi 9T sorprenda por su ficha técnica es muy complicado.

Aquí encontramos pues una combinación de detalles que han ido saltando al mercado en diferentes terminales del fabricante chino, incluida la cámara retráctil o el sensor de huellas en la pantalla. De hecho estamos hablando de la versión internacional del Redmi K20 que conocimos hace poco.

Xiaomi Mi 9T Pantalla AMOLED 6,39" FullHD+

2340 x 1080 píxeles, 19,5:9 Procesador Snapdragon 730 Memoria RAM 6 GB Almacenamiento 64 / 128 GB Batería 4.000 mAh + carga rápida 18W Cámara trasera 48MP, f/1.75

13MP, f/2.4, gran angular

8MP, f/2.4, telefoto Cámara frontal 20MP, f/2.2, sistema pop-up Dimensiones y peso 156,7 x 74,3 x 8,8 mm

191 g Software Android 9 Pie

MIUI 10 Otros Dual 4G, BT 5.0, NFC, GPS, USB-C, jack de 3,5 mm, lector de huellas en pantalla Precio 329 euros (6/64GB)

De esta ficha técnica llama la atención esa cámara triple, así como la gran pantalla de 6,4 pulgadas, la batería de 4000 mAh e innovaciones como el lector de huellas, todo por poco más de 300 euros. Su gran arma.

Un diseño para presumir de smartphone de calidad

Nada alrededor del diseño del Xiaomi Mi 9T te hace pensar que estás ante un smartphone con un precio de 300 euros. Está muy bien construido, se han cuidado los detalles de su acabado hasta a la hora de incluir el LED de notificaciones en la cámara periscópica (que por otro lado resulta poco útil) y la trasera presenta un tono de color con gradiente que le da un atractivo extra muy interesante y diferenciador.

Los tonos en gradiente y la curvatura de la trasera de cristal le dan una apariencia muy atractiva al nuevo Xiaomi Mi 9T

Se nota que es un familiar directo del Xiaomi Mi9, y sin duda que a nivel de construcción no tiene nada que envidiar al modelo de gama alta del fabricante chino. Y para colmo, en el diseño se da una combinación de moda: cámara periscópica y lector de huellas sobre la pantalla, lo que hace que el frontal sea prácticamente todo pantalla.

En los laterales de este Xiaomi tenemos los habituales controles físicos. En el lado derecho están el control de volumen y el botón de encendido, el cual viene en color rojo, lo que hace que resalte bastante en el modelo que hemos probado, en azul. No acaba de convencerme. El lado izquierdo queda completamente libre de elementos.

Si pasamos al marco superior, ahí nos encontramos el puerto de auriculares y la zona donde la cámara periscópica se oculta. En su parte superior, que queda a ras de marco cuando está oculta, hay un LED de notificaciones que para algunos usuarios puede valer, aunque no es una situación muy lógica para tener una indicación visual cuando el terminal está sobre la mesa. Ya en la parte inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM (es un terminal SIM Doble), el puerto USB-C y el altavoz principal.

Esa sensación de mucha calidad en el acabado y detalles del diseño del Xiaomi Mi 9T solo tiene un pega: el peso del equipo. En mano, los 190 gramos que marca este Xiaomi en la báscula se notan así que estamos ante un equipo contundente, aspecto que también queda reflejado en el grosor, de casi 9 mm. Pero como veremos más adelante, con un extra muy interesante: una gran batería.

En el diseño de la parte trasera, que se curva ligeramente para mejorar el agarre y comodidad de uso, destacamos el tono de color doble del cristal, con el centro oscuro y los laterales más intensos y algo cambiante según la incidencia de la luz, así como la situación y diseño del módulo de la cámara. Los tres elementos están centrados respecto a los laterales y la separación del módulo principal de 48 MP del gran angular y el zoom le dan una interesante apariencia. Ese módulo no sobresale apenas.

Huella en pantalla o cámara periscópica: lo más en identificación biométrica

El Xiaomi Mi 9T no ha escatimado a la hora de ofrecer el sistema de identificación biométrico más en boga: el lector de huellas sobre la pantalla. En este Xiaomi Mi 9T se ha optado por la solución óptica, algo que apreciamos al instante por la iluminación de esa zona de la pantalla cuando apoyamos el dedo. El resultado es bueno pero todavía está alejado de la experiencia con lectores ultrasónicos.

A pesar de que el sistema por huella funciona bastante bien y es relativamente rápido, el Xiaomi Mi 9T añade la identificación de rostros. Como ya habíamos visto en modelos de Xiaomi y de la competencia, este método de identificación nos permite entrar al sistema de manera casi instantánea y hace que te puedas olvidar del de huellas. Lo hace sin problemas con gafas o sin ellas, así como con accesorios como gorras. Solo sufre con baja luz y no logra identificarnos sin apenas luminosidad.

El Xiaomi Mi 9T incluye lector de huellas en la pantalla e identificación de rostros, pero es necesario que con cada identificación salga la cámara retráctil

La peculiaridad de la identificación por rostros en el Xiaomi Mi 9T es que la cámara está oculta, por lo que para usarlo, hay que activar la pantalla y deslizar para que la cámara periscópica salga de su escondite, nos identifique al instante y luego se oculte de nuevo.

Lógicamente con este proceso algo más pesado no merece la pena este sistema como alternativa al lector de huellas, pero está bien que dispogamos al menos de la opción. Y no olvidemos que el sistema mecánico de la cámara periscópica tiene una vida útil que mejor no forzar.

FullHD+ y AMOLED: la combinación más usada por Xiaomi

Xiaomi no ha arriegado demasiado en la pantalla del nuevo Mi 9T. La diagonal, resolución y panel es el mismo que en su actual Mi 9, aunque hay detalles que explican que cada uno de ellos esté en categorías diferentes. Tenemos por ejemplo que la pantalla del Mi 9 la fabrica Samsung y tiene protección Gorilla Glass 6 mientras que la del Xiaomi Mi 9T no cuenta con las garantías del fabricante coreano y la protección se queda en Gorilla Glass 5.

Aunque comparten resolución, tecnología AMOLED y diagonal, la pantalla del Xiaomi Mi 9T queda algo por debajo de la del Mi 9

En todo caso estamos ante una pantalla de 6,39 pulgadas, de tipo AMOLED y con una resolución FullHD+. La ventaja del Mi 9T respecto a su hermano mayor es el aprovechamiento del espacio, pues sin notch ni agujero ni nada parecido, todo el frontal es prácticamente pantalla.

Si bien en la gama alta penaliza contar con un panel que se quede solo en resolución FullHD+, en este modelo de poco más de 300 euros hay que alabar que podamos disfrutar de un panel contrastado y que nos da más de 400 ppp de densidad. Eso nos garantiza una experiencia bastante buena a nivel de visualización, sin que se eche en falta más nitidez en la mayoría de los contenidos que se visualizan.

El resto de parámetros de la pantalla del Xiaomi Mi 9T cumple con creces con lo que podemos esperar de un terminal Xiaomi, que suele montar buenos componentes.

El brillo, del orden de 600 nits, es suficiente para que, con un contraste alto, permita la visualización en exteriores sin problemas ... pero sin alardes. Lógicamente hay paneles AMOLED más espectaculares y de calidad, que no tienen legas a nivel de ángulos de visualización y ofrecen mejor reproducción del color y nivel de contraste, pero en esta categoría la pantalla del Xiaomi Mi 9T pasa por ser una de las mejores.

Como ya es demasiado habitual en algunas gamas de Xiaomi, el control del brillo automático no nos ha dejado del todo satisfechos. Cuando varía la iluminación, especialmente en interior, el nivel de brillo automático peca de conservador y se queda casi siempre por debajo de lo que consideramos cómodo para la vista. Al final en muchas ocasiones hay que tirar de manera manual para subirlo un par de puntos y mejorar la experiencia.

En este margen de precios, la pantalla AMOLED del Xiaomi Mi 9T pasa por ser una de las mejores del mercado pese a que tiene puntos de mejora

La experiencia con la pantalla del Xiaomi Mi 9T podemos gestionarla en los ajustes correspondientes de MIUI 10. Allí podemos variar ligeramente el contraste escogiendo entre tres modos (el automático funciona bastante bien) así como la temperatura de color. Salvo que tengamos una preferencia específica o necesidad de temperatura de color, el panel viene bien calibrado de fábrica para el usuario común.

También entre las opciones podemos controlar el doble toque en la pantalla (o levantar) para activarla , algo muy cómodo, así como la apariencia del modo de pantalla ambiente, donde podemos elegir diferentes tipos de relojes, entre los que se incluyen dibujos en algunos casos. También podemos programar el encendido y apagado del modo de pantalla ambiente, pues por ejemplo por la noche, resulta bastante brillante.

Como hemos indicado, en el Xiaomi Mi 9T no hay notch que valga. Ni tampoco agujero, así que no hay elemento que perturbe ni contenido ni interfaz. Es algo que se agradece porque nos permite tener más pantalla en un formato algo más compacto que con notch. Aunque realmente la diferencia apenas es relevante.

Sin altavoz estéreo

El Xiaomi Mi 9T se queda algo rezagado en la experiencia multimedia por su apartado de sonido. Aquí contamos con un solo altavoz situado en la parte inferior, de sonido suficientemente potente pero discreto en graves o definición de las voces.

El sonido resultante no es estéreo, algo que además supone un problema si por error tapamos el altavoz principal, pues el sonido queda casi completamente anulado.

Con los auriculares no mejora nuestra impresión. Contamos con puerto de auriculares pero el sonido que obtenemos no pasa de discreto. Tal es la dejadez en este punto que no hay aportación alguna de tecnología ni posibilidad de control de sonido específico.

Rendimiento del Xiaomi Mi 9T: de sobra para la gama media

Llegamos a la única sección de nuestro análisis donde el Xiaomi Mi 9T nos demuestra que hay que englobarlo en la gama media. Pero vaya gama media diríamos.

Estamos hablando del nuevo procesador de referencia para la gama, un Snapdradon 730 de ocho núcleos con GPU Adreno 618. Ese chip, combinado con los 6 GB de memoria RAM (no hay más opciones en este modelo), nos ofrecen una experiencia satisfactoria en combinación con Android 9 bajo MIUI 10.

En el día a día no hay retrasos ni lags evidentes, aunque en algunas tareas del sistema operativo, con navegadores cargados de pestañas o multitarea, la inmediatez de un gama alta no está presente del todo. Pero salvo casos muy concretos, el rendimiento de este Snapdragon cumple con creces para el mercado de consumo.

Xiaomi Mi 9T Samsung Galaxy A70 Motorola One Vision Xiaomi Mi 9 SE XIAOMI MI A2 Lenovo Z5S Huawei P SMART 2019 PROCESADOR Snapdragon 730 Snapdragon 675 Exynos 9609 Snapdragon 710 Snapdragon 660 Snapdragon 710 Kirin 710 RAM 6 GB 6 GB 4 GB 6 GB 4 GB 3 GB 4 GB ANTUTU 211.901 170.567 136.111 177.957 127.610 130.026 130.026 GEEKBENCH 2.545 / 6.900 2.363 / 6.390 1.507/4.934 1.868 / 5.901 1.626 / 4.286 1.531 / 5.149 1.531 / 5.149

De este Xiaomi Mi 9T hay dos configuraciones donde escoger, todas ellas asociadas a la cantidad de memoria interna. El modelo base y más asequible cuenta con 64 GB de memoria interna pero hay una opción con capacidad de 128 GB, una cantidad excelente para esta gama.

MIUI 10 estable sobre Android 9 Pie

Con algunas capas sobre Android en ocasiones nos surgen dudas sobre su estabilidad. Con este Xiaomi Mi 9T no hemos tenido problema alguno. Estamos hablando de un Android 9 Pie con la capa MIUI Global 10.3, que se ha mostrado plenamente capaz. Ningún error y un par de actualizaciones de por medio.

Quien conozca MIUI no encontrará demasiadas sorpresas. La capa personaliza bastante Android, tanto en apariencia como en las opciones. Incluye algunas aplicaciones preinstaladas, no solo de la propia Xiaomi, sino de terceros como la de Amazon (tienda y asistente), Facebook, Netflix o AliExpress.

De los aportes de la capa de Xiaomi hay que destacar la multitarea, que se divide en dos columnas, mejorando con ello el acceso a más aplicaciones de un vistazo, e incluyendo en la parte superior accesos interesantes como el limpiador de recursos o el modo de multipantalla.

Tampoco falta el modo Game Turbo 2.0, un añadido interesante para quienes gustan de jugar mucho con su teléfono. En ese modo podemos configurar algunos parámetros del juego, 4D Touch para juegos compatibles, medidor de fps y recursos del sistema, así como diferentes restricciones de brillo, bordes o notificaciones.

Bienvenidos a los 4000 mAh

Una de las diferencias de Xiaomi en sus modelos similares en precio y características suele quedar del lado de la batería. Es el caso de este Mi 9T, que a costa de aumentar el grosor y peso nos ofrece una batería con capacidad de 4000 mAh. Con carga rápida vía USB-C de hasta 18 W, cargador compatible incluido.

Nuestra experiencia de estos días con el Xiaomi Mi 9T ha satisfecho esas premmisas iniciales que nos indicaban un buen camino. De media y con un uso intensivo, hemos conseguido superar con creces el día de uso, pudiendo irnos sin problema a mitad de la siguiente jornada. En total unas 25 horas de autonomía con casi 9 horas de pantalla.

A ese buen comportamiento de autonomía hay que añadir las opciones de control de energía del sistema para poder gestionar los últimos compases de la batería pero sobre todo que se incluya carga rápida con un cargador de 18 W. En nuestras pruebas, con conectividad Wifi, desde un 5% consiguió alcanzar el 50% de batería en 34 minutos. Para la carga completa requirió de 75 minutos.

Tres cámaras polivalentes

La peculiar trasera del Xiaomi Mi 9T está ocupada por una configuración de triple cámara que dejará satisfechos a la mayoría de usuarios de la gama media. Aquí hablamos de una propuesta similar a la del Xiaomi Mi 9 pero con modificación de las especificaciones técnicas.

Efectivamente tenemos una cámara principal de 48 MP (ƒ/1,75), acompañada de dos más: un gran angular de 13 MP y un teleobjetivo 2X de 8 MP, ambos con luminosidad f2.4. El enfoque del equipo es por detección de fase y de contraste, y el flash es de un solo tono.

La interfaz de la cámara del Xiaomi Mi 9T nos permite movernos por los modos de disparo mediante un carrusel. Hemos notado algo de falta de fluidez al pasar de una opción a otra, así como para movernos por la interfaz, pero en general es una interfaz cómoda de usar e intuitiva, con acceso rápido a HDR, la ayuda de la inteligencia artificial o los cambios de lente, desde el gran angular hasta el zoom 2X.

Para las fotos a 48 MP contamos en la interfaz con un modo exclusivo. Esa mayor resolución consigue que podamos realizar un acercamiento mayor y mejor detalle, pero la calidad de la fotografía no difiere mucho de la cámara estándar.

A la izquierda el recorte al 100% de la foto con 48 MP. A la derecha, el recorte en la foto por defecto

En general, con la cámara del Xiaomi Mi 9T conseguimos buenas instantáneas tanto en exteriores con luz ideal como en objetos cercanos, con con contraste bastante contenido aunque también algunos fallos en los bordes de las imágenes.

Cuando usamos el zoom 2X o el gran angular, que nos da mucho juego, con buena luz los resultados son buenos, aunque en ambos casos la calidad decae bastante cuando la luz empieza a escasear.

La cámara del Xiaomi Mi 9T vuelve a ser casi impecable a nivel hardware pero lo que ocurre una vez tomada la fotografía no acaba de quedar bien equilibrado

Cuando la luz se complica por exceso o defecto, el procesado ya es algo más caótico y sin un comportamiento que podamos predecir al 100%, así que conviene jugar bastante con la cámara y sus modos para poder sacarle todo el provecho que por hardware debería dar.

Para las escenas de noche hay precisamente un modo Noche. La teoría con él funciona muy bien: es capaz de aumentar el tiempo de exposición hasta dos segundos sin problema alguno, pero solo nos sirve cuando apenas se ve nada en la imagen.

Modo automático

Modo Noche

A la derecha, recorte 100% de la fotografía tomada con modo Noche. A la izquierda, el mismo recorte en la imagen en modo automático

Un apartado que nos ha demostrado que requiere de bastante mejora es el HDR. Podemos activarlo, desactivarlo o dejarlo en automático. Cuando la escena no contiene zonas muy iluminadas, los resultados mejoran algo la toma sin el modo HDR, especialmente para conseguir levantar de manera natural las sombras, pero en nuestras pruebas, lo habitual ha sido un resultado algo forzado e incluso poco natural a estas alturas de la tecnología HDR.

En la imagen de abajo, el recorte al 100% de la imagen con HDR activo

La cámara del Xiaomi Mi 9T incluye modo retrato, el cual podemos aplicar tanto a personas como objetos sin problema. Solo debemos llevar cuidado de que la distancia sea de al menos 2 metros.

Hay que ajustar bastante la distancia para conseguir un buen desenfoque de fondo, el cual podemos llevar a cabo también en el modo de gran angular.

Modo retrato con gran angular activado (derecha)

El modo retrato admite aplicar efectos para el desenfoque así como de luz. Tanto esos efectos como el nivel de desenfoque puede controlarse y modificarse tras hacer la foto, aunque los resultados en los extremos quedan algo forzados y poco naturales.

Aunque quede oculta, el Xiaomi Mi 9T no falta a su cita con la cámara secundaria. Cuando la activamos, aparece rápidamente y para ocultarla de nuevo no vale apretar sino que debemos cambiar de nuevo de cámara o cambiar de aplicación.

Los selfies gozan de buen detalle, tiene resolución de 20 MP (ƒ/2,2), y salvo con poca luz, la reproducción de color y contraste son adecuados. Hay opción de modo retrato para lograr algo de desenfoque, así como un modo panorámico.

En cuanto al modo de vídeo, admite grabación con calidad 4K (30 fps) así como cámara lenta y los clásicos 1080p a 30 y 60 fps. Aquí con buena luz obtenemos resultados aceptables aunque algo bajos en contraste, y bastante mejorables con poca luz. Algo que nos ha fallado ha sido la toma 1080p a 60 fps, que nos ha dado siempre, ya fuera de día o de noche, problemas de enfoque, el cual perdía continuamente con los cambios de luz.

Xiaomi Mi 9T, la opinión y nota de Xataka

Xiaomi tiene una fórmula que le ha aupado a donde está ahora mismo y no piensa renunciar a ella. Ni mucho menos dar descanso a sus rivales.

El Xiaomi Mi 9T es un smartphone prácticamente imbatible si analizamos su ficha técnica y la confrontamos con la etiqueta del precio. Nos ha gustado especialmente el diseño y acabado, así como las innovaciones en forma de lector de huellas en la pantalla y la cámara periscópica. Y por supuesto la batería, un extra por el que merece la pena el exceso de peso y grosor del equipo.

Pero tras la primera impresión con su ficha técnica, acabado y precio, toca volver a la realidad cuando hablamos de aspectos que no son puro harware, como es el caso de las cámaras. Bien para el mercado de consumo y la gama en la que queda por precio, pero sin lograr superar la promesa eterna de ser un chollo sin grandes defectos.

8.7 Diseño9,25 Pantalla9 Rendimiento8,75 Cámara7,5 Software8,25 Autonomía9,5 A favor Gran diseño y acabado que incluye lo último: lector de huellas en pantalla y cámara periscópica

Batería de gran autonomía y con carga rápida eficaz

MIUI cada vez es más estable y se agradece en el rendimiento del smartphone En contra El sonido es uno de los aspectos muy descuidados del equipo

La cámara sigue quedando por debajo de lo esperado por su hardware

> La identificación por rostros con cámara periscópica no parece tener futuro



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.