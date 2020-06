El mejor móvil Xiaomi en calidad precio: guía de compra y comparativa

Hemos probado todos los móviles de Xiaomi para encontrar cuál es el mejor en calidad/precio. Con tantos modelos similares es difícil entender cómo funciona su catálogo, pero una vez los tenemos uno junto al otro es cuando podemos ver dónde destaca cada uno. Esta es nuestra comparativa a fondo para encontrar el Xiaomi más recomendado.

Un repaso para ayudar a elegir el móvil que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario, siempre teniendo en cuenta el precio como un factor clave. Desde los últimos Redmi Note hasta la serie Mi 10, esta ha sido nuestra experiencia probando los terminales de Xiaomi para este 2020.

Y es que pese a que la diferencia entre España y China nunca había sido tan alta, Xiaomi sigue siendo una de las marcas más competitivas. Aquí os traemos una nueva guía de compra y comparativa con los los mejores móviles Xiaomi en relación calidad/precio. Esperamos que os sirva para decidir qué smartphone comprar.

Nuestro recomendado: Xiaomi Mi Note 10

El Mi Note 10 es el mejor Xiaomi en calidad/precio. Estamos ante un smartphone Android que ofrece todo lo que podemos pedirle a un móvil barato y destaca en dos apartados esenciales: autonomía y fotografía. Hasta la fecha, Xiaomi había destacado en un rango de precio inferior, pero con este Mi Note 10 creemos que bien merece la pena apostar por él y obtener así una experiencia digna de la gama alta a precio de gama media. Quizás el mejor ejemplo de lo que significa un "gama media premium".

Destaca por su pantalla AMOLED de 6,47 pulgadas y un pequeño 'notch' en forma de gota de agua. Pese a no incorporar agujero en pantalla, estamos ante uno de los móviles Xiaomi más manejables, con un tamaño contenido y excelente sensación en mano. El trabajo de compactación del Mi Note 10 es de lo mejor de la casa, estando por debajo en peso y tamaño respecto a otros modelos como el Poco F2 pro y ofreciendo una batería de 5.260 mAh.

Porque la autonomía de este Mi Note 10 es simplemente brutal. Xiaomi ha mejorado la batería de sus móviles una barbaridad, pero con sus más de 11 horas de pantalla, el Mi Note 10 se lleva la palma y supera con claridad al resto. Un auténtico bombazo.

En su interior encontramos un procesador Snapdragon 730G que rinde muy bien para todo tipo de tareas. No tiene tanta potencia como otros modelos, pero no se calienta y en nuestra experiencia creemos que no se echa tanto en falta ese plus de rendimiento. Con 6GB y 128GB, el Mi Note 10 cumplirá de sobra salvo que queramos jugar a los últimos títulos del mercado.

"Gran diseño, una autonomía sencillamente insuperable y un apartado fotográfico propio de gamas más altas. Si buscáis la mejor calidad/precio en Xiaomi, nuestra apuesta es este Mi Note 10. Excepcional en su precio actual".

Pero es el apartado fotográfico el que nos ha llevado a colocar este Mi Note 10 en la cima de nuestros recomendados. Y es que estamos ante una cámara muy completa en un móvil de menos de 400 euros. No es la mejor cámara de Xiaomi, eso se reserva para su buque insignia, pero seguramente sí la situaríamos en segundo lugar junto al Poco F2 Pro. No son los 108 megapíxeles, no es que tenga 5 cámaras, no es su frontal de 32 megapíxeles y tampoco es el zoom. Es la combinación y la versatilidad lo que nos ha convencido. Una cámara luminosa y de gran detalle muy poco habitual en este rango de precio.

El Xiaomi Mi Note 10 representa a la perfección el paso adelante que ha dado este año la compañía y lo que pueden bajar de precio en poco tiempo. Un móvil que ofrece buen diseño, una autonomía imbatible, rendimiento correcto y una cámara por delante de lo que ofrecen las alternativas de su precio. Ahora que ha descendido respecto al de lanzamiento, ofrece una relación calidad/precio enorme y es el móvil Xiaomi que más recomendamos estos días. Puedes comprar el Xiaomi Mi Note 10 por 389 euros, o su versión Lite por 329 euros.

Xiaomi Mi Note 10 Smatphone 6GB RAM + 128GB ROM, Pantalla Curva 3D de 6.47", NFC Multifuncional, 108MP AI Penta Cámara Trasera, Versión Global, Negro Hoy en Amazon por 383,00€

Alternativa: Redmi Note 9 Pro

El Redmi Note 9 Pro tiene todos los ingredientes para volver a ser el superventas de Xiaomi. Estamos ante un móvil que cumple muy bien lo que representa el fabricante chino. Un smartphone con un diseño cuidado, una pantalla de gran calidad y un diseño compacto y vistoso. Acaba de ser presentado y ya puede conseguirse por menos de 250 euros.

Ofrece una calidad/precio excepcional en todos los apartados, pero tiene incluso margen de mejora. Con el paso de las semanas iremos viendo mejores ofertas. Una alternativa es el Redmi Note 9S, muy similar y con un precio muy competitivo estos días. Pero el modelo Pro es el Xiaomi en que deberíamos fijarnos.

El Snapdragon 720G es un procesador que rinde bien, mejor de lo que marcan los benchmarks. Tenemos una impresionante batería de 5.020 mAh y carga rápida de 30W. Este último un punto en que cuando te acostumbras, es difícil volver atrás.

Contamos con NFC, un lector de huellas lateral que funciona muy rápido, radio FM y actualizado a Android 10. Pero si por algo destaca este Redmi Note 9 Pro es por los componentes. Pongamos la pantalla; el mejor panel IPS de Xiaomi. Por delante del modelo Note 9S, pese a que inicialmente pensábamos que era el mismo.

Finalmente está la cámara, con un sensor principal de 64 megapíxeles que ofrece una luminosidad y un nivel de detalle claramente superior al del Redmi Note 9S o el Redmi Note 8 Pro. Para muchos, la cámara es un aspecto importante. Con este Redmi Note 9 Pro tenemos un nivel fotográfico referente en su rango de precio.

Si estáis buscando un móvil Xiaomi de gama media con buen diseño, pantalla, rendimiento, batería y cámara, este Redmi Note 9 Pro es el modelo más equilibrado y preparado para durar varios años. Un móvil que junto a una buena oferta es seguramente la apuesta más segura. Puedes comprar el Xiaomi Redmi Note 9 por 249 euros.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Smartphone - 6GB 64GB 6.67" DotDisplay 64MP AI Quad Camera 5020mAh (typ)* NFC Blanco [Versión Global] Hoy en Amazon por 248,99€

Cómo elegir un buen móvil Xiaomi

Para decidir qué móvil Xiaomi nos interesa, antes debemos tener en cuenta una serie de características. Porque pese a que algunos modelos son muy recomendados, no todos los usuarios valoran los mismos aspectos. ¿Cómo sabremos si el Xiaomi que estamos mirando encaja con lo que necesitamos? Nuestra intención con esta guía comparativa es poder ayudaros a conocer los puntos fuertes y débiles.

Además de los siguientes puntos, también recomendamos leer con calma los análisis del móvil que estemos mirando para descubrir más detalles. Estos son los aspectos clave para elegir correctamente el móvil Xiaomi que mejor se adapte a tus necesidades.

Diseño y pantalla : el cristal y las curvas se han impuesto en los móviles Xiaomi de este año, pero no todos son igual de grandes. Recomendamos optar por aquellos con agujero en la pantalla o cámara extraíble. Una recomendación no menos importante es elegir un color que os guste, en muchas ocasiones marcará la diferencia.

Potencia y memoria : el procesador y la RAM son un factor clave, pero cada vez repercute menos optar por una u otra configuración. Es imprescindible contar con al menos 4GB. En procesador recomendamos ser extremistas: o nos vamos al último Snapdragon 865 de Qualcomm o directamente no nos fijemos en si es un 765G, un 730G o un Helio G90T.

Almacenamiento : la microSD ha desaparecido en muchos modelos de Xiaomi, por lo que es recomendable optar por un almacenamiento generoso. Este año, nuestra recomendación es apostar por el modelo de 128GB. Pese a que pueda costar un poco más, creemos que la diferencia de precio es asumible y suele salir rentable de cara a la vida útil del terminal.

Autonomía : la batería es otro factor importante, pero afortunadamente, incluso los modelos más económicos ofrecen muy buenos resultados. De hecho, muchas veces cuanto más potente es un modelo, más batería consume. Aquí recomendamos fijarse en otros detalles como la carga rápida o la inalámbrica, pero sin que decante la balanza, pues en general Xiaomi aprueba en la autonomía de sus móviles.

Calidad fotográfica : es la principal diferencia entre los distintos Xiaomi y lo que más condiciona el precio. Los modelos nuevos han mejorado su procesado, ofreciendo más luz. Y la diferencia de megapíxeles suele estar relacionada con un salto de calidad. Recomendamos darle valor a la cámara, pues es lo que antes quedará desfasado si no invertimos un poco.

5G y sistema operativo : a nivel de sistema operativo, el mínimo recomendado es Android 10 y MIUI 11, aunque próximamente muchos modelos se actualizarán. Este año Xiaomi está ofreciendo múltiples móviles 5G, aunque nuestra impresión general es que todavía es pronto y los terminales con esta conectividad suelen venir acompañado de un precio superior. Salvo que sea un gama alta o el modelo encaje con lo que buscas, el móvil sin 5G tendrá previsiblemente mejor calidad/precio.

Precio: los móviles Xiaomi cambian mucho de precio y se mueven en rangos similares. La recomendación es aprovechar la oferta y comparar precios. Salvo el buque insignia, aconsejamos no superar la barrera de los 400 euros.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en la experiencia previa, fruto de varios años probando y analizando todo tipo de dispositivos tecnológicos. Para esta nueva guía de compra comparativa, nos hemos basado en los últimos nueve modelos de la marca, que hemos estado probando durante varias semanas. En este caso, personalmente también me he encargado de las guías de Xiaomi durante los años previos, por lo que tengo bastante experiencia con los modelos de esta compañía.

Los dispositivos elegidos pertenecen a la gamas Redmi Note 9, Mi 10 y Mi Note 10, las grandes líneas que vertebran el catálogo de Xiaomi. En concreto tenemos con nosotros el Xiaomi Mi 10, Mi 10 Lite 5G, Mi 9T Pro, Poco F2 Pro, el Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 9 Pro, el Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S y el Redmi Note 9. Además de estos modelos nombrados, también hemos tenido en cuenta las características de los nuevos Xiaomi Mi Note 10 Lite y Redmi 9, así como otro modelos concretos como los de la serie Mi Mix, el Mi A3 o el Mi 9.

Para realizar esta comparativa hemos puesto en marcha todos los dispositivos con las aplicaciones que más acostumbramos a realizar para los análisis, desde las distintas redes sociales a varios juegos, pasando por algunas herramientas como benchmarks. Con cada uno de ellos hemos estado al menos un día de uso intensivo, pero habitualmente hemos estado intercambiando de móvil y comparándolos en condiciones equivalentes. En algunos modelos como los más recomendados hemos estado utilizándolos más para estar seguro de la experiencia. En otros hemos optado por guiarnos por la experiencia del análisis individual a fondo. Después de varias semanas conviviendo con ellos, ya puedo compartir con vosotros mi experiencia.

El patrón de esta guía comparativa ha sido el similar a una review tradicional de móviles. Los hemos comparado a nivel de diseño, hemos probado todas sus pantallas en distintas condiciones de luz, los hemos probado de manera similar para analizar el uso de la batería y nos los hemos llevado en la mochila para ir haciendo fotografías en condiciones similares. Después de varios años utilizando móviles Xiaomi, esta guía comparativa me ha servido para apreciar las grandes diferencias que hay de un modelo a otro.

Tabla especificaciones técnicas

Xiaomi Mi 10 Poco F2 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 10 Lite 5G Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9S Redmi Note 9 Dimensiones y peso 162.5 x 74.8 x 9 mm

208 g 163.3 x 75.4 x 8.9 mm

219 g 157.8 x 74.2 x 9.7 mm

208 g 156.7 x 74.3 x 8.8 mm

191 g 163.7 x 74.8 x 7.9 mm

192 g 165.8 x 76.7 x 8.8 mm

209 g 161.4 x 76.4 x 8.8 mm

200 g 165.8 x 76.7 x 8.8 mm

209 g 162.3 x 77.2 x 8.9 mm

199 g Pantalla 6,67" AMOLED

FullHD+, 19.5:9, 90 Hz 6,67" AMOLED

FullHD+, 20:9 6,47" AMOLED

FullHD+, 19.5:9 6,39" AMOLED FullHD+, 19.5:9 6,57" AMOLED FullHD+, 20:9 6,67" IPS FullHD+, 20:9 6,53" IPS FullHD+, 19.5:9 6,67" IPS FullHD+, 20:9 6,53" IPS FullHD+, 19.5:9 Procesador Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 730G Snapdragon 855 Snapdragon 765G Snapdragon 720G MediaTek Helio G90T Snapdragon 720G MediaTek Helio G85 Memoria y almacenamiento 8 GB LPDDR5

128 GB 6 GB

128 GB 6 GB

128 GB 6 GB

128 GB 6 GB

128 GB 6 GB

128 GB 6 GB

128 GB 6 GB

128 GB 4 GB

128 GB Cámaras traseras 108 MP

13 MP

2 MP

2 MP 64 MP

13 MP

5 MP

2 MP 108 MP

20 MP

12 MP

8 MP

2 MP 48 MP

13 MP

8 MP 48 MP

8 MP

2 MP

2 MP 64 MP

8 MP

5 MP

2 MP 64 MP

8 MP

2 MP

2 MP 48 MP

8 MP

5 MP

2 MP 48 MP

8 MP

5 MP

2 MP Cámara frontal 20 MP, f/2.0 20 MP, f/2.2 32 MP, f/2.0 20 MP, f/2.2 16 MP, f/2.5 16 MP, f/2.5 20 MP, f/2.0 16 MP, f/2.5 13 MP, f/2.3 Batería 4.780 mAh (30W) 4.700 mAh (30W) 5.260 mAh (30W) 4.000 mAh (27W) 4.160 mAh (20W) 5.020 mAh (30W) 4.500 mAh (18W) 5.020 mAh (18W) 5.020 mAh (18W) Otros Lector de huellas bajo pantalla

USB C, BT 5.1, WiFi 6, NFC, infrarrojos, 5G Lector de huellas bajo pantalla

5G, USB C, BT 5.1, WiFi 6, NFC, infrarrojos, jack 3.5mm Lector de huellas bajo pantalla

5G, USB C, BT 5.0, WiFi 5, NFC, infrarrojos, radioFM, jack 3.5mm Lector de huellas bajo pantalla

LTE, USB C, BT 5.0, WiFi 5, NFC, radioFM, jack 3.5mm Lector de huellas bajo pantalla

5G, USB C, BT 5.0, WiFi 5, NFC, infrarrojos, jack 3.5mm Lector de huellas lateral

LTE, USB C, BT 5.0, WiFi 5, NFC, infrarrojos, radioFM, jack 3.5mm Lector de huellas trasero

LTE, USB C, BT 5.0, WiFi 5, NFC, infrarrojos, radioFM, jack 3.5mm Lector de huellas lateral

LTE, USB C, BT 5.0, WiFi 5, infrarrojos, radioFM, jack 3.5mm Lector de huellas trasero

LTE, USB C, BT 5.0, WiFi 5, infrarrojos, radioFM, jack 3.5mm Precio 699 euros 499 euros 399 euros 399 euros 329 euros 249 euros 239 euros 239 euros 179 euros

Diseño: diferenciando móviles cada vez más parecidos

Llevamos ya un par de años comentando que los móviles son cada vez más parecidos, pero este 2020 ha alcanzado un nuevo punto. Hay pequeñas diferencias de grosor, peso y construcción, pero en el fondo todos parten del mismo diseño. Un parecido que no solo es en tamaño, también en acabados y aspecto de la carcasa trasera.

Pese a llevar varias semanas con ellos, todavía tengo problemas en diferenciarlos. Es normal, ya que el Redmi Note 9 Pro y el Redmi Note 9S son prácticamente idénticos. Lo mismo ocurre con el Redmi Note 9, aunque en este modelo el agujero en pantalla está en la esquina y el lector de huellas se coloca debajo de la cámara. Más allá de eso, tanto en marcos, curvas como en materiales son iguales. No muy diferentes en la parte trasera son los Mi Note 10 o Mi Lite 10.

La serie Redmi Note ha crecido de tamaño respecto al año pasado, pero los distintos modelos son muy similares.

Xiaomi abraza el mismo material para todos los modelos, con unos acabados y una sensación en mano muy parecida. Algunos modelos como los Redmi Note 9 incorporan un borde de plástico, mientras que otros como el Mi 10 o el Poco F2 Pro son de metal. En todo caso, las curvas en los laterales están presentes y el acabado trasero reflectante y metalizado se repite. Ninguno de ellos se salva de las huellas.

Xiaomi suele repetir las mismas proporciones en tamaño, peso, grosor y batería, con honrosas excepciones como el antiguo Mi 9 SE que queda por actualizar. La ayuda para mejorar la maniobrabilidad está en la pantalla con formato 20:9, más alargada y que permite un mejor agarre.

A simple vista, todos los móviles parecen similares. Pero cuando los ponemos uno cerca del otro aparecen algunas diferencias como la del Poco F2 Pro con el Mi Note 10. Este último ofrece un tamaño más compacto debido a que es más grueso y la pantalla es curva. No somos particularmente defensores de las pantallas curvadas, pero en esta ocasión permite tener un móvil más manejable.

La diferencia de tamaño entre el Mi Note 10 (izquierda) frente al Poco F2 Pro (derecha) es notable.

Si nos fijamos en la tabla comparativa de tamaños y pesos, vemos como la mayoría supera las 6,5 pulgadas. Dicho esto, recomendamos que el tamaño del móvil no sea un factor a tener muy en cuenta, pues la diferencia en la práctica entre todos ellos es mínima.

Mi 10 Poco F2 Pro Mi Note 10 Mi 10 Lite Mi 9T Pro Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9 Pantalla 6,67" 6,67" 6,47" 6,57" 6,39" 6,67" 6,53" 6,53 Cámara frontal Agujero Extraíble Muesca Muesca Extraíble Agujero Muesca Agujero Ratio 89,8% 87,2% 87,8% 85,1% 86,1% 84,5% 84,9% 83,5% Altura (mm) 162,5 163,3 157,8 163,7 156,7 165,8 161,4 162,3 Ancho (mm) 74,8 75,4 74,2 74,8 74,3 76,7 76,4 77,2 Grosor (mm) 9,0 8,9 9,7 7,9 8,8 8,8 8,8 8,9 Peso (g) 208 219 208 192 191 209 200 199 Batería (mAh) 4.780 4.700 5.260 4.160 4.000 5.020 4.500 5.020

Ofrecer más batería suele ser sinónimo de tener un mayor peso. ¿Compensa tener menos autonomía para conseguir un móvil más liviano? A la práctica creemos que no, salvo que consigamos un móvil por debajo de los 170 gramos. Algo que en Xiaomi no encontramos.

Los móviles Xiaomi cada vez son más grandes debidos al aumento de la batería, pero podemos encontrar excepciones como el Mi Note 10 que eligen incrementar ligeramente el grosor para ser más compactos.

¿En qué se diferencian entonces unos de otros a nivel de diseño? Los Redmi Note 9 son muy parecidos, con un módulo de cámara cuadrado en la parte central. Quizás no es la más estética, pero es bastante práctica ya que no provoca que el móvil baile. El Poco F2 Pro también opta por un módulo central, aunque en forma circular. Otra opción es la del Mi 10 o el Mi Note 10, con una barra vertical en la esquina superior izquierda y el flash fuera. Finalmente tenemos la opción del Mi 10 Lite 5G, con el módulo de cámara rectangular en la esquina. Estéticamente este último es el que me parece más bonito. Tanto el Mi Note 10 como el Mi 10 quedan inclinados cuando los apoyamos en la mesa.

A nivel de diseño, echamos en falta que Xiaomi siga sin ofrecer resistencia al agua y al polvo en sus terminales. Es un añadido que daría un plus a la marca y esperamos ver en los próximos años.

Si nos vamos a la gama media-alta, vemos más variedad de diseños. La serie Mi Note apuesta por un tamaño más compacto y algo más de grosor, mientras que los Mi 10 y Poco son más grandes.

La colocación de los elementos y puertos es similar. Todos tienen el botón de volumen a la misma altura, en la zona derecha. Debajo, todos incorporan el botón de apagado/encendido. El acabado de los botones es el mismo, tanto en las gamas bajas como en la alta. Si bien, en los Redmi Note 9 Pro y Note 9S tenemos un lector de huellas lateral.

En la parte superior tenemos los infrarrojos y el LED de notificaciones, que los Xiaomi introducen disimuladamente. Salvo en el Mi 10 y su magistral sonido, ninguno de los Xiaomi ofrece altavoces estéreo y en general el nivel de sonido es bastante bajo. Únicamente el Poco F2 Pro y el Mi 10 Lite incorporan el jack de 3.5mm en la parte de arriba, pero sí llama la atención que todos los Xiaomi llegan con el jack de 3.5mm, salvo el Mi 10. Precisamente el que mejor sonido tiene.

Los dos modelos que vienen con el jack de 3.5mm arriba, junto con el Mi 10, tienen la ranura SIM en la parte inferior. El resto de modelos la incorpora en el lateral. Salvo por esta, el borde izquierdo de todos los modelos es completamente liso. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C y el micrófono de cancelación de ruido.

Mientras en años anteriores recomendábamos los lectores de huellas físicos, ahora debemos decir que hemos tenido una buena experiencia con los lectores de huellas integrados. Hay bastantes modelos con uno de ellos, como el Mi Note 10, el Mi 9T Pro o el Mi 10 Lite.

El último factor a tener en cuenta en diseño es el color. Hemos tenido desde smartphones en negro hasta los de tonos verdosos como el Mi 10. El más bonito es el acabado azul del Poco F2 Pro, muy llamativo y con detalles como el botón de encendido en rojo. Si podéis elegir, os recomendamos optar por alguno de los degradados que ofrece la compañía. Aportan un toque vivo y llamativo sin perder sobriedad.

Pantalla: la importancia del brillo

A nivel de calibración y color, el nivel entre la mayoría de móviles Xiaomi es bastante parejo.

Las pantallas de Xiaomi podemos dividirlas en dos tipos: las IPS y las AMOLED. Las primeras las encontraremos en los gama media y modelos más económicos, mientras que en los modelos superiores parece que la tecnología AMOLED, con sus ventajas e inconvenientes, se impone. Como mejor representante de las IPS tenemos el Redmi Note 9 Pro, mientras que el mejor panel pertenece, como era de esperar, al Mi 10.

Otra diferencia entre unos y otros lo tenemos en la solución para la cámara frontal. Aquí todavía no parece haber una idea clara, algunos apuestan por el agujero en pantalla, otros por el 'notch' y otros por un todo pantalla, con la cámara extraíble. Esta última es la solución del Poco F2 Pro y de momento es la que más nos convence, aunque el ratio de pantalla ha alcanzado un punto en que incluso los móviles más asequibles ya podríamos considerarlos "todo pantalla".

Donde no hay cambios entre unos y otros es en la resolución. Xiaomi apuesta por el FullHD+ en todos sus modelos. Respecto a la tasa de refresco, únicamente el Mi 10 añade los 90 Hz. Un añadido que habría sido interesante ver en otros modelos como el Poco F2 Pro.

El nivel de brillo de la serie Redmi (arriba) está un paso por debajo del resto. Entre la gama alta, destaca claramente el Poco F2 Pro (abajo).

El poder comparar todos los Xiaomi nos ha permitido también apreciar las diferencias entre los paneles de cada modelo. Y lo cierto es que se trata de lo más importante y difícil de anticipar a través de las especificaciones.

En un primer escalafón está el panel del Redmi Note 9. Un IPS correcto, pero que en exteriores sufre incluso a brillo máximo. Para la mayor parte del tiempo, incluso con esta pantalla tendremos de sobra, pero en las condiciones más exigentes es cuando empieza a flojear.

Le siguen los paneles IPS del Redmi Note 9 Pro, Note 9S y Note 8 Pro. De los tres, nos quedamos con el primero. Tiene buen nivel de brillo y está mejor calibrado. A comparación, el Redmi Note 9S flaquea en los ángulos de visión y el Redmi Note 8 Pro tiene un toque bastante cálido.

Con los Mi 10 Lite, Mi 9T Pro y el resto de gama media de la serie Mi encontramos paneles AMOLED. El nivel de brillo es equiparable, pero el contraste es mucho mejor. Este cambio a la tecnología AMOLED permite añadir la función pantalla siempre activa.

Entre los paneles AMOLED tenemos varias categorías. Por un lado están los del Mi Note 10, Mi 9T Pro o Mi 10 Lite, que ofrecen un buen resultado pero tienen importantes degradaciones de color con los ángulos de visión. Un paso por delante está el panel Poco F2 Pro, con un nivel de brillo máximo muy elevado aunque con una calibración similar. Finalmente está el panel del Mi 10, con la mejor representación de color y un paso más en fluidez. Una diferencia notable que de alguna manera justifica el salto en precio.

Los paneles AMOLED de Xiaomi están un paso por delante respecto a los IPS. Entre ellos, la diferencia es una calibración más acertada y mejores ángulos de visión. A nivel de brillo el resultado es bastante parejo, salvo excepciones como el Poco F2 Pro.

Creemos que los paneles AMOLED son la opción a elegir, pero Xiaomi tiene bastante margen de mejora en este punto. Previsiblemente los nuevos gama media que lleguen durante este año ofrecerán un resultado más convincente.

Rendimiento: ¿qué móvil Xiaomi es más rápido?

Una de las características por las que Xiaomi consiguió su popularidad es por ofrecer procesadores rápidos a precios muy competitivos. La tendencia continúa, pero vemos que la compañía cada vez le da más valor también a otros aspectos.

¿Vale la pena pagar mucho más por tener un procesador mejor? Este 2020 encontramos desde algunos chipsets de MediaTek como los de la serie Redmi Note 9 hasta el potente Snapdragon 865. En un punto intermedio se encuentra el Snapdragon 730G y el Snapdragon 765G, este último ofreciendo la posibilidad de conectividad 5G. A la práctica, el resultado en rendimiento es bastante similar.

Primero vamos a hacernos una idea de lo que tenemos. Aquí os dejamos una tabla comparativa con los chips y las configuraciones de memoria RAM con la que vienen algunos de los últimos dispositivos Xiaomi. Tenemos un primer nivel con los Redmi, un segundo nivel donde pasamos al Mi Note 10 y al Mi 10 Lite, un tercer nivel que engloba modelos más avanzados como el Mi 9T Pro y finalmente un espacio reservado al Poco F2 y al Mi 10, centrados en ofrecer la máxima potencia.

Mi 10 Poco F2 Pro Mi 9T Pro Mi 10 Lite Mi Note 10 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9 Procesador Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 855 Snapdragon 765G Snapdragon 730G Snapdragon 720G Helio G90T Helio G85 GPU Adreno 650 Adreno 650 Adreno 640 Adreno 620 Adreno 618 Adreno 618 Mali-G76 Mali-G52 RAM 8 GB LPDDR5 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB Conectividad 5G 5G LTE 5G LTE LTE LTE LTE

Para comprobar la potencia de cada modelo, aquí os dejamos los resultados de PcMark Work 2.0 y Geekbench, dos de los benchmarks más populares y que desde Xataka acostumbramos a pasar en todos los terminales que analizamos.

En PCMark se puede observar como los chipsets Qualcomm ofrecen un rendimiento muy similar, pero destacan especialmente los resultados de MediaTek con sus Helio, algo que en la práctica no se nota. Merece la pena destacar el salto que hay entre el Poco F2 Pro y el Mi 10, donde pese a tener el mismo chipset ofrecen resultados muy diferentes.

En cuestión de rendimiento a la práctica hay dos niveles: el último chip de Qualcomm y el resto.

El gráfico de Geekbench es más escalonado y creemos que refleja mejor la diferencia a nivel de experiencia que encontramos. Y es que en general, la diferencia entre utilizar un Mi 9T Pro o un Redmi Note 9 Pro no es tanta, aunque sí ha ayudado a este último a envejecer bastante mejor. La diferencia entre una serie de procesadores y otra se nota, pero salvo para juegos no creemos que sirvan para justificar el incremento de precio.

Nuestra recomendación es que decidáis si queréis obtener la máxima potencia. Si es que sí, lo ideal es elegir el último procesador de Qualcomm. De lo contrario, nuestro consejo es que el chipset no sea un factor decisivo en la compra del terminal.

Para elegir correctamente un móvil Xiaomi también hay que tener en cuenta su configuración de memoria RAM y almacenamiento. Posiblemente esta sea la elección más importante y dependiendo del precio de oferta que tengamos valdrá la pena apostar por una u otra opción.

Nuestra recomendación es que en 2020 como mínimo apostéis por 64 GB de almacenamiento, siendo muy recomendable 128 GB. Los modelos de 64 GB tienen precios más ajustados, pero quizás en unos años se quede corto porque las aplicaciones cada vez piden más y no os permitirá disfrutar tanto de vuestro dispositivo. La diferencia de precio además cada vez es menor entre una capacidad y otra.

Algo similar ocurre con la memoria RAM. A día de hoy y después de probar modelos con 4 GB debemos decir que funcionan correctamente, sin embargo la experiencia nos dice que con el paso del tiempo la RAM suele ser otro factor limitante, más en una marca como Xiaomi que utiliza una capa tan exigente como MIUI. De ahí que recomendemos al menos comprar un móvil con 6 GB de RAM.

Software: acostumbrándose a MIUI

MIUI es la capa de personalización de Xiaomi y viene en todos los móviles de la compañía, salvo excepciones como los de la Serie Mi A con Android One, que este año todavía no ha presentado su nuevo modelo.

Los modelos que hemos incorporado a esta comparativa llegan actualizados a Android 10 y MIUI 11. El rendimiento de esta versión es bueno y la cantidad de opciones de MIUI es muy elevada. Si bien sí debemos comentar que a lo largo de estos días hemos recibido múltiples actualizaciones. Al contrario que en otras ocasiones, hemos percibido algo más de lag de lo que esperábamos. No sabemos si fruto de una versión primeriza del software o si MIUI necesita optimizar su software.

Pero el software de Xiaomi pronto va a cambiar, ya que MIUI 12 está empezando a llegar. Con un nuevo modo oscuro, cambios en la interfaz y un nuevo motor para las animaciones. De los primeros modelos en actualizarse tenemos el Mi 9T Pro. Para el resto deberemos esperar a la segunda oleada, sea el Mi 10 o el Redmi Note 9. Siendo una actualización reciente, todos los nuevos modelos la recibirán.

También está pendiente la llegada de Android 11, siendo el Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro los únicos que ya están en la beta. Pronto llegará también al Poco F2 Pro, lo que nos anticipa que será uno de los modelos que antes deberían recibir la nueva versión de Android.

El Poco F2 Pro se diferencia ligeramente por la utilización del Poco Launcher. En cambio, el software de la serie Redmi es el mismo que el de los Mi Phone, salvo en aquellos apartados ligados al hardware de cada modelo.

Un detalle que sí hemos notado en los nuevos Redmi Note 9 o Mi 10 Lite respecto al Mi Note 10 o al Redmi Note 9 Pro es que los nuevos móviles de Xiaomi vienen con Discover de Google preconfigurado, mientras que los primeros ofrecían un servicio propio de Xiaomi. En un mercado donde Huawei está teniendo problemas, Xiaomi ha reforzado su relación con Google.

Comparativa fotográfica

Hemos probado las distintas cámaras para comprobar cómo ha evolucionado la fotografía de los móviles Xiaomi. En todos los modelos, la fiebre de los megapíxeles y la cantidad de cámaras se ha apoderado. Encontramos desde el sensor de 48 megapíxeles del Redmi Note 9, el sensor de 64 MP del Redmi Note 9 Pro o el enorme sensor del Mi Note 10 con 108 megapíxeles. Pese a compartir muchas características, hemos comprobar cómo los resultados no siempre son iguales.

Os dejamos la tabla comparativa de las características de algunas cámaras de Xiaomi. Este año se incorporan sensores para el gran angular, profundidad, macro y telefoto, este último de momento reservado para pocos modelos. Respecto a la frontal, las opciones son muy similares y destaca especialmente el Mi Note 10 con su sensor de 32 megapíxeles, que ya vimos en modelos antiguos como el Mi A3.

Xiaomi Mi 10 Poco F2 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi 10 Lite 5G Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S Redmi Note 9 Principal 108 MP, f/1.7 64 MP, f/1.9 108 MP, f/1.7 48 MP, f/1.8 64 MP, f/1.9 48 MP, f/1.8 48 MP, f/1.8 Gran angular 13 MP, f/2.4, 12mm 13 MP, f/2.4, 123º 20 MP, f/2.2, 13mm 8 MP, f/2.2, 15mm 8MP, f/2.2, 13 mm 8 MP, f/2.2, 119º 8 MP, f/2.2, 118º Telefoto -- 5 MP, f/2.2, 50mm 12 MP, f/2.0, 50mm, 2x

8 MP, f/2.0, OIS, 3.7x -- -- -- -- Profundidad 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 -- 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Macro 2 MP, f/2.4 -- 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 5 MP, f/2.4 5 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 Frontal 20 MP, f/2.0 20 MP, f/2.2 32 MP, f/2.0 16 MP, f/2.5 16 MP, f/2.5 16 MP, f/2.5 13 MP, f/2.3

La aplicación de cámara de MIUI es la misma en todos, salvo que en las versiones más actualizadas como la del Poco F2 Pro o el Mi 10 Lite se añade un acceso directo al modo macro. Es una aplicación sencilla y con la mayoría de ajustes ubicados en el menú de modos. Pero pasemos a lo que de verdad importa, la calidad de imagen.

Calidad de imagen

El nivel de detalle de día es muy alto en todos los Xiaomi, pero justo en este tipo de pruebas es donde destacan ligeramente el Mi Note 10 y el Mi 10 con sus 108 megapíxeles.

El detalle de la fotografía de día ha mejorado muchísimo con la llegada de los sensores de más megapíxeles. Aquí debemos tener en cuenta que las fotos no se hacen a 48, 64 o 108 MP, sino en un tamaño cuatro veces menor después de realizar la técnica del 'Pixel Binning'. Aún así, si comparamos el detalle conseguido vemos que el nivel es muy alto. Destaca especialmente el Mi Note 10 y el Mi 10, donde la imagen tiene una textura envidiable. En el lado contrario, la cámara del Redmi Note 9 ofrece colores menos acertados, oscurece más la imagen y el enfoque no es tan preciso.

El nivel general es bueno y hay ningún móvil Xiaomi que sea un golpe en la mesa. Xiaomi lo que hace es que un mismo sensor que triunfaba el año pasado, ahora lo coloca en nuevos modelos. Pasa por ejemplo con el Redmi Note 8 Pro y con el Redmi Note 9 Pro, cámaras con resultados prácticamente idénticos salvo porque hemos detectado que la IA ha mejorado y las imágenes son algo más luminosas pese al mismo sensor.

El nivel de detalle de día es muy bueno en todas las gamas. Destaca especialmente el Mi 10 por su gran gestión de la luz, mientras que el Mi 9T Pro ofrece imágenes algo más lavadas.

Si tomamos como referencia el Mi 9T Pro, vemos que sigue ofreciendo muy buen detalle pero ha sido superada por las nuevas cámaras que ofrecen colores más acertados y un 'punch' de intensidad.

Según lo que hemos podido probar, la cámara más básica de esta comparativa la tiene el Redmi Note 9. Pese a contar con los mismos 48MP, la del Redmi Note 9S es notablemente mejor. La diferencia entre el Samsung S5KGM1 y el S5KGM2 se nota.

También hemos apreciado diferencias entre el Redmi Note 9 Pro y el Redmi Note 8 Pro. Pese a que los dos modelos tienen como sensor principal el Samsung Bright S5KGW1, el procesador del primero creemos que es más acertado. Por rango de precio la cámara del Mi 10 Lite (sensor Omnivision OV48B) debería rivalizar aquí, pero sobre todo en situaciones de poca luz nos ha dejado bastante fríos.

De un año a otro, Xiaomi ha mejorado mucho el HDR. Consiguiendo imágenes menos quemadas y con más detalles en los claroscuros.

Pasamos a los modelos más completos. Tenemos el sensor Sony IMX586 del Mi 9T Pro y el sensor Sony IMX686, el elegido para el Poco F2 Pro y el Mi Note 10 Lite. ¿Cómo se compara con el Redmi Note 9 Pro? La cámara del Poco es superior, sobre todo a la hora de captar luz, aunque el procesado del Redmi Note 9 Pro nos parece muy bueno y en muchas ocasiones termina generando fotos más acertadas.

El Redmi Note 9 Pro da buen resultado, pero oscurece más la imagen que el Mi 10 o el Poco F2 Pro.

En representación de color, los mejores resultados los ofrece el Samsung Bright S5KHMX. Es el sensor principal del Mi 10 y del Mi Note 10. Entre los dos, el Mi 10 está claramente por delante con un procesado excelente. Xiaomi sigue teniendo margen de mejora en el rango dinámico si lo comparamos con los buques insignia top, pero tener una cámara como la del Mi Note 10 por menos de 400 euros es muy interesante. En su contra, comentar que el enfoque no siempre está a la altura, lo que permite que a veces las fotos del Redmi Note 9 Pro o el Poco F2 Pro sean más claras.

El Mi Note 10 es el que mejor representa el verdadero color verde de la habitación.

Para discernir las diferencias reales entre las distintas cámaras lo mejor es ponerlas a prueba en condiciones más difíciles.

Aquí el Mi 10 se luce. El Mi Note 10 ofrece colores acertados y mucha información. El Poco F2 Pro ilumina bastante la escena pero ofrece tonalidades menos acertadas. El Mi 9T Pro hace buen trabajo, pero el nivel de detalle baja. Antes nos quedaríamos con el resultado del Redmi Note 9 Pro, bastante equilibrado y correcto. El Redmi Note 8 Pro no ofrece tanta luz. El Mi 10 Lite estaría a un mismo nivel y por debajo tenemos el Redmi Note 9S, donde el ruido ya se aprecia claramente. En esta prueba optamos por dejar de lado el Redmi Note 9, que no logra hacer una buena foto en esas condiciones de oscuridad.

El Xiaomi Mi Note 10 destaca en situaciones de noche, iluminando la escena y consiguiendo una buena representación de color. Aquí también vemos las debilidades de la cámara del Mi 10 Lite.

A decir verdad, esperaba más de la cámara del Mi 10 Lite 5G. E incluso de la del Poco F2 Pro. A comparación, la del Mi 9T Pro no anda tan alejada. En el lado contrario, la serie Redmi Note Pro sigue ofreciendo excelentes resultados en estas fotos realizadas con el modo nocturno. Son gamas medias, pero el nivel es muy alto para su precio.

Ofrecer un buen detalle en las sombras de los árboles es tarea difícil y únicamente el buque insignia Xiaomi Mi 10 logra salvar ligeramente la zona.

En fotografía nocturna incluso el Mi 10 sufre para lograr información en zonas complejas como los árboles de la imagen anterior. En el resto, el resultado es bastante parecido.

El sensor del Mi Note 10 consigue captar mucha luz, pero la representación del Poco F2 Pro es más acertada.

En general, más allá del Mi 10, colocaríamos el Mi Note 10 en segundo lugar si buscamos iluminar la escena o el Poco F2 Pro si buscamos definición. El Redmi Note 9 Pro sería la opción intermedia, con un resultado muy fiable independientemente de la situación.

Gran angular

Incorporar cinco cámaras como el Mi Note 10 no tiene sentido si los sensores que se añaden son básicos. Afortunadamente, el gran angular del Mi Note 10 hace un buen trabajo. Aquí quizás da un paso atrás el Redmi Note 9 Pro, que oscurece demasiado la escena.

En una escena con más luz y color vemos que el Mi 10 no ofrece un gran angular a la altura de su rango de precio. El Mi Note 10 consigue el mejor resultado, pero incluso el Poco F2 Pro nos ofrece un mejor gran angular que el Mi 10. Las imágenes del Mi 10 están demasiado lavadas, mientras que en el Poco F2 Pro tienen más intensidad. El Redmi Note 9 Pro consigue dar ese toque de color, pero lo hace a costa de sacrificar matices y degradados, provocando un resultado más artificial. Además de tener una imagen más oscura en general.

El gran angular del Mi Note 10 (arriba a la derecha) hace un trabajo muy bueno con las sombras, el cielo y las distintas tonalidades de colores.

En fotografía nocturna, el gran angular del Mi Note 10 vuelve a sobresalir. Aunque en este caso nos ha gustado también el del Poco F2 Pro, que logra captar bastante luz. Podemos apreciar el resultado del Redmi Note 9, muy alejado del Redmi Note 9S.

Por el momento, los teléfonos más básicos de Xiaomi no incluyen telefoto. Únicamente el Poco F2 Pro y el Mi Note 10, que combina dos sensores para ello, ofrecen zoom óptico de 2x y 5x respectivamente.

No nos ha parecido relevante la inclusión del sensor macro de 2 megapíxeles, que en todos los modelos falla catastróficamente. Sí es interesante la presencia del sensor de profundidad, aunque su presencia parece más una cuestión de marketing para incrementar el número de cámaras ya que su cometido es muy especializado.

Cámara frontal

En la cámara frontal también tenemos varias opciones, pero aquí la gama alta no se aleja tanto de los modelos básicos. A la hora de hacer selfies, el desenfoque más natural lo consigue el Mi 10 y el Mi 9T Pro, que con su cámara extraíble sigue a un nivel muy bueno. El Mi Note 10 apuesta otra vez por los megapíxeles, pero el resultado no es mejor que el resto.

Con los selfies sí volvemos a notar una gran diferencia entre el Redmi Note 8 Pro y el Redmi Note 9 Pro. Por el contrario, el Redmi Note 9S se equipara a su hermano mayor.

Otra vez queda el Redmi Note 9 en un paso inferior, siendo este el único que no permite aplicar la IA a la cámara frontal ni elegir el grado de desenfoque.

Vídeo

La capacidad de grabación de los móviles Xiaomi depende en gran parte de su procesador. Por ejemplo, el Redmi Note 9 únicamente puede grabar hasta 1080p y 30fps. El resto de modelos admite hasta 4K a 30fps y cámara lenta a 960fps en resolución HD. Únicamente los modelos con el último procesador de Qualcomm son capaces de grabar en 4K/60fps e incluso con resolución 8K. Extrañamente, el Mi 10 no admite cámara lenta a 960fps. Pero seguramente en próximos actualizaciones se incorpore.

De día, el detalle y la luz captadas son buenas. Pero si nos fijamos por ejemplo en el Redmi Note 9S veremos que la estabilización con el vídeo 4K es mejorable. Algo que se repite en el Redmi Note 9 Pro y en el Mi Note 10.

De noche se repite el mismo problema y la imagen genera artefactos de manera continuada.

Para la cámara frontal, el modelos que resulta ganador es el Poco F2 Pro. Con un buen nivel de estabilización y buena captación de luz tanto de día como de noche.

Batería: qué modelos aguantan más tiempo

Terminamos nuestra comparativa con el apartado de la batería. Cuando buscamos un móvil uno de los aspectos más importantes es la duración de su autonomía. Afortunadamente, la mayoría de Xiaomi destacan por tener una batería sobresaliente.

A lo largo de estas semanas hemos estado utilizándolos y viendo cómo se comportaban. Aquí os dejamos nuestros resultados con un uso medio en base a redes sociales, fotografía y algún juego ocasional. Hemos decidido utilizar las horas de pantalla como un número bastante común a la hora de comparar la batería, ya que todos los Xiaomi tienen un consumo en reposo bastante parecido.

Como vemos, nuestros resultados muestran que la autonomía no está ligada estrechamente con el precio. Y es que de hecho hemos conseguido resultados mejores con algunos móviles más baratos, pero que simplemente por el hecho de incorporar una mayor batería pues ofrecen mejores números.

En primer lugar destaca sin lugar a dudas el Xiaomi Mi Note 10 con sus 11 horas de pantalla, que hemos logrado superar en varias ocasiones. Es un lujo poder utilizar el móvil durante todo el día de manera intensiva y no preocuparte por la autonomía. Aquí se juntan varias aspectos, ya que además de contar con 5.260 mAh, también tenemos un panel algo más pequeño y un buen procesador.

En segunda posición encontramos la serie Redmi Note 9, con sus baterías cercanas a los 5.000 mAh. Debido al aumento de la pantalla y el tamaño también tenemos baterías más grandes, que afortunadamente si lo comparamos con el año pasado debemos comentar que salimos ganando. Se nota con el Redmi Note 8 Pro, donde pese a que teníamos una gran batería, queda un punto por detrás de los nuevos modelos.

No pasa igual con el excelente Mi 9T Pro, que en batería también ha envejecido bien. De hecho, en estas semanas hemos obtenido ligeramente mejores resultados con él que no con el nuevo Poco F2 Pro. El que se nos antoja claramente insuficiente es el Mi 10 Lite. Es cierto que en diseño tenemos un terminal más ligero, pero parece tener una repercusión directa en la autonomía.

Vistos los resultados medios, nuestra recomendación es que aspiremos al menos a estar por encima de las 7-8 horas de pantalla. Hay muchos terminales de Xiaomi que alcanzan este resultado.

Otro factor importante es la carga rápida. Xiaomi ofrece carga rápida de 30W en la mayoría de sus modelos de gama media, pero debido a las grandes baterías tardaremos más de dos horas en cargar muchos de ellos. Aquí creemos que Xiaomi tiene margen de mejora y otras marcas le llevan ventaja.

Un detalle: pese a ser los dos compatibles con carga de 18W, el Redmi Note 9S incorpora un cargador de 20W mientras que el Redmi Note 8 Pro ofrece uno de 18W. Respecto a la carga inalámbrica, es un añadido que de momento se reserva a la gama alta como el Mi 10. Quizás los futuros modelos ayuden a ampliar esta tecnología.

El mejor móvil Xiaomi en calidad/precio: los candidatos

Para elegir los candidatos a mejor móvil Xiaomi en calidad/precio hemos optado por los modelos más nuevos. A lo largo de los años hemos ido probando distintos dispositivos pero habitualmente son aquellos que llevan menos tiempo en el mercado los que acostumbran a ser la mejor opción. Pese a ello, también hemos incorporado modelos de años anteriores que siguen representando una buena compra.

La elección no ha sido fácil. La diferencia entre unos y otros modelos no es tan grande y los precios varían mucho. Al final hemos apostado por los modelos que mejor experiencia ofrecen, teniendo en cuenta todos los apartados y cuál es su perspectiva de futuro.

En primer lugar hemos elegido algunos de los modelos más económicos, en este caso por debajo de los 200 euros como son el Redmi Note 9 o el Note 9S. En este rango también se encuentran otros modelos de Xiaomi de años pasados como el Mi A3, que estaría cerca de conocer su renovación, o el Redmi 9, recientemente presentado pero un punto por debajo de los candidatos elegidos.

En un segundo escalafón encontramos los gama media de la serie Redmi Note, tanto el Redmi Note 9 Pro de este año como el Redmi Note 8 Pro de finales del pasado. En los dos modelos se nota la mejoría en rendimiento y sobre todo en cámara y sus precios se sitúan por encima de los doscientos euros.

A medida que subimos de precio y nos acercamos a los 300 euros es cuando la lucha se vuelve más interesante, pues en algunos casos hay móviles más caros como el Mi 10 Lite o el Mi 9T Pro que no necesariamente superan a los gama media en todos los apartados. En este rango de precio es donde previsiblemente veremos más modelos de Xiaomi, muchos de ellos pertenecientes a la nueva hornada de móviles 5G que prepara la marca.

Finalmente para esta guía comparativa hemos elegido los smartphones más completos de Xiaomi, desde su buque insignia Mi 10 hasta modelos top como el Mi Note 10 o el Poco F2 Pro. Móviles por los que hay que invertir algo más pero donde hemos visto que siguen siendo excelentes opciones por su calidad/precio.

Xiaomi Mi 10 Lo mejor Pantalla de 90Hz excepcional junto a uno de los mejores altavoces estéreo del mercado. Lo peor Precio elevado. La cámara trasera sobresale demasiado. Precio 699 euros

Xiaomi Poco F2 Pro Lo mejor Su sobresaliente rendimiento, diseño limpio y una pantalla de alto brillo. Lo peor Es algo grande y nos ha dejado algunas dudas en batería y cámara. Precio 489 euros

Xiaomi Mi Note 10 Lo mejor Gran diseño, una autonomía sencillamente insuperable y un apartado fotográfico propio de gamas más altas. Lo peor Hubiera encajado un procesador más avanzado. Precio 388 euros

Xiaomi Mi 9T Pro Lo mejor Los componentes siguen siendo excelentes y ofrece un tamaño bastante compacto respecto al resto de Xiaomis. Lo peor Modelo bastante agotado. En diseño, batería y cámara ha quedado atrás. Precio 399 euros

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Lo mejor Compacto, buen rendimiento y conectividad 5G. Lo peor Batería limitada y cámara irregular. Precio 330 euros

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Lo mejor Un móvil muy completo y equilibrado: pantalla, diseño, cámara y batería. Lo peor Podríamos tener un cuerpo algo más compacto. Precio 249 euros

Xiaomi Redmi Note 9S Lo mejor Las ventajas y el rendimiento del Redmi Note 9 Pro a un precio más ajustado. Lo peor El recorte en el apartado fotográfico se nota. No tiene NFC. Precio 199 euros

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Lo mejor Gran rendimiento, pantalla y cámara para su precio. Lo peor En detalles como la muesca, el lector de huellas, la batería o el procesado de las fotos empieza a quedarse atrás respecto a la serie Redmi Note 9. Precio 209 euros

Xiaomi Redmi Note 9 Lo mejor Una gran batería y diseño para esta gama de precios. Lo peor En rendimiento es correcto, pero en cámara se nos antoja demasiado básico. Precio 179 euros